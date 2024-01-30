Посол РФ в Пакистане: российско-пакистанские отношения переживают ренессанс

Альберт Хорев — о состоянии и перспективах развития сотрудничества России и Пакистана

Новый посол Российской Федерации в Пакистане Альберт Хорев в интервью ТАСС рассказал о состоянии сотрудничества Москвы и Исламабада, перспективах взаимодействия РФ и Пакистана в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также подходе России к теме афганского урегулирования.

— Какие области сотрудничества России и Пакистана являются определяющими в контексте диалога между нашими странами?

— Российско-пакистанские отношения в настоящее время переживают ренессанс, темп двустороннего взаимодействия с Пакистаном растет. Отмечаем наращивание контактов по всем направлениям.

Регулярный характер носит политический диалог, в том числе на высоком уровне. В октябре прошлого года президент России Владимир Путин встретился с главой переходного правительства Пакистана Анвааром-уль-Хак Какаром на полях форума высокого уровня "Один пояс, один путь" в Пекине.

Конструктивное взаимодействие ведется по линии внешнеполитических ведомств двух стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров в 2023 году неоднократно встречался со своими пакистанскими визави. Активно продвигаются контакты на уровне заммининдел. Развиваются межпарламентские связи, свидетельством чему стал визит председателя Сената Исламской Республики Пакистан (ИРП) Садика Санджрани в июне 2023 году в Москву.

Двусторонний товарооборот демонстрирует положительную динамику. Есть все основания полагать, что по итогам года его показатель впервые в истории отношений превысит отметку в $1 млрд.

Флагманским остается проект строительства газопровода "Пакистанский поток" из Карачи в Лахор. Готовы сотрудничать с Исламабадом в области развития удобных логистических маршрутов, в том числе с использованием транзитных возможностей Пакистана.

Успешно взаимодействуем на треке военного сотрудничества, в области противодействия терроризму. Конструктивно работаем на ключевых международных площадках. Большое значение придаем сотрудничеству с Пакистаном по Афганистану.

— 2023 год запомнился активизацией энергетического сотрудничества Москвы и Пакистана. Исламабад начал импорт российской сырой нефти. Сколько нефти уже было поставлено Исламской Республике?

— Пакистан — важный для России партнер в энергетической сфере. Это направление стало одной из главных тем состоявшегося в январе 2023 года в Исламабаде восьмого заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Председателем российской части МПК является министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов. Рассчитываем на проведение очередного, девятого, раунда МПК вскоре после завершения избирательного процесса в ИРП и формирования нового правительства.

Еще одним важным направлением сотрудничества действительно являются поставки в Пакистан российской сырой нефти. Однако в силу чувствительности вопроса я бы воздержался от оценок их объемов и обсуждения технических деталей.

— На какой стадии находятся консультации по теме строительства газопровода "Пакистанский поток"? Когда ожидается начало практической реализации проекта?

— Ведутся переговоры уполномоченными организациями сторон. Обсуждаются модальности финансирования, а также возможность интеграции проекта в комплексную программу модернизации пакистанской энергоотрасли при участии Москвы.

— На фоне визита делегации пакистанского министерства энергетики в РФ для участия в Российской энергетической неделе в октябре 2023 года местные СМИ писали о планах Исламабада заключить долгосрочный контракт на поставку российского сжиженного природного газа. Обсуждался ли данный вопрос и на какой стадии сейчас находятся переговоры?

— В октябре 2023 года Москву для участия в Российской энергетической неделе посетила представительная пакистанская делегация во главе с министром энергетики в переходном правительстве Пакистана Мухаммадом Али. На полях этого форума с ним провел переговоры Николай Шульгинов. Насколько мне известно, вопрос поставок в Пакистан российского СПГ действительно поднимался. Профильные организации сторон находятся в контакте по данному сюжету.

— Предыдущий год в том числе был отмечен возросшим интересом Пакистана к российской пшенице на фоне дефицита внутреннего производства. По разным оценкам, Исламабад приобрел у Москвы около 1,4 млн т зерна. Каковы сегодня перспективы сотрудничества наших стран в данной отрасли?

— За последние годы Пакистан значительно нарастил импорт российской пшеницы. В 2023 году поставлено более 1,5 млн т. Взаимовыгодное сотрудничество в этой сфере будет продолжено.

— Можно ли ожидать начала прямого авиасообщения между РФ и Пакистаном в этом году?

— Мне известно об этой идее. Насколько она реализуема — будет прежде всего зависеть от рентабельности этого проекта, конкретно — от наполняемости таких рейсов. На данном этапе более актуальным представляется активизация взаимодействия между авиационными властями и ведущими авиакомпаниями наших стран.

— Как оцениваете взаимодействие с Исламабадом в рамках ШОС? Какую роль играет Пакистан в данной структуре?

