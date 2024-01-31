Совбез: Запад перед выборами будет пытаться раскачать ситуацию в России

Политический календарь начавшегося 2024 года обещает быть богатым на внутренние и внешние события. Помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов рассказал в интервью ТАСС, чего ожидать в отношениях с Западом, какой сценарий США попытаются разыграть в России, как "Слово пацана" может помочь в воспитании молодежи и как поездки в прифронтовую зону способны поставить "голову на место" некоторым артистам и блогерам.

— Наиль Мансурович, мы беседуем с вами в Санкт-Петербурге. Здесь продолжаются памятные мероприятия, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В них приняли участие президент России Владимир Путин, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Важнейшая памятная дата в истории нашей страны. Все ли уроки той войны уяснили мы и западный мир?

— В 1941 году Гитлер издал директиву, предписывающую фашистским войскам стереть Ленинград с лица земли. Но Ленинград выстоял благодаря мужеству и самоотверженности его жителей и советских воинов. Тем не менее западный мир до сих пор не уяснил, что сломить дух и волю нашего народа, поработить Россию ему не под силу.

С учетом этого наша святая обязанность — защищать российские традиционные ценности, воспитывать граждан на примерах побед русского оружия. Важно не допускать попыток переписать историю, бороться с политическим и экономическим давлением на Россию.

— За два прошедших года стало понятно, что "санкционный блицкриг" против России провалился. Меняет ли Запад стратегию давления на Россию? И влечет ли это угрозы для суверенитета нашей страны?

— Попытки сломить нашу страну не прекращаются. Запад ведет против России полномасштабную войну во всех сферах, желая ослабить, разобщить и в конечном итоге уничтожить ее.

Более того, сам сохраняя выгодные контакты, Вашингтон науськивает своих вассалов против Москвы. Подконтрольные ему страны сегодня с особой яростью вычеркивают из истории факты о дружбе наших народов. Например, некоторые политики Болгарии, которая была для нас дружественной, теперь унижаются перед Вашингтоном и Лондоном. Намереваются сносить памятник советскому солдату "Алеше" в Пловдиве, призывают убрать из учебников истории любое упоминание о российской помощи. А сейчас уже перешли за пределы разумного — собираются отбирать недвижимость у россиян. Стоит ли говорить, что мы это не оставим без внимания?

Но антироссийская кампания — провальна. Русофобия — это путь в никуда! Жаль, что в самой Америке этого пока не понимают

При этом своих планов они даже не стесняются и не скрывают. Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прямо говорил, что "США и НАТО должны перейти к наступательным действиям: начать распутывать замороженные конфликты постсоветского пространства".

— Можно ли считать прямым подтверждением этого сегодняшнюю ситуацию на Украине?

— Еще бы. Ведь украинский сценарий разрабатывался США именно для того, чтобы протестировать технологии по разжиганию вражды внутри единого народа. Миллионам тех, кто живет на Украине, запрещают говорить на родном русском. Их стараются заставить забыть свои корни.

Но теперь Запад пошел дальше. В угоду своим амбициям он просто уничтожает народ, заставляя Киев воевать "до последнего украинца".

— На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об "исторически населенных украинцами территориях РФ". Как вы считаете, способно ли это сказаться на перспективах переговоров с Киевом? Или Россия даже не принимает такие инициативы во внимание?

— Действительно, ставленник Вашингтона Зеленский недавно подписал указ, согласно которому исконно русские земли он цинично называет украинскими. Он дал поручения кабмину и национальной академии наук сочинить свою версию истории Украины и внедрить ее в учебные программы.

Зеленскому ли не знать, что ситуация обстоит ровно наоборот. Жители Донбасса и Новороссии всегда считали своей родиной великую Россию. А уж рассуждать о принадлежности Краснодарского края или Воронежской области — просто смешно.

Но нынешние украинские власти не гнушаются ничем. Недавние преступления Киева, когда по мирным жителям Донецка и Белгорода целенаправленно были нанесены ракетные удары, ужасают. При этом мы видим, как стойко переносят лишения жители обстреливаемых регионов России. Жителей Донбасса киевский неонацистский режим пытается уничтожить с 2014 года. Однако, несмотря на постоянные угрозы жизни, люди продолжают трудиться там и защищают свою землю, потому что это их Родина.

