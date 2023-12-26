Памфилова: именно сейчас, как никогда, время выбора и время для выборов

Председатель Центризбиркома — о том, можно ли считать эту гонку конкурентной, как будет обеспечено право граждан отдать свой голос и как относиться к тем, кто намеренно пытается дискредитировать выборы

Президентская кампания в России вступает в активную фазу. Уже идет сбор подписей в поддержку самовыдвижения действующего главы государства Владимира Путина, парламентские партии провели свои съезды. О том, можно ли считать эту гонку конкурентной, как будет обеспечено право граждан отдать свой голос и как относиться к тем, кто намеренно пытается дискредитировать выборы, в интервью ТАСС рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

— Элла Александровна, добрый день! Очень рады приветствовать Вас в нашей студии ТАСС. Спасибо большое, что нашли время прийти к нам, особенно сейчас, в разгар президентской кампании. В начале года в политических кругах многие говорили о том, что в нынешней политической обстановке - не время для выборов такого масштаба. По итогам прошедших двух недель со старта кампании можно сказать, что эти опасения оказались беспочвенными?

— Вы знаете, всегда можно найти предлог и сказать, что для выборов не время, чем пользуются ряд стран, когда эти выборы не угодны или не удобны. Я полагаю, что сейчас, как никогда, время выбора и время для выборов. Потому что есть потребность людей продемонстрировать свою силу, зрелость и единство по ряду ключевых вопросов, связанных с судьбой страны. Поэтому сейчас время для выборов, я в этом глубоко убеждена, несмотря на все сложности и то недружественное, агрессивное давление, которое Россия испытывает извне и, может быть, это как раз дополнительный повод дать такой гражданский, цивилизованный и электоральный отпор. Показать, что нас не запугать, что нас невозможно выбить из колеи — это очень важно, для нашего народа это важно.

— Как вы считаете, можно ли назвать предстоящую кампанию конкурентной и возможно ли это сейчас представить?

— Конечно, кампания будет конкурентной, поскольку очевидно, что будет более одного кандидата. Во всяком случае, сейчас претендентов на то, чтобы стать кандидатом, уже более 30. Сейчас у них организационное время: проводят мероприятия, партии проводят съезды. На мой взгляд, степень конкуренции зависит не столько от количества претендентов, сколько от их качества. В любом случае, поскольку кандидатов будет несколько — очевидно, что кампания будет конкурентной.

— Возможен ли, по вашему мнению, второй тур?

— Второй тур законом предусмотрен, и здесь я не собираюсь гадать. По закону, мы обязаны предусмотреть все необходимые возможности, которые должны соответствовать той реальной ситуации, по итогам которой будет понятно, как прошла кампания.

— Есть ли у ЦИК какие-либо прогнозы по явке на предстоящих выборах?

— Прогнозы делают политологи, все социологические службы. Не хочу гадать, но, во всяком случае, все, что необходимо для того, чтобы люди смогли проголосовать, обеспечить их избирательные права, мы делаем. Мы создали все необходимые условия, чтобы максимально расширить возможности наших избирателей, снять все барьеры, чтобы каждый, кто намерен проголосовать, смог осуществить свое избирательное право — у нас это обеспечивает технология "Мобильный избиратель", трехдневное голосование, а именно человек может найти возможность выбрать свободное время в течение этих дней и проголосовать. Существуют дополнительные разные формы голосования — ДЭГ, который будет применяться в 29 регионах, голосование на дому, также наши мобильные группы будут выезжать в удаленные поселки, где плохие дороги, живут пожилые люди, редко ходит транспорт.

Существует досрочное голосование в труднодоступных местах, к примеру, на судах дальнего плавания, на метео- и полярных станциях. Мы охватываем все группы населения, чтобы каждый гражданин России смог выразить свою волю на выборах.