— Рассматриваем Шанхайскую организацию как авторитетную и эффективную международную площадку для развития доверительного политического диалога по актуальным мировым проблемам между государствами-участниками, координации сотрудничества в вопросах безопасности, противодействия терроризму и наркопреступности, содействия экономическому росту, региональной взаимосвязанности, наращивания логистической инфраструктуры. Практически по всем указанным направлениям позиции Москвы и Исламабада близки или совпадают.

Приветствуем недавнюю инициативу пакистанских коллег о создании Специальной рабочей группы экспертов государств — членов ШОС по сокращению бедности.

В этом году Пакистан впервые примет на себя председательство в Совете глав правительств государств — членов ШОС. Хотел бы пожелать пакистанской стороне успешного выполнения этой важной миссии.

— На какой стадии находятся переговоры ЕАЭС и Пакистана о создании зоны свободной торговли?

— Пакистан еще в 2015 году при премьер-министре Навазе Шарифе обозначил свою заинтересованность в заключении соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Вопрос осложняется отсутствием дипотношений между ИРП и Арменией, являющейся членом союза и имеющей право голоса при принятии решений в организации.

Тем не менее взаимодействие между ЕАЭС и Пакистаном развивается. Так, в мае 2023 года был подписан российско-пакистанский протокол о сотрудничестве в рамках единой системы тарифных преференций ЕАЭС. Документ позволит расширить торгово-экономические связи между странами и снизить административную нагрузку на бизнес.

— Продолжая тему международного сотрудничества, Пакистан подал заявку на присоединение к БРИКС и рассчитывает на вступление в организацию уже в этом году. Каковы перспективы Исламской Республики в данном контексте? Поддержит ли Москва устремления Исламабада?

— Как известно, с 1 января 2024 года в состав БРИКС вошли пять новых полноформатных членов (Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ). Планируется и дальнейшее расширение этого межгосударственного объединения в связи с большим количеством поступивших от разных стран, включая Пакистан, заявок на вступление. Такой интерес с их стороны понятен: БРИКС, учитывая его политический и экономический потенциал, становится центром притяжения для развивающихся стран.

Хотел бы отметить, что решение о членстве в БРИКС принимается консенсусом. Россия как страна — председатель организации в 2024 году будет уделять особое внимание расширению круга друзей БРИКС.

— Актуальной темой сегодня также является ситуация в Афганистане. Каким видит Россия процесс афганского урегулирования? Какую роль при этом играет Пакистан?

— Российские подходы к афганскому урегулированию отражены в многочисленных официальных заявлениях, а также в принятой 29 сентября 2023 года Казанской декларации Московского формата консультаций по Афганистану, которую, помимо России, подписал также Пакистан и другие участники, за исключением Таджикистана.

В этом документе, в частности, содержится призыв властей в Афганистане к установлению практического, ориентированного на результат диалога с представителями альтернативных этнополитических групп в целях завершения процесса мирного урегулирования и создания сбалансированного, всеобъемлющего, инклюзивного правительства.

Пакистан является одним из наиболее важных региональных игроков, активно участвует не только в Московском формате, но и в других механизмах, нацеленных на урегулирование афганского вопроса, таких как региональная "четверка" (Россия, Пакистан, Иран и Китай), так называемый формат стран-соседей (те же плюс Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).

— В конце декабря 2023 года Казахстан исключил находящееся у власти в Афганистане движение талибов (радикальное движение "Талибан" запрещено в РФ) из списка запрещенных в стране террористических организаций. Планирует ли РФ аналогичный шаг?

— Обратил внимание на это решение Астаны. Этому предшествовало вручение верительных грамот новым послом КНР талибскому руководству. Это — шаги в сторону постепенного признания нового афганского руководства, но не более того.

В Москве речь об официальном признании правительства движения талибов может пойти в будущем в случае успешного выполнения талибскими властями взятых на себя обязательств и в тесной привязке к соответствующим решениям Совета Безопасности ООН.

— Последний вопрос. На 8 февраля 2024 года намечено проведение парламентских выборов в Пакистане. Власти страны выразили заинтересованность в присутствии иностранных наблюдателей. Есть ли к настоящему моменту понимание того, сколько россиян примут участие в предстоящем мероприятии? Планируется ли пригласить граждан Пакистана в качестве наблюдателей на предстоящих президентских выборах в России?

— Мы получили заявки со стороны нескольких государственных органов и общественных организаций России. Посольство запустило процесс аккредитации и приступило к проработке других сопутствующих вопросов. Уникальный опыт властей Исламской Республики Пакистан, осуществляющих подготовку и проведение голосования в стране с населением более 240 млн человек, заслуживает внимательного изучения российскими экспертами.

Полезным был бы и ответный визит пакистанских наблюдателей, их работа на выборах президента Российской Федерации в марте этого года. Примеры плодотворного двустороннего сотрудничества у нас уже есть: успешной стала поездка делегации из Пакистана на выборы в Государственную думу в сентябре 2021 года. Есть все возможности для того, чтобы не только закрепить достигнутые ранее результаты, но и вывести профильное взаимодействие на более высокий уровень.