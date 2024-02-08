Рене Фазель: в Сочи была лучшая зимняя Олимпиада из тех, которые я посещал

В интервью ТАСС бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) швейцарец Рене Фазель рассказал, почему считает прошедшие 10 лет назад зимние Олимпийские игры в Сочи лучшими, и высказал мнение о причинах неудачного выступления российских хоккеистов на тех соревнованиях.

Экс-президент IIHF, а ныне глава судейско-экспертного комитета Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Рене Фазель приложил немало усилий к тому, чтобы на Олимпийских играх в Сочи выступили лучшие хоккеисты мира из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

— Какое место вы бы отдали олимпийскому турниру в Сочи среди других соревнований в рамках Игр с участием хоккеистов НХЛ?

— На одной стороне — качество хоккея, на другой — инфраструктура и обстановка вокруг Игр. В плане обстановки и инфраструктуры Игры в Сочи являются номером один. Весь турнир проходил в прибрежном кластере, что было очень удобно для игроков, которые могли от Олимпийской деревни пешком ходить или ездить на велосипеде при хорошей погоде на тренировки и матчи. Для спортсменов это лучшие условия за все время проведения зимних Олимпийских игр. Инфраструктура на Играх, имею в виду обе арены, была великолепной.

Что касается качества игр, мы увидели очень-очень сильную сборную Канады. Думаю, канадцы, отправляясь в Россию, понимали, насколько важно им там быть, если вспомнить Суперсерию 1972 года с командой СССР — величайшее соревнование. И все знали, что канадцы приедут в Россию очень сконцентрированными. Если вспомнить, у них такая же мощная команда была и в 2015 году на чемпионате мира, где она в финале просто уничтожила российскую сборную (матч завершился со счетом 6:1 в пользу канадцев — прим. ТАСС). Стопроцентно канадцы ехали в Сочи выигрывать золото (канадцы одержали победу на Играх в Сочи, обыграв в финале сборную Швеции со счетом 3:0 — прим. ТАСС).

Мне нравится смотреть матчи турнира в Ванкувере, особенно финал. Будучи в Нагано, я осознавал, насколько те Игры были особенными, учитывая, что Уэйн Гретцки был там. Это были первые Игры с хоккеистами НХЛ, и это величайшая веха в истории. С игроками НХЛ мы получаем величайшие соревнования. Но в плане арен и инфраструктуры Игры в Сочи — номер один. К сожалению, финал турнира в Сочи затмило допинговое дело одного из шведских игроков, появившееся до матча (допинг-тест нападающего Никласа Бекстрёма дал положительный результат перед финалом — прим. ТАСС). Это, конечно, отразилось на подготовке сборной Швеции, но канадцы были, повторюсь, очень сильные.

— Благодаря чему вы считаете Игры в Сочи номером один в плане организации?

— Отличная Олимпийская деревня, как я уже сказал, возможность добраться до спортивных объектов пешком, погода была отличной. Никаких проблем не было в прибрежном кластере, отличные дворцы там по другим видам спорта, отличная организация соревнований в горном кластере. У меня остались хорошие воспоминания от Игр в Сочи, было легко добираться до соревнований в горах на поезде. Инфраструктура Олимпиады осталась там, как вы знаете, для программы "Сириуса", Олимпийская деревня осталась для людей. Ни одного строения нет в качестве "белого слона".

— Насколько сложными были переговоры Международного олимпийского комитета и IIHF с НХЛ и профсоюзом игроков об участии хоккеистов лиги на Олимпиаде?

— Я думаю, игроки НХЛ изначально хотели приехать в Сочи, у них был к этому огромный интерес. Россия — огромная хоккейная страна, имеющая все основания для продвижения бренда НХЛ, в том числе и благодаря приезду сборных США и Канады. Для НХЛ это такой вызов, у лиги не было такого большого распространения в Японии, тем более там не могли быть довольны результатами в 1998 году на Играх в Нагано. Южная Корея же нехоккейная страна, поэтому это тоже стало одной из причин, почему игроки лиги не поехали туда в 2018 году. Возможно, там были еще и политические причины из-за Северной Кореи, но я не знаю.

В Пекин игроки НХЛ не приехали из-за ситуации с коронавирусом. Но вот Сочи был вызовом, там реально ждали игроков НХЛ, как я уже сказал, особенно канадцев и американцев.

— Спустя 10 лет есть ли у вас понимание причин вылета сборной России уже в четвертьфинале олимпийского турнира (российские хоккеисты уступили финнам в четвертьфинале со счетом 1:3 — прим. ТАСС)? Было ли у вас предчувствие, что такое возможно, когда вы смотрели игру россиян?

— Тут трудно говорить. Хоккей — это ментальный, умственный спорт. Знаю, что команда имела проблемы с выбором вратаря между Сергеем Бобровским и вторым парнем, не помню его фамилию (Семен Варламов — прим. ТАСС). Там не могли определиться с номером один, а вратарь для любой команды важен, и хороший голкипер — это 50% команды. В таком виде соревнований голкипер делает разницу.

