Григорий Гуров: даже при переезде ребенок не потеряет связь с "Движением первых"

Глава правления движения — о планах РДДМ на 2024 год и создании первичных отделений в регионах России

Второй съезд Российского движения детей и молодежи "Движение первых" пройдет на ВДНХ с 29 января по 1 февраля, в нем примут участие около 7 тыс. человек. Число участников "Движения первых" уже приближается к 5 млн. В эксклюзивном интервью ТАСС глава правления движения Григорий Гуров рассказал о планах РДДМ на 2024 год и создании первичных отделений в субъектах РФ, в том числе в новых регионах.

— Григорий Александрович, год назад в интервью ТАСС вы сказали, что ожидаете по крайней мере 1 млн участников по итогам 2023 года. А в конце года мы узнаем, что их уже 4,5 млн. Как вы оцениваете такой рост?

— Это был очень интересный год с точки зрения того, что мы действительно создаем нечто новое. С одной стороны, нам важно построить большую организацию, которая будет системно работать, с другой стороны, мы — движение для людей. Для нас важно было сделать так, чтобы дети понимали, что это сделано для них, чтобы родители понимали, что это платформа для работы со своими детьми, и чтобы педагоги понимали, что это элемент воспитательной деятельности, элемент системы, которая им помогает. Поэтому и возник такой живой интерес. На сегодняшний день в движение вступили 4,7 млн человек, из них 630 тыс. — это наставники и 4 млн 150 тыс. — дети.

Движение — это в том числе и для развития навыков. Прошло то время, когда молодежная политика была только про эмоции и создание атмосферы. Сейчас это про полезность, конкретные навыки, гражданское участие, патриотизм, про отношение к стране и своему будущему в ней. Это место для работы самого ребенка, для его развития, для получения практических знаний для жизни. Это место для родителей, где они могут работать со своим ребенком. В одном из проектов, "Первая помощь", у нас как появился девиз "каждый первый поможет". Эти слова в полной мере отражают принципы, которые мы развиваем в движении.

— Как проходит работа по открытию отделений в регионах?

— У нас создано 89 региональных отделений — в каждом регионе, 2 135 местных отделений и уже более 42 тыс. первичных отделений по всей стране: не только в школах, но и в колледжах, университетах, молодежных центрах, учреждениях культуры, спорта и на предприятиях. В 2024 году мы будем серьезно смотреть на развитие движения в том числе вне школы. Сейчас движение позволяет сделать общую сеть, когда ты знаешь, если ты в "Движении первых", то точно есть ребята в другом регионе, которые занимаются аналогичной деятельностью. И даже при переезде ты не потеряешь связь с движением и будешь иметь возможность развиваться в тех же направлениях, что и прежде. Для нас важно сделать работу системной, именно поэтому во всех регионах в движении работают уже более 5 тыс. человек.

Но главное для нас не количество, а качество. Ведь мало открыть первичное отделение, нужно всей системой научиться работать с детьми. Поэтому мы делаем упор именно на регулярную деятельность, для этого и была принята программа воспитательной работы, для этого сейчас у нас работает большой научно-методический совет с ведущими педагогическими университетами страны, для этого мы создали большой научно-методический блок движения. Постоянно создаются материалы, работают педагоги, проводятся научные конференции по работе с детьми и взрослыми.

— Есть ли у первичных отделений в новых регионах функции и специфика, отличные от отделений в других субъектах страны?

— Это отдельное направление, и мы выделяем работу с новыми регионами как приоритет. В 2023 году у нас было несколько спецпроектов, связанных с новыми регионами. Например, мы проводили "школы актива", вожатые выезжали в районы, села, поселки новых регионов, собирали ребят и рассказывали о том, какие возможности есть у нас в стране, в каких конкурсах и мероприятиях можно поучаствовать, какие есть университеты. В них приняли участие более 40 тыс. человек. Для новых регионов совместно с Минобрнауки России и Минпросвещения России уже второй год реализуется проект "Университетские смены". В прошлом году его расширили, российские университеты посетили 12 500 ребят, причем это были совершенно разные вузы: гуманитарные, технические, культуры и искусства, аграрные, и спортивные.

