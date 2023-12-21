Глава "Севмаша" Будниченко: мы вложили в подлодки свой труд и душу

Кузница атомных субмарин для российского флота — Северное машиностроительное предприятие ("Севмаш", входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) 21 декабря отмечает 84-ю годовщину со дня начала производственной деятельности.

В преддверии этой даты генеральный директор судоверфи Михаил Будниченко рассказал в интервью ТАСС о выполнении заданий государственного оборонного заказа, планах по сдаче стратегических и многоцелевых атомоходов в юбилейном, 2024 году, о модернизации тяжелого атомного крейсера проекта 11442М и обновлении производственных мощностей завода.

— Михаил Анатольевич, с какими результатами "Севмаш" завершает 2023 год? В каком объеме предприятию удалось выполнить задания государственного оборонного заказа?

— "Севмаш" завершает год с хорошими показателями. Задачи по линии государственного оборонного заказа выполнены. На стапелях ведется строительство двух группировок атомных подводных крейсеров проектов "Ясень-М" и "Борей-А". Юбилейный для атомного подводного кораблестроения год "Севмаш" встретил новыми трудовыми победами — 29 ноября был выведен из эллинга современный ракетоносец проекта "Ясень-М" "Архангельск" для проведения дальнейших работ и испытаний. Буквально недавно — 11 декабря — в присутствии Верховного главнокомандующего Вооруженных сил РФ президента России Владимира Владимировича Путина мы передали в состав флота два новейших атомных подводных крейсера — "Красноярск" и "Император Александр III". Строительство остальных атомоходов ведется в соответствии с утвержденными Министерством обороны РФ графиками.

— Какими характеристиками обладают переданные флоту атомные подводные крейсеры "Император Александр III" и "Красноярск"?

— В кораблях модернизированных проектов "Борей-А" и "Ясень-М" воплощены передовые инженерные разработки, внедрены современные системы и комплексы. Они прошли все этапы испытаний. Атомный подводный крейсер "Красноярск" — второй серийный атомный подводный ракетный крейсер в линейке многоцелевых атомоходов проекта "Ясень-М". Обладает принципиально новыми архитектурными особенностями. Усовершенствована элементная база комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированы оборудование и применены новые материалы.

"Император Александр III" — третий серийный корабль проекта "Борей-А".

Корабль оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Обладает высокими маневренными характеристиками. Эти подводные крейсеры формируют новый облик российского флота — надежного, сильного и боеспособного.

За последние годы "Севмаш" набрал высокий темп работы. Об этом наглядно говорит одновременный подъем Андреевских флагов на двух кораблях. В 2021 году мы также в один день передавали флоту сразу два подводных крейсера — "Новосибирск" и "Князь Олег".

Уверен, серийные "Император Александр III" и "Красноярск" станут еще одним веским аргументом для отстаивания национальных интересов в Мировом океане. Мы вложили в них свой труд и душу. Прошли вместе весь путь от закладки до успешных государственных испытаний

Благодарю коллективы предприятий ОСК — "Севмаша", санкт-петербургских конструкторских бюро "Рубин" и "Малахит", Военного представительства 1059, Беломорской военно-морской базы, Министерства обороны, контрагентских организаций за неоценимый вклад в наше общее дело.

— Какие корабли планирует сдать "Севмаш" в юбилейном, 2024 году?

— Производственная программа следующего года у предприятия напряженная. Как заявил президент Путин в своем выступлении на церемонии подъема флагов на АПЛ "Красноярск" и "Император Александр III", работа по повышению военно-морской мощи России будет продолжена.

В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения со стапелей предприятия должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса "Борей-А". Одновременно строятся пять подводных лодок класса "Ясень-М", в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер "Архангельск".

— Когда будет завершен стапельный период строительства атомного подводного крейсера "Князь Пожарский"?

— "Князь Пожарский" проходит стапельный период.

Он будет завершен в соответствии с утвержденными Министерством обороны РФ сроками.

— Имеет ли "Севмаш" технологические возможности для строительства новой серии ракетоносцев проекта 955А?

— "Севмаш" передал в состав Военно-морского флота четыре корабля модернизированного проекта 955А — "Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III". По проекту "Ясень-М" построено и передано в состав ВМФ три корабля.

Если говорить о технологических возможностях, то мощности предприятия позволяют строить не только наукоемкую военно-морскую технику. Сейчас мы занимаемся созданием обитаемого подводного аппарата — уникального проекта по заказу "Газпром трансгаз", строим батопорт для 35 СРЗ, производим судовые подшипники для ледоколов и много другой гражданской продукции. Готовы к любым задачам, которые будут поставлены перед нами руководством страны. У нас для этого есть все возможности: сформирован крепкий и опытный коллектив, обновляем производственные мощности.

— Когда пройдут ходовые испытания тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов"?

— Ремонт и модернизация корабля ведутся в соответствии с графиком. Выполнен большой объем работ.

Как только завершим все технологические операции у причальной стенки, корабль будет выведен на испытания в море. После модернизации крейсер будет вооружен высокоточным оружием большой дальности. Защита корабля будет обеспечиваться современными комплексами ПВО и противолодочным вооружением.

— Буквально на днях исполнилось 65 лет со дня вступления в строй первой отечественной атомной подводной лодки (АПЛ). Она была построена на "Севмаше", который теперь нередко называют "родиной первого атомохода". Какой путь был пройден за эти годы?

