Посол Азербайджана в РФ: нам всем нужно мирное небо над головой

Полад Бюльбюль оглы — о грядущих выборах и о помощи России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в специальном интервью ТАСС рассказал о важной роли московской площадки в армяно-азербайджанском урегулировании, подготовке к выборам президента Азербайджана, перспективах сотрудничества двух стран в рамках COP29 и тех решениях, которые продвинут двусторонний туризм уже в 2024 году.

— В 2023 году Азербайджан добился полного контроля над Карабахом, а в мире отмечают беспрецедентную близость Баку и Еревана к заключению мирного договора. На фоне такой активизации геополитических процессов рассчитываете ли вы на особую активность избирателей на предстоящих в феврале выборах президента Азербайджана и рекордную явку избирателей по Москве?

— Действительно, в прошедшем году Азербайджан окончательно восстановил свой суверенитет над всей территорией нашей страны. Как отметил господин Президент в своем недавнем интервью азербайджанским телеканалам, "новая эра нашей современной истории началась именно после 20 сентября [2023 г.]".

Конец 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий знаменует историческую справедливость и торжество международного права. Символично, что это произошло в 20-ю годовщину руководства страной Президентом господином Ильхамом Алиевым и в год 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева.

Ну, а лично для меня это особая, глубоко волнующая история, так как мои корни в Карабахе, в прекрасной Шуше, где родился мой отец и где сейчас функционирует посвященный его жизни и творчеству, воссозданный в кратчайшие сроки Дом-музей.

44-дневная Отечественная война, а также длившиеся меньше суток антитеррористические мероприятия локального характера в сентябре 2023 года показали единство, сплоченность, сильный дух нашего народа, который в трудную минуту для страны объединился вокруг Верховного Главнокомандующего. И, конечно же, хочу отметить высочайший профессионализм нашей доблестной армии, которая продемонстрировала высокое боевое мастерство на поле боя.

Как известно, несмотря на тяжелые последствия оккупации, именно наша страна была инициатором процесса нормализации межгосударственных отношений с Арменией, основанного на пяти базовых принципах, включая взаимное признание и уважение суверенитета и территориальной целостности двух государств.

Освобождение азербайджанских территорий создали новые реалии не только в Азербайджане, но и во всем регионе. За последние три года на освобожденных территориях были проведены масштабные восстановительные работы. На сегодняшний день на эти цели из бюджета страны выделены огромные финансовые средства. Это уникальная и беспрецедентная модель постконфликтного быстрого восстановления, осуществляемая государством за счет собственных финансовых ресурсов.

Кроме того, в рамках реализации Первой государственной программы "Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" осуществляется возвращение вынужденных переселенцев к родным очагам. В целом за ближайшие три года ожидается возвращение в регионы Карабаха и Восточного Зангезура более 100 тыс. человек.

Особо хочу отметить, что внеочередные выборы президента, проведение которых намечено на 7 февраля 2024 года, впервые в истории независимого Азербайджана пройдут на всей территории страны. На освобожденных территориях уже сформированы участковые избирательные комиссии, и все подготовлено для голосования.

Несомненно, все мною вышесказанное позволяет мне утверждать, что наши граждане как в Азербайджане, так и за его пределами покажут высокую активность и сделают правильный выбор в пользу процветающего и сильного Азербайджана.

— До выборов остается совсем немного времени. Готово ли посольство к их проведению? Сколько уже находящихся в Москве азербайджанцев направило копии паспортов в адрес посольства, чтобы принять участие в голосовании на выборах президента?

— Конечно, наше посольство уже готово к проведению внеочередных выборов Президента Азербайджанской Республики. Отмечу, что за долгие годы моей работы в Москве это не первые выборы, организуемые в нашем посольстве, так что опыт есть. Но в этот раз я вижу большой энтузиазм наших граждан, проживающих в России. Уже составлены списки граждан, сформированы участковые избирательные комиссии, осуществляется процесс аккредитации международных наблюдателей и представителей СМИ. Наряду с этим проводятся техническо-организационные работы, связанные с голосованием.