За последние годы мы создали беспрецедентный уровень и количество дополнительных возможностей, которые сделали голосование гораздо более доступным и удобным. Более того, впервые на федеральном уровне во всех регионах будет применяться новая технология "ИнформУИК", когда наши коллеги из участковых избирательных комиссий, от дому к дому, от квартиры к квартире, глаза в глаза, постараются максимально проинформировать наших граждан обо всех возможностях, которые у них есть как у избирателей.

Традиционно явка на выборах президента всегда довольно высокая. А наши усилия, которые мы предприняли, надеюсь, будут дополнительно способствовать ее повышению.

— Как раз к разговору о новых формах голосования, одним из наших главных нововведений за последние годы является дистанционное электронное голосование. ЦИК недавно определил перечень регионов, где ДЭГ будет применяться — 29 регионов. Стоит отметить, что это вообще первые президентские выборы в РФ с применением ДЭГ. Вопрос такой — не окажутся ли избиратели в регионах, где ДЭГ еще не введен, в ущемленном положении по сравнению с теми, у кого будет возможность голосовать дистанционно?

— Конечно, нет! Именно потому, что, как я сказала, у нас столько много разнообразных форм голосования, а ДЭГ — это дополнительный вид голосования, наряду с традиционным. Обеспечены равные конституционные права для жителей России, которые находятся в любой точке страны. И все виды голосования, которые мы применяем, на это работают. Поэтому никакой дискриминации просто нет в принципе. Главное, что должно быть у человека - это право и возможность проголосовать. Если не ДЭГ, то есть традиционное голосование. Если не можешь прийти на участок, например, заболел — к тебе придут домой, живешь в заброшенном поселке и ты пожилой человек — члены комиссии вместе с наблюдателями приедут и помогут осуществить это голосование, не можешь в этот день проголосовать — можешь на следующий. То есть все многочисленные виды голосования делают его максимально доступным. Поэтому говорить о том, что у кого-то не будет права голосовать, просто нельзя. И, естественно, из этого следует, что, в зависимости, от той ситуации, в которой человек находится, какие у него условия сложились, он выбирает именно тот вид голосования, который ему в данный момент более доступен и удобен.

— Впервые выборы президента РФ пройдут не только с использованием ДЭГ, но и в четырех новых регионах. ЦИК недавно дал избиркомам новых регионов право установить перечень документов, которые можно использовать при голосовании, включая паспорт Украины. Правильно ли это? Новые регионы вошли в состав России больше года назад, у всех была возможность получить хоть какие-то российские документы.

— На мой взгляд, это единственно верное решение. Потому что ситуация непростая, а у людей огромное желание принять участие в выборах. К примеру, даже многие, кто уже получил гражданство РФ в Херсонской области после того, как они были затоплены (из-за подрыва украинскими войсками Каховской ГЭС — прим. ТАСС), лишились не только домов, но и документов, в том числе уже выданных российских паспортов. Ситуация непростая. Попал снаряд в дом, тоже российский паспорт мог быть уничтожен и так далее. Важно, чтобы люди, которые там живут постоянно, но по каким-то обстоятельствам не смогли получить еще паспорт РФ или что-то с ним произошло — имеют право проголосовать по тому документу, который удостоверяет их личность. Это совершенно обоснованное и правильное решение на этот, определенный период, пока ситуация не стабилизируется. Но это прерогатива местной власти, они же знают, кто там живет, и они принимают решение, исходя из конкретной ситуации.

— На одном из недавних заседаний комиссии вы говорили о возможности использования передвижных пунктов голосования (ППГ), которые в том числе можно оборудовать в автобусах. Кто будет принимать решение об использовании таких пунктов, какими должны быть основания для этого?

