Форвард "Авангарда" Рид Буше: Ковальчук — ролевая модель для многих хоккеистов

Американский хоккеист — о жизни в России и гонке бомбардиров в КХЛ

Один из лучших бомбардиров текущего сезона Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) американский нападающий "Авангарда" Рид Буше в интервью ТАСС рассказал о том, как часто он общается вне льда с партнерами по звену Райаном Спунером и Владимиром Ткачевым, сравнил жизнь в США и России и отметил лидерские качества Ильи Ковальчука.

— Недавно вы установили новый рекорд "Авангарда" по результативности и продолжаете погоню в чемпионате за лидером Никитой Гусевым из московского "Динамо". Следите ли вы за этим?

— Я совсем не думаю об этом. Больше сфокусирован на том, чтобы команда побеждала. Это все, что важно.

— Возможно, вы обнаружили что-то интересное в игре Гусева, какие-то нюансы, которые вы могли бы приметить для себя?

— Гусев — технически очень одаренный игрок, умный, который хорош во всем. Неудивительно, что он является сейчас лидером гонки бомбардиров.

— "Авангард" сейчас является одним из лидеров Восточной конференции. Согласны ли вы с тем, что многие связывают прогресс команды с игрой вашей тройки с Райаном Спунером и Владимиром Ткачевым?

— Да, в этом году наша команда хорошо играет. Думаю, не только наше звено отлично выступает, а вся команда.

— Со стороны ощущается, насколько у вас отличное взаимодействие на льду. Как часто вы общаетесь друг с другом вне льда?

— С Райаном мы общаемся практически все время. И в целом мы довольно дружны все вместе.

— Общаетесь ли вы на какие-то другие темы?

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

— Райан и я общаемся о разных вещах, не только о хоккее. Ткачев говорит по-английски, но не идеально. Так что да, мы разговариваем не только о хоккее.

— 19 января вы сыграли в матче со "Спартаком" против Ильи Ковальчука. Немало людей говорит о его важной роли в раздевалке "Авангарда" в 2021 году, когда вы стали чемпионами. Что вы можете вспомнить о нем?

— Кови — невероятный парень, прекрасно, когда в раздевалке есть такие хоккеисты, как он. Он — легенда не только в России, но и везде. Он прекрасно играет, много работает за пределами льда.

— Как именно он своим опытом может помочь "Спартаку"?

— Наблюдать, как он тренируется, подходит к матчам, — это ценно. Для многих он — ролевая модель.

— Много вопросов по его форме, поскольку он не играл до прихода в "Спартак" около двух лет. Можете ли вы представить себя вернувшимся в хоккей спустя такое время?

— Я не могу представить себя, вернувшегося на лед спустя два года. Думаю, на такое способен только он. Илья, как я сказал, невероятный работяга, и я не удивлен, что он смог вернуться. Но я если закончу, то закончу.

— Вы играете под 86-м номером, под которым выступает лучший бомбардир чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Никита Кучеров. Чем он вам запомнился, когда вы играли за океаном?

— Я смотрел все его яркие моменты на видео, он очень хороший игрок.

— Насколько высоки его шансы стать по итогам регулярного сезона лучшим бомбардиром?

— Я не очень слежу за НХЛ, но думаю, он среди лидеров, таких как Коннор Макдэвид.

— Допускаете ли вы свое возвращение в Америку после завершения игры в "Авангарде"?

— Скорее всего, потом я не вернусь в Америку.

— Как думаете, почему игроки из Северной Америки Кэмерон Ли, Бреннан Менелл, Брендан Лайпсик приняли российское гражданство?

— Не знаю, лучше спросить у этих ребят. Наверняка у них были на это свои причины такого решения.

— Сами вы думали о таком решении?

— Нет.

— Какие различия в традициях вы уже успели увидеть между россиянами и американцами?

— Это разные культуры, разные стили жизни. Сложно описать.

— Вас что-то удивило в России?

— В России года четыре назад я чему-то удивлялся, но уже привык ко всему.

— Есть ли какое-то сходство у американцев и россиян в поступках?

— Схожего между Америкой и Россией много. Это не как день и ночь. Несмотря на детали, в целом все одинаково.

— Какие вещи американцы спрашивают вас о России?

— Ничего необычного меня не спрашивают. Так, обычные вещи, ничего сумасшедшего. В целом не так много людей из Северной Америки получают шанс приехать в Россию.

— Знаете ли вы уже какие-то места в России, в Омске, которые кажутся вам красивыми?

— Я люблю Москву — это прекрасный город. Омск люблю тоже, он поменьше, и мне лично здесь комфортно.