Как известно, в различных регионах Российской Федерации проживает большое количество граждан Азербайджанской Республики. Надо отметить, что, кроме Москвы, избирательные участки будут открыты в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где расположены наши Генеральные Консульства. Могу с уверенностью заявить, что будут созданы все необходимые условия для участия наших граждан в голосовании в России.

— На предновогоднем неформальном саммите в Санкт-Петербурге лидеры Азербайджана и Армении, как известно, успели пообщаться "на ногах". Российская сторона неоднократно заявляла о готовности Москвы принять полноценные трехсторонние переговоры по нормализации отношений между Баку и Ереваном. Рассматривает ли Азербайджан возможность трехсторонней встречи глав МИД в Москве? Остается ли Москва эффективной площадкой для Баку в урегулировании отношений с Ереваном?

— Как вы правильно отметили, лидеры двух стран пообщались на полях неформального саммита глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. Это обычная практика, когда главы государств в рамках такого рода мероприятий пользуются возможностью провести краткие беседы "на ногах".

Хочу особо отметить, что Азербайджанская Республика высоко ценит роль Российской Федерации в разрешении армяно-азербайджанского конфликта, уже ставшего историей. В своем последнем интервью Президент Ильхам Алиев высоко оценил личную роль Президента Владимира Путина в остановке военных действий. Сегодня мы признательны России за посреднические усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном, и Москва продолжает быть площадкой для проведения мирных переговоров. В качестве примера могу привести последнюю трехстороннюю встречу, которая прошла в июле 2023 года по инициативе Министра иностранных дел Российской Федерации.

Отмечу, что наряду с этим функционирует рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, в рамках которой не раз в Москве проводились заседания по вопросам разблокировки экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе. Азербайджан исходит из того, что встречи должны быть нацелены исключительно на скорейшее установление долгосрочного мира, стабильности и безопасности в регионе, и хочу подчеркнуть, что уже имеется опыт проведения прямых двусторонних переговоров, которые дали хороший результат. Нам всем нужно мирное небо над головой.

— В 2024 году Азербайджану предстоит провести масштабное мероприятие — 29-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29). Спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев сообщил, что Москва готова оказать поддержку Баку в организации мероприятия. Заинтересован ли Баку в содействии российских специалистов? Как республика готовится к предстоящей конференции?

— Как известно, на пленарном заседании 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР28) в декабре 2023 года в Дубае было принято решение о том, что следующая конференция (СОР29) состоится в Баку. В этой связи особо отмечу, что в соответствии с совместным заявлением Администрации Президента Азербайджанской Республики и Аппарата Премьер-министра Республики Армения от 7 декабря 2023 года Армения отозвала свою кандидатуру на проведение СОР29 в пользу нашей страны, а мы, в свою очередь, поддержали кандидатуру Армении на членство в Бюро СОР. Данный факт можно считать первым ощутимым шагом по укреплению доверия между двумя странами.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить российскую делегацию во главе со Специальным представителем Президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым за оказанную поддержку нашей кандидатуре. Проведение такой масштабной и важной для всего человечества конференции, безусловно, сложная задача, и Азербайджан готов к сотрудничеству со всеми странами и в этой связи высоко ценит предложение России в содействии проведению СОР29.

Всем известно, что Азербайджан обладает устойчивым репутационным потенциалом как страны, делающей многое для разрешения различных проблем глобального значения. Подобное решение международного сообщества является свидетельством статуса нашей страны как ответственного и надежного партнера, отражает приверженность к глобальной экологической повестке.

Проведение СОР29 в Баку можно считать продолжением стратегии перехода Азербайджана к "зеленой" экономике. Наша страна ставит целью сократить количество парниковых газов на 35 процентов к 2030 году по сравнению с 1990 годом. Поставлена и более амбициозная цель — достичь сокращения парниковых газов на 40% к 2050 году. Примечательно, что Президент Азербайджана объявил освобожденные от оккупации территории зоной "зеленой" энергии. К 2050 году планируется превратить эти территории в пространство с "чистыми, нулевыми выбросами".

