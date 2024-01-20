Белоусов и Савельев: новый нацпроект "Транспорт" разработают к лету

Первый вице-премьер РФ и министр транспорта РФ — о новых нацпроектах и о том, зачем они нужны

Правительство Российской Федерации ведет работу над новым национальным проектом "Транспорт", который объединит развитие авиационного, железнодорожного, морского и автомобильного транспорта. О деталях нового нацпроекта, сроках его реализации и о перспективах нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) в интервью ТАСС в студии агентства в координационном центре правительства РФ на международной выставке-форуме "Россия" рассказали первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и министр транспорта РФ Виталий Савельев.

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— Андрей Рэмович, расскажите, пожалуйста, что за новый национальный проект, в чем его актуальность, почему сейчас вопрос подготовки транспортного нацпроекта встал в повестку?

Белоусов А.Р.: Работа ведется в формате, заданном президентом России Владимиром Путиным в 2018 и 2020 годах. Это два указа президента, которые определили национальные цели развития, включая транспортную часть, и определили основные механизмы реализации национальных целей. Прежде всего, это "Безопасные качественные дороги" и КПМИ. Их основным координатором является Марат Хуснуллин. Достигнуты очень большие, можно сказать, выдающиеся результаты.

Тот механизм реализации национальных целей, который для нас остается актуальным — именно механизм — недостаточен для решения задач, которые объективно сейчас стоят перед страной. Начиная с 2022 года, происходит два системных процесса, которые, безусловно, сохранятся и в обозримой перспективе. Первое — изменение транспортных грузопотоков, связанных с санкциями. И второе — быстрорастущий объем пассажирских поездок, поездок наших граждан внутри страны. Это требует радикального улучшения качества транспортной инфраструктуры.

Есть два пути, какими здесь можно идти. Первый путь — тот, которым шли с 2020 по 2023 и будем идти в 2024 году, завершая те нацпроекты, которые есть. Это путь экстенсивного развития транспортной сети. Да, там есть целевые показатели, но, в принципе, видим какое-то узкое место — начинаем строить, видим другое узкое место — начинаем строить. И вот эта вот стройка, ее становится все больше и больше.

Это приводит к росту капиталоемкости. С 2020 по 2024 год выросли объемы бюджетных расходов на эти цели. И второе — это ведет, объективно, к перераспределению средств, к созданию новых провозных мощностей в ущерб поддержанию состояния уже действующей инфраструктуры. В то же время есть огромные резервы решения этой проблемы за счет повышения системности.

Нужно с помощью оптимизации транспортной инфраструктуры сделать так, чтобы грузы и пассажиры распределялись наиболее доступными и оптимальными способами. За счет этого перераспределения можно получить очень большой эффект. На основе транспортно-экономического баланса определяются параметры развития единой опорной транспортной сети. Напомню, что такое понятие существует в стратегии, но законодательно пока закреплена только автомобильная часть этой единой транспортной сети. Надо сделать ее целиком.

Национальный проект — это инструмент реализации развития единой опорной транспортной системы, которая позволит решить те системные вопросы, о которых я говорил. Конкретные параметры нацпроекта, его структура, его состав механизма управления обсуждались на совещании, и уже часть пути пройдена.

— Когда может заработать новый нацпроект?

Белоусов А.Р.: Необходимо соблюсти сроки, которые определяются бюджетным циклом. Поэтому уже летом этот национальный проект должен быть сверстан. Новый национальный проект по транспорту должен вобрать в себя все хорошее, в том числе БКД и КПМИ. Таким образом, мы внутри нового объединенного нацпроекта их продляем. У нас есть еще 4-5 месяцев на работу.

Савельев В.Г.: Важно, что это не переформатирование одного проекта в другой. Да, КПМИ И БКД заканчиваются, в этом году — последний год их реализации. Все лучшее, что наработано, должен заметить, что очень узнаваемые проекты, особенно БКД — мы, безусловно, перенесем в новый проект "Транспорт". Все лучшее, безусловно, продолжим развивать и дальше.

