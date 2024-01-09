Лидер Приднестровья: Молдавия переходит от диалога к принуждению

Вадим Красносельский — о положении дел в зажатой между Украиной и Молдавией непризнанной республике

После победы на выборах в Молдавии проевропейских сил отношения между Кишинев​​​​​ом и Тирасполе​​​​​​м охладели. Переговоры были поставлены на паузу вместе с реализацией уже достигнутых договоренностей. Более того, от политики укрепления доверия между двумя берегами Днестра и взаимных уступок Кишинев постепенно перешел к методам экономического давления на Приднестровье, где проживают сотни тысяч российских граждан, а безопасность поддерживают миротворцы РФ. О положении дел в зажатой между Украиной и Молдавией непризнанной республике рассказал ТАСС ее президент Вадим Красносельский.

— После решения ЕС о начале переговоров по включению в свой состав Молдавии в Кишиневе заявили, что готовы к вступлению без Приднестровья. При этом там отметили, что не отказываются от этих территорий. Какова позиция Тирасполя по этому вопросу? Каким вы видите сосуществование двух берегов Днестра в условиях, когда на правый берег будет распространяться все больше норм европейского законодательства?

— Важно понимать, что корень текущих проблем в молдо-приднестровских отношениях лежит не в нормах европейского законодательства и даже не в евроинтеграции Молдовы. Обращаясь к ее руководству, я уже приводил пример с DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Areas, Углубленная и всеобщая зона свободной торговли - прим. ТАСС), когда РМ (Республика Молдова - прим. ТАСС) в рамках ассоциации с Европейским союзом заключила договор о зоне свободной торговли. В ходе двусторонних переговоров мы с европейскими представителями смогли найти взаимоприемлемую формулу продолжения торговли. Однако и в новых условиях Молдова все годы стремилась разными способами ограничить экспортно-импортные отношения Приднестровья, создавая также проблемы и европейским потребителям нашей продукции.

Блокадные меры прошлых лет, введение пошлин для наших экономических агентов с 1 января этого года – все это целенаправленная политика властей РМ. И "европейский выбор" здесь совершенно не при чем. Наоборот, этими необоснованными ограничениями, которые помимо прочего нарушают и договоренность Приднестровья с Евросоюзом о торговом режиме, руководители Молдовы лишний раз показывают, что все их разговоры о европейских ценностях – лишь пустой звук.

Ничто не мешает молдавской стороне прямо сейчас вернуться за стол переговоров, снять ограничения для людей и бизнеса. Я глубоко убежден, что сценарий, при котором между Приднестровьем и Молдовой существуют добрососедские отношения – самый выгодный и жизнеспособный из всех. И его можно реализовать даже в условиях пресловутой евроинтеграции. Но пока власти РМ ведут наши взаимоотношения лишь в сторону большей конфронтации.

Что касается заявлений о вступлении Молдовы в Евросоюз без территории Приднестровья… Я бы назвал это реалистическим подходом. Мы – отдельный субъект международных отношений. За нас не может решать ни ЕС, ни Молдова. Поэтому, если соседняя страна хочет куда-то вступить – пожалуйста, а мы сами определяем свою судьбу.

— В прошлом году Украина закрыла свою границу с Приднестровьем. С другой стороны, Молдавия ужесточила пропуск ваших грузов через свою территорию. Кишинев также объявил о введении пошлин на товары, которые следуют в Приднестровье. Как эти ограничения повлияют на экономическую стабильность в Приднестровье?

— Требование таможенных платежей с хозяйствующих субъектов Приднестровья – это принципиально новая проблема в процессе урегулирования. Предприятия Приднестровья никогда в истории не вносили таможенные пошлины в бюджет Молдовы. Никаких разъяснений ни по линии молдавского правительства, ни от представителя по политическим вопросам мы до сих пор не получили.

