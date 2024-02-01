Глава департамента МИД: разъясняем новшества по консульским услугам за рубежом

Андрей Климов — об информационно-консультационных центрах по получению консульских услуг за рубежом

Глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в специальном интервью ТАСС разъяснил, зачем нужны информационно-консультационные центры по получению консульских услуг за рубежом и почему министерство предлагает расширить список стран, в которых они работают.

— На днях был опубликован проект приказа МИД России "О внесении изменения в перечень иностранных государств, на территориях которых государственное унитарное предприятие, находящееся в ведении Министерства иностранных дел Российской Федерации, оказывает содействие консульским учреждениям и консульским отделам дипломатических представительств Российской Федерации в целях совершения отдельных консульских действий, осуществления отдельных полномочий в части приема документов заявителей". Предполагается расширить изначальный перечень таких государств, добавив в него Аргентину, Армению, Казахстан, Киргизию, Объединенные Арабские Эмираты, Сербию, Таджикистан и Узбекистан. В связи с чем было принято такое решение и почему были выбраны именно эти государства?

— Прежде всего хотелось бы напомнить о тех законодательных новеллах, которые предшествовали разработке упомянутого приказа МИД России. В марте 2023 года вступила в силу обновленная редакция Федерального закона от 5 июля 2010 года № 154-ФЗ "Консульский устав Российской Федерации", предусматривающая закрепление функций оказания содействия гражданам в подготовке документов для российских загранучреждений в целях дальнейшего совершения ряда консульских действий за специализированными информационно-консультационными центрами, являющимися филиалами хозяйственного общества, учредителем которого является подведомственная МИД России организация.

Данная мера направлена на сокращение времени ожидания заявителя в очереди за совершением консульских действий и повышение пропускной способности российских загранучреждений в условиях фиксируемого за последние два года существенного увеличения числа российских граждан, пребывающих за рубежом, и экспонентного роста спроса на консульские услуги.

Таким образом, отныне у граждан, заинтересованных в консульской услуге, в дополнение к возможности обратиться за ней непосредственно в загранучреждение появился альтернативный вариант — получить требуемый документ в соответствующем информационно-консультационном центре в максимально сжатые сроки, не дожидаясь своей очереди на прием в консульское учреждение.

При этом хочу подчеркнуть, что, как и прежде, для совершения интересующих их консульских действий россияне вправе обратиться напрямую в российские загранучреждения при условии предварительной записи на прием, подготовив необходимые для оказания консульских услуг документы самостоятельно.

В прошлом году свою работу в пилотном режиме уже начали информационно-консультационные центры на территории Турции: в Анкаре, Анталье и Стамбуле. Первые итоги их работы мы оцениваем весьма позитивно и отмечаем положительные изменения по уменьшению очередей на прием в консульских учреждениях в городах присутствия центров. Результаты мониторинга их деятельности свидетельствуют о востребованности предоставляемых ими услуг среди заявителей и высоком запросе на их оказание и в других иностранных государствах, где проживают крупные диаспоры российских соотечественников.

В связи с этим разработка упомянутого приказа МИД России о расширении перечня стран, на территории которых будут функционировать соответствующие центры, направлена на дальнейшую поэтапную реализацию указанных положений Федерального закона от 5 июля 2010 года № 154-ФЗ "Консульский устав Российской Федерации" и последующее планомерное развитие и масштабирование проекта.

При формировании перечня иностранных государств учитывались в первую очередь такие факторы, как численность российской диаспоры, уровень спроса на консульские услуги, штатные возможности соответствующего дипломатического представительства или консульского учреждения, оперативность предоставления консульских услуг российскими загранучреждениями.

— Будут ли такие учреждения аналогами визовых центров, каким предполагается их функционал? Упростит ли их открытие получение виз для обычных граждан этих стран, в частности для туристов? Будут ли в них обслуживаться и соотечественники и какие услуги они смогут получить?

— Содержание деятельности информационно-консультационных центров не подменяет собой функционал визовых центров, осуществляющих главным образом прием визовых документов от иностранных граждан, их обработку и последующую отправку в российские загранучреждения для принятия решения об оформлении российской визы.

В своей деятельности информационно-консультационные центры ориентированы преимущественно на оказание содействия российским гражданам.

Виды же консульских действий, совершению которых информационно-консультационные центры оказывают содействие, регламентированы приказом МИД России от 27 февраля 2023 года № 2973.

К ним, в частности, относятся оформление и выдача загранпаспорта, совершение консульских действий, связанных с оформлением документов по вопросам гражданства Российской Федерации, государственная регистрация актов гражданского состояния, совершение нотариальных действий, истребование документов, касающихся прав и интересов граждан и юридических лиц, а также консульская легализация иностранных официальных документов, предназначенных для представления на территории Российской Федерации.

Особо отмечу, что пределы оказания центрами соответствующего содействия ограничены в тех случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации установлено требование о личной явке заявителя в загранучреждение для совершения консульского действия в отношении такого заявителя.

— Когда данные организации могут начать работу?

— Соответствующие организации приступят к работе по мере решения вопросов, связанных с урегулированием их правового статуса на территории иностранных государств. Информация об их открытии будет своевременно доведена до сведения общественности.