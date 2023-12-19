Глава Томской области Владимир Мазур: наша промышленность в 2023 году преодолела все риски

В интервью ТАСС губернатор рассказал, как регион справился с последствиями санкционной политики Запада и как успехи в экономике повлияли на общественную жизнь

Промышленность Томской области в последние несколько лет столкнулась с серьезными рисками, что потребовало от руководства региона принятия ряда антикризисных мер. Как регион справился с последствиями санкционной политики Запада и как успехи в экономике повлияли на общественную жизнь рассказал в интервью ТАСС губернатор Томской области Владимир Мазур.

Рост экономики

— Этот год стал первым полноценным годом вашего губернаторства. За это время как развивалась экономика Томской области?

— Не секрет, что события последних лет, начиная с пандемии коронавируса и заканчивая санкционной агрессией запада, создали для отечественной промышленности немало рисков. Томская промышленность – не исключение. Но по итогам 2023 года могу сказать: риски мы преодолели.

Благодаря действенным антикризисным мерам сегодня реальный сектор экономики Томской области на подъеме. Приведу несколько цифр. Положительную динамику промышленного производства обеспечивает обрабатывающий сектор, который в этом году показывает 11,5% роста.

За 9 месяцев у нас в Томской области в полтора раза вырос выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий. Больше, чем на треть, растет производство машин и оборудования. Серьезный рост – в производстве электрооборудования, нефтепродуктов, одежды.

Вышла на проектную мощность первая технологическая линия Туганского горно-обогатительного комбината «Ильменит». Фактически предприятие положило начало новой отрасли региональной экономики – горно-добывающей промышленности. Значение томского ГОК огромно для страны. Только первая линия заместила 10% потребностей российского производства в цирконовых концентратах: наша страна полностью закупала это сырье за рубежом. С запуском второй линии мы удовлетворим потребности отечественной экономики уже на 50%.

Новый комбинат станет «сердцем» регионального кластера цветных и редкоземельных металлов, который создаем при поддержке Минпромторга России. Уже договорились с рядом инвесторов об открытии производства строительных материалов, красок и других.

— ​​Развитие производства требует большого количества квалифицированных кадров, как регион справляется с этой задачей?

— Закономерно, что вместе с ростом экономики у нас в области продолжают создаваться новые рабочие места. В регионе зарегистрирован рекордно низкий уровень безработицы – 0,61%, что составляет 3 223 человека. Это втрое ниже количества свободных вакансий: прямо сейчас работодатели Томской области готовы принять свыше 10 тысяч человек.

Отвечая на потребности бизнеса, мы развиваем профессиональную подготовку молодежи. По поручению президента о подготовке высококлассных специалистов для основных отраслей экономики, с 1 сентября этого года в колледжах и техникумах по всей области создали дополнительно тысячу бюджетных мест для студентов. Уже начали готовить будущих специалистов и рабочих для строительства, транспорта, сельского хозяйства, промпроизводства, здравоохранения, образования и других отраслей.

Социальная сфера и нацпроекты

— Вместе с тем, жителей волнует и решение социальных вопросов, например, строительство больниц, школ и дорог. Как решаются эти вопросы в регионе?

— Достижения в экономике способствуют исполнению всех социальных обязательств перед жителями, строительству важнейших объектов, реализации национальных проектов Президента. Например, в капитальном ремонте у нас в этом году пять мостов по области – своеобразный рекорд.

По национальному проекту «Здравоохранение» в этом году мы сдали в эксплуатацию хирургический центр областного онкологического диспансера с самым современным оборудованием мирового уровня. Построили 14 ФАПов, одну амбулаторию в районах и строим еще две. Закупаем в медучреждения высокотехнологичную аппаратуру, санитарный транспорт, машины «Скорой помощи».

В самых динамично развивающих микрорайонах, где много молодых семей с детьми, мы строим новые школы. Так, в День знаний открылась большая школа в Томске, на улице Демьяна Бедного. И строим такую же на улице Высоцкого.

— Томск называют студенческой столицей России, каждый девятый житель города - студент. В этом году отмечается 145-летие с момента образования первого в азиатской части России вуза - Национального исследовательского Томского государственного университета. А научно-образовательный комплекс – «визитная карточка» Томской области. Чем вы гордитесь в этот юбилейный для томской науки год?

— Нам есть, чем гордиться. Уже пять вузов (а всего их в Томске шесть) участвуют в федеральном проекте академического стратегического лидерства «Приоритет 2030». Три университета (ТГУ, ТПУ и ТУСУР) совместно с крупнейшим российским бизнесом развивают передовые инженерные школы в области агробиотехнологий, новой энергетики и микроэлектроники.

Для развития науки мы подписали концессионное соглашение о строительстве межвузовского кампуса. А значит, еще больше молодежи со всей России смогут получить отличное образование в Томске. К слову, сегодня у нас учатся студенты из 82 регионов страны и 95 стран мира – с каждым годом вузы расширяют географию подготовки высококлассных специалистов.

Планы на будущее

— На днях в Совете Федерации прошли Дни Томской области. Каковы результаты работы в Верхней палате российского парламента? Какие региональные проекты поддержали сенаторы?

— В очередной раз убедились: томичей везде отлично знают и высоко ценят. Председатель Совфеда Валентина Ивановна Матвиенко отметила на пленарном заседании, что Томская область – особый, знаковый регион и для Сибири, и для всей России.

Сенаторы поддержали наши ключевые проекты, рекомендовали правительству России рассмотреть вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную программу строительство областной многопрофильной детской больницы, центра микроэлектронных систем, новые объекты Томской особой экономической зоны технико-внедренческого типа, а также ускорить строительство клинико-диагностического корпуса НИИ кардиологии, которое запланировано на 2026 год.

Совет Федерации также поддержал строительство Малого транспортного кольца в Томске и третьего моста через реку Томь. Будем прорабатывать эти объекты вместе с Минтрансом. А с Министерством культуры будем работать над капитальным ремонтом объекта культурного наследия федерального значения «Здание Общественного собрания, 1900 года», больше известного, как Дом офицеров. Сейчас этот шедевр архитектуры в самом центре Томска пустует, но в наших планах разместить здесь Сибирский филиал Пушкинского музея, о чем договорились с его директором Елизаветой Станиславной Лихачевой.

— Президент Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи в России. В связи с этим, что нового ждет жителей Томской области?

— ​​​​​В следующем году особое внимание будем уделять семьям с детьми, семьям военнослужащих. Поручил проанализировать эффективность региональных мер поддержки семей, среди которых «материнский капитал», пособия на детей, компенсации расходов на ЖКУ и газификацию жилья, многое другое. Важно, чтобы семьи реально чувствовали внимание государства, имели больше возможностей для воспитания детей.

В 2024 году регион отметит тройной юбилей – 420 лет Томску, 220 лет Томской губернии и 80 лет Томской области. Уверен, результаты будущего года в развитии экономики, социальной сферы, инфраструктуры, науки, образовании станут достойными юбилейной даты.