Налицо грубое нарушение договоренностей переговорного процесса, закрепленных в нем принципов доброй воли, последовательности в ведении диалога и недопустимости односторонних мер, ухудшающих положение одной из сторон. Приднестровье не просто не было заблаговременно уведомлено о планах истребования новых платежей в бюджет РМ, напротив, Кишинев и посредники, включая Миссию ОБСЕ, по различным каналам заверяли в том, что таможенные пошлины взиматься с 1 января 2024 года не будут.

Точно оценить объем ущерба приднестровских предприятий от уплаты таможенных пошлин РМ на текущий момент невозможно, но очевидно, что речь идет о десятках миллионов долларов в год. Преимущественно это отразится на ценах на импортированные товары, спровоцировав инфляционное давление и снижение покупательной способности. Безусловно, на это последует реакция общества и государства. Приднестровье долгие годы призывало Кишинев к диалогу, пыталось избежать напряженности и экономической войны, но Молдова настойчиво идет по пути эскалации. И именно на ней лежит ответственность за дальнейшие неизбежные последствия.

— Молдавия приступила к денонсации соглашений, заключенных в рамках СНГ. Сообщалось, что на первом этапе Кишинев планирует отказаться от трети заключенных соглашений, однако в парламенте уже раздаются голоса о необходимости выхода из СНГ. Этими договорами пользуется также в Приднестровье. Какой эффект это решение будет иметь для вас?

— Необоснованный разрыв руководством Молдовы отношений с СНГ является тревожным фактором. Негативные последствия от денонсаций значимых договоренностей в рамках Содружества будут ощущаться населением РМ на протяжении многих лет.

Приднестровье не может повлиять на ошибочный курс Кишинева и стремится выстраивать прямую коммуникацию со структурами СНГ. Рассчитываем на встречные шаги. Если не определить особую форму наших отношений с СНГ, то выход Молдовы из имеющихся договоренностей может повлечь прямой ущерб для Приднестровья во множестве сфер. Постоянно обращаем внимание российских представителей на складывающуюся реальность. У нас с Россией есть обширная нормативная база двустороннего сотрудничества в области экономики, сельского хозяйства, финансов, промышленности и торговли, контроля качества товаров, образования, науки, культуры, спорта и т.д. – всего не менее 70 соглашений, которые мы считаем более чем актуальными. Их применение может помочь избежать рисков, провоцируемых недальновидной политикой молдавского руководства.

При этом Приднестровье неизменно готово участвовать в работе Содружества, включая как имеющуюся договорную базу, так и диалоговые форматы. Очевидно, что рано или поздно мы к этому придем.

— Поступает информация, что ряд предприятий Приднестровья вынуждены были сократить производство или остановиться из-за дефицита газа. Какое решение может быть у этой проблемы?

— Сейчас внутреннее потребление газа повышено вследствие зимнего периода. Поэтому действительно текущего уровня газового импорта в Приднестровье нам едва хватает для нужд населения, а также исполнения обязательств по контракту с Молдовой на поставку электроэнергии с МГРЭС (Молдавская государственная районная электростанция в городе Днестровск в Приднестровье - прим. ТАСС). В таких условиях объективно сложно обеспечивать нормальную работу предприятий, не говоря уже о развитии их производства. Оптимальным вариантом было бы увеличение газовых поставок в Приднестровье. В ином случае нам, возможно, придется подумать об изменении структуры внутреннего газоснабжения. При этом приоритетом, безусловно, всегда будут интересы бытовых потребителей.

К сожалению, это далеко не единственная проблема, с которой сталкивается сейчас приднестровская промышленность. Беспрецедентным вызовом стало блокирование Молдовой экспорта трех ведущих машиностроительных предприятий Приднестровья. Из-за того, что их продукция якобы может принадлежать к товарам двойного назначения. Однако это лишь предлог, чтобы нанести очередной удар по экономике и населению республики. Номенклатура поставляемых этими заводами товаров является традиционной, и до августа прошлого года никаких вопросов к ней никогда не возникало. То, что они не используются в военных целях, подтверждают и контрагенты наших предприятий, в том числе в ЕС.

