Глава департамента МИД РФ: США придется считаться с Россией

Владимир Ермаков — о состоянии сферы контроля над вооружениями, мощи российского оружия и враждебном курсе США в отношении безопасности России

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в специальном интервью ТАСС рассказал о деструктивных планах США в отношении Москвы и российском ответе на это, о превосходстве российских вооружений, а также оценил риски в области ядерной безопасности.

— Владимир Иванович, позвольте поздравить вас с профессиональным праздником — Днем дипломата. Как вы оцениваете текущее состояние и перспективы развития сферы контроля над вооружениями (КВ)? В период отсутствия диалога по данной тематике между Россией и США — с какими странами мы, наоборот, будем его развивать в 2024 году? Востребована ли с учетом реалий подготовка большего числа дипломатов вашего профиля?

— Положение дел в сфере контроля над вооружениями напрямую зависит от общей ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности, которая неуклонно деградирует. В данном контексте многие действительно склонны фокусировать внимание на том, что связано с былым массивом соглашений России с США, серьезно пострадавшим от изменений, происходящих в мире в последние десятилетия. Причины этого понятны — речь шла о взаимодействии двух крупнейших ядерных держав. Подоплека соответствующих негативных процессов также очевидна: на определенном историческом этапе США посчитали, что способны обеспечить себе решающее военное превосходство и при поддержке своих союзников принялись крушить все, что им мешало. Так американцами были разрушены Договор по ПРО (об ограничении систем противоракетной обороны — прим. ТАСС), Договор о РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — прим. ТАСС), Договор по открытому небу. При этом в попытке подорвать безопасность тех, кто отказался подчиниться западному диктату, Вашингтон создал такие условия, которые обессмыслили выполнение ряда соглашений для другой стороны. Именно поэтому Россия была вынуждена окончательно покинуть ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в Европе — прим. ТАСС) и приостановить действие