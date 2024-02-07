Дмитрий Чернышенко: наследием Игр в Сочи воспользуются многие поколения

7 февраля 2014 года в Сочи состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, бывший тогда руководителем оргкомитета по проведению Игр, в интервью ТАСС поделился воспоминаниями о соревнованиях, рассказал об использовании наследия Игр, причинах попыток обесценивания успеха Олимпиады со стороны стран коллективного Запада, а также оценил перспективы развития спорта в России.

— Дмитрий Николаевич, каким вы видите результат и наследие Олимпийских игр в Сочи по прошествии десятилетия? Удалось ли, на ваш взгляд, полностью реализовать программу наследия?

— Олимпийские игры в Сочи принесли позитивные социальные и экономические изменения, дали серьезный толчок не только развитию массового спорта и спорта высших достижений, но и многих других сфер. Олимпийское наследие Сочи продолжает работать на регион и благо его жителей и гостей — как и задумывал президент Владимир Путин, когда впервые предложил провести зимнюю Олимпиаду в нашей стране.

Благодаря Играм в Сочи появилась круглогодичная курортная зона мирового уровня, которая сегодня как никогда востребована. А Красная Поляна стала одним из лучших в Европе центров горнолыжного спорта. У нас нет так называемых "белых слонов": все спортивные объекты используются для тренировок, проведения соревнований и других мероприятий.

На волне, запущенной в 2014 году, в Краснодарском крае сегодня активно развивается и сфера туризма. Санаторно-курортная отрасль — одна из ведущих в экономике Кубани. В Сочи год от года приезжает все больше туристов: за последние 10 лет его уже посетило более 60 миллионов человек, а по итогам только 2023 года здесь побывало порядка 7,6 миллионов гостей. Город стал ориентиром для других российских регионов в плане развития спортивной и туристической сфер. На базе олимпийской инфраструктуры по инициативе нашего президента был создан уникальный образовательный центр "Сириус". Сегодня федеральная территория "Сириус" — флагман прорывных научных проектов, направленных на достижение технологического суверенитета России.

В постолимпийском Сочи строится и новая инфраструктура. В конце 2022 года там открылся Центр художественной гимнастики, его называют одним из самых современных в мире. В феврале 2023 года в "Сириусе" презентовали самую большую Академию единоборств в России. А в конце этого года также в "Сириусе" планирует начать работу новый концертно-театральный комплекс мирового уровня.

При подготовке к Играм мы использовали инновационные подходы и технологии, которые потом стали применяться по всей стране, например, это "зеленые" стандарты строительства, стандарты устойчивого развития и создания безбарьерной среды. Кроме того, мы запустили в России волонтерское движение — до Олимпиады его не существовало. Были созданы стандарты подготовки волонтеров, многие из них после Игр стали настоящими экспертами и передали свой опыт следующим поколениям.

Олимпиада стала "визитной карточкой" России, мы продемонстрировали всем ее гостеприимство, возможности и потенциал. Олимпийский проект заложил надежный фундамент будущего Сочи, а его наследием будут пользоваться еще многие поколения жителей страны.

— Какие воспоминания приходят к вам при мысли об Олимпийских играх в Сочи? Какие моменты вызывают особенные эмоции?

— Безусловно, одно из самых ярких воспоминаний связано с победой заявки Сочи, которую мы очень тщательно готовили. Это было переломным, знаковым моментом — раньше Россию почти 30 лет не пускали в круг стран-организаторов глобальных событий — Олимпиад, чемпионатов мира, Универсиад и ЭКСПО.

Эта победа стала возможной благодаря поддержке нашего президента. В самый ответственный момент Владимир Путин лично прилетел в Гватемалу и провел два дня в переговорах с членами Международного олимпийского комитета, убеждая их в достоинствах города-кандидата. Президента все отговаривали лететь в незнакомую страну, где только недавно закончилась гражданская война, а на перекрестках еще стояли пулеметные гнезда. Но он все равно отправился представлять заявку, потому что верил в потенциал нашей страны.

