Посол РФ в Душанбе: дорожим дружбой с Таджикистаном и разделяем обеспокоенности страны

Отношения России и Таджикистана выстраиваются в духе стратегического партнерства, что еще раз подтвердил официальный визит президента республики Эмомали Рахмона в Москву, который состоялся 21–22 ноября, и переговоры с президентом России Владимиром Путиным. О деталях договоренностей между лидерами двух стран, планируемых проектах, ситуации с совместной гидроэлектростанцией и обстановке в соседнем Афганистане в интервью ТАСС рассказал посол РФ в Душанбе Семен Григорьев

— Семен Вячеславович, по вашей оценке, дает ли визит Эмомали Рахмона в Россию что-то принципиально новое российско-таджикским отношениям?

— Мы дорожим отношениями союзничества и стратегического партнерства с Таджикистаном, ценим республику как проверенного временем друга. Наше славное прошлое и успешное настоящее неизменно подтверждают близость и успешное взаимодействие наших народов. В отличие от других стран мы не стремимся навязывать Таджикистану какие-то новые модели, образцы, стандарты. Таджики с колоссальным историческим прошлым, часть которого прошла в одном с нами государстве, Советском Союзе, и руководство республики движутся по уникальному пути. И мы рады быть попутчиками и добрыми друзьями Таджикистана.

Отношения наших президентов — хорошее подтверждение сказанному. Между ними сложился уважительный доверительный диалог. Они часто общаются. Визит в Москву Эмомали Рахмона 21–22 ноября стал уже 29-м по счету начиная с 1999 года и проходил в юбилейный, 30-й год со дня заключения российско-таджикского Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В ходе саммита президент России Владимир Путин наградил лидера Таджикистана высокой российской государственной наградой — орденом "За заслуги перед Отечеством", подчеркнув тем самым его большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами.

Отдельно хотел бы остановиться на ряде заявлений Владимира Путина в ходе встречи на высшем уровне. Одно из них касается введения преференций для таджикских мигрантов: теперь они могут пребывать на территории России без постановки на учет до 15 дней и оформлять патент на работу сроком до 3 лет. Кроме того, были анонсированы выделение ежегодно по 200 млн рублей на поддержку школ в Таджикистане, ведущих преподавание по российским программам, увеличение квоты для таджикских абитуриентов на обучение в российских вузах до 1 тыс. человек.

Думаю, многие обратили внимание на прозвучавшую информацию о том, что в рамках формирования единой системы противовоздушной обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Таджикистан были поставлены два дивизиона российского зенитно-ракетного комплекса С-300. Переводя на простой язык — восемь пусковых установок. Благодаря этому шагу обороноспособность республики и безопасность Центрально-Азиатского региона поднимаются на новый уровень.

— В ходе визита много говорилось об экономических отношениях. Как вы можете оценить динамику товарооборота между Таджикистаном и Россией в этом году? Россия, как и в прошлом году, по итогам 10 месяцев 2023 года остается лидером по торговле с республикой, стоит ли ожидать нового рекорда в текущем году?

— Как отметил президент России Владимир Путин, наша страна традиционно является одним из крупнейших торговых партнеров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился на 18,3%, достигнув почти $1,5 млрд. За девять месяцев этого года мы уже имеем $1,25 млрд. Полагаю, есть все основания ожидать того, что и по итогам 2023 года Россия сохранит место лидера в торговле с республикой. Рекорды, конечно, будут, потому что сейчас проводится большая подготовительная работа. И мы ожидаем серьезный прирост в нашей торгово-экономической деятельности в 2024 году.

— Президент Таджикистана Эмомали Рахмон неоднократно говорил, что республика приглашает инвестировать российский бизнес, в том числе в разработку полезных ископаемых в республике, а также в энергетические проекты. Есть ли уже конкретные инвестиционные планы на 2024 год со стороны России, какие проекты будут запущены?

— В рамках проведения Девятой конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана" премьер-министром России Михаилом Мишустиным дан мощный импульс для развития и укрепления межрегионального сотрудничества. В мероприятии приняли участие более 1 тыс. человек, с российской стороны — примерно 450 человек, в том числе около 265 российских компаний. По итогам мероприятия стороны заключили более 50 соглашений в таких отраслях, как консалтинг, медицина, IT, пищевая промышленность, торговля.

