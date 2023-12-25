Губернатор Михаил Дегтярев: 2023 год стал годом развития Хабаровского края

В интервью ТАСС глава региона рассказал, за счет чего удалось достичь позитивных изменений

Хабаровский край в последние три года демонстрирует рост показателей в экономике, промышленном производстве, ставит рекорды в горнодобывающей отрасли. В полтора раза за это время увеличилась доходная часть краевого бюджета, а валовый региональный продукт по итогам года превысит 1 трлн 250 млрд рублей. О том, за счет чего в регионе удалось достичь позитивных изменений, в интервью ТАСС рассказал губернатор Михаил Дегтярев.

Идем в рост

— Каким 2023 год был для Хабаровского края?

— Однозначно можно сказать, что 2023 год — это год развития, год роста. Только за девять месяцев доходную часть краевого бюджета мы увеличили почти на 14 млрд рублей, а если брать показатели за три года, то она выросла на 45%. В 2020 году мы зарабатывали 79 млрд, а в этом выйдем примерно на 115–116 млрд рублей. Хорошие цифры. Все это, конечно, результат политики нашего президента Владимира Владимировича Путина, правительства России. Поспособствовала и отдельная программа развития Дальнего Востока, все принятые меры господдержки для бизнеса. Это дает свои плоды.

Крупнейшие проекты, которые реализуются в крае, находятся в высокой степени готовности. В числе таких флагманских можно назвать Малмыжский горно-обогатительный комбинат — это будет крупнейшее в России предприятие по производству концентрата меди. Это и Тихоокеанская железная дорога, по которой грузы будут доставляться с Эльгинского угольного месторождения в Якутии на берег Охотского моря в Хабаровском крае, новый порт Эльга в районе мыса Манорский — объекты строятся ударными темпами, такие даже бамовцам не снились в комсомольские времена: 270 км дороги построили за полтора года в глухой тайге. Стройка идет и сейчас.

Отмечу наши золотодобывающие предприятия. Мы в прошлом году поставили рекорд с советских времен, столько вообще не добывали прежде — 28 т драгметалла. В этом году выйдем на такие же цифры. Проектируем и в новом году начнем строительство крупного металлургического завода по выплавке металлического олова. А руду мы практически всю добываем на своей территории, в Хабаровском крае, часть — на Чукотке. То есть все предприятия демонстрируют большой рост, все инвестиционные проекты — в стадии реализации, ничего не заморожено, только новые и новые инвестиции. Поэтому всех ждем на Дальнем Востоке — нам не хватает рабочих рук. К нам едут специалисты, каждый месяц прибывают, мы рады всем.

— Как, кстати, решается кадровая проблема?

— У нас очень хорошее среднее профессиональное образование. И система постоянно совершенствуется. Мы огромные деньги вкладываем в эту сферу по нацпроекту "Образование", по проекту "Профессионалитет". Открываются новые лаборатории, созданы образовательно-производственные кластеры "Машиностроение", "Железнодорожный транспорт" и "Водный транспорт". Готовимся к открытию туристического и инженерно-авиационного кластеров.

Выпускники в дальнейшем смогут работать на авиационных, судостроительных предприятиях региона. На авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре развивается выпуск боевой авиации — самолетов Су-35, Су-57, готовится производственная линия под легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75. Наши инженеры выпускают лучшие в мире боевые самолеты. Напомню и про Superjet-100 — тестовый полет импортозамещенного самолета состоялся в августе этого года. Это историческое событие. Сейчас ожидается окончание сертификации двигателя ПД-8 для воздушного судна.

Судостроители ударными темпами строят корветы, ракетные корабли. Недавно два спустили на воду. Готовимся к заказу на фрегаты на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре — это новый тип корабля для предприятия, под который проводится модернизация. В этом году сдан построенный на судозаводе паром "Александр Деев" для линии Ванино — Холмск, которая связывает остров Сахалин с материком. Достраивается второй.

