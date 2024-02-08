Замглавы МИД РФ: НАТО наращивает активность на наших дальневосточных рубежах

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью ТАСС по случаю Дня дипломатического работника (отмечается 10 февраля) рассказал о том, возможны ли переговоры с Токио о мирном договоре, предупредил о наращивании военной активности НАТО на дальневосточных рубежах, а также поделился оценками роли индийских рупий для экономики РФ.

— Вы курируете регион, который всегда занимал особое место в российской внешней политике. Можно ли сказать, что сейчас на фоне обострения отношений с Западом диалог со странами Азии будет только укрепляться?

— Азиатский вектор в российской внешней политике — направление стратегическое, самодостаточное, ни в коей мере не конъюнктурное. На Западе пытаются подавать дело так, будто Россия вынужденно смотрит в сторону Азии из-за чинимых нам препятствий в США и Европе. Но это, как у них говорят, wishful thinking — принятие желаемого за действительное.

Наш интерес к региону объективен, равно как и стремление азиатских партнеров к сотрудничеству с Россией. Поэтому отношения стабильно и устойчиво укрепляются, динамика взаимодействия нарастает, повестка дня расширяется. Те, кто так или иначе глубоко занимаются Азией, хорошо это знают.

— Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад всерьез рассматривает возможность размещения в Японии инфраструктуры НАТО вслед за открытием в стране представительства альянса. Как Москва оценивает риски эскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) при реализации соответствующих устремлений? Какие предупредительные меры будет принимать наша страна для снижения этих рисков?

— Как известно, планы открытия представительства НАТО в Токио сейчас пока поставлены на паузу из-за проблем внутри самого блока.

Попытки создания комфортной для Североатлантического альянса среды в Азии продолжают предприниматься через его локальных союзников. Это прежде всего Япония, Республика Корея и Австралия, которые с готовностью передают под нужды "натовского крыла" имеющуюся у них военную инфраструктуру. Подтверждением тому служит регулярное задействование их территорий для переброски в регион не только военно-морского, но и ударного военно-воздушного потенциала членов блока. Помимо уже давно обосновавшихся здесь США, в азиатский дом "тащат" Германию, Великобританию, Францию, Италию, Нидерланды, Канаду.

Параллельно ведется работа по формированию правовых основ обеспечения натовского присутствия — в стиле договоренностей о взаимном доступе для вооруженных сил. Лондон, например, за последние годы заключил такие соглашения с Токио и Канберрой.

Что касается восприятия проблемы "глобализации" мандата НАТО странами, расположенными в самой Восточной и Юго-Восточной Азии, то свою позицию они обозначают предельно четко. Появление альянса здесь никому (за исключением тех государств, которые стали ассоциировать себя с Евро-Атлантикой) не нужно и расценивается как вызов стабильности и безопасности.

"Мейнстримом" для стран Азии является не блоковая парадигма противостояния, а формирование широких пространств экономически устойчивого и безопасного развития, где все государства могли бы жить и работать на равноправной и взаимоуважительной основе в общем кооперационном поле.

— Сразу после январских выборов на Тайване на остров прибыла делегация США, сообщается о подготовке новых визитов. Как вы расцениваете такие провокационные шаги США?

— Россия рассматривает подобные провокационные действия США как очередную попытку оказать дополнительное давление на Пекин.

Применительно к Тайваню западники формально признают принцип "одного Китая", но на деле подогревают сепаратистские настроения на острове, укрепляют его военный потенциал, осуществляют политические контакты и ведут взаимодействие по линии военных ведомств и спецслужб, поощряют воспитание молодого поколения в духе некой тайваньской самоидентичности, отрицающей принадлежность к китайской нации. При этом Вашингтон использует в своей работе с Тайбэем немало приемов, которые уже обкатаны на Украине. И хотя суть тайваньского вопроса и природа украинского кризиса кардинально отличаются, ключевой общий момент состоит в том, что американцы используют их как инструменты давления на Пекин и на Москву соответственно.

Считаем урегулирование ситуации в Тайваньском проливе сугубо внутренним делом Китая. При этом отмечаем, что Пекин последовательно заявляет о приоритетности мирного объединения. Разумеется, и мы надеемся, что тайваньская проблема будет решена без ущерба для мира и стабильности в регионе.

Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу неизменна: исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР — единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая

Такой подход закреплен в основополагающих межгосударственных российско-китайских документах и неоднократно подтверждался в двусторонних контактах на всех уровнях.

— Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить столицы США и Южной Кореи, если те выберут военную конфронтацию с Пхеньяном. Как Москва расценивает риски полномасштабной войны на Корейском полуострове в обозримой перспективе?