Решающей датой было 5 июля 2007 года. В этот день в Гватемале состоялась сессия Международного олимпийского комитета. Кульминацией стала презентационная речь, которую президент произнес на английском, а под конец и на французском. Владимир Путин пообещал, что Россия сделает все, чтобы наши Игры стали лучшим в истории. И нам поверили. В итоге Сочи выиграл право на проведение Олимпиады.

Фрагмент из церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи © Станислав Красильников/ ТАСС

Другое незабываемое воспоминание — это церемония открытия Олимпийских игр. Мы сами себе поставили задачу сделать ее лучшей. До Сочи уже были блестящие церемонии, например, на Играх в Лондоне в 2012 году, и нам было на кого равняться. При этом мы верили, что сможем сделать еще технологичнее и ярче. И хотели показать Россию болельщикам всего мира такой, какой знаем ее мы сами — открытой и гостеприимной. Церемония получилась по-настоящему впечатляющей. Мы продемонстрировали, на каком высоком уровне можно организовывать такие масштабные события. Открытие Игр в Сочи стало одним из самых зрелищных за всю олимпийскую историю и надолго осталось в памяти российских и зарубежных зрителей, в том числе благодаря современным компьютерным "фишкам" и технологиям. За всю подготовку шоу в целом отвечали три человека. Это генеральный директор Первого канала Константин Эрнст; главный продюсер и автор сценария церемонии, режиссер-постановщик Андрей Болтенко и художник-постановщик Георгий Цыпин. Вместе они оказались невероятно креативной, творческой и интеллектуальной командой, которая смогла придумать и сделать неожиданную и очень трогательную церемонию. Если говорить непосредственно о соревнованиях, то лично меня больше всего впечатлила гонка на 50 километров, где наши лыжники заняли весь пьедестал. До сих пор испытываю невероятное чувство гордости за российских спортсменов.

— Как вы считаете, с чем связаны попытки представителей так называемого коллективного Запада, по сути, стереть историю успешного спортивного форума, который прошел в Сочи?

— России никогда не прощают успеха. Олимпиада в Сочи была по достоинству оценена международным сообществом. Все — и спортсмены, и члены МОК — говорили о высочайшем уровне ее подготовки и проведения. Глава МОК Томас Бах в своем финальном выступлении назвал наши Игры "безупречными". Но мы видим, как за последние годы отношение к России и, в частности, к ее спортивным успехам изменилось. Это объясняется конъюнктурой и зависимостью МОК от финансирования со стороны западных спонсоров. К сожалению, на Западе спорт тесно переплетается с политикой, и сдает позиции с точки зрения своих базовых ценностей — честной спортивной борьбы и отсутствия дискриминации. Россия же выступает за справедливый спорт и поэтому проводит соревнования новых открытых форматов.

— Изменились ли с 2014 года те люди в международном спортивном движении, которые десятилетие назад высказывали восторженные отзывы о Сочи и России?

— Изменились не столько сами люди, сколько их высказывания, они стали диаметрально противоположными. Это связано с политической ангажированностью спортивных организаций, и прежде всего Международного олимпийского комитета. В последние годы МОК теряет спонсоров, а ведь это один из основных источников дохода комитета. Крупнейшие партнеры — традиционно в основном кампании из США и стран Запада. Конечно, такой истеблишмент влияет на то, что говорят и как себя ведут представители МОК.

При этом глава Международного олимпийского комитета, Томас Бах, сам в прошлом профессиональный спортсмен. И, по идее, ему должны быть близки олимпийские принципы. Но, к сожалению, нынешняя риторика этого спортивного чиновника самого высокого ранга свидетельствует об обратном.

— Дмитрий Николаевич, допускаете ли вы, что Россия в ближайшем будущем может вновь принять Олимпийские игры? Или на данный момент мы идем своим путем по линии самостоятельной организации крупнейших соревнований без Международного олимпийского комитета и иных международных спортивных организаций, совершающих недружественные шаги в отношении нашей страны?

— В ближайшем будущем, скорее всего, нет. Но это не столь страшно. Олимпийское движение сейчас заражено вирусом русофобии и растеряло свои базовые ценности. На Олимпиадах исчез дух соревновательности. Мы видим, что право провести Игры получают те страны, которые готовы просто подать заявку, они выигрывают без борьбы.

