Глава Рособрнадзора: число заданий об СВО в ЕГЭ будет постепенно расширяться

Ежегодно в адрес Рособрнадзора поступает много предложений по изменению структуры и условий ЕГЭ, некоторые и вовсе выступают за его отмену. О том, какие инициативы могут быть рассмотрены, какие могут навредить и как в целом будет развиваться главный экзамен России, в интервью ТАСС рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

— Мы находимся на международной выставке-форуме "Россия", где также открыт стенд Рособрнадзора. Что на нем представлено? Чем он может заинтересовать гостей выставки?

— Наша площадка представлена в виде пункта проведения экзамена, и мы до апреля создали возможность для всех желающих учеников 10–11-х классов зарегистрироваться через специальный портал и пройти пробную процедуру ЕГЭ. Участник получит реальный тренировочный контрольно-измерительный материал и реальную оценку. У нас очередь даже за апрель выходит, желающих очень много. Только на первую неделю декабря на сдачу ЕГЭ у нас было зарегистрировано 770 человек. Аудитория у нас рассчитана на 15 человек, сейчас организовываются дополнительные места. Также на нашем стенде можно попробовать написать ВПР.

— В России с этого года запущен пилотный проект по изменению уровней высшего образования, планируется, что на все вузы он распространится с 1 сентября 2025 года. Ожидаются ли какие-либо изменения в ЕГЭ в связи с этим?

— Когда объявили о пилотном проекте, к нам тут же пришли с этим вопросом. Но между ЕГЭ и моделью высшего образования нет никакой связи, просто получилось так, что вход в Болонскую систему, эти ступени бакалавриата и магистратуры, произошел в стране параллельно с введением ЕГЭ, и все это связали в одну цепочку. Но это не так, ЕГЭ — это совершенно отдельная история. Выпускной экзамен и экзамен для поступления (а ЕГЭ — это два в одном) — это входная дверь в новый уровень образования. Соответственно, нам нет необходимости что-то менять или реформировать или отказываться от ЕГЭ. Все равно нужно для той новой модели высшего образования, для университетов организовать конкурс, по итогам которого они отберут лучших из лучших. Сейчас экзамен самодостаточен, те шкалы, которые есть, то содержание, которое есть, — оно абсолютно удовлетворяет высшие учебные заведения. Новая модель высшего образования поменяет подходы, но никак ЕГЭ не влияет на это.

— Все существование ЕГЭ регулярно поднимается вопрос введения новых обязательных предметов, помимо русского языка и математики. На ваш взгляд, имеет ли смысл рассуждать о возможности введения третьего обязательного ЕГЭ? Например, на фоне усиления курса истории в вузах.

— У нас одна часть общества говорит об отмене всех экзаменов, другая часть, наоборот, просит что-то добавить. Но вы понимаете, насколько тяжело на самом деле организовать такое равновесие, которое удовлетворяло бы всех: и учеников, и родителей, и учителей, и государство, и различные сообщества и ассоциации. У нас есть Российское историческое общество, Российское географическое общество, от них постоянно тоже исходят предложения, чтобы тот или иной экзамен сделать обязательным. У нас есть уровень основной школы до 9-го класса, и на этом уровне предусмотрены Всероссийские проверочные работы (ВПР). Они проводятся по всем основным предметам. И в рамках обучения до 9-го класса задача системы образования — чтобы дети освоили все те базовые знания, необходимые не по отдельно взятым предметам, которые нужны для поступления в вуз.

Основная задача системы образования — чтобы в этот период база по каждому предмету была усвоена учеником на высоком, качественном уровне. Важно это сделать до 9-го класса, потому что до 9-го класса учатся все школьники, а 10–11-й классы — это уже, так скажем, профилизация, это уже выбор предметов, траектории, куда будет молодой человек поступать, — и это половина от возрастной группы. Увеличение обязательных предметов — все исследования об этом говорят — не приводит к улучшению знания того или иного предмета. Это приведет только к дополнительному напряжению в обществе и дополнительным ненужным финансовым расходам, дополнительной загрузке системы образования и учителей в том числе. Это увеличение пунктов проведения экзаменов, количества организаторов, дней. Так что мы такие обсуждения не ведем, и в планах этого нет. Этот вопрос давно ставился, и мы давно со всеми обществами предметными делаем акцент на ВПР, на их содержании, на анализе и итогах проведения этих работ.

— Министр просвещения РФ Сергей Кравцов год назад предложил, чтобы выпускники школ при поступлении на инженерные направления подготовки предоставляли результаты ЕГЭ по профильной математике, физике и информатике, при этом по обязательному ЕГЭ по русскому языку, возможно, понизить минимальный балл до 24. Поддержали бы такую идею? Планируется ли вносить такие изменения в процедуру ЕГЭ для поступающих на инженерные специальности?