— Российская сторона неоднократно била тревогу по поводу резкого роста напряженности и рисков прямого военного столкновения на Корейском полуострове. Предостережения руководителя КНДР следует рассматривать через призму беспрецедентной по масштабам военной активности США и их союзников в субрегионе. Вашингтон вместе с Сеулом и Токио в безостановочном режиме проводит совместные военные маневры, в том числе с задействованием американских стратегических средств, отрабатывая сценарии превентивных и "обезглавливающих" ударов по территории КНДР. Именно непрекращающиеся агрессивные провокации США вынуждают Пхеньян принимать меры по обеспечению собственной обороноспособности и безопасности. Стремление Запада возложить на КНДР вину за рост напряженности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом — не что иное, как давняя привычка валить "с больной головы на здоровую".

Полагаем, что настало время положить конец безответственной и взрывоопасной линии США, которые под вывеской "индо-тихоокеанских стратегий" стремятся подорвать независимое развитие стран региона и суверенное право их народов на сохранение и укрепление своей идентичности и выбор самостоятельного пути развития.

В стремлении удержать контроль над регионом за счет дестабилизации там обстановки США вовлекают своих союзников в различные схемы "расширенного ядерного сдерживания", уже предусматривающие совместное планирование применения ядерного оружия. Важно вовремя осознать опасность близорукого подхода к проблематике стратегической безопасности на Корейском полуострове. Если дело дойдет до реализации американских сценариев ядерного конфликта, то те страны, которые активно потворствуют в этом своему старшему союзнику, неизбежно станут первой жертвой его геополитических игр.

— Продвигается ли вопрос с накоплением рупий на российских счетах в Индии? Предложили ли индийские партнеры варианты выгодно вложить эти средства?

— Накопление рупий не создает проблем для отечественных экономоператоров, напротив, значительно расширяет их финансовые возможности. Эта валюта стабильна, является надежным инструментом хранения и приумножения капитала, все шире используется для международных расчетов, удобна для инвестирования в экономику Индии и ее региональных торговых партнеров. И, что немаловажно, в отличие от доллара и евро, ее курс достаточно устойчив и не является объектом спекулятивных манипуляций.

Что касается тиражируемой в СМИ темы о невысокой конвертируемости рупии, то это, как говорится, "дело наживное". Индийские власти предпринимают активные шаги по интернационализации собственной валюты в торговле с другими странами

Ее возможности на международном рынке будут только возрастать по мере усиления взаимной интеграции развивающихся экономик мира, в том числе стран — участниц БРИКС и ШОС.

По линии экономических ведомств двух стран ведется активное обсуждение вопроса о расширении спектра инвестирования рупийной выручки российских компаний. Не хотел бы пока раскрывать подробности. Но могу сказать, что перспективы открываются весьма интересные.

— Возможно ли в будущем проведение очередного раунда переговоров глав МИД и Минобороны России и Индии в формате "2+2"?

— Как вы знаете, пока состоялась только одна встреча в формате "2+2" — в декабре 2021 года в Нью-Дели. Имеется общее понимание, что такие мероприятия весьма полезны, и они будут проводиться по мере необходимости и без формализованного графика. Могу сказать абсолютно точно — новая встреча не за горами.

— Москва после ряда антироссийских шагов Токио объявила о прекращении переговоров по мирному соглашению. Посылает ли японская сторона сигналы о желании возобновить контакты по этому вопросу? На ваш взгляд, насколько в обозримой перспективе реально возвращение к такому обсуждению?

— Прежде всего хотел бы уточнить, что Российская Федерация вела с Японией переговоры не о мирном договоре как соглашении, которое заключается после завершения военных действий. Речь шла о современном основополагающем и всеобъемлющем документе о мире, дружбе и добрососедстве, призванном заложить фундамент для долгосрочного развития всего комплекса российско-японских связей, закрепить стремление сторон сближать подходы к ключевым международным и региональным проблемам, содержать взаимные гарантии неучастия во враждебных инициативах третьих стран.

Однако после начала специальной военной операции в феврале 2022 года правительство Японии пошло на грубое попрание норм дипломатической этики и принципов межгосударственных отношений, взяв откровенно недружественный курс в отношении России. Принято уже более двадцати "пакетов" нелегитимных санкций. В стране целенаправленно разжигаются русофобские настроения, ведется антироссийская пропаганда на международных и региональных площадках. У дальневосточных рубежей нашей страны наращивается совместная с США и другими государствами — членами НАТО военная активность. В нарушение японских конституционных и законодательных ограничений оказывается политическая, экономическая и материально-техническая помощь киевскому режиму.