Недавно отмечалась 370-я годовщина Переяславской рады — сотни жителей Мелитополя пришли возложить цветы к памятнику гетману Богдану Хмельницкому, который еще в 1654 году провозгласил: "Навеки с русским народом". И так и было много столетий — до тех пор, пока в 2014 году на Украине не спровоцировали Майдан.

— События 2014 года часто связывают с технологиями "цветных революций". Нет ли у вас опасений, что их попробуют испытать и в России?

— Как минимум, Западу этого бы очень хотелось.

— Известно ли о каких-то сценариях, которые Запад может попытаться "разыграть" в России?

— Судя по всему, наши оппоненты вновь решили, что ахиллесова пята России — это ее многонациональность. Подтверждением тому служат события в Дагестане в конце прошлого года, которые разжигались западными спецслужбами. Но наш народ не таков, чтобы слепо повестись на провокации. Реальные ситуации показали, что в многообразии культур, традиций, обычаев — сила нашего государства.

И в специальной военной операции сегодня бок о бок сражаются представители всех национальностей, проживающих в России. Это ярко иллюстрирует подвиг экипажа танка "Алеша", в который входили и русский, и татарин, и якут. И таких примеров множество. Наша многонациональная армия едина и сильна, как и вся наша Родина. Любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть общество — это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна.

— Ослабевает ли подобное давление на Россию или только усиливается?

— Мы полагаем, что происходящее сейчас не предел. В преддверии выборов президента России Запад будет с особым усилием пытаться раскачивать внутриполитическую ситуацию в нашей стране.

Однако тщетность этих попыток очевидна. Гибридную войну против России Запад проиграл. Мы не сломились под санкциями, не дали себя обмануть баснями о красивой и благополучной жизни в Европе и Америке. Мы не поддались на провокации американских и английских спецслужб, разжигающих межнациональную и межконфессиональную рознь. И в этом нашему народу помогает беззаветная любовь к Родине.

Помогает желание свободы, но в нашем понимании, а не в западном. Свобода по-американски — это безнаказанность и вседозволенность, безграничное вмешательство в жизнь целых народов и государств. Свобода же по-русски — это независимость и территориальная целостность государства, сохранение своей истории, культуры, традиций, духовности и обеспечение национальной безопасности.

— А как вы относитесь к призывам больше работать с молодежью, лучше воспитывать подрастающее поколение? Дети тоже в зоне риска?

— Однозначно. Вашингтон, Лондон и их союзники выделяют большие суммы для разрушения российских духовно-нравственных ценностей, переформатирования исторической памяти. Они стараются воздействовать преимущественно на молодых людей, чтобы искоренить у них патриотизм и таким образом заложить бомбу под будущее России.

Так и формируется своеобразная "пятая колонна". Именно она активно навязывает проекты, противоречащие интересам страны. Она клеймит людей, искренне любящих Родину, добровольцев и волонтеров, обвиняя их в "ура-патриотизме". А сама старается выделяться самыми экстравагантными способами.

— Речь про известные вечеринки?

— В том числе про них. Непозволительно мерзко выглядит вакханалия, творящаяся в ночных клубах, в том числе столичных, с участием звезд шоу-бизнеса, швыряющихся деньгами. При этом их образ жизни, мировоззрение достигли такого дна, что они искренне не понимают, почему их осуждает общество и за что им надо извиняться. Их публичное покаяние в соцсетях произошло только из-за испуга лишиться многомиллионных гонораров. Пристыженные участники безрассудных вечеринок срочно бросились заниматься благотворительностью напоказ. Единожды что-то сделают — а говорить об этом будут в соцсетях и телеэфире весь год.

И все это на фоне искренней помощи, которую массово оказывают фронту простые россияне. Жители всех регионов вяжут теплые носки, плетут маскировочные сети для солдат, собирают посылки и пишут письма бойцам.

— И молодежь вовлечена в эту работу тоже? Кто-то ведь вообще называет ее "потерянным поколением", обвиняя в отсутствии патриотизма. Вы с этим не согласны?

