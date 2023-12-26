Гендиректор РУСАДА: Россия продолжает выступать за чистый спорт

О деле фигуристки Камилы Валиевой и об увеличении финансирования агентства — в интервью ТАСС

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в интервью ТАСС подвела итоги работы организации в 2023 году, опровергла слухи о том, что РУСАДА может проверять на допинг только отечественных спортсменов, а также сообщила о предстоящих консультациях с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по поводу проведения тестирований на Играх дружбы.

— Подведите, пожалуйста, итоги работы РУСАДА в 2023 году. Удалось ли уже выполнить годовой план по отобранным допинг-пробам?

— Работу РУСАДА в 2023 году считаем успешной, нашей команде удалось достичь всех поставленных целей. Мы благодарны Министерству спорта и Министерству финансов за содействие в получении дополнительного финансирования, за счет чего стало возможным выполнение годового плана по тестированию. Мы его реализовали, но тестирование продолжается, отберем проб даже больше, чем было запланировано.

По другим направлениям показатели тоже высокие, а некоторые — рекордные. Никогда ранее так много людей не проходило образовательные онлайн-курсы РУСАДА, в этом году мы достигли показателя в 1 млн человек.

Деятельность РУСАДА в 2023 году проходила с соблюдением всех требований Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов. Если год назад мы еще привыкали к новым реалиям, налаживали работу с учетом возникших ограничений, то в 2023 году процесс был уже отлажен, и нам удалось реализовать не только то, что должна была сделать любая антидопинговая организация. Нам удалось запустить также некоторые новые проекты. Например, мы сформировали при РУСАДА консультационный научный совет. И хотя еще много работы нас ждет впереди, но мы четко понимаем, что существует большая необходимость в проведении научных исследований, так как по некоторым направлениям антидопинга их очень мало. Мы благодарны Минздраву и ФМБА за то, что они откликнулись на это предложение. Радостно, что и многие эксперты в области спортивной медицины и антидопинга согласились принять участие в работе совета, который, как я думаю, уже в следующем году продемонстрирует первые результаты.

В этом году увеличился пул наших амбассадоров из всероссийских спортивных федераций, которые транслируют ценности чистого спорта среди своих коллег. К нам присоединились олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина и саночница Татьяна Иванова, вернувшаяся из Пекина с бронзой Игр 2022 года. Спортсмены сами изъявляют желание быть послами чистого спорта.

— Будет ли увеличено финансирование РУСАДА со стороны государства в 2024 году?

— Будет. И я считаю это отличным знаком. Это дополнительное свидетельство того, что Россия продолжает выступать за чистый спорт. Все понимают, что, несмотря на запреты на участие в международных соревнованиях, право наших спортсменов на честную конкуренцию должно быть защищено.

— В сентябре в Суздале прошел Форум чистого спорта, организованный РУСАДА. Какой город станет местом проведения следующего подобного мероприятия?

— Первый форум прошел в 2022 году в Москве в МГИМО. В Суздале нам удалось организовать мощнейшее мероприятие, в котором приняли участие более 500 человек, на форум приехали министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, председатель комитета Госдумы по спорту и физической культуре Дмитрий Свищев, многие руководители общероссийских спортивных федераций и объединений. Своим участием они выразили поддержку деятельности РУСАДА и приверженность ценностям чистого спорта.

В 2024 году мы обязательно проведем третий Форум чистого спорта. Но он должен получиться еще более масштабным. Есть мысли сделать его международным. Рассматриваем вариант его проведения в Минске, обсуждаем это с коллегами из Белоруссии. Они хотят присоединиться к нам в качестве организаторов. Но у нас также есть предложения от руководителей ряда российских регионов, которые хотят пригласить к себе форум в следующем году.

Почему нам так важны форумы? В данный момент мы не участвуем в симпозиумах WADA, в мастер-классах других антидопинговых организаций и международных федераций, но нам очень нужна информация для повышения уровня образования наших специалистов. Поэтому мы решили организовать свое мероприятие, на которое приезжают наши коллеги из других стран.

— В связи с невозможностью проверки допинг-проб в самой России насколько увеличились расходы у РУСАДА в этой части?

— Значительная часть бюджета РУСАДА тратится на анализ допинг-проб в зарубежных лабораториях и транспортную логистику. На стоимости также отражается падение курса рубля. По сравнению с 2015 годом, когда пробы проверялись в Москве, стоимость возросла в разы. Конечно, нам необходимо, чтобы у нас как можно скорее вновь заработала российская антидопинговая лаборатория.

Как вы знаете, сейчас все отобранные РУСАДА пробы тестируются в иностранных лабораториях, аккредитованных WADA и расположенных в Австрии, Германии и Турции. Отведенные международными стандартами сроки доставки проб нами четко выдерживаются.

— В конце ноября число спортсменов, обратившихся в РУСАДА за разрешениями на терапевтическое использование запрещенных субстанций или методов, перевалило за сто.

— Да, в 2023 году отмечен рекорд по количеству обращений за разрешениями на терапевтическое использование (ТИ). Сейчас у нас уже более 110 запросов против 78 в прошлом году за этот же период. Нашим комитетом уже выданы 52 разрешения.

