Восьмилетний шахматист Роман Шогджиев: с Магнусом Карлсеном играл бы на победу

Роман Шогджиев. Андрей Карташов/ ТАСС
Роман Шогджиев
© Андрей Карташов/ ТАСС
Андрей Карташов
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О поддержке родителей и ежедневных тренировках — в интервью ТАСС

Восьмилетний российский шахматист Роман Шогджиев в интервью ТАСС рассказал, что хочет стать самым юным гроссмейстером в истории, обыграть своего кумира норвежца Магнуса Карлсена и выиграть мировую шахматную корону.  

Юный спортсмен стал открытием чемпионата мира по рапиду, который проходит в Узбекистане. Он обыграл победителя Всемирной шахматной олимпиады 2022 года Жахонгира Вахидова из Узбекистана и шахматиста сборной Норвегии Юхана-Себастьяна Кристиансена, а президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович назвал его изюминкой турнира.

— В Самарканде к тебе большое внимание. Чувствуешь себя звездой?

— Нет. Я просто играю нормально. 

— Звездной болезни нет?

— Иногда бывает, но в целом — нет (смеется).

— Ты волновался, когда выходил на первую партию на чемпионате мира?

Совсем нет. Наоборот, было классно сыграть на таком большом турнире. Очень сильном, где выступают все топовые игроки. Тот же Магнус, тот же Ян [Непомнящий]. Я не волновался, а радовался.

Кто твой любимый шахматист?

— Магнус Карлсен. После окончания турнира по рапиду удалось с ним сфотографироваться, взять у него автограф.

— Он тебе что-то сказал воодушевляющее?

— Если честно, не помню, что он сказал. Не прислушивался. Что-то вроде "Ты сыграл хорошо". Особо мы не говорили. 

— С ним же за доской ты ни разу еще не пересекался?

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— Еще нет, ни разу.

— Если встретишься, как будешь играть?

— Как обычно. Поддаваться ему не буду (смеется). Буду играть на победу.

— Как давно ты занимаешься шахматами и влюбился в эту игру?

— Занимаюсь с пяти лет, а влюбился в четыре года и десять месяцев. Мне понравилась сама игра, понравилось побеждать. Конечно, шахматы — сложная игра. Надо постоянно думать, особенно в классике. 

— Шахматы помогают в учебе в школе?

— Да. В школе я все успеваю.

— Какие у тебя любимые предметы?

— Математика, наверное. Хорошо дается.

— Другие виды спорта тебе нравятся?

— Теннис настольный, футбол. Пожалуй, все.

— В футболе за кого болеешь?

— За Лионеля Месси и его команды. Смотрел его матч против Франции в финале чемпионата мира, переживал. 

Ян Непомнящий тоже болельщик Месси и Аргентины. Как тебе его игра?

Яна первые три тура куда-то совсем понесло, играл он тут не очень. Для него это было плохо. А потом он начал собираться, и в итоге сыграл рапид он нормально. 

— А его матч за шахматную корону смотрел? Против Дин Лижэня.

— Смотрел. И даже предыдущий его матч тоже видел. С Магнусом было практически без шансов. Первые пять партий была равная игра, а потом под откос все у Яна пошло.

— За кого ты в том матче болел?

— Если честно, то больше за Магнуса (смеется). А в прошлом матче уже за Яна. Там у него все хорошо было до 12-й партии, потом в выигрышной позиции он сделал плохой ход и упустил победу. А на тай-брейке я первые две их партии не смотрел, потому что был в самолете — летел на турнир. А третью партию посмотрел. Там было нормально у него до какого-то момента, но опять он сделал проигрывающий ход и все упустил. Я немножко расстроился. И Ян так расстроился, что даже фигуры уронил после партии.

— Кто с тобой занимается?

— Дмитрий Сарангов, Яков Владимирович Геллер, Михаил Шерешевский, Константин Сакаев.

— На этом турнире с тобой мама. Она всегда с тобой летает?

— Иногда и папа, когда берет отпуск. Но мама чаще всего. Поддержка родителей очень важна.

— Говорят, у тех, кто профессионально занимается спортом, нет детства — сплошные тренировки. Ты как, играешь в игрушки, компьютерные игры?

— В компьютерные игры точно не играю. Совсем. В игрушки тоже нет. Считай, только в шахматы играю. 

— Шахматами занимаешься каждый день?

— Каждый день, примерно по пять-шесть часов.

— Какие у тебя мечты в шахматах?

— Стать самым молодым гроссмейстером. Хотя для этого осталось очень мало времени — всего два-три года. И конечно, стать чемпионом мира. Обыграть Магнуса Карлсена за это звание, если он вернется. 

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