Активно развивается межрегиональное взаимодействие. Так, например, с 27 по 29 ноября Таджикистан посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с внушительной делегацией бизнесменов, которые планируют развернуть сотрудничество в сфере промышленности, поставок оборудования для геологоразведки, развития энергетики и так далее.

Прорабатываются вопросы привлечения российских резидентов для работы в свободных экономических зонах "Дангара", "Пяндж", "Сугд" и "Ишкашим".

— На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным президент Таджикистана упомянул, что остаются нерешенные вопросы по находящейся в совместной собственности двух стран Сангтудинской ГЭС, в которых "должны поставить точку". В чем состоит проблема с этой ГЭС? Удается ли договориться двум государствам по проблемным вопросам?

— Проблем нет только тогда, когда нет ни совместной работы, ни проектов, ни отношений. Когда они есть, неизбежно возникают какие-то рабочие моменты. Тем более когда речь идет о таких масштабных проектах, как Сангтудинская ГЭС-1.

Станция введена в эксплуатацию в 2009 году. Объем российских инвестиций составил $635,6 млн. Доля российской стороны в уставном капитале ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" с учетом инвестиций, осуществленных в строительство станции, составляет 75% минус одна акция, таджикистанской — 25% плюс одна акция. Согласно данным 2022 года, станция вырабатывает 2,4 млрд кВт⋅ч, что составляет 11,4% от общего рынка Таджикистана.

Единственным покупателем электроэнергии, произведенной этой ГЭС, является государственная компания "Барки Точик", которая на протяжении всего периода эксплуатации ГЭС не в полной мере оплачивает стоимость вырабатываемой энергии. Инвестор недополучает прибыль, растет задолженность. При этом у таджикской стороны есть свое видение ситуации. Работаем над решением этой проблемы в духе партнерства и сотрудничества. Исходим из того, что поиск взаимовыгодных развязок отвечает интересам наших двух стран. В этом смысле важно найти, как представляется, именно экономическое решение вопроса. Это стало бы хорошим сигналом для потенциальных инвесторов.

— Важная часть экономических отношений двух стран — трудовая миграция. Уже год в Душанбе работает представительство Миграционного центра Москвы. Показал ли он эффективность и планируются ли какие-либо проекты в сфере миграции в будущем году?

— Трудовая миграция — важное взаимовыгодное направление российско-таджикских отношений. В России работают свыше 90% трудовых мигрантов Таджикистана. Для многих российские компании являются первым местом получения трудового опыта и профессиональных знаний. Наши предприятия подтверждают свою высокую заинтересованность в таджикских сотрудниках.

Общие приоритеты для России и Таджикистана — развитие организованной, легальной и квалифицированной трудовой миграции, упрощение бюрократических формальностей с одновременным повышением регулируемости всех аспектов миграционного процесса, а также выстраивание ответственных отношений между работодателем и работником. Конструктивный двусторонний диалог по данным вопросам идет в русле актуализируемой сейчас миграционной политики Российской Федерации.

Открытое 9 ноября прошлого года в Душанбе представительство Многофункционального миграционного центра — важный элемент развития системы организованного набора трудовых мигрантов. Он не только проводит подготовку организованных групп трудовых мигрантов, но и разъясняет порядок пребывания и трудовой деятельности в Москве и Московской области, а также оказывает содействие в подборе кадров нашим компаниям.

В общей сложности в представительство обратились по различным вопросам уже более 14 тыс. жителей республики, а также 72 российские организации. Уверен, что по мере расширения функционала представительства его деятельность в Таджикистане будет приобретать все больший масштаб.

Что касается информационного фона вокруг трудовых мигрантов в России, то его негативная составляющая во многом привносится внешними силами. Как сказал один авторитетный депутат Госдумы, "таджиков настраивают против русских, а русских — против таджиков". Об этом нельзя забывать тем, кто хочет внести свои пять копеек в обсуждение этой сверхделикатной темы.

