Ануфриева: бренд Нижнего Новгорода стал для молодежи более узнаваемым

Министр молодежной политики региона — о статусе "Молодежной столицы", привлечении грантов для реализации молодежных инициатив и волонтерах

Нижний Новгород провел 2023 год в статусе "Молодежной столицы России". В городе состоялось более 80 мероприятий для молодежи — форумы, спортивные и образовательные мероприятия. Министр молодежной политики региона Светлана Ануфриева в интервью ТАСС рассказала, какие главные плюсы принес этот статус городу, какое число волонтеров удалось привлечь к проведению мероприятий, насколько активной была молодежь в сфере привлечения грантов и на чем молодежная политика будет сконцентрирована в 2024 году.

— Светлана Олеговна, Нижний Новгород провел 2023 год в статусе "Молодежной столицы России". Что это дало региону?

— Так как Нижний Новгород за последние несколько лет получал последовательно разные статусы, то для нас статус "Молодежной столицы" был следствием, правильным продолжением и "Новогодней столицы России", и "Столицы детского туризма". Если говорить о наследии года "Молодежной столицы", то можно сказать, что мы бренд Нижнего Новгорода сделали для молодежи более узнаваемым. В среде молодежи было достаточно модно приехать в Нижний Новгород. Причем молодежь к нам приезжала и в организованном формате — в событийной линейке было более 80 мероприятий. Мы подсчитали, что Нижний Новгород в составе таких организованных групп — на различные всероссийские форумы, всероссийские проекты — посетили более 800 тыс. человек. Если не брать именно организованные мероприятия, я думаю, таких ребят было гораздо больше. Летом отели у нас были практически заняты, так как молодежь стремилась побывать в Нижнем Новгороде.

Многие высказывали пожелания в том числе переехать в Нижний Новгород, потому что мы показывали, что этот город для молодежи: здесь можно и жить, и работать, и развивать себя, и хорошо учиться. Самое главное, что после работы или учебы ты можешь провести время культурно, можешь сходить на различные выставки, можешь посетить образовательные и массовые мероприятия.

В целом мероприятия "Молодежной столицы" были разноплановыми. Был Всероссийский чемпионат по студенческому киберспорту, были мероприятия для молодых политологов, молодых ученых, поисковиков. Мы, наверное, большинство интересов и категорий молодежи в этом году охватили. Это и нам тоже позволило познакомиться с особенностями разных целевых групп. Мы получили и от нашего профессионального сообщества очень высокие оценки как первая "Молодежная столица".

— Смогли ли, по вашему мнению, город и регион повысить интерес к себе со стороны туристов, в частности у молодежи, за счет проведения мероприятий?

— В каждое большое федеральное мероприятие, которое у нас проходило, мы включали экскурсионный блок. Вся программа строилась таким образом, чтобы это была не просто скучная экскурсия в классическом формате, а чтобы каждая целевая аудитория смогла посмотреть то, что им интересно. Если к нам приезжали руководители арт-резиденций из разных регионов по программе "Таврида", то мы обязательно знакомили их с культурными институциями, встречались с нашими молодыми ребятами, которые занимаются развитием креативных индустрий. Если это школьники — они посещали важные образовательные объекты, знакомились с предприятиями и вузами, потому что мы понимали, что эти же школьники будут поступать к нам на обучение в Нижегородскую область.

Каждый раз мы спрашивали по итогам мероприятий: "Приедете ли вы к нам просто с друзьями?" И ответ всегда был однозначно положительный. У нас пока нет конкретных данных по турпотоку, но уже можно говорить о том, что и молодежный, и туристический поток очень сильно в этом году увеличился. Здесь, как я уже говорила, вся событийная сетка играла нам на руку, потому что у нас проходили мероприятия в рамках "Столицы закатов", проекты "Гастрономическая Рождественская", "Приволжская фиеста". Вся большая команда региона работала вместе.

Конечно, и в следующем году над развитием молодежного туризма обязательно будем работать. Планируем в том числе сделать акцент на подготовке молодежных гидов. Это обучение будет организовано с министерством туризма и промыслов региона.

— Ранее сообщалось, что фокус молодежной политики в 2024 году будет сосредоточен на муниципалитетах. Каким образом это скажется на городах?

— Мы планируем большинство программ в следующем году фокусировать на муниципалитетах. Министерство молодежной политики поставило себе задачу посетить все муниципалитеты. В более чем 20 мы уже побывали. Что мы там делаем? Смотрим инфраструктуру, которая создана для молодежи. Причем это не только молодежные пространства, это в том числе и ФОКи, это модельные библиотеки, общественные пространства. Нам очень важно к началу весны получить "тепловую карту" каждого района: что в каждом муниципалитете является сильной стороной, где нам еще нужно поработать. Мы обязательно встречаемся с молодежью, именно молодые люди на местах говорят о том, чего не хватает, каких проектов им хотелось бы видеть больше.

С начала года мы уже запланировали обучение муниципальных команд. Кадры — это то, с чем сталкивается молодой человек в первую очередь, потому что от того, как специалист отнесется к его запросу, зависит — пойдет он дальше в наш проект или не захочет со сферой молодежной политики дальше соприкасаться.

В конце года мы провели большой конкурс "Это дня нас" по трем номинациями, которые позволят создать новые молодежные пространства, реализовать молодежные проекты и программы. Благодаря первой номинации "Молодежные пространства" появится пять новых молодежных пространств для молодежи региона, а благодаря третьей — День молодежи пройдет помимо Нижнего Новгорода в Выксе, Чкаловске и Княгинино.

Кроме этого, в течение года мы прорабатывали создание молодежных центров — это уже полноценные молодежные учреждения, которые в будущем году появятся в Ветлуге и Спасском.

А в начале 2023 года мы стали победителями программы "Регион для молодых" от Росмолодежи и получили федеральное финансирование для создания молодежного центра в Дзержинске. Таким образом, с точки зрения молодежной инфраструктуры в регионе появится три молодежных центра и пять молодежных пространств.

— Удается ли региону в целом в последнее время удерживать молодежь у себя, а не отпускать, к примеру, в Москву или Санкт-Петербург?

— Есть цифры, которые говорят о том, что в 2021 году мы фиксировали даже некоторый прирост молодежи, но здесь важно правильно интерпретировать показатели. Мы в любом случае будем наблюдать некоторую демографическую яму, потому что статистика говорит о том, что в целом в ближайшие несколько лет именно состав молодого населения будет сокращаться. Мы зафиксировали это и по итогам 2022 года: количество молодежи в регионе снизилось примерно на 50 тыс. человек. Но это именно демографическая история. С точки зрения трудовой миграции мы фиксировали рост.

Сейчас мы на это тоже обращаем очень большое внимание, потому что, во-первых, будет открыт очень важный образовательный кластер — это IT-кампус "Неймарк". Когда он откроется, несколько тысяч молодых людей в этом объединенном кампусе будут учиться. Мы будем выстраивать отдельную программу работы с этими ребятами, потому что, если они приедут из других регионов, наша задача сделать так, чтобы они остались работать именно в Нижегородской области. "Нижполиграф" — второй такой большой проект — это парк мастеров, который тоже станет такой точкой притяжения для ребят. Мы на эти два проекта делаем очень большую ставку.

— Как вы считаете, в чем причина того, что Нижний Новгород привлекателен для молодежи, в том числе из других регионов?

— По нашему мнению, одной из главных причин стало 800-летие [Нижнего Новгорода в 2021 году], когда у нас город и его облик начали меняться к лучшему. Для молодых людей важно ощущение города, в котором они находятся.

Кто вообще стремился в Москву? Это молодые ребята, которые хотели бы самореализоваться в креативных индустриях, — это фотографы, видеографы, те, кто занимается продюсерской работой, это дизайнеры. Последние несколько лет, и особенно после 800-летия, при поддержке программы "Креативные практики" можно получить грант от правительства региона на развитие различных своих проектов в сфере креативных индустрий.

Мы провели большое исследование, в котором приняли участие 17 тыс. молодых людей по всему региону. Был вопрос: считаете ли вы, что в Нижегородской области есть все условия для саморазвития? У нас 86% респондентов считают, что в Нижегородской области есть все условия для развития и роста как личности.

— Немаловажным направлением является также привлечение грантов для реализации молодежных инициатив. Насколько успешно регион провел год в этом плане, какой объем средств удалось привлечь, на какие проекты?

— Работа с грантами у нас ведется достаточно давно, мы анализируем итоги, модернизируем свою работу. В этом году молодые люди привлекли 117 млн рублей — это действительно очень большая сумма. Важно отметить, что это гранты для физических лиц. Это не Фонд президентских грантов, не Фонд культурных инициатив.

Система поддержки грантов у нас в регионе очень сильная. У нас есть некоторый пул региональных и федеральных грантовых экспертов, которых мы к этой работе привлекаем. Такая система постоянного консультирования и сопровождения дает очень хорошие результаты. Если с первого раза у кого-то не получилось привлечь грант, мы обязательно доводим ребят до второго, до третьего раза, чтобы грант они все-таки получили. В этом году очень большое внимание уделяли ребятам из "Движения первых", потому что именно с этого года грант может получить молодой человек с 14 лет, до этого было только с 18.

— Волонтеры всегда были неотъемлемой частью и празднования 800-летия Нижнего Новгорода, и мероприятий "Новогодней столицы", и "Молодежной столицы". Какое число ребят удалось задействовать при проведении мероприятий? Как много волонтеров приезжало из других регионов России? Какие проекты в сфере добровольчества реализовал регион, насколько успешными получились эти проекты?

— В этом году мы в пятый раз стали победителем федеральной программы, которая называется "Регион добрых дел". Ежегодно на конкурс подаются программы развития добровольчества, и в рамках нацпроекта "Социальная активность" можно получить финансирование. В этом году мы получили порядка 9 млн рублей на 2024 год.

Что в рамках этих программ обычно реализуется? Во-первых, это поддержка конкретных практик различных добровольческих организаций. Например, в этом году было семейное добровольчество, на следующий год якорным станет проект Всероссийского студенческого корпуса спасателей и наши различные поисковые отряды.

В этом году в рамках программы очень много внимания уделялось муниципалитетам. У нас открывались дополнительные пространства, которые называются Доброцентры, в этом году семь муниципалитетов открыли подобные центры. Важным событием стало вручение премии "Меняющий мир", где были отмечены лучшие практики. Вообще поддержка добровольчества — флагманская история для нас, потому что молодежь демонстрирует и по опросам, и по нашему субъективному видению готовность и желание помогать. Причем это добровольчество очень и очень разное. Оно не только социальное, очень много ребят вовлечено в экологическое, культурное, событийное добровольчество. Мы зафиксировали, что более 200 тыс. человек приняли участие именно в добровольческих проектах, но я думаю, что их было в целом гораздо больше, если считать в том числе и какие-то небольшие добрые дела.

Если говорить именно о "Молодежной столице", то был реализован отдельный проект, который назывался "Волонтеры Молодежной столицы", и более 100 человек из разных регионов за лето приехали к нам и участвовали в событийном волонтерстве. Уже можно сказать, что это точно будет таким флагманским проектом и следующей "Молодежной столицы", мы передадим эту практику и Москве, и Владивостоку.