Я думаю, что поражение россиян от американцев по буллитам на групповой стадии в каком-то смысле надломило команду, но это спорт. А дома давление очень-очень большое. Непросто выиграть дома, потому что давят на тебя СМИ, болельщики. И, как я уже сказал, сборная Канады была очень сильной в Сочи, я был очень поражен качеством ее игры. В НХЛ столько отличных канадских игроков, что из Канады могли легко послать на Олимпийские игры три команды и выиграть их.

— В России СМИ писали, что неправильным ходом на Олимпиаде было сводить вместе в одно звено Александра Овечкина и Евгения Малкина. Вы сами удивлялись такому ходу?

— Видимо, есть такая точка зрения, что в России по крайней мере 2 млн тренеров, которые лучше знают, как тренировать сборную. Это командный спорт. Если вы поедете в Германию, то там найдется 10 млн главных тренеров национальной команды по футболу, которые знают, как это делать лучше. Решение принимает главный тренер, [Зинэтула] Билялетдинов там был, и он решал по команде, принимал решение и по вратарю. В конце он проиграл, и я снова скажу — это спорт. Я не осуждаю ни одного тренера и не знаю тех деталей. Вам нужно спросить об этом тренера, каким был анализ. Но хоккейная команда — очень чувствительный организм: много эмоций, моментов, что там в раздевалке, поэтому я тут не могу быть мегаквалифицированным.

Россияне проиграли финнам, с которыми они не любят играть, потому что это довольно сильная команда. Значит, это было не время находиться здесь: мало удачи, плохие моменты, эмоции, возможно, неправильный коучинг. Это история о спорте, но есть и хорошие вещи о спорте. Ты всегда можешь получить шанс. Как вы знаете, в 2018 году не было игроков НХЛ, но сборная России выиграла золотую медаль, а в Пекине она проиграла сильной финской команде в финале. Мы увидим, что будет в Милане в 2026 году. В данный момент в НХЛ выступает немало сильных россиян, которые являются лидерами в плане результатов, среди них есть отличные вратари. Если Россия будет частью турнира, то у нее хорошие шансы. Вам нужен отличный тренер, хорошие моменты, "давай, атакуй" (Фазель сказал эти слова по-русски — прим. ТАСС).

— В России самыми яркими моментами хоккейного турнира Сочи считаются матч российской и американской команд, который закончился проигранной хозяевами серией буллитов, и неудачный матч с финнами в 1/4 финала. Какие моменты олимпийского турнира остались в памяти у вас?

— Думаю, что матч Россия — США является особенным в этом плане, с обилием эмоций. Как вы знаете, один гол, забитый хозяевами, был отменен из-за сдвига ворот, что повлекло за собой обсуждения о правилах. Для меня самый важный момент турнира — это серия буллитов, когда один американский хоккеист (Ти Джей Оши) исполнял все броски. Но это спорт, и, как я уже сказал, финал, к сожалению, был омрачен разговорами о допинге в сборной Швеции. Однако в целом турнир был очень интересным, отлично организованным.

— Согласны с тем, что Олимпиада в Сочи, в частности, избежала такой проблемы, как автомобильные пробки, которые, например, были в Ванкувере?

— Да, мы не ездили в Сочи так часто. В те дни, когда я приезжал в сам Сочи, там были пробки, но во время Игр там было легко передвигаться, все было отлично организовано. Я бывал на Олимпиадах с 1988 года в Калгари и еще раз скажу, что в Сочи были лучшие зимние Олимпийские игры, в которых я участвовал.

— Вы уже упомянули Олимпиаду 2026 года. Верите ли вы, что IIHF на своем совете 12–13 февраля примет решение в пользу россиян и белорусов, чтобы они смогли выступить на будущих Играх?

— IIHF — это Россия, а Россия — это IIHF. Как у нас может быть олимпийский хоккейный турнир без России, Канады, Финляндии, других стран из топ-6? Противостояние сборных России и Канады — это философия нашей игры. Можно снова вернуться в 1972 год и сказать, что такие матчи — это часть игры. Я всегда был раздосадован, что политика смешалась со спортом, и в последние два года мы видим, что она вошла в жизни людей, связанных со спортом. Очень много давления на международные федерации по части исключения России. В 2021 году я ожидал, что чемпионат мира будет в Белоруссии, но те же спонсоры отказались идти в Минск, надавили на IIHF, ряд команд отказались также ехать в Минск.

Спорт должен помогать людям быть вместе, и я из того поколения, кто так думает. На недавних юношеских зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане россиян не было, и я думал, почему так. По мне, так это огромная ошибка. Я реально надеюсь, что все поменяется и люди найдут спортивный дух, возможность забыть о политике. Я надеюсь, что скоро Россия вернется на международные соревнования.

— И мы надеемся, что IIHF поймет, что без российских хоккеистов НХЛ турнир Олимпиады 2026 года не станет полноценным, не будет на высоком уровне.

— Да, это тот же вопрос, почему тогда россияне могут выступать в НХЛ и почему они тогда не могут выступать на Олимпиаде, как и другие игроки НХЛ. Я реально надеюсь, что профсоюз игроков задумается об этом и скажет, что или все поедут в Италию, или никто.