— Первый съезд движения прошел в декабре 2022 года, на нем было определено название, миссия и ценности. Когда и где планируете провести следующий съезд и каково будет его содержание?

— Съезд движения состоится с 29 января по 1 февраля, мы к нему активно готовимся, делегаты съезда начали отбираться еще в декабре 2023 года. В съезде примут участие около 7 тыс. человек, из них 1 100 — это делегаты съезда, 500 активистов наших направлений деятельности, более 600 приглашенных гостей, около 1 тыс. — это советники по воспитанию, наставники, педагоги, директора школ, классные руководители, и 5 тыс. — это будут семьи — представители сообщества "Родные-любимые", семьи сотрудников организаций — партнеров "Движения первых". Съезд пройдет на ВДНХ, мы планируем большую детскую программу, в эти дни ребята также смогут увидеть достижения нашей страны.

На съезде мы планируем подвести итоги нашей работы в 2023 году. Мы открытая организация, и ребята сами расскажут о проектах, о том опыте, который они получили, расскажут о том, что будет реализовано в 2024 году. Мы планируем обсудить и утвердить концепцию программы развития движения, книгу ценностей, традиций и символов движения.

— Этот год объявлен президентом Годом семьи. Насколько мы знаем, многие проекты движения уже направлены на сплочение семьи. Будут ли проводиться дополнительные мероприятия в рамках Года семьи?

— Мы развиваем семейное сообщество "Родные-любимые", в 2023 году мы провели небольшой семейный форум, у нас была семейная смена на "Тавриде". В 2024 году мы с правительством Российской Федерации, с Минтрудом, с Росмолодежью и Минпросвещения планируем большой семейный форум. Форум "Родные-любимые" состоится с 19 по 23 января и станет стартовым событием Года семьи в нашей стране. Он тоже состоится на ВДНХ, участие в нем примут более 1 тыс. человек.

Крепкая семья — одна из ценностей движения, и мы считаем себя платформой для реализации семейной политики. Практически все наши активности имеют возможность участия семьей, для нас это принципиальная вещь, которую мы повсеместно интегрируем в проектную деятельность.

— В марте в "Сириусе" по поручению президента состоится Всемирный фестиваль молодежи. Впервые участие в нем примут ребята с 14 лет. Какие активности запланированы для них? Как происходит отбор участников?

— 1 декабря закрылась регистрация, мы получили заявки от тысяч российских и иностранных детей более чем из 140 стран. Прошел большой отбор, ребята проходили тестирования. Сейчас у нас идут очные собеседования, уже больше 3 тыс. собеседований прошло, это ребята из 88 стран. Всего будут отобраны 500 иностранных детей, и еще 500 ребят будут отобраны из регионов России. После 15 января планируем подведение итогов.

Мы готовим для участников программу по 18 мастерским и лабораториям начиная от физики и экологии, заканчивая спортом и культурой. Для нас важно, чтобы это были такие рабочие пространства, где ребята будут создавать проекты, которые смогут реализовываться и после фестиваля. У нас была встреча подготовительных комитетов, предварительно озвучили идею о создании международной ассоциации детских организаций. Она нам интересна, но это должно быть проработано на фестивале в рамках деловой программы.

— Какие новые проекты планируются в движении в этом году?

— У нас будет порядка 30 основных крупных событий, порядка 15 ключевых проектов, которые мы разворачиваем системно по всей стране с большими охватами — начиная от 500 тыс. участников до нескольких миллионов. Для нас приоритетные направления — это запустить единую игру "Зарница", обучить более 1 млн ребят оказанию первой помощи, мы активно развиваем юннатское большое движение и предполагаем вовлечь в него более 500 тыс. ребят. Продолжаем театральный проект "Школьная классика", добавим туда антибуллинговые постановки. В прошлом году мы запустили интересный проект "Хор первых" и видим перспективу в развитии детских хоров. Мы разворачиваем сейчас крупные проекты, в рамках которых ребята могут получить полезные навыки, развить таланты, увидеть потенциал для своего развития и профессионального будущего.