— Первая отечественная атомная подводная лодка была заложена на "Севмаше" в 1954 году. В 1958 году предприятие передало ее в состав Военно-морского флота. Этот корабль фактически совершил революцию в подводном флоте страны. Благодаря атомной энергетической установке подлодки получили увеличенную дальность и почти неограниченную автономность плавания, возможность не всплывать на поверхность, тем самым сохраняя скрытность. СССР был второй страной в мире, построившей подводную лодку с атомным реактором, тем самым сделав огромный рывок в обороноспособности морских рубежей.

Создание первой отечественной атомной подлодки по проекту 627 было национальной задачей — на ее решение работало более ста предприятий со всей страны. "Севмашу" выпала честь стать родиной первого атомохода. Разработкой проекта занимался коллектив Санкт-Петербургского конструкторского бюро "Малахит". Оба предприятия сейчас входят в Объединенную судостроительную корпорацию. Для нашего молодого завода это была революция

Мы гордимся своей историей, нашими дедами, которые, работая днем и ночью, за немыслимо короткий срок построили первый атомный подводный крейсер. С того дня строительство атомоходов стало главным направлением "Севмаша". На стапелях завода за 65 лет созданы 140 атомных подводных лодок четырех поколений. Среди них корабли, которым равных в мире нет. В советский период, кроме "Севмаша", атомные подводные лодки строили судостроительные предприятия в Ленинграде, Нижнем Новгороде, Комсомольске-на-Амуре. С 1958 по 2023 год на верфях суммарно было построено и передано в состав ВМФ 258 АПЛ. Больше половины из них — 140 подлодок — сошли со стапелей нашего завода. В конце 90-х северодвинская верфь стала единственным предприятием в России, где создаются корабли этого класса. От первого до четвертого поколения пройден большой кораблестроительный путь. И сегодня мы не сбавляем темпов: на службе у могучей державы — надежные атомоходы, созданные на "Севмаше". За последние 10 лет предприятие построило и передало ВМФ 12 современных атомных подводных лодок четвертого поколения.

— Будет ли продолжена модернизация мощностей "Севмаша"?

— В последнее десятилетие "Севмаш", можно сказать, переживает технологическую революцию. Техническое развитие предприятия не останавливалось ни на минуту. Оно осуществляется по долгосрочным программам, в том числе с государственным участием, а также по годовым планам, которые охватывают все цеха и подразделения завода. Несмотря на ряд внешних ограничений последних лет, запланированные мероприятия выполняются в полном объеме.

В 2023 году было реализовано более 120 мероприятий технического перевооружения, введено в эксплуатацию более 600 единиц оборудования. Продолжается широкомасштабная замена грузоподъемного оборудования, вышла на финишную прямую комплексная модернизация металлургического, неметаллического, гальванического производств. Готовится к испытаниям новая система управления комплекса электромагнитной обработки кораблей на новой элементной базе. Завершена реконструкция мелководной набережной. Она позволила увеличить количество швартовочных мест для судов, обеспечивающих испытания атомоходов четвертого поколения. Работы выполнены за счет собственных средств предприятия.

Одно из важнейших событий этого года — начало создания плавучего дока. Он будет использоваться для вывода атомных подводных лодок из эллинга. Планируется, что он заменит ныне функционирующий плавдок "Сухона". В июне 2023 года заключен договор на разработку и техническое сопровождение рабочей конструкторской документации. Важно понимать, что все гидросооружения "Севмаша" спроектированы для работы с плавдоком "Сухона". Чтобы избежать их масштабной модернизации, было принято решение о строительстве нового дока, конструктивно подобного "Сухоне".

Модернизация мощностей будет продолжена. В настоящее время проходит согласование проект инвестиционной программы "Севмаша" до 2033 года. Он включает в себя мероприятия технического и инновационного развития с финансированием из собственных средств и федерального бюджета. Одновременно ведется работа с Министерством промышленности и торговли РФ по формированию новой программы развития оборонно-промышленного комплекса, в частности проводится технологический аудит заявленных "Севмашем" мероприятий.

— Не секрет, что в настоящее время оборонные предприятия страны испытывают повышенные потребности в сотрудниках. Как обстоят дела у "Севмаша" в кадровой сфере?

— В последние годы мы вели активную работу по набору кадров. Сегодня основной трудовой коллектив "Севмаша" полностью сформирован.

Численность работников составляет порядка 30 тыс. человек, средний возраст — 40 лет. Мы заинтересованы в том, чтобы закреплять на производстве ценные кадры. Оказываем корабелам поддержку в самых разных вопросах, в том числе в досуговом и жилищном

Сегодня на "Севмаше" действует корпоративная жилищная программа, рассчитанная на 2021–2025 годы. За время действия первой такой программы было построено девять домов. Сейчас строим комплекс из четырех домов.

Работаем с детьми и молодежью. В детских садах проводим игровые занятия, для школьников — фестивали, мастер-классы и тематические игры. Структурирована работа в школах Северодвинска и Архангельской области. Проводим судостроительные смены "Корабелы будущего" во Всероссийском детском центре "Орленок". Туда приезжают дети со всей России.

"Севмаш" сотрудничает с ведущими вузами страны. К нам приходят на практику, после обучения по целевым договорам от предприятия мы трудоустраиваем людей. В прошлом году коллектив верфи пополнили 73 выпускника. Более 300 человек из 19 вузов прошли практику в цехах и подразделениях завода. Считаю, это хороший показатель. Некоторые специальности — штучные, поэтому кадры растим в сотрудничестве с высшими учебными заведениями и на производстве. Кроме того, после службы в научно-производственных ротах к нам возвращается порядка 70% ребят.

В целом год 65-летия первой АПЛ "Севмаш" завершает с хорошими результатами во всех сферах — от производственной до кадровой. Предприятие находится на новом этапе развития. Мы готовы к любым вызовам времени.