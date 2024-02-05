Замглавы МИД РФ: Россия добилась внимания к ЕАЭС во всем мире

Александр Панкин — об итогах председательства России в ЕАЭС и об ожиданиях по председательству в БРИКС

Замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью ТАСС подвел итоги российского председательства в ЕАЭС, рассказал, как Союз помог преодолеть дефицит куриных яиц в России и добиться снижения цен, а также объяснил, какие преимущества даст Соглашение о свободной торговле с Ираном и кто самый близкий союзник евразийской "пятерки".

— Александр Анатольевич, в 2023 году Россия председательствовала в органах Евразийского экономического союза. Какие итоги завершившегося года можно подвести?

— Прежде всего, хотелось бы отметить, что год российского председательства в ЕАЭС был очень насыщенным и весьма результативным. Был проделан огромный объем работы, рассказывать про который можно не в одном интервью, но мне как представителю внешнеполитического ведомства хотелось бы остановиться на международной составляющей председательства нашей страны в органах Союза.

Безусловно, невозможно не отметить значимость и знаковость подписанного в декабре прошлого года в Санкт-Петербурге на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета полноформатного Соглашения о свободной торговле (ССТ) между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран. Этот документ открывает нашим странам огромные возможности для наращивания объемов взаимной торговли и укрепления сотрудничества в самых разных отраслях. Уверен, что указанное соглашение не просто очередная галочка в списке достижений ЕАЭС, а важный шаг на пути расширения сети преференциальных торговых режимов, который на практике касается бизнеса. Соглашение создает новые, более благоприятные условия для выхода на иранский рынок. Для населения же становятся доступнее иранские товары, в том числе продовольственные.

Кроме ССТ с Ираном в 2023 году государствами Союза и его наднациональным органом — Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) — было проведено в общей сложности шесть раундов переговоров, в том числе один раунд с Египтом, три раунда с Индонезией и два раунда с Объединенными Арабскими Эмиратами. Проделана колоссальная и плодотворная работа, которая в будущем, я убежден, пойдет только на благо экономикам всех участвующих в этом процессе стран. Не могу не упомянуть подписание в июне 2023 года Меморандума о взаимодействии между ЕЭК и правительством Мьянмы. Этот документ закладывает хорошую базу для инфообмена, а также позволяет найти точки соприкосновения и наладить взаимовыгодное сотрудничество.

Говоря об итогах российского председательства в органах ЕАЭС в 2023 году, хотел бы остановиться на обширной программе публичных мероприятий, благодаря которым нам удалось представить достижения Союза на международной арене. Назову лишь несколько наиболее ярких таких событий: II Евразийский экономический форум, собравший в мае 2023 года более 2,5 тыс. гостей из более чем 50 стран, III Евразийский конгресс, выставка "Евразия — наш дом", II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС в июне 2023 года, тематическая сессия "ЕАЭС — Африка: горизонты сотрудничества" на полях второго саммита Россия — Африка в июле 2023 года, "Дни ЕАЭС в АСЕАН" в ноябре 2023 года.

Отдельное внимание стоит уделить акциям и мероприятиям по тематике ЕАЭС, ключевую роль в подготовке которых сыграл именно МИД России. В частности, принято Совместное заявление стран Союза по случаю Дня ЕАЭС на заседании постоянного совета ОБСЕ (май 2023 года). Организован Форум молодых дипломатов стран Евразии "Дипломатия нового многополярного мира" (июль 2023 года). Большое значение в продвижении позитивного имиджа ЕАЭС на международной арене имело Совместное заявление по тематике влияния евразийской экономической интеграции на достижение Целей устойчивого развития (ЦУР), представленное заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Логвиновичем Оверчуком в ходе саммита по ЦУР под эгидой Генассамблеи ООН в сентябре 2023 года.

Можно смело сказать, что благодаря перечисленным мероприятиям в 2023 году о ЕАЭС говорили на всех континентах мира. Считаю, что это не было бы возможным без слаженной работы самой "пятерки" и ЕЭК в целом, а также российских ведомств и команды нашего министерства, российских загранучреждений.

— Комментируя Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, вы сделали особый акцент на его выгодах для населения и деловых кругов стран Союза. Какие еще шаги для людей были предприняты в рамках объединения в 2023 году?

— За прошлый год подписано 12 соглашений и несколько сотен актов органов Союза, нацеленных на развитие интеграции. Большая часть из них весьма специфична и касается таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, санитарных и фитосанитарных мер и других отраслевых вопросов. Но все они в конечном итоге направлены на повышение благосостояния наших граждан. Приведу несколько примеров. В 2023 году была продлена временная мера по установлению повышенного порога в размере 1 000 евро для беспошлинного ввоза на территорию ЕАЭС товаров для физических лиц. Нельзя не согласиться, что этот шаг напрямую касается населения стран Союза.