В чем причина такого прироста обращений? Я думаю, что это в первую очередь связано с усилением нашей работы по информированию медицинского сообщества о запрещенном списке, антидопинговых правилах и, конечно же, о порядке оформления запросов на ТИ. У нас в штате появился еще один специалист, врач по спортивной медицине, после чего мы значительно усилили работу в том числе с региональными медицинскими учреждениями, которые оказывают помощь спортсменам. В этом году для врачей было проведено 50 образовательных мероприятий.

— В России есть федерации, которые не только не возмущаются оттого, что их спортсменов постоянно проверяют на допинг, но сами изыскивают средства на дополнительное тестирование своих атлетов?

— Есть, и количество запросов на коммерческое тестирование постоянно растет. Это связано с тем, что все больше общероссийских федераций инициативно и активно продвигают принципы чистого спорта, они сами заинтересованы в том, чтобы у спортсменов отбиралось больше допинг-проб, чем может себе позволить РУСАДА в рамках федерального бюджета. Могу сказать, что в этом году к нам за коммерческим тестированием обратились 15 федераций.

Это свидетельство того, что в российском спорте меняется подход к решению проблемы нарушений антидопинговых правил. Также в этом направлении мы сотрудничаем с Олимпийским комитетом России. Более 700 проб в 2023 году РУСАДА отобрало в рамках коммерческого тестирования, это отличный показатель.

— Будет ли РУСАДА продолжать судебные тяжбы со своим бывшим руководителем Михаилом Бухановым?

— Необходимость судебных тяжб с бывшим исполняющим обязанности директора была обоснована, прежде всего, представлением Федерального казначейства, которое проводило проверку. После вынесенного им решения мы должны вернуть в госбюджет определенную сумму денег. Именно поэтому нами были инициированы судебные тяжбы. Несколько дней назад РУСАДА подало кассационную жалобу на решение апелляционного суда.

— Это правда, что РУСАДА в настоящее время имеет право тестировать только российских спортсменов? То есть иностранные игроки, выступающие в российских клубах, остаются вне российского антидопингового контроля?

— Это не так, легионеры тестируются. Если смотреть данные за 2023 год, то мы проверили около 35 иностранных игроков. Полномочия РУСАДА распространяются на них в связи с тем, что они находятся на территории России или участвуют в соревнованиях, которые проходят на территории нашей страны. Принципы тестирования одинаковы для всех спортсменов вне зависимости от их гражданства. Важно отметить, что такие тестирования РУСАДА проводит во взаимодействии с международными федерациями.

— Может ли WADA запретить РУСАДА проводить тестирование на Играх дружбы? Если не может, то может ли запретить аккредитованным WADA лабораториям принимать на исследования допинг-пробы, взятые на Играх дружбы?

— К нам уже обращались представители оргкомитета Игр дружбы, которые заявили, что их соревнования будут проходить при четком соблюдении антидопинговых правил и норм. Мы ведем переговоры. Говорить о том, что может запретить WADA, пока рано. Мы находимся в диалоге по данному турниру в том числе со Всемирным антидопинговым агентством. Как только будет сформирована позиция на тему допингового контроля на Играх дружбы, мы ее обнародуем.

Оргкомитет рассматривает РУСАДА как кандидата на проведение тестирования на этих соревнованиях.

— Есть ли понимание, когда WADA проведет очередной аудит деятельности РУСАДА?

— Официальных писем от WADA c указанием точных дат и места проведения аудита мы пока не получали. Но РУСАДА готово к любому аудиту в любом формате, мы за свою операционную деятельность абсолютно спокойны и уверены в правильности каждого своего шага. В прессе уже не раз появлялись сообщения о том, что у WADA есть сомнения в российской антидопинговой системе, но мы уверены в своей независимости и ранее сделали все шаги для ее обеспечения.

Мы благодарны WADA за аудит, который проходил в сентябре прошлого года. Он помог нам выявить некоторые относительно слабые места в нашей работе, которые нуждались в улучшении. Мы услышали, приняли и исправились в максимально сжатые сроки. Сейчас в 2023 году мы абсолютно спокойны за свою операционную деятельность и продолжаем предоставлять WADA всю необходимую информацию. Если у наших коллег возникали какие-то вопросы, мы давали дополнительные сведения. РУСАДА ведет максимально открытую политику и не боится никаких аудитов. Мы только приветствуем проведение таких проверок.

— Сентябрьский аудит WADA выявил также критические замечания, исправление которых находится вне полномочий РУСАДА, до сих пор не вернувшего себе статус соответствия. Весь 2023 год шли обсуждения выхода из ситуации с участием руководителей Минспорта и депутатов Госдумы. Как вы думаете, в 2024 году эти замечания будут устранены, а РУСАДА вновь обретет свой прежний статус?

— Решение этого вопроса выходит за пределы компетенций РУСАДА. Поэтому ответить, будут ли внесены изменения, мы не можем. Мы обратились в те структуры, которые обладают соответствующими полномочиями. Комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал нас — был разработан проект федерального закона о внесении соответствующих изменений. До конца года планируется проведение еще одного заседания комитета.