— Виталий Геннадьевич, можете поподробнее рассказать о проектах, которые войдут в новый национальный проект?

Савельев В.Г.: Главное решение, которое нам всем удалось вместе выработать, — должна существенно повыситься роль Минтранса. Минтранс должен сегодня обладать, скажем так, ключом по глобальному формированию понимания что мы строим, когда мы строим, где мы строим. Все вот это может дать как раз транспортный экономический баланс.

Роль Минтранса будет заключаться в определении структуры единой опорной транспортной сети. Мы будем перестраивать систему использования инфраструктуры. Например, прежде чем начать строить новые дороги, мы должны быть уверены, что те дороги, мосты, тоннели, которые уже построили, будут обеспечены достаточным финансированием их содержания, чтобы они на качественном, достойном уровне продолжали работать. В итоге это окажет влияние на качество жизни нашего населения и мобильность.

— Какой будет структура нацпроекта?

Савельев В.Г.: Пока что в его составе шесть федеральных проектов, но структура будет меняться. Это проекты, связанные с обеспечением грузопотоков: мы в данном случае помогаем бизнесу реализовывать ту продукцию и те услуги, которые реализуют экономический потенциал других отраслей, способствуют получению доходов в федеральный бюджет, обеспечению рабочими местами население.

Вторая часть национального проекта привязана к общественно значимому результату его реализации. Допустим, мы на уровень национального проекта поднимаем проект высокоскоростной магистрали. Должен сказать, это очень крупный проект. Мы сейчас с Андреем Рэмовичем продолжаем изучение параметров проекта, он очень капиталоемкий. Мы не можем его начинать, если мы не уверены, что окончательно проработан вопрос по источникам и объемам финансирования. Но все-таки этот проект, который дает возможность расти двум огромным агломерациям. От Москвы до Санкт-Петербурга можно будет добраться в течение двух часов и пятнадцати минут на скорости 360-400 км/час. Это напрямую способствует развитию передовых технологий: мы построим новый подвижной состав и новую дорогу. Более того, мы освобождаем путь на Мурманский транспортный узел для того, чтобы обеспечить дополнительно грузовое движение.

— Новый национальный проект сейчас просчитывается тоже до 2030 года или у него какие-то другие сроки?

Савельев В.Г: Мы сейчас выстраиваем его по 2030 год. Наша транспортная стратегия тоже рассчитана до 2030 года, с перспективой до 2035 года. Мы исходим из 2030 года, потому что есть определенный бюджетный цикл, который прогнозируем.

Белоусов А.Р: Мы еще будем обсуждать эту тему, и Виталий Геннадьевич примет решение. Но я думаю, что речь может идти о 2035 годе.

— Андрей Рэмович, планируется ли еще смена конфигурации текущих нацпроектов или укрупнение, прекращение каких-то из них?

Белоусов А.Р.: Работа по актуализации нацпроектов сейчас развернута — ведем ее со всеми вице-премьерами. Появляются новые предложения, связанные с изменившейся стратегической ситуацией в стране. В частности, у нас появляется новый формат — проекты технологического суверенитета. Кстати, один из них — это нацпроект по беспилотным авиасистемам. В разработке сейчас десять таких проектов. Паспорта проектов технологического суверенитета должны быть разработаны уже в ближайшее время.

Подавляющее большинство нацпроектов сейчас предложено к продолжению. В целом ряде случаев они достаточно серьезно меняют свой формат. Нацпроект — это не самоцель. Нацпроект — это инструмент решения стратегических задач и достижения стратегических целей, поэтому как только правительство получит установки президента, будут внесены соответствующие корректировки. Это касается и сроков, потому опыт как раз КПМИ и БКД показал, что короткие сроки — процессы очень инерционные, и короткие сроки в общем-то в этой области не очень работают.