В сложившейся ситуации возвращение к диалогу по вопросу о вышеупомянутом договоре категорически невозможно. Наша позиция в полной мере отражена в заявлении министерства от 21 марта 2022 года. В результате недальновидной политики японского правительства двусторонние отношения находятся на беспрецедентно для послевоенного периода низком уровне.

Принципиальным условием начала движения к их нормализации является подкрепленный предметными шагами отказ Токио от враждебного курса в отношении России, а не какие-либо эфемерные "сигналы". До тех пор тем для серьезного политического обсуждения с Японией не видно

— Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ сообщил, что Улан-Батор занимается организацией трехстороннего саммита с Китаем и Россией в целях продвижения и расширения совместных проектов. Когда может пройти такой саммит?

— В нынешнем году исполняется 10 лет трехстороннему взаимодействию России, Китая и Монголии — первый саммит в данном формате состоялся на полях заседания Совета глав государств — членов ШОС в Душанбе в 2014 году.

Хотел бы особо отметить, что наши страны на сегодняшний день связывают двусторонние отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. Полагаем, что в перспективе было бы целесообразным стремиться к такому же уровню и в трехстороннем формате, что потребует серьезной интенсификации взаимодействия в практической сфере, последовательного обогащения его новыми стратегическими задачами, совершенствования координации на международной арене и в региональных делах.

За минувшую декаду накоплен значительный опыт взаимодействия. Сформирована необходимая нормативно-правовая база.

В ходе второго саммита в Уфе 9 июля 2015 года была одобрена Дорожная карта развития сотрудничества между тремя странами, которая во многом определяет характер и ключевые сферы российско-китайско-монгольского взаимодействия. В этот базовый документ заложен комплексный подход, охватывающий практически все ключевые сферы — политику, экономику, науку и технику, образование и культуру, внешнеполитические вопросы.

В Ташкенте в 2016 году на полях очередной встречи на высшем уровне была подписана Программа создания экономического коридора Китай — Монголия — Россия. В ней зафиксированы основные направления трехсторонней кооперации в таких сферах, как транспортная инфраструктура, таможенное и карантинное администрирование, промышленность и инвестиции, защита окружающей среды, приграничное и межрегиональное сотрудничество. С учетом трансформирующихся в последнее время политических и экономических приоритетов уверен, что сопряжение трехсторонней Программы с работой в рамках ЕАЭС, а также с реализацией китайского проекта "Один пояс, один путь" и монгольской концепции "Степной путь" отвечает нашим общим интересам.

Удалось существенно продвинуться по согласованию вопроса практической реализации приоритетного проекта "Модернизация и развитие Центрального железнодорожного коридора", предполагающего комплексную модернизацию совместного предприятия АО "Улан-Баторская железная дорога". Предметно обсуждаются другие возможности для более полного задействования транзитного потенциала Монголии. Мы придаем большое значение продвижению проекта строительства транзитного газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Исходим из того, что эта важная монгольская инициатива носит взаимовыгодный характер и отвечает интересам всех партнеров.

Что касается упомянутого предложения премьер-министра Монголии, то в принципиальном плане мы поддержали идею проведения отдельной трехсторонней встречи глав правительств, хотя окончательное решение по срокам и месту пока не принято. Исходя из уже сформировавшихся традиций, могу предположить, что оптимальной площадкой для такого мероприятия могло бы стать, к примеру, очередное заседание Совета глав правительств государств — членов ШОС, которое запланировано на осень в Пакистане. Для этого, разумеется, потребуется решение всех трех стран.

— Как вы считаете, могут ли в обозримом будущем в Азии появиться новые региональные объединения либо же новые форматы диалога России со странами региона?

— Страны Азии не гонятся за созданием новых региональных объединений. Ведется активная работа по сопряжению потенциалов уже имеющихся форматов и повышению их эффективности. Перспективы у данного процесса, на наш взгляд, хорошие.

Это показывают расширяющиеся связи между такими площадками, как ШОС, ЕАЭС, АСЕАН. За ними следуют Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Диалог по сотрудничеству в Азии. В прошлом году — фактически по рекомендации России, которая последовательно выступала за их налаживание с 2018 года, — были установлены контакты между асеановскими механизмами и Ассоциацией регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана.

К вопросу учреждения дополнительных практико-ориентированных диалоговых и кооперационных форматов с государствами региона Россия подходит максимально прагматично и гибко, учитывая тот факт, что у ряда партнеров в АТР такой интерес имеется.