— У нас есть минимальные баллы, установленные Рособрнадзором, которые необходимо набрать для получения аттестата. Они не менялись уже почти 10 лет, они стабильны. И эти пороги не надо менять, чтобы принять эту инициативу. У нас очень много государственных вузов, подавляющее большинство подведомственны Минобрнауки, и часть — профильным ведомствам. Учредителям никто не мешает эту инициативу внедрять, они могут выпустить ведомственные приказы по своим вузам. Инженерные вузы у нас по разным ведомствам тоже распределены, они в принципе могут договориться, нет никаких противоречий. Но какое главное правило: в этом году это делать уже поздно, потому что об этом выпускники 2024 года должны были знать в августе 2023 года. В перспективе — да, возможно. Мы с Валерием Николаевичем Фальковым (министром науки и высшего образования РФ) этот вопрос обсуждали, у нас здесь одна позиция, что пороги должны быть едины. Есть самый первый порог, который устанавливает Рособрнадзор, если этот порог преодолен, то удовлетворительная оценка есть. А дальше всем ведомствам надо договориться и сделать свой единый порог, чтобы путаницы не было. Конечно, внедрив этот порог, можно и улучшить качество образования, и мотивировать на более глубокое изучение тех предметов, которые требуются на инженерные специальности. По моему мнению, это позитивно скажется в первую очередь на качестве набора, а это самое важное.

— Если по вашей части спрашивать, то Рособрнадзор свои пороговые баллы в перспективе менять не собирается?

— Нет, и нет необходимости для этого. У нас по русскому языку и так невысокий пороговый балл. Для получения аттестата необходимо набрать 24 балла. Мы же не можем для получения аттестата снизить порог по русскому языку. В конце концов, выпускник на русском языке должен разговаривать, писать, неважно, в какой отрасли он будет работать. На самом деле русский язык — это не проблема, это предмет с самым высоким средним баллом, и в принципе для инженерных специальностей он не столь проблематичен. Существует такое мнение, что вот, например, при 80 баллах по русскому языку набрать всего лишь 60 баллов по профильной математике — это плохо. Ну, это совершенно разные оценки, совершенно два разных предмета. 60 баллов по профильной математике — это хороший результат. Нет такого, чтобы у выпускника было по математике 90 баллов, условно по физике 90 баллов, а по русскому языку 36 баллов. Это миф.

— С 1 сентября 2024 года в российских школах появится новый предмет "Основы безопасности и защиты Родины", он заменит "Основы безопасности жизнедеятельности". Могут ли ввести ЕГЭ или ОГЭ по "Основам безопасности и защиты Родины"? Ведутся ли такие обсуждения?

— Для того чтобы ввести экзамен по предмету, необходимо разработать образовательный стандарт, учебник и программу. Только после этого мы можем разработать контрольно-измерительные материалы для экзамена. Также высшие учебные заведения в перечень предметов, которые необходимы для поступления на ту или иную специальность, должны внести этот предмет, если у них есть такая заинтересованность. Если они не будут включать его в конкурс, то никто этот предмет не выберет. В первую очередь это, наверное, вузы Министерства обороны, Министерства просвещения. Если они совместно после выполненной работы по разработке стандарта, учебника и программы придут к выводу, что нужен экзамен, и вузы его готовы учитывать, то мы готовы его разработать и включить в линейку ЕГЭ. Но для этого нужен смысл этого экзамена для выпускника, который заключается в поступлении в вуз и учете этого экзамена на выбранной специальности. Пока таких запросов и обращений в Рособрнадзор мы не видим, если они будут, то мы готовы их отрабатывать.

— В Госдуме предлагали разрешить пересдачу ЕГЭ для тех, кто написал его неудовлетворительно или был удален с экзамена за нарушения, не в следующем году, а в год его проведения перед сентябрем. Поддержали бы вы такое предложение? Возможно ли это реализовать?

— Для нарушителей действующие нормы мы, наоборот, считаем очень мягкими. Например, во Франции удаление с экзамена за шпаргалки или телефон влечет запрет на пересдачу на четыре года, в Китае нарушитель пожизненно лишается права пересдавать даже не предмет, вообще в целом экзамен выпускной. У нас самая мягкая норма — с предмета удален, приходишь на следующий год пересдать. Все остальные предметы при этом ты можешь сдавать. Я на стороне тех ребят, которые пришли и пишут без шпаргалок и телефонов. Которым обидно, когда они сидят, пишут честно, а кому-то помогают, и таких добросовестных выпускников подавляющее большинство. Все правила оговорены, о них все знают заранее.

Что касается пересдачи одного или нескольких экзаменов, мы должны понимать следующее: у нас приемная кампания, и даты экзаменов все завязаны на ее сроках. Мы фактически сразу после последнего звонка назначаем первый день экзамена. Есть много требований, например нельзя проводить экзамены в выходные дни. Следующий экзамен можно проводить только на третий день. И там вот столько всяких "нельзя", а месяц июнь не растягивается на большее количество дней. В утверждении расписания экзаменов участвуют также Минпросвещения, Роспотребнадзор, Минюст и другие ведомства. Здесь очень трудно уложиться в 4–5 недель и угодить всем. Здесь должен быть разумный подход. Мы должны понимать, что кто-то захочет пересдать, кто-то не захочет. У кого-то улучшится результат, потом тот, кто не захотел пересдать, не поступит и тоже будет недоволен. Никогда невозможно угодить всем, это тупиковый путь. Здесь должен быть взвешенный подход. Мы не против пересдачи, но должно экспертным сообществом такое решение приниматься, а не Рособрнадзором. Нужно понимание, что количество этих попыток должно быть сильно ограничено, не более одной по какому-то одному предмету например. Иначе приемная кампания в вузы и сдача экзаменов растянутся на полугодие, и половина первого курса пройдет у учеников в приемной кампании.

— В ЕГЭ-2024 по истории уже включены задания, связанные со специальной военной операцией на Украине. Допускаете ли вы появление заданий, связанных с СВО и включением в состав России новых субъектов, в экзаменах по другим предметам?

— То, что мы опубликовали, мы опубликовали до 1 сентября, и сейчас вот говорить о том, что мы планируем в 2025 году, я бы не стал. Но, конечно, в будущем число таких заданий будет расширяться. Сейчас мы говорим только о том, что есть в демоверсии ЕГЭ 2024 года. Каждый год мы актуализируем информацию.

— При выполнении заданий основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике в 2024 году школьникам предлагалось разрешить использовать непрограммируемый калькулятор. С чем было связано такое решение? Планируется ли разрешить школьникам использовать калькулятор на ЕГЭ по математике?

— Все очень просто: на ОГЭ по математике, кроме одного задания, седьмого, хотя и его сейчас переработали, не требовалось вообще применение калькулятора. Решение было принято из соображения, что, если кому-то спокойнее, этот калькулятор можно иметь. А если серьезно, у нас на всех экзаменах есть какие-то справочные материалы, они были всегда, и этот список достаточно широкий. Это не решение Рособрнадзора, это научно-методический совет по математике предложил. Предложение обосновали так: зачем запрещать то, что на экзамене не имеет смысла? Решение было принято не из-за того, что больше не надо уметь считать в столбик или в уме. Просто для уровня задач, которые решают в 9-м классе и в ОГЭ, непрограммируемый калькулятор — это не то справочное или дополнительное пособие, которое поможет тебе что-то решить, если нет знаний. В математике задания сейчас в основном на логику, а не на счет. После завершения общественного обсуждения этого предложения мы примем окончательное решение.

— То есть для участников ЕГЭ тоже может быть такое решение принято?

— Для ЕГЭ вообще этот вопрос не обсуждался.

— Выпускники новых российских регионов смогут сдавать ОГЭ и ЕГЭ по желанию в рамках переходного периода на образовательные стандарты РФ до 2026 года. Несмотря на это, в этом году его сдали около 400 выпускников из этих регионов. По вашим прогнозам, будет ли эта цифра в 2024 году больше? Насколько?

— Эта цифра будет расти из года в год. Сейчас большое число желающих из ДНР и ЛНР, это понятно, мы уже давно с ними в контакте, многие годы. Они фактически уже все эти годы учились по нашим стандартам, нашим учебникам, нашим программам.

— Есть ли уже конкретные цифры заявившихся?

— На данный момент заявилось 453 участника из ДНР, 380 — из ЛНР, 41 — из Запорожской области.

— Анзор Ахмедович, мы с вами встречаемся в преддверии Нового года. Что бы вы хотели пожелать выпускникам?

— Всем выпускникам я хочу пожелать в Новом году ответственно подойти к испытанию, которое откроет вам путь к дальнейшей профессиональной карьере, успешно пройти итоговую аттестацию и поступить в те учебные заведения, о которых вы мечтали. Перед вами открыты все дороги. Пусть у каждого из вас в жизни будет возможность проявить свой талант и реализовать тот потенциал, который заложили в вас ваши учителя. Верьте в себя, ставьте перед собой самые смелые цели, не бойтесь мечтать, и у вас все получится!