— Если смотреть не на отдельные прецеденты, а на молодежь в целом — студентам и школьникам небезразлична судьба России. Так, например, в Ульяновском госуниверситете одна из студенток старших курсов рассказала мне о том, что вместе со своей мамой уже четыре раза доставляла в зону СВО гуманитарную помощь. А два ее брата выполняют там свой воинский долг.

Другой пример. Мой друг — глава одного из муниципальных образований Республики Татарстан — больше 30 раз выезжал в район боевых действий, доставляя необходимые для солдат и офицеров вещи. Ездил туда в выходные дни и во время своего отпуска. При этом он не кичится своими поездками на передовую. Делает благие дела не для собственной славы, а для ребят, чья служба сопряжена с тяжелыми условиями и риском для жизни. Делает это для общей победы. Таких неравнодушных людей, помогающих фронту, в нашей стране миллионы.

А важно это сразу по нескольким причинам. Это вселяет уверенность в наших воинов, помогает им выполнять боевые задачи, как в годы Великой Отечественной войны. И одновременно играет большую роль в воспитании подрастающего поколения.

— Не секрет, что один из самых искусных инструментов влияния — это массовая культура и создаваемый ей контекст. Россия будет предпринимать какие-то шаги, чтобы "бороться" за умы своей молодежи?

— Мы постараемся закреплять все это в массовой культуре. Уверен, что с завершением специальной военной операции появятся сотни хороших книг и фильмов о подвигах наших военных, о страданиях жителей Донбасса из-за киевского террора. Писатели и сценаристы, ежедневно наблюдая за происходящим с 2014 года на Украине, накопили богатейший материал.

— Раз уж речь зашла о кино — в последнее время было очень много споров насчет сериала "Слово пацана" и того, как он может подействовать на юные умы. Что думаете по этому поводу?

— Сериал, кстати, весьма точно описывает события того времени, когда Запад предпринимал очередную попытку развалить нашу страну, расшатывая общество изнутри.

Эту картину нужно смотреть, но не вдохновляясь "романтикой" драк и стрельбы, а помогая современной молодежи понять изнанку такой жизни. Подоплека ведь очень страшная. В 1990-е годы огромное количество молодых ребят погибло в криминальных разборках. Умные, крепкие и смелые парни положили свою жизнь зря, принеся большое горе родителям и другим людям. Немало юношей оказалось за решеткой, получив сроки от 15 лет до пожизненного заключения. А сколько бы они могли принести пользы для своей семьи и страны в целом!

— Нам известно, что вы часто общаетесь со студентами вузов в разных регионах. Как считаете, должна такая практика стать массовой? Нужно ли воспитывать молодежь централизованно, вводя что-то вроде уроков политинформации, или это все-таки семейное дело?

— С молодежью нужно общаться постоянно. Если этого не делать, то она будет искать ответы на интересующие вопросы в интернете, который западные спецслужбы используют в целях дезинформации. И сами дети тоже должны это понимать. Но пока они идут за ответами в соцсети и находят информацию, которая только больше запутывает.

В целом нам, конечно, нужно усиливать информационно-просветительскую работу среди молодежи, лучше противодействовать западной пропаганде. Ведь Запад хочет создать для мирового сообщества не подлинный образ России, а карикатуру, на фоне которой он бы смотрелся особенно выгодно. У истории Запада есть столько неприглядных страниц, что он их старается всячески скрыть.

— Например, колониальное прошлое?

— В том числе. Лондон, рассказывая о правах человека в странах всех континентов, умалчивает, что Англия еще в прошлом веке использовала детский рабский труд, а до середины XIX века применялась смертная казнь в отношении детей. Причем казнили несовершеннолетних даже за воровство буханки хлеба.

На протяжении почти 200 лет Англия занималась транснациональной торговлей наркотиками. Наиболее пострадал Китай, миллионы жителей которого Лондон подсадил на опиум для порабощения экономики и истребления населения страны.