— Закон дает право избирательным комиссиям, организующим выборы, создавать дополнительные возможности реализации избирательных прав граждан. В том числе для поселков, где нет постоянной участковой избирательной комиссии, к этим поселкам по бездорожью редко транспорт ходит, большинство населения — пожилые или одинокие люди. Мы приняли соответствующий порядок организации такой дополнительной формы голосования, в котором прописаны очень четкие требования к тому, как должны быть оборудованы передвижные пункты голосования — это должен быть необходимый набор разного рода элементов: переносная контактная ширма, складные стол и стулья для членов комиссии, избирателей, наблюдателей. Непременное условие — наличие наблюдателей, и все необходимое для обеспечения свободного волеизъявления и тайны голосования. Такие участки могут быть оборудованы в том числе и в специализированных автобусах, когда в самом автобусе все оборудовано таким образом, чтобы в полной мере были выполнены все требования по обеспечению предусмотренной законом процедуры голосования. И еще раз подчеркну, при обязательном участии наблюдателей.

То есть требования к таким ППГ у нас очень жесткие, и они должны быть обеспечены всем необходимым. Мы опробовали это на прошедшей кампании в ЕДГ, и люди, которым было трудно добраться до участка — то ноги болят или автобус редко ходит — были благодарны, когда к ним приехали наши члены комиссий.

— Не считаете ли вы, что такое решение станет объектом критики для тех, кто покинул Россию и из-за рубежа активно критикует действия российских властей, так называемой несистемной оппозиции?

— Ну, у них "работа" такая — Россию грязью обливать, а в данном случае дискредитировать выборы. Кто вольно, кто невольно — это для них как источник получения средств существования, платы за подобного рода "деятельность". Вот кому они там нужны без этого? Им кажется, что чем громче они… не хочу обижать собак, не хочу говорить, что тявкают или лают… Они мечтают, что чем интенсивнее они будут метать грязь в сторону России, тем выше будет плата со стороны их хозяев, от которых они получают соответствующие директивы о методах и характере дискредитации предстоящих выборах в России.

Тяжела их участь: оторвались от страны, там они никому не нужны — только в качестве предателей. Но уж точно нет никакого желания им сочувствовать. Это их выбор.

Хотя далеко не все из тех, кто уехал, выбирают такие грязные и кривые дорожки. Многие ведут себя вполне пристойно. По разным причинам они могли уехать, они могут быть не согласны с политикой власти, но при этом не позволяют себе русофобских и других оскорбительных высказываний в адрес России.

На самом деле, несмотря на грандиозные как публичные, так и скрытые усилия со стороны пула западных стран, назначивших нас врагом, дискредитировать выборы, по сути, для России в целом это имеет ничтожное значение.

Для нас самое главное — наш народ и именно его мнение как избирателей для нас имеет ключевое значение.

— То есть, все кто уехал и поливает грязью свою страну, они, получается, сами себя наказали, и не стоит их как-то ущемлять в избирательных правах и т.д.?

— Со стороны нашего государства, исходя из того, что у нас одна из самых либеральных законодательных основ для голосования наших граждан, находящихся за рубежом, никаких попыток кого-либо ущемлять в избирательных правах нет и не будет. Парадокс нынешней ситуации заключается в том, что если и будут ущемлены избирательные права наших граждан, находящихся за рубежом, то исключительно по вине самих недружественных стран как следствие бесконечного потока антироссийских санкций, которые они и не собираются останавливать.

— Очень большое количество нападок на ЦИК со стороны западных стран? А не поступают ли членам комиссии разного рода угрозы? И есть ли порядок реагирования на такие случаи?

— Всякого рода попытки дискредитировать нашу работу и наши выборы — они были, есть и будут. Опыт у нас богатый и даже выработался своеобразный иммунитет: что-то можно просто проигнорировать, а где-то надо дать адекватный отпор. Что мы и делаем.

— Элла Александровна, последний вопрос, без которого не отпустим. Планы на 31-1-е числа, отдохнете немного? Как встретите Новый год?

— Естественно, я его встречу — куда деваться. Другое дело, в каких условиях и какой обстановке это будет — большой вопрос. С учетом того, что мы 31 декабря принимаем документы от претендентов, может быть, и на работе.

Но все-таки, надеюсь, что хотя бы несколько часов удастся провести дома, в кругу своих родных и близких, и именно с ними встретить наступающий год.

— А потом работа.

— И до, и после.