Мантуров: возрожденная "Волга" получит абсолютно современный облик

Вице-премьер - глава Минпромторга России — о возобновлении сборки автомобилей на бывших заводах Hyundai и Volkswagen, о новой линейке Aurus и о создании единого авиационного бренда

Большинство иностранных автомобильных брендов в 2022 году прекратили поставки на российский рынок и остановили выпуск машин в стране. В интервью ТАСС на площадке Координационного центра Правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия" вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, когда возобновится сборка автомобилей на бывших заводах Hyundai и Volkswagen, о новой линейке автомобилей Aurus и о том, какой дизайн получит "Волга" после возрождения. Кроме того, Мантуров сказал о росте обрабатывающей промышленности по итогам года и создании единого авиационного бренда.

— 2023 год был довольно непростым для российской промышленности. Ожидаете ли вы роста производства по его итогам?

— С учетом тех показателей, которые мы видим по результатам 11 месяцев, а это 7,5% рост по обрабатывающей промышленности, у меня есть уверенность говорить о том, что год мы закончим с показателями не меньше, чем 7%.

— Одна из важнейших отраслей промышленности сегодня — это автопром. Недавно стало известно, что российская компания "Арт-Финанс" приобретет завод Hyundai в Санкт-Петербурге. Найден ли технологический партнер, и когда планируется перезапуск производства?

— Этой же компании принадлежит завод в Калуге — Volkswagen, по которому найден индустриальный зарубежный партнер. В Калуге выпуск первой продукции должен начаться в первой половине 2024 года. Что касается Hyundai, мы рассчитываем, что тоже будет до середины 2024 года начата сборка автомобилей.

— Вы недавно рассказали, что планы по возобновлению производства легендарного автомобиля "Волга" остаются в силе.

— Да, находятся на финальной стадии все договоренности. Работа, не прекращаясь, велась с момента анонсирования этого решениям, имеется в виду с мая 2023 года. Поэтому исходим из того, что в середине года (2024 - прим. ТАСС) они должны начать выпуск этого автомобиля.

— Партнеры зарубежные?

— Зарубежные партнеры, да.

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— А какими машины будут по дизайну? Приближенными к автомобилям из прошлого или это обновленные модели?

— Вы знаете, это абсолютно современный облик. Логотип известен всему миру — с оленем. А что касается решетки радиатора, наверное, какая-то реплика с точки зрения напоминания о предыдущих легковых автомобилях может быть. Так же, как и по Aurus. Aurus тоже имеет визуальные корни от ЗИСа. По крайней мере, когда инженеры-конструкторы, дизайнеры, создавали образ этого автомобиля, за основу брались именно те автомобили Гаража Особого Назначение - ЗИС, ЗИЛ.

Кстати, что касается Aurus, могу сказать, что та линейка люксового класса, которая уже сегодня серийно производится — это Senat, Komendant как основные и плюс еще MPV — это микроавтобус. Мы планируем в ближайшее время запустить в производство линейку автомобилей категории S-класса. Мы рассчитываем, что это будет уже в 2025 году, будут первые продажи этих автомобилей. Там и S-класс и E-класс. То есть в тех тенденциях, которые сегодня есть, имея в виду использование автомобиля российского производства и государственными служащими, и муниципальными представителями ведомств, государственными компаниями. Да и в целом для широкого круга потребителей, которые до этого покупали западные марки. Я думаю, что будет интересно и престижно приобретать именно марки Aurus следующей линейки. Они будут в другой ценовой категории, более доступные и более массовое производство будет.

— То есть это будет более низкий ценовой сегмент?

— Это будет ниже.

— Какие автомобили планируется включить в линейку?

— Это будет S-класс, E-класс и, возможно, даже внедорожник. Но внедорожник на каком-то следующем этапе.

— Автоваз тоже будет выпускать автомобили для чиновников Lada Aura. Минпромторг уже оформил предзаказ?

— Так сложилось, что Министерство финансов нас опередило, чему я очень рад. Мы тоже постепенно реализуем этот заказ и работники министерства, кому положены персональные машины, точно будут ездить на именно этих автомобилях.

— На чем ездить, у нас точно есть, а как обстоят дела с самолетами? Действительно ли планируется объединить российские гражданские самолеты МС-21 и Superjet под общий авиационный бренд?

— Не скрою, мы ведем работу в этом направлении. Я не буду окончательно называть, к какому решению мы подходим, но очевидно, мы в ближайшее время об этом объявим.

— Процесс импортозамещения не обошел стороной отрасль фармацевтики. Герофарм до конца 2023 года планировал подать документы на клинические испытания инсулина сверхдлительного действия. Как идет этот процесс?

— Буквально днями это реализовано. Это уникальный препарат, который предусматривает одноразовое введение на неделю. И других аналогов на сегодняшний день нет. Я знаю, что ведутся работы у зарубежных производителей фармацевтики. Уверен, что у коллег из Герофарма получится. Это сегодня один из лидеров в области борьбы с диабетом.

— Пока не намечена дата, когда будет запущено производство этого препарата?

— Сначала нужно клинику пройти.