Англию историки называют истинной родиной нацизма и фашизма. В XIX веке британские идеологи расовой дискриминации буквально соревновались между собой. Один из них — Джеймс Хант (1833–1869) — писал: "Негры представляют собой самую низкую ступень развития среди всех существующих ныне рас". Ирландия на протяжении многих веков была источником человеческого товара для английских бизнесменов. Британцы даже ставили эксперименты по выведению наиболее выносливых рабов путем скрещивания ирландцев с представителями негроидной расы.

Именно Англия придумала концентрационные лагеря еще в ходе англо-бурской войны 1899–1902 годов. Она же прославилась своим "лидерством" в области геноцида. Во время колонизации Австралии британцами уничтожено до 95% коренного населения, а на острове Тасмания — 100%. За период британского владычества в Индии в XVIII–XX веках от голода, по разным оценкам, погибло до 100 млн индийцев. При этом голод нередко организовывали сознательно — как средство решения внутренних проблем этой колонии.

Однако английские историки попросту вычеркнули эти факты, поскольку они не соответствовали главной миссии — возвеличиванию Британской империи. Собственную историю скрывают и другие страны Запада, которые лютовали в своих колониях отнюдь не меньше Англии.

— Своеобразная антипропаганда?

— Это не пропаганда, а правда, которую на Западе замалчивают.

Нам же необходимо доводить до населения факты, подтверждающие антироссийские замыслы Лондона, Вашингтона и их союзников, рассказывать о попытках коллективного Запада разрушить традиционные духовно-нравственные ценности, говорить об истинных причинах санкционного давления. При этом показывать историческую созидательную роль России в мире.

Если делать это правильно, не будет никаких проблем с тем, чтобы вызвать интерес у молодежи. Они сами придут к выводам и сами будут действовать, если только будут знать правду.

Приведу пример. Один из школьников Беломорска написал реферат о необходимости увековечить память о Карельском фронте. В итоге тема просочилась в прессу. Люди начали обсуждать, не стоит ли создать тематический музей. Этот вопрос был рассмотрен на заседаниях госкомиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия, возглавляемой секретарем Совета безопасности России Николаем Платоновичем Патрушевым. В итоге музей в здании штаба Карельского фронта был создан и в 2020 году открыт.

Сейчас по всей стране появляются центры по военно-патриотическому воспитанию. Мы будем стараться охватить ими как можно больше ребят. И будем активно привлекать к этой работе ветеранов войн, вооруженных конфликтов. Особенно — участников специальной военной операции. Они как никто другой знают о настоящей любви к Родине — не на словах, а на деле.

— А как вы смотрите на идеи по "перевоспитанию"? Иногда после скандальных высказываний или действий молодых блогеров, артистов звучат предложения "учить их уму-разуму" службой в армии, поездками в Донбасс, некими принудительными работами. Как относиться к таким методам?

— Служба в армии должна быть привилегией, а не наказанием. А вот поездки в прифронтовую зону действительно могут поставить голову на место. Часто ведь люди сами не понимают, насколько сильно они оторвались от действительности. Но только все эти меры не должны быть показными.

Без настоящего всеобщего патриотизма обеспечить безопасность нашей страны не получится. Поэтому сейчас нам как никогда нужно сплотиться и делать все, чтобы победить. Как это было в Великую Отечественную войну.

— Советский лозунг "Все для фронта, все для победы" снова актуален?

— Более чем. Он должен стать девизом и для современной России. Страна наращивает военное производство, создает систему адресного сопровождения участников СВО и их семей, восстанавливает дома, дороги и другие объекты на новых территориях.

— Что можно посоветовать тем россиянам, кто хочет четко отделять "зерна от плевел" и откровения от манипуляций?

— Надо гордиться своим Отечеством, хорошо знать его прошлое и настоящее, учиться самостоятельно думать и критически относиться к любой информации, особенно в интернете. Надо твердо стоять за экономическое, политическое, культурное и духовное развитие России. Во всех ситуациях.

Тот же отказ российских спортсменов выступать на Олимпиаде без флага и гимна — это подвиг настоящих патриотов, не желающих терпеть попытки унизить их страну. Тот же ажиотаж на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ — это стремление лучше узнать свою Родину. В каждом ее уголке, во всех ее аспектах.