Политическая подоплека этих ограничений очевидна всем, однако они сохраняются до сих пор. Международные посредники, к сожалению, не проявили должного участия в решении этой проблемы. Между тем, более тысячи работников пострадавших предприятий отправлено в вынужденный отпуск, приостановлены производства. Формировавшиеся многие годы трудовые коллективы разрушаются, увольняются высококлассные специалисты, замены которым нет, многие семьи оказались в сложной жизненной ситуации. Это большой комплекс не только экономических, но и гуманитарных проблем. От ограничительных мер Молдовы в очередной раз пострадали люди, чьи права вновь массово нарушены.

— Власти Молдавии увеличили военный бюджет и поставки оружия в страну. Также руководство республики призывает к отказу от нейтралитета и вступлению в НАТО. Видит ли Приднестровье угрозы для себя в действиях Кишинева?

— Когда наш сосед, с которым более тридцати лет сохраняется неурегулированный конфликт и который в прошлом уже вероломно атаковал наши мирные города, резко бросается вооружаться – естественно, это угроза. Вот вам простой, но показательный факт: военный бюджет Молдовы только за последние пару лет вырос в два раза. И это, несмотря на весьма проблемную социально-экономическую обстановку в соседней стране.

Таких красноречивых цифр и фактов я могу привести еще много: и военные дотации Молдове по линии Европейского фонда мира в 2021-2023 годах общей суммой в €87 млн, и 19 поставленных ФРГ в прошлом году бронетранспортеров "Пиранья" для молдавской армии, и десятки совместных учений воинских контингентов Молдовы и стран НАТО только за 2023 год. Этот список можно продолжать долго.

Милитаризация Молдовы – это фактор, с которым мы не имеем права не считаться. Ничего не делается просто так, и в данном случае деньги, техника, оружие, радары ПВО тоже идут с определенной целью. С какой? Явно не для защиты. Все международные игроки и даже западные партнеры РМ признают, что Приднестровье не несет опасности для этой страны. Так зачем она вооружается? И для обороны ли? Внятных ответов на эти вопросы молдавское руководство не дает. Но мы и так все понимаем.

— Ранее Молдавия и другие участники переговорного формата "пять плюс два" высказывались о невозможности продолжения работы в данном формате до завершения конфликта на Украине. Посредники призывают Молдавию и Приднестровье активизировать переговоры на двустороннем уровне. Но мы видим, что здесь также присутствуют барьеры. В чем причины стагнации переговорного процесса и какой выход может быть в этой ситуации?

— Стагнация в переговорном процессе – выбор исключительно Республики Молдова. Никаких иных причин для паузы в диалоге, паралича формата "5+2" и отказа от достигнутых договоренностей, включая пакет "Берлин плюс", не существует. На определенных этапах деструктивный подход Кишинева совпадал с логикой отдельных международных участников, но ответственность за слом механизма в любом случае полностью лежит на молдавском руководстве.

Молдова сегодня действует исключительно через инструменты санкций, ограничений и запугивания. Блокадно-ограничительные меры в сфере экономики или пресловутые поправки в уголовное законодательство, криминализирующие т.н. "сепаратизм", представляют собой лишь наиболее яркие, но не единственные примеры. Представитель по политическим вопросам РМ открыто признается в интервью, что цели так называемой "реинтеграции" достигаются не посредством диалога, но через механизмы экономического принуждения.

Очевидно, что при таком политическом мировоззрении честный, состязательный и открытый для международного участия формат "5+2", которому вменено в обязанность учитывать ранее достигнутые договоренности и придерживаться согласованного переговорного пространства, не нужен Кишиневу. Поскольку любая, минимально непредвзятая, международная экспертиза увидит произвол молдавской стороны и массовые нарушения прав человека.