— РФ в течение 10 последних лет выделяет Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН средства на реализацию программы школьного питания. Сообщалось, что Таджикистан запросил продолжить проект в 2024 году. Каков шанс, что РФ продолжит финансирование, и какие средства на это потребуются?

— Программа школьного питания является одновременно крупнейшим проектом ООН в Таджикистане и наиболее масштабной российской инициативой, реализуемой здесь по линии международных организаций. С 2013 года в рамках программы Российская Федерация предоставила ВПП более $86 млн. За счет этих средств реконструированы и оборудованы десятки школьных столовых, созданы теплицы и пекарни, а также проводятся закупки витаминизированной муки, подсолнечного масла и гороха для организации здорового питания учащихся первых четырех классов 2 тыс. сельских школ республики.

В рамках этого проекта ведется комплексная работа по созданию в Таджикистане национальной системы школьного питания. Мы рады достижениям республики на этом пути.

Ввиду высокой значимости этой программы правительство Таджикистана обратилось к российской стороне с просьбой о продлении ее финансирования до 2027 года. Сейчас этот запрос прорабатывают наши профильные ведомства.

При этом хотел бы подчеркнуть, что российская помощь Таджикистану не ограничивается только этой программой. При нашей поддержке организации системы ООН и другие международные структуры реализуют здесь проекты в интересах развития здравоохранения, образования, на других важных направлениях. При этом основная работа, конечно, ведется по двусторонним каналам.

— Также в Таджикистане планируется реализовать два масштабных гуманитарных проекта: строительство нового здания Театра имени Маяковского и центра для одаренных детей. Когда приступят к практической реализации проектов?

— Строительство в Душанбе нового здания Государственного русского драматического театра им. В. Маяковского и центра для одаренных детей — еще два знаковых проекта для российско-таджикских отношений. Их реализация еще больше укрепит культурное и образовательное взаимодействие двух стран. Жители Душанбе вновь увидят замечательные постановки талантливого коллектива маяковцев на большой собственной сцене.

Благодаря содействию мэра города Душанбе Рустами Эмомали под строительство театра уже выделен участок площадью 1 га на улице Маяковского, что весьма символично, в районе ее пересечения с улицей Шамси. Аналогичный прогресс есть и по центру для одаренных детей.

Рассчитываем, что в самое ближайшее время будут заключены соответствующие российско-таджикские межправительственные соглашения, что позволит приступить к строительным работам уже в первой половине следующего года.

— Гуманитарное сотрудничество России и Таджикистана всегда было активным, теперь также планируется увеличить поставки учебников на русском языке в республику, о чем заявил президент России Владимир Путин. Уже есть данные, куда поступят книги и в какой срок? Достаточно ли их будет для обеспечения всех потребностей республики?

— Действительно, руководством нашей страны поставлена задача помочь Таджикистану в оснащении русских школ современными учебниками. Идет практическая подготовка ее реализации. Эксперты обсуждают, будут это учебники, которыми пользуются российские школьники, или потребуется их адаптация под нужды таджикских учеников и их учителей. Также нужно иметь в виду, что, например, для школ Таджикистана, возможно, полезнее были бы учебники по русскому языку как неродному. Сумма, которую назвал президент России, 200 млн рублей ежегодно, как представляется, позволит в короткие сроки оснастить учебниками русского языка все школы Таджикистана, в которых ведется обучение только на русском языке, а затем и так называемые смешанные школы. Опять же, следует дождаться итогов консультаций экспертов наших стран.

— Продолжая тему гуманитарного сотрудничества, предлагаем поговорить про учителей. Таджикистан испытывает нехватку педагогов, и об этом говорилось в том числе на высшем уровне. Какую помощь в решении данной проблемы оказывает Россия Таджикистану?

— Мы знаем, что руководство Таджикистана уделяет большое внимание работе школ. Так, бюджет республики на следующий год предполагает, что почти 19% расходов пойдет именно на образование. В стране успешно реализуются программы поддержки молодых учителей, в том числе путем выделения им земельных участков под строительство жилья. Подобным путем действуют и власти российских регионов.