Что касается восстановления статуса РУСАДА — все, что от нас зависело и входит в наши полномочия, мы выполнили.

— Если Россия не выплатит до конца года взнос в WADA, будут ли у РУСАДА из-за этого какие-то проблемы? Как вообще развивается ситуация с выплатой Россией ежегодных взносов в WADA?

— Это еще один момент, не зависящий от РУСАДА. О ситуации с выплатой нужно спрашивать Министерство спорта России. Будут ли какие-то последствия для нас в случае невыплаты? Во Всемирном антидопинговом кодексе никаких последствий не предусмотрено для национальных антидопинговых организаций. Есть страны Азии и Африки, которые годами не платят взносы в WADA.

— Когда будет вынесено решение по хоккеистам "Толпара", употреблявшим мельдоний?

— Слушания состоятся до конца декабря. Это необходимо сделать, прежде всего, в интересах самих спортсменов.

Следим за информацией, которая появляется в прессе, и видим заявления некоторых спортивных чиновников, которые продолжают активно комментировать эту тему. Хочется попросить их набраться терпения и взять паузу, так как речь идет и о несовершеннолетних спортсменах. После завершения слушаний на сайте РУСАДА появится информация о результатах рассмотрения данного дела.

— Вы в этом году уже не раз говорили, что мельдоний сейчас занимает первое место среди выявляемых в допинг-пробах запрещенных веществ. И это спустя семь лет после того, как он был впервые включен в запрещенный список.

— Ситуация действительно тяжелая, случаев обнаружения мельдония много. На сегодняшний день уже выявлено около 30 случаев его употребления. Да, мельдоний продолжает лидировать, оставив позади стероиды и диуретики.

Следует иметь в виду, что в этом году мы много тестируем на местных соревнованиях, все больше проверяется спортсменов из регионов, где, к нашему большому сожалению, еще не все врачи и сами спортсмены знают, что мельдоний уже несколько лет как запрещен и может иметь другие названия.

Но есть случаи, когда нам предоставляют документы, которые свидетельствуют о том, что мельдоний может быть в некоторых продуктах питания в связи с использованием в сельском хозяйстве препаратов, содержащих это вещество. И одним из основных направлений работы созданного нами научного совета будут исследования, касающиеся обнаружения мельдония в пробах спортсменов. Это действительно важно, и члены Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА считают, что проведение таких исследований необходимо для правильности принятия решений по делам, связанным с мельдонием.

— Выбрало ли РУСАДА уже арбитра для рассмотрения в Спортивном арбитражном суде своего дела по иску со стороны WADA?

— Да, мы выбрали своего арбитра и адвокатскую контору, которая будет нас защищать. Это не Грэм Артур, который все равно остается нашим экспертом при рассмотрении данного дела. Его точка зрения учитывалась при подготовке текста с нашей позицией в CAS. Насколько затянется процесс? Мы находимся только в начале пути.

— Совсем скоро CAS должен поставить точку в другом деле, связанном с нарушением антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой. Но олимпийского скандала не было бы, если бы не ничем не объяснимая медлительность антидопинговой лаборатории в Стокгольме в обработке пробы этой спортсменки. Какие-то санкции в отношении медлительных шведов WADA в итоге вынесло?

— Нам неизвестно, понесла ли стокгольмская лаборатория какое-то наказание. Действительно, проба спортсменки была протестирована с очень большой задержкой после доставки в Стокгольм, хотя поначалу были некоторые выпады в сторону РУСАДА, которое стали обвинять в медлительности в обработке пробы. Но Российское антидопинговое агентство не нарушило ни один из международных стандартов.

Сейчас уже можно говорить о том, что были официальные рекомендации по организации тестирования кандидатов на участие в Олимпийских играх. И в этих документах было прописано, что пробы, которые отобраны после 1 января 2022 года, должны были подвергаться срочному анализу. Проба же фигуристки сборной была отобрана в конце декабря 2021 года. Из стокгольмской лаборатории мы получили письмо, в котором говорилось, что анализ пробы задерживается. В январе проба для ускоренного анализа получила статус срочной, на наши вопросы о причинах задержки мы получали информацию о том, что в лаборатории из-за пандемии был объявлен карантин, болели люди.

Я знаю, что WADA разбиралось в этом вопросе, было в контакте и с нами, и с лабораторией. Полученная ими информация была принята в расчет при проведении собственного расследования.

— В середине февраля все вопросы в деле Валиевой будут сняты?

— Да, мы очень надеемся, что все точки к этому времени будут расставлены. Надеемся на справедливое решение, все стороны были заслушаны в суде. Каждая сторона предоставила необходимую информацию и имела все возможности донести ее до других.

— А если CAS вынесет решение, несправедливое с точки зрения РУСАДА? Что тогда будете вы делать?

— Остается только Федеральный трибунал Швейцарии, но там рассматриваются апелляции только на процессуальные нарушения, возникшие в ходе рассмотрения дела.