Именно Кишинев спровоцировал стагнацию формата "5+2", сорвав братиславский раунд в 2019 году, не явившись на переговоры в 2020 году под предлогом пандемии и в 2021 году ввиду увольнения своего политического представителя. Сейчас "фиговым листом" для дальнейшего саботажа диалога со стороны РМ является российско-украинский конфликт.

Рано или поздно сторонам, в том числе Молдове, придется сесть за стол переговоров. И не обязательно, что в тот момент обстоятельства будут для Кишинева более благоприятными, чем нынешние. Но осознание ценности мира и диалога требует политической зрелости и ответственности, здравого смысла и искренности. Нынешнее руководство РМ, как минимум, на текущий момент этих качеств не проявляет.

— Недавно вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску сказал в беседе с журналистами, что у действующего правительства нет какого-то специального плана урегулирования, которые ранее разрабатывались его предшественниками в других правительствах. По его словам, позиция Кишинева базируется на решении парламента 2005 года. Однако мы помним, что этот документ только осложнил переговоры о политической формуле будущих взаимоотношений Кишинева и Тирасполя. Можете прокомментировать такой подход?

— Как видим, Николай Попеску вполне опытный дипломат, сведущий в международном праве. Он хорошо понимает, что фундаментальные основы государственности Молдовы, которая была построена методом юридического исключения всех правовых последствий создания и существования МССР, также де-юре лишает Молдову прав на любые притязания на Приднестровье. Каждый серьезный юрист-международник поймет, что решения высшего законодательного органа от 23 июня 1990 года и базовые положения Декларации о независимости РМ от 27 августа 1991 года являются фактом юридического отказа не только от всего советского прошлого но и от притязаний на МАССР – историческое Приднестровье.

Многие политики Молдовы, видимо в силу недостаточного юридического образования, делают вид, что можно признать нелегитимными все правовые последствия создания МССР, но при этом захватить себе ее составную часть в виде территории Приднестровья, причем в границах всей МССР. Это очевидный правовой нонсенс. Очень хорошо, что хотя бы кто-то в молдавском руководстве понимает эту принципиальную проблему. Именно по этой причине любая искусственная формула урегулирования отношений между Молдовой и Приднестровьем, которая не учитывает уже свершившийся акт правового отказа РМ от Приднестровья, неизбежно разобьется об это фундаментальное препятствие.

В этом смысле ссылка г-на Попеску на так называемый закон 2005 года об особом правовом статусе Приднестровья выглядит банальной данью политической традиции. Это был отчаянный и ошибочный односторонний шаг Кишинева, осужденный кстати всеми международными посредниками. Этот акт похоронил ряд предметных инициатив, лежавших тогда на столе переговоров, сделал по факту бессмысленным дальнейший переговорный процесс по формуле окончательного урегулирования.

Но главное, даже с чисто правовой точки зрения закон 2005 года не имеет для РМ никакой легитимности, поскольку он прямо противоречит Декларации о независимости РМ от 27 августа 1991 года, в рамках которой все ветви и органы власти Молдовы обязуются ликвидировать политико-правовые последствия Пакта Молотова-Риббентропа, включая создание МССР путем присоединения Бессарабии к МАССР (Приднестровью). Следуя правовой логике, наоборот, более уместным будет принятие в РМ закона о недопустимости воссоздания МССР путем повторного объединения Молдовы с Приднестровьем как правопреемником МАССР. Как видим, и на этом примере молдавское руководство демонстрирует правовой нигилизм, нарушая собственные фундаментальные принципы государственности.

К сожалению, власти РМ продолжают ошибочный путь, отказываясь от конструктивного диалога с Приднестровьем на всех уровнях, провоцируя напряженность и усиливая конфронтацию. Такой подход абсолютно контрпродуктивен. Единственное, к чему он может привести – к дальнейшему ухудшению молдо-приднестровских отношений вплоть до их полного разрыва, эскалации конфликта. Это путь в никуда, и молдавские власти должны себе отдавать отчет, что на этот раз цена их ошибки может оказаться гораздо более высокой.