В Баку уже началась подготовка к климатической конференции, и она идет полным ходом. Однако, как отметил и сам господин Президент, масштабы СОР29 не идут ни в какое сравнение с мероприятиями, организованными до сих пор в Баку. В течение 2-х недель наша столица примет более 70 тыс. иностранных гостей со всего мира, и среди них ожидаются главы государств многих стран.

Отмечу, что в соответствии с Распоряжением господина Президента 2024 год объявлен в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира". Уверен, что Азербайджан проведет конференцию на высоком уровне и, несомненно, внесет свой вклад в решение проблем по климатической повестке для всего человечества.

— Каковы основные итоги ушедшего года для двустороннего экономического сотрудничества? Насколько вырос товарооборот двух стран, какие крупные совместные экономические проекты готовятся в 2024 году?

— Что касается двустороннего экономического сотрудничества, хотел бы отметить, что в 2023 году продолжилось динамичное развитие торгово-экономических связей между Азербайджаном и Россией, внесших весомый вклад в наращивание многогранного партнерства. Уверен, что в 2024 году столь позитивная динамика развития экономических отношений будет усиливаться.

Сегодня Россия является одним из важнейших внешнеторговых партнеров Азербайджана. Товарооборот значительно увеличился и по итогам 2023 года достиг почти 4,3 млрд долларов США, превысив аналогичный показатель за 2022 год более чем на 17%. Кроме того, за январь-сентябрь прошлого года объем прямых инвестиций из Азербайджана в российскую экономику составил 33,3 млн долларов США, что в 3,5 раза больше показателя 2022 года.

Следует особо подчеркнуть, что ушедший год ознаменовался многочисленными взаимными визитами различных представительных делегаций Азербайджана и России, став одним из важных этапов в поддержании и росте интенсивности двустороннего экономического диалога между нашими странами. Так, в июле 2023 года в Москве состоялось 21-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, на котором рассматривался широкий круг вопросов двусторонней повестки с акцентом на перспективы развития сотрудничества между нашими странами в транспортно-транзитной, торговой, инвестиционной, промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и других сферах и были достигнуты соответствующие договоренности.

Хотел бы подчеркнуть, что ежегодно проводится "Азербайджано-Российский Межрегиональный Форум", в ходе которого представляется возможность для расширения регионального экономического сотрудничества в области транспорта, сельского хозяйства, туризма, а также для установления контактов по линии деловых кругов. Помимо того, Азербайджан и Россия регулярно сотрудничают на площадках таких форумов, как "Россия — Исламский мир: kazanForum", "Петербургский международный экономический форум", что однозначно найдет свое отражение в двустороннем взаимодействии и в 2024 году.

Как известно, обсуждениям деталей реализации проекта международного транспортного коридора "Север — Юг" также уделяется значительное внимание со стороны наших стран. Расширение данного проекта, несомненно, продолжит оставаться на повестке дня встреч в 2024 году в рамках двустороннего экономического взаимодействия.

Немаловажную роль в двусторонних отношениях в ушедшем году, как и прежде, продолжило играть межрегиональное сотрудничество Азербайджана с субъектами РФ, в частности, с Республикой Татарстан и Республикой Дагестан был подписан План мероприятий. Замечу, что в целом между многими государственными ведомствами Азербайджана и России имеются различные Планы мероприятий на последующие годы, в соответствии с которыми ожидается дальнейшее развитие и укрепление двустороннего экономического сотрудничества.

Также в 2024 году планируется возобновить работу Представительства (туристического офиса) Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики в Российской Федерации, что послужит дальнейшему укреплению двусторонних туристических этих связей.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее и будем делать все от нас зависящее, чтобы оно было светлым.