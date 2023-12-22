Посол РФ в Ереване: считаем, что Россия и Армения остаются союзниками

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин в интервью ТАСС дал характеристику российско-армянским отношениям на сегодняшний день, рассказал, как развивается военно-техническое сотрудничество двух стран, и оценил возможность выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

— В последнее время руководство Армении сделало ряд критических высказываний в адрес России. Есть изменения в работе с посольством на фоне роста интереса в Ереване к развитию отношений с Западом? Не сократились в связи с этим контакты и задачи?

— Мы считаем, что Российская Федерация и Республика Армения продолжают оставаться партнерами и стратегическими союзниками, которых объединяют общие интересы, совместная история и близкие взгляды на международные проблемы, и что этот союз соответствует ключевым интересам обоих участников. Посольство продолжает работать и выстраивать наши контакты, исходя из этого понимания. Безусловно, нельзя отрицать наличие определенных разногласий в нашей двусторонней и многосторонней повестке. И российская, и армянская сторона готовы обсуждать любые спорные темы откровенно и в конструктивной обстановке, как и подобает союзникам.

На данном этапе каких-либо существенных изменений в рабочем процессе мы не наблюдаем. Продолжаем работать над задачами, поставленными в рамках российско-армянского всеобъемлющего сотрудничества. Уверены, что реализация этих задач пойдет на пользу и российскому, и армянскому народам.

— Планируются ли визиты представителей России в Армению в ближайшее время на высоком уровне?

— В дипломатической практике не принято заранее анонсировать визиты, тем более на высоком уровне. О таких мероприятиях, как правило, сообщается по согласованию сторон по линии соответствующих пресс-служб.

Как известно, между нашими странами поддерживается интенсивный диалог на различных уровнях. На прошлой неделе состоялся визит представительной российской делегации во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации А.Л. Оверчуком для участия в 22-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Арменией, которое, что очень важно, прошло в деловой и конструктивной атмосфере, подтвердив настрой обеих сторон на укрепление и развитие взаимодействия в самых различных сферах, представляющих интерес и важность для наших стран и народов. Достигнуты новые практические договоренности на этот счет.

— Звучала ли в последнее время в контактах дипломатов РФ с представителями Армении тема возможного выхода из ОДКБ? Объясняли ли в Ереване свой отказ участвовать в мероприятиях ОДКБ в последнее время? Не поднимаются ли представителями Армении темы возможного выхода из других интеграционных объединений с участием России?

— По данному вопросу мы ориентируемся в первую очередь на официальные заявления армянского руководства, согласно которому вопрос выхода Республики Армении из ОДКБ в настоящее время не стоит на повестке дня. Как известно, в следующем году Республика Армения будет осуществлять председательство в Евразийском экономическом союзе.

— На фоне присоединения Армении к Римскому статуту обсуждали ли каким-либо образом представители посольства возможность организации визитов в Армению на высшем уровне в будущем? Скажется ли этот шаг Еревана на частоте проведения контактов между странами?

— Этот вопрос по линии посольства не обсуждался. Российская позиция, как и прежде, заключается в том, что присоединение Армении к Римскому статуту, прежде всего, не даст тех преимуществ, о которых здесь говорят некоторые политики. Для нас очевидно, что МУС (Международный уголовный суд — прим. ТАСС) своими политизированными и противоречащими международному праву решениями себя полностью дискредитировал. Кроме того, этот шаг, на наш взгляд, не соответствует дружественному характеру наших двусторонних отношений, о чем мы говорили армянской стороне. Даже сам факт постановки вами данного вопроса уже показывает, что это решение не способствует укреплению российско-армянского взаимодействия.

— Как планирует Россия на фоне занятой Ереваном в последние месяцы позиции по наращиванию контактов с Западом, в том числе в сфере безопасности, продолжать развитие сотрудничества в военно-технической сфере?

— Военно-техническое сотрудничество между нашими странами имеет давнюю традицию и основано на договоре от 25 июня 2013 года "Между Российской Федерацией и Республикой Армения о развитии военно-технического сотрудничества". Практически все заключенные контракты либо уже выполнены в срок и качественно, либо находятся на заключительной стадии реализации. Обсуждаются также и новые соглашения между нашими странами в области ВТС.

По некоторым отдельным контрактам действительно есть вопросы, связанные с обязательствами российских предприятий по выполнению государственного оборонного заказа, но это рабочие моменты, которые решаются в диалоге профильных ведомств России и Армении.

— Власти Армении на протяжении последних недель сделали ряд критических заявлений относительно работы российских телеканалов. Объяснили они суть своих претензий? Идет ли речь об угрозе вещанию российских телеканалов в стране?

— Между нашими странами действует соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций от 30 декабря 2020 года, и именно в его рамках 14 декабря этого года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерство высокотехнологичной промышленности Республики Армения провели двусторонние консультации. В ходе переговоров российская делегация выслушала аргументы своих армянских коллег и приняла к сведению их обеспокоенности. Важно, что в ходе консультаций стороны согласовали создание оперативных каналов связи для разрешения возможных разногласий в духе дружественных отношений между нашими странами.