Еще один пример: после "Итогов года" с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в декабре 2023 года у всех на слуху оказалась тема с ценами в нашей стране на куриные яйца, когда рост спроса привел к повышению их стоимости ввиду недостаточных объемов собственного производства. В конечном итоге решением этой проблемы стало установление в рамках ЕАЭС тарифной льготы на ввоз данной продукции из дружественных стран на территорию Российской Федерации, а также изменение объемов поставок внутри Союза. Данный шаг улучшил ситуацию: цены снижаются, происходит насыщение рынка, дефицита не наблюдается.

Другой пример: в июне 2023 года было подписано Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах-членах ЕАЭС. Это соглашение направлено на совершенствование осуществления в рамках Союза свободы передвижения рабочей силы в рамках единого рынка труда. Напомню, что беспрепятственное перемещение трудящихся в рамках ЕАЭС является одной из четырех "свобод" евразийской экономической интеграции. Подписанное соглашение после вступления в силу позволит любому государству-члену "пятерки" напрямую признавать ученую степень, полученную в любой другой стране ЕАЭС, что, безусловно, облегчит процесс трудоустройства и осуществления гражданами Союза трудовой деятельности.

Таким образом, на этих примерах можно увидеть эффективность ЕАЭС в действии.

— В этом году эстафета председательства в Содружестве Независимых Государств и БРИКС перешла к России. Как ЕАЭС взаимодействует с этими международными организациями?

— В первую очередь, хотелось бы отметить, что оба объединения являются для Союза приоритетными партнерами. С Исполнительным комитетом СНГ у ЕЭК действуют Меморандум об углублении взаимодействия и принятый в его развитие План мероприятий по его реализации до 2025 года. На протяжении прошедшего года представители государств-участников СНГ, не входящих в Союз, неоднократно принимали участие в мероприятиях по линии ЕАЭС в качестве почетных гостей. Считаю, что это прекрасная традиция, которая еще раз подтверждает, что ближе друзей и партнеров, чем страны Содружества, у Союза нет.

В свою очередь, сотрудничество с БРИКС представляется очень интересным и перспективным направлением международной повестки ЕАЭС. Союз заинтересован в установлении диалога с БРИКС в сферах, представляющих взаимный интерес, например, в регулировании торговли, развитии цифровой торговли, транспортно-логистической отрасли и т.д. В этом вопросе мы многое можем предложить и показать партнерам, равно как и перенять их опыт. Уверен, председательство России в 2024 году в СНГ и в БРИКС будет способствовать укреплению сотрудничества этих объединений с ЕАЭС.

— Во время российского председательства в органах Союза тема евразийской экономической интеграции достаточно часто оказывалась среди актуальных новостей. Сейчас, с окончанием председательства России в ЕАЭС, медийная активность вокруг этого объединения, возможно, пойдет на спад. Что вы можете посоветовать тем, кто хочет оставаться в курсе новостей ЕАЭС?

— Прежде всего, скажу, что, действительно, деятельность Союза не всегда оказывается на слуху так часто, как нам бы хотелось, в силу специфики рассматриваемых в нем вопросов. По моему мнению, ЕАЭС должен на постоянной основе присутствовать в новостной повестке, аудитории стоит быть в курсе происходящих в нем процессов, поскольку, как я уже рассказал, его функционирование так или иначе касается всех нас. Как говорится, что-то модно, что-то выходит из моды, а что-то постоянно. Очень хотелось бы, чтобы ЕАЭС относился именно к последней категории.

В этих целях с апреля 2022 года на постоянной основе функционирует специализированный телеграм-канал МИД России "Рассказываем о ЕАЭС", посвященный деятельности Евразийского экономического союза. Тем, кто хочет оставаться в курсе развития нашего интеграционного объединения, советую подписаться. Одновременно с этим действуют ресурсы ЕЭК, качественную аналитику и статистику можно найти на специализированном портале Минэкономразвития России "Евразийская интеграция в цифрах", а также у Евразийского банка развития (ЕАБР).

— В этом году будет отмечаться юбилей — 10 лет с подписания Договора о ЕАЭС. Как вы можете оценить прошедшее десятилетие для евразийской экономической интеграции?

— С одной стороны, конечно, было сделано очень много, особенно если принимать во внимание все вызовы, с которыми сталкивались страны ЕАЭС. За успехами нашего объединения стоит ежедневный и кропотливый труд в самых разных областях, будь то совместные усилия по борьбе с COVID-19, обеспечение продовольственной безопасности, повышение устойчивости экономик государств-членов Союза или любой другой вопрос. Это не может не вызывать определенное чувство гордости и благодарности партнерам из стран "пятерки" и Евразийской экономической комиссии за продуктивное сотрудничество.

Вместе с тем, на мой взгляд, гораздо важнее не то, с каким чувством мы сейчас, с высоты прошедших десяти лет, оцениваем развитие ЕАЭС, а то, с каким чувством мы смотрим в будущее, в следующее десятилетие. Очевидным свидетельством этого является, например, подписание главами государств-членов "пятерки" Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь". Этот стратегический документ и определил будущее сотрудничества государств Союза по важнейшим актуальным направлениям. Уверен, реализация поставленных задач пойдет на пользу экономикам и будет способствовать повышению благосостояния населения и создания наилучших условий для бизнес-сообщества наших стран, что является ключевой целью ЕАЭС.