Надеемся, что МОК все-таки изменит свою политику и через какое-то время сотрудничество удастся возобновить. Но это вопрос перспективы. А пока Россия идет своим путем. По поручению президента мы проводим соревнования новых открытых форматов. Владимир Путин всегда всячески поддерживал и продолжает поддерживать активное развитие спорта. Глава государства поставил задачу, чтобы к 2030 году 70% россиян регулярно занимались физкультурой и спортом. Мы уверенно движемся к этому показателю.

При этом внешние вызовы и санкции, которые коснулись и спортивной сферы, не стали препятствием для развития массового спорта и создания новой спортивной инфраструктуры по всей стране. В текущей ситуации сложности возникли только у профессиональных спортсменов, которых отстранили от многих международных состязаний. Но мы продолжаем создавать все условия, чтобы наши атлеты постоянно поддерживали свою соревновательную активность.

— Какими вы видите в ближайшие годы перспективы России в международном спортивном движении?

— Эти перспективы прекрасные! Только в текущем году наша страна примет сразу несколько значимых международных спортивных соревнований открытых форматов. Это Игры будущего, Игры стран БРИКС, Всемирные игры дружбы, VIII Международные игры "Дети Азии" и другие масштабные мероприятия.

Более того, мы сегодня сами задаем спортивные тренды. Россия стала пионером фиджитал-движения — это совершенно новый и самостоятельный вид спорта, существующий отдельно от классического и киберспорта. Мы хотим дать спортсменам всех стран и народов возможность побеждать в честной борьбе без политического окраса — для этого и нужны такие состязания. Спорт должен всегда оставаться вне политики.

— В феврале Россия проведет первые в истории Игры будущего. Насколько высок интерес со стороны зарубежных участников и гостей?

— Интерес к ним действительно очень большой. Первый в мировой истории международный мультиспортивный турнир "Игры будущего", безусловно, станет одним из самых знаковых спортивных событий 2024 года. Эти Игры призваны открыть новую главу в мире спорта, продемонстрировать международному сообществу уникальную спортивную концепцию.

В программе турнира 21 инновационная фиджитал-дисциплина на стыке современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Игры будущего — масштабный международный турнир. Мы готовимся принять более 260 опытных команд и порядка 2 тысяч участников. Заявились уже участники из более 100 стран. Участие в турнире клубное и открытое, а в одной команде могут быть представители разных стран. Игры планируем освещать на стриминговых и онлайн платформах, также соревнования будут включены в программную сетку мировых вещателей. Рассчитываем на максимально широкий охват глобальной аудитории через медиа платформы.

Кроме этого, на Игры съедутся эксперты спортивной индустрии, энтузиасты, ученые и новаторы в области спорта, ИТ-разработок и цифровизации. В рамках турнира состоятся мероприятия, посвященные развитию инновационных видов спорта и разработке фиджитал- и киберигр нового поколения.

— Вы говорили, что есть желающие организовать уже последующие турниры Игр будущего от зарубежных стран. Какие государства высказали желание стать организаторами? Ведутся ли уже переговоры?

— Мы видим интерес к Играм будущего у целого ряда стран. Но где именно пройдут следующие игры, сейчас неизвестно, поскольку определять страну будет международная организация-правообладатель.

— Будет ли использован в проведении Игр будущего российский софт?

— Да, безусловно. Турнир станет не только драйвером развития всей российской игровой индустрии — на соревнованиях пройдут проверку многие отечественные цифровые решения в области кибербезопасности, мы будем тестировать отечественное ПО и софт. Все это работает на решение поставленной президентом задачи по скорейшему достижению технологического суверенитета России.

— Дмитрий Николаевич, увлекаетесь ли вы сами киберспортом и тестировали ли какой-либо из видов фиджитал-дисциплин?

— Спорт в моей жизни присутствует всегда, я слежу за основными спортивными событиями, сам люблю играть в хоккей. В 21-м веке этот популярный вид спорта приобретает новую форму, уже появилась такая инновационная дисциплина как фиджитал-хоккей. Как раз такие соревнования на стыке виртуальной и реальной составляющих пройдут на Играх будущего.