Замглавы Роскосмоса: с 2018 года все пуски отечественных ракет-носителей были успешными

Заместитель генерального директора госкорпорации по средствам выведения, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал, в чем секрет безаварийной работы российских ракет-носителей, сколько замечаний при подготовке ракеты к старту устраняется без необходимости переносить пуск и как проходит модернизация проверочных мероприятий

— С запуском "Прогресса МС-22" в феврале Роскосмос впервые достиг показателя в 100 безаварийных пусков подряд, а по итогам 2023 года показатель превышает 110. Чем обусловлена такая надежность?

— Показателем фактического уровня надежности ракет космического назначения является их безаварийность. С 2018 года и по настоящее время все запуски космических аппаратов, осуществленные отечественными средствами выведения, были успешными. Это, безусловно, результат слаженной работы всех коллективов, причастных к проектированию, изготовлению и эксплуатации средств выведения.

Особого секрета в обеспечении качества нет — в основе лежат правильный подбор и расстановка конструкторских, инженерных и рабочих кадров, повышение уровня их квалификации, совершенствование производственной и испытательной базы, внедрение нового оборудования

Мы расширяем и углубляем работу с внешними поставщиками, нацеливаем их на производство и поставку бездефектной продукции. Продолжается развитие нормативного обеспечения качества и надежности нашей техники. К тому же в отечественной ракетно-космической отрасли есть четкие целевые показатели надежности, определенные соответствующими документами стратегического уровня. Актуальные мероприятия, направленные на обеспечение качества и надежности ракетно-космической техники на период до 2025 года, определены планом, утвержденным в этом году гендиректором госкорпорации "Роскосмос" Юрием Борисовым.

— Какие усовершенствования претерпела система контроля качества средств выведения за последние несколько лет?

— Контроль качества начинается с входного контроля материалов, полуфабрикатов и комплектующих. Для повышения достоверности результатов входного контроля предприятиями-изготовителями применяются все более совершенные и эффективные средства. Повышается доля средств объективного контроля качества непосредственно в процессе производства и испытаний.

По вопросам обеспечения качества продукции осуществляются регулярные аудиты организаций отрасли и предприятий кооперации. Эта работа поставлена на систематическую основу и дает, несомненно, положительные результаты. Роскосмос с участием головных научно-исследовательских организаций регулярно проводит проверки — в их ходе выявляются проблемные вопросы, разрабатываются рекомендации. Рекомендации эти носят не только корректирующий, но и, что наиболее важно, предупреждающий характер. Представительства Роскосмоса осуществляют контроль качества изготовления на постоянной основе.

— Какие усовершенствования планируется внедрить?

— Сейчас работы в основном направлены на закрепление разработчиками и изготовителями средств выведения достигнутых результатов, а также распространение этого ценного опыта на другие предприятия. Кроме того, планируются усовершенствования на основе внедрения информационных технологий, укрепления кадрового потенциала, а также управления номенклатурой поставщиков материалов, полуфабрикатов и отдельных комплектующих.

— Как отличается работа этой системы на Восточном от ее работы на Байконуре?

— Существенных, принципиальных отличий в работе системы контроля качества ракет космического назначения на космодромах Восточный и Байконур нет, так как организация работ и нормативно-правовая база по обеспечению качества являются едиными.

Имеются некоторые особенности, связанные с тем, что космодром Восточный находится в стадии развития.

Сейчас мы там создаем комплексы, в которых реализованы новые, более совершенные конструктивные и технологические решения, обеспечивающие повышенный уровень автоматизации работ

Естественно, это находит свое отражение и в отдельных вопросах контроля качества изделий.

— Вы также говорили, что вводятся в строй новые автоматизированные системы управления подготовки к пуску и самого пуска для "Союза-2". Они уже применяются? Если нет, то когда планируется начать?

— В составе космического ракетного комплекса "Союз-2" на космодроме Восточный создана и отработана в ходе летных испытаний автоматизированная система управления подготовкой и пуском. Она обеспечивает взаимосвязанное управление выполнением технологических операций по подготовке ракет-носителей на техническом и стартовом комплексах космодрома Восточный в соответствии с утвержденным планом-графиком. Мы также внедрили новые версии программно-математического обеспечения для оптимизации технологии проверок системы управления ракетой.

— Есть ли контрольные операции при проверке "Союза-2", которые в любом случае придется осуществлять человеку? Какую максимальную долю проверочных мероприятий можно автоматизировать?

— На этот вопрос следует ответить несколько шире. Ракета-носитель "Союз-2" разработана на основе задела по конструкции ракеты, созданной в 1950-е годы. Этим обусловлена в том числе и технология подготовки ракеты-носителя на стартовом комплексе.

Управление предстартовой подготовкой на Восточном осуществляется руководителем работ с помощью автоматизированной системы, которая обеспечивает выдачу управляющих и информационных сообщений-команд на пульты руководителей расчетов. При этом все контрольно-проверочные операции проводятся в автоматизированном режиме под контролем пускового расчета, поэтому нет необходимости повышать автоматизацию проверочных работ.

— Сократился ли за последние годы срок проверки ракет перед пуском?

— Я уже упомянул модернизацию технологии подготовки "Союза-2" на техническом и стартовом комплексах космодрома. Она позволила нам внедрить режим, в котором имитируется работа системы управления на этапах подготовки к пуску и самого полета. Этот режим позволяет нам провести дополнительные автоматизированные проверки, что, в свою очередь, дало возможность оптимизировать проверки ракет-носителей в рамках установленных графиков без потерь в качестве и надежности.

— Насколько, по-вашему, проверки можно ускорить, сохранив тот же уровень надежности?

— Планирование пусков осуществляется заблаговременно с привязкой к конкретной дате и астрономическому времени. Исходя из этого обеспечивается своевременная поставка ракет-носителей на космодром, их подготовка, включая необходимые проверки и предпусковые работы. Процесс подготовки достаточно оптимизирован — он проводится по отработанной и утвержденной документации и не содержит каких-либо лишних операций, которые можно было бы исключить или сократить.

Дальнейшее сокращение цикла подготовки возможно на перспективных изделиях путем внедрения инновационных решений, на основе совершенствования конструкции и технологии подготовки ракет-носителей, повышения уровня автоматизации работ с учетом развития информационных технологий и др.

— В среднем сколько замечаний при подготовке ракеты к старту устраняется без необходимости переносить пуск?

— Действительно, в процессе подготовки ракеты-носителя на стартовом комплексе иногда выявляются отдельные несоответствия, устранение которых проводится в рамках установленного графика подготовки. В редких случаях из-за необходимости проведения работ по их устранению приходилось переносить дату пуска.