Нехватка педагогов — сложная проблема. Она связана не только с объемом подготовки будущих учителей, но и с повышением квалификации действующих работников образования, обеспечением необходимых условий труда и многими другими аспектами работы системы образования. Готовы помогать Таджикистану в ее решении.

В рамках квоты правительства России, а также путем приема на обычные бюджетные места граждане Таджикистана поступают на бесплатное обучение в наши университеты, в том числе и по педагогическим программам. Также учителей школ готовит и Российско-таджикский (Славянский) университет. В прошлом году только в педагогических вузах нашей страны обучалось свыше 300 граждан Республики Таджикистан, в основном за счет российского бюджета.

На системной основе командируем в Таджикистан наших специалистов. Вот уже семь лет подряд российские педагоги работают в таджикских школах. В этом году в страну приехали 72 человека. Они не только занимаются с учениками, но и оказывают методическую поддержку своим таджикским коллегам. Немало российских специалистов прибыло в пять российско-таджикских школ, открытых в прошлом году: суммарно порядка 200 человек. Хочу отметить и вклад российских вузов, которые по поручению Минпросвещения России, Минобрнауки России и Россотрудничества оказывают методическую поддержку таджикским работникам общей и высшей школы как путем приглашения их в летние школы, так и через организацию учительских форумов и конкурсов педагогического мастерства.

— В ходе встречи лидеры двух государств много говорили о безопасности, в том числе по проблеме Афганистана. Вы ранее говорили, что Россия разделяет обеспокоенность Таджикистана по поводу ситуации в соседней стране. Снизились ли риски за последний год или они только нарастают?

— Пристальное внимание лидеров наших стран к вопросам безопасности, с которыми неразрывно связана афганская проблематика, полностью оправдано. В регионе нарастает турбулентность, традиционные вызовы дополняются новыми. Все это требует постоянной сверки часов, в том числе и на высшем уровне, дальнейшего уплотнения нашей координации как в двустороннем плане, так и в рамках общих объединений.

Что касается Афганистана, то говорить о прогрессе применительно к ситуации в этой стране, к сожалению, не приходится. Продолжает деградировать социально-экономическая сфера. Страна в прямом смысле балансирует на грани тяжелого гуманитарного кризиса, усугубляемого непримиримой линией Запада на отказ разблокировать афганские авуары.

Не видим особых подвижек и с выполнением талибами (сторонники запрещенного в России движения "Талибан") обещаний по поводу обеспечения безопасности сопредельных с Афганистаном государств. Весь текущий год на таджикско-афганской границе фиксировались попытки экстремистов прорваться на территорию Таджикистана. К счастью, все эти вылазки были оперативно подавлены таджикскими силовиками.

Неоднозначная ситуация и с наркотрафиком. По данным ООН, наркопосевы в Афганистане радикально сокращаются. Вместе с тем серьезно выросла контрабанда синтетических наркотиков, в стране настоящий бум производства метамфетамина. Как бороться с этим, пока никто не понимает. При этом западные страны практически свернули финансирование программ по борьбе с афганскими наркотиками, идущими через таджикско-афганскую границу. Это к вопросу о том, насколько искренне их волнует жизнь и здоровье жителей Таджикистана и других стран Центральной Азии, не говоря о России.

Дополнительный дестабилизирующий фактор в Афганистане — массовый наплыв в северные провинции афганских беженцев, выселяемых Пакистаном. Помимо того что это уже меняет этнический состав местного населения с неизбежными на этой почве конфликтами, среди переселенцев вполне могут оказаться и террористические элементы.

Так что опасения наших таджикских друзей небезосновательны. В связи с этим хочу подчеркнуть, что Российская Федерация и далее будет делать все возможное, в том числе используя потенциал 201-й российской военной базы, чтобы не допустить посягательств на безопасность и территориальную целостность наших союзников.

— Как вы уже отметили, президент России сообщил, что РФ завершила поставку в Таджикистан двух дивизионов систем С-300. Планируются ли новые поставки вооружений в республику?

— В условиях сохраняющейся сложной военно-политической обстановки в Афганистане, в том числе активизации в его северных провинциях международных террористических организаций, Россия рассматривает взаимодействие с Таджикистаном в военной и военно-технической областях как важный фактор сохранения стабильности в Центральной Азии.

22 ноября в ходе совещания с членами правительства России Владимир Путин сказал, что в рамках формирования единой, общей, объединенной системы ПВО стран ОДКБ проведена большая работа, в том числе в Таджикистан поставлено два дивизиона наших систем ПВО С-300.

Министр обороны России Сергей Шойгу неоднократно в ходе двусторонних встреч со своим таджикистанским коллегой Шерали Мирзо отмечал, что Россия последовательно реализует совместные планы по обеспечению региональной безопасности. В этих целях продолжим оказывать военную и военно-техническую помощь Таджикистану, содействовать повышению боевого потенциала вооруженных сил республики, в том числе путем подготовки и обучения военнослужащих. В качестве одного из примеров взаимодействия в сфере обеспечения региональной безопасности можно отметить проведенное в апреле текущего года учение Вооруженных сил России и РТ на полигоне Харбмайдон вблизи границы с Афганистаном. В ходе мероприятия подразделения отработали совместные действия по обнаружению в условиях горной местности бандформирований и их уничтожению.

— Как продвигается работа с соотечественниками и военно-мемориальная работа?

— Поддержка российской общины — один из приоритетов внешней политики России и одно из ведущих направлений работы российских заграничных учреждений, что зафиксировано в обновленной Концепции внешней политики РФ, утвержденной в марте этого года. Российская диаспора в Таджикистане, несмотря на свою немногочисленность, ведет активную культурную деятельность, хранит глубокие внутренние связи с Россией, дорожит ее историей и традициями. Мы высоко ценим вклад российской диаспоры в сохранение русского языка, общих для нас цивилизационных ценностей, а также в развитие многопланового сотрудничества между двумя странами.

Представители российской общины организуют здесь многочисленные мероприятия, касающиеся национальных российских праздников и традиций проживающих в России народов, дней памяти и воинской славы. В этом году состоялся целый ряд акций, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также мероприятий в память о павших за защиту Родины. Например, посольство вместе с общественными организациями и 201-й российской военной базой осуществляет уход за памятниками и захоронениями участников войны, в ноябре этого года на русском кладбище в Душанбе провели масштабный субботник, а в декабре — митинг с участием порядка 600 человек к годовщине начала контрнаступления Красной армии под Москвой. Также в этом году реконструировали три новых воинских захоронения, которые обнаружили на Аллее Славы этого кладбища в 2022 году. Искренне благодарим всех участников этих мероприятий.

Могу с уверенностью сказать, что у руководства МИД России и российских заграничных учреждений в Таджикистане сложился довольно тесный формат взаимодействия с нашей диаспорой. Это позволяет оперативно реагировать на различные обращения со стороны соотечественников, оказывать содействие в решении возникающих вопросов. Так, например, 10 августа этого года в Душанбе в ходе визита в Таджикистан заместителя министра иностранных дел России, зампреда правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом Михаила Галузина состоялась его встреча с активом Координационного совета организаций российских соотечественников Таджикистана. Также с ними встретился глава комиссии Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников в ходе визита в Душанбе.

— В завершение хотели бы спросить: Эмомали Рахмон предложил президенту России совершить официальный визит в Таджикистан. Началась ли работа над этим визитом и можем ли мы его ждать в 2024 году?

— Приглашение с благодарностью принято и взято в проработку. Президент России Владимир Путин неоднократно бывал в дружественном Таджикистане и обязательно посетит его снова. Он знает о добром, искреннем отношении к России и к нему лично в этой стране и, конечно, ценит его. Характерно, что задолго до начала предвыборной кампании посольство начало получать обращения в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента России. А на днях Координационный совет объединений российских соотечественников Таджикистана выступил с заявлением, приветствующим решение Владимира Владимировича участвовать в качестве кандидата на выборах в марте 2024 года. Насколько мне известно, это одна из первых таких реакций за рубежом на выдвижение Владимира Путина.