— На Восточном экономическом форуме в сентябре президент сказал, что на Дальнем Востоке изучено только 35% недр. Значит, есть потенциал для развития горнодобывающей отрасли. Что необходимо, чтобы его реализовать?

— Вложения. Такой федеральный проект уже запущен, и мы здесь, конечно, в фокусе внимания руководства нашего государства, Минприроды России.

Постановка на баланс страны новых месторождений — это укрепление ее экономического могущества. По разведанности недр мы не в хвосте — показатель составляет 54%, а по результатам реализации этого поручения президента мы дойдем до 75% примерно. Поэтому наши промышленники будут обеспечены ресурсами на десятилетия вперед. Наши дети, наши внуки будут строить новые предприятия, разведывать недра и поставлять стране необходимые медь, серебро, золото, платину. Есть еще и угольные месторождения, которые у нас активно эксплуатируются. В прошлом году было добыто 10 млн т угля, в этом году идем примерно в этих же пределах.

В чем географически преимущество Хабаровского края? Порты рядом! Здесь встает в полный рост поручение президента по модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Говорим БАМ — подразумеваем Хабаровский край и тихоокеанские порты Ванино и Советская Гавань, которые являются конечными точками пути. Строительство в рамках программы увеличения пропускной способности БАМа и сейчас идет ударными темпами, наши строители работают в тайге при 30–40-градусных морозах. На днях открыли движение поездов по новому второму пути на перегоне Тудур — Пони на линии Комсомольск-на-Амуре — Ванино. Всего на этой линии идут работы на 18 перегонах, 7 из которых, включая Тудур — Пони, уже открылись. В будущем году, по информации Дальневосточной железной дороги, стройку развернут еще на 14 объектах. Это позволит увеличить провозную способность к портам с 39,8 до 81,8 млн т.

Мы с оптимизмом смотрим на третий этап Восточного полигона. Это большие инвестиции, возможность доставлять экспортные ресурсы с Запада, из Сибири и в обратном направлении. Идет бурный рост. Разворот на Восток, о котором говорит глава государства, начался не сегодня, не вчера, а позавчера. Идет масштабнейшая работа.

ВРП удвоится к 2026 году

— Отмечаете ли вы приток инвестиций в крае, как это отражается в цифрах?

— Если в цифрах, то 350 млрд рублей инвестиций. Это огромные деньги. Если говорить о валовом региональном продукте, то 1 трлн рублей мы достигли за девять месяцев, уйдем по итогам за 1 трлн 250 млрд рублей. Я обещал президенту Владимиру Владимировичу Путину на встрече в 2021 году, что ВРП вырастет в два раза за пять лет. Тогда он был 800 млрд. Мы видим, что к 2026 году точно удвоим и пойдем дальше.

— В рамках разворота на Восток актуальным становится развитие отношений с Китаем. Какие перспективы в этом направлении?

— Мы работаем над развитием в рамках всеобъемлющего партнерства, о котором договорились главы государств. Первоочередное внимание уделяется трансграничной торговле, перемещению грузов. Мы наконец добились переквалификации пункта пропуска на острове Большой Уссурийский на Амуре на грузопассажирский. Долгое время не могли сдвинуться с места в этом вопросе. Будем строить погранпереход уже в следующем году. В первый год будем перемещать миллион тонн и до миллиона пассажиров. Это огромный вклад в экономику нашего региона.

Недавно возобновил работу грузопассажирский пункт пропуска "Покровка — Жаохэ" на границе с Китаем на реке Уссури с открытием наплавного моста. Пункт не функционировал во время ледостава, летом там курсировали паромы. Пункт планируем сделать круглогодичным уже в следующем сезоне. Компания "Озон", "Почта России" запустили крупные логистические центры в Хабаровске. Все в ожидании открытия погранперехода на Большом Уссурийском. А пока грузы перемещаются по воде во время навигации через пункты пропуска на нашей территории, через соседние регионы и по воздуху.

— Восстанавливается и туристическое направление с Китаем, развивается внутренний въездной туризм, чем может похвастать регион?

— По итогам года Хабаровский край посетит около миллиона туристов — это рекорд. Едут и иностранные граждане, и люди из других регионов России. Помимо совершенствования инфраструктуры внимание уделяется и событийному туризму. Проходят крупные культурные мероприятия, которые привлекают туристов: фестиваль "Рок над Амуром" под открытым небом, фестиваль "Арсеньев Live", концерты известных в стране вокалистов, пианистов.

Мастер-планы городов

— Два главных города в крае — Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре — будут развиваться согласно разработанным мастер-планам. Как они изменятся?

— До неузнаваемости. Значительные вливания в инфраструктуру предполагаются и государственных, и частных инвестиций. Если говорить о Хабаровске, то мастер-план предусматривает большую набережную Амура, объединяющую центральную часть с дамбой Южного округа. Она будет самой длинной на Дальнем Востоке. В следующем году начинаем стройку нового здания Дальневосточного художественного музея. Музей будет большой, красивый, на берегу реки. В фондах учреждения есть полотна Тициана, Рубенса, великих русских мастеров Коровина, Айвазовского, Шишкина. Их надо людям показывать. Изменятся городские бульвары, улучшится общественный транспорт, будут модернизированы газораспределительные, электрические сети.

—​​​​​​ Каковы планы по Комсомольску-на-Амуре?

— Комсомольск — город особого внимания руководства нашей страны, инженерная столица Дальнего Востока. В следующем году мы завершим реализацию Долгоплана его развития, так называемого не потому, что долгий, а потому что долгосрочный. Большие деньги вливались из федерального и краевого бюджетов. Завершим его и приступим к реализации мастер-плана. Там тоже есть новые объекты, новые общественные пространства, восстановленный ДК "Судостроитель". Будем возрождать трамваи, о чем просили горожане. Это капиталоемкая история. К сожалению, прежние руководители к трамваям, видимо, не очень хорошо относились, но мы обязательно восстановим этот экологически чистый, нужный, востребованный вид транспорта.

— Планы грандиозные, но ввиду общего внимания к востоку страны ощущаете ли вы растущую конкуренцию с другими регионами?

— Мы живем дружно, друг друга во всем поддерживаем. И с Приморьем, и с Амурской областью дружим, с Якутией, Сахалином, Камчаткой, Чукоткой, Бурятией, Забайкальем. Но конкуренция есть. И она дает только положительный эффект. Например, президент поддержал строительство межвузовского кампуса в Хабаровске на базе Тихоокеанского госуниверситета, и в будущем он будет конкурировать с Дальневосточным федеральным университетом во Владивостоке. В этом огромный плюс — никто не будет расслабляться, оба центра компетенций будут расти, будут переманивать преподавателей и студентов из Центральной России, из-за рубежа. В конкуренции рождается успех, только так.

Мы со спортивными клубами даже конкурируем. Мы — регион, в котором базируется три профессиональных клуба: "Амур" — в хоккее, "СКА-Нефтяник" — в русском хоккее, футбольный "СКА-Хабаровск". Возродили в этом году волейбольную команду "Амурские тигрицы". Девчонки — молодцы, побеждают уверенно, я убежден — мы поступательно дойдем до самых вершин лиги. 17 тыс. человек занимаются волейболом в Хабаровском крае. Единоборствами занимаются больше 50 тыс. человек. В Комсомольске-на-Амуре построили два больших объекта: Центр сложнокоординационных видов спорта и Дворец единоборств. Они введены в эксплуатацию. В Хабаровске также есть большой краевой Центр единоборств, где тренируются по разным видам спорта. Все это — по поручению президента Владимира Владимировича Путина. Соперничаем мы со всеми и болеем за Хабаровский край!