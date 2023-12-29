Восьмилетний шахматист Роман Шогджиев: с Магнусом Карлсеном играл бы на победу

О поддержке родителей и ежедневных тренировках — в интервью ТАСС

Восьмилетний российский шахматист Роман Шогджиев в интервью ТАСС рассказал, что хочет стать самым юным гроссмейстером в истории, обыграть своего кумира норвежца Магнуса Карлсена и выиграть мировую шахматную корону.

Юный спортсмен стал открытием чемпионата мира по рапиду, который проходит в Узбекистане. Он обыграл победителя Всемирной шахматной олимпиады 2022 года Жахонгира Вахидова из Узбекистана и шахматиста сборной Норвегии Юхана-Себастьяна Кристиансена, а президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович назвал его изюминкой турнира.

— В Самарканде к тебе большое внимание. Чувствуешь себя звездой?

— Нет. Я просто играю нормально.

— Звездной болезни нет?

— Иногда бывает, но в целом — нет (смеется).

— Ты волновался, когда выходил на первую партию на чемпионате мира?

— Совсем нет. Наоборот, было классно сыграть на таком большом турнире. Очень сильном, где выступают все топовые игроки. Тот же Магнус, тот же Ян [Непомнящий]. Я не волновался, а радовался.

— Кто твой любимый шахматист?

— Магнус Карлсен. После окончания турнира по рапиду удалось с ним сфотографироваться, взять у него автограф.

— Он тебе что-то сказал воодушевляющее?

— Если честно, не помню, что он сказал. Не прислушивался. Что-то вроде "Ты сыграл хорошо". Особо мы не говорили.

— С ним же за доской ты ни разу еще не пересекался?

— Еще нет, ни разу.

— Если встретишься, как будешь играть?

— Как обычно. Поддаваться ему не буду (смеется). Буду играть на победу.

— Как давно ты занимаешься шахматами и влюбился в эту игру?

— Занимаюсь с пяти лет, а влюбился в четыре года и десять месяцев. Мне понравилась сама игра, понравилось побеждать. Конечно, шахматы — сложная игра. Надо постоянно думать, особенно в классике.

— Шахматы помогают в учебе в школе?

— Да. В школе я все успеваю.

— Какие у тебя любимые предметы?

— Математика, наверное. Хорошо дается.

— Другие виды спорта тебе нравятся?

— Теннис настольный, футбол. Пожалуй, все.

— В футболе за кого болеешь?

— За Лионеля Месси и его команды. Смотрел его матч против Франции в финале чемпионата мира, переживал.

— Ян Непомнящий тоже болельщик Месси и Аргентины. Как тебе его игра?

— Яна первые три тура куда-то совсем понесло, играл он тут не очень. Для него это было плохо. А потом он начал собираться, и в итоге сыграл рапид он нормально.

— А его матч за шахматную корону смотрел? Против Дин Лижэня.

— Смотрел. И даже предыдущий его матч тоже видел. С Магнусом было практически без шансов. Первые пять партий была равная игра, а потом под откос все у Яна пошло.

— За кого ты в том матче болел?

— Если честно, то больше за Магнуса (смеется). А в прошлом матче уже за Яна. Там у него все хорошо было до 12-й партии, потом в выигрышной позиции он сделал плохой ход и упустил победу. А на тай-брейке я первые две их партии не смотрел, потому что был в самолете — летел на турнир. А третью партию посмотрел. Там было нормально у него до какого-то момента, но опять он сделал проигрывающий ход и все упустил. Я немножко расстроился. И Ян так расстроился, что даже фигуры уронил после партии.

— Кто с тобой занимается?

— Дмитрий Сарангов, Яков Владимирович Геллер, Михаил Шерешевский, Константин Сакаев.

— На этом турнире с тобой мама. Она всегда с тобой летает?

— Иногда и папа, когда берет отпуск. Но мама чаще всего. Поддержка родителей очень важна.

— Говорят, у тех, кто профессионально занимается спортом, нет детства — сплошные тренировки. Ты как, играешь в игрушки, компьютерные игры?

— В компьютерные игры точно не играю. Совсем. В игрушки тоже нет. Считай, только в шахматы играю.

— Шахматами занимаешься каждый день?

— Каждый день, примерно по пять-шесть часов.

— Какие у тебя мечты в шахматах?

— Стать самым молодым гроссмейстером. Хотя для этого осталось очень мало времени — всего два-три года. И конечно, стать чемпионом мира. Обыграть Магнуса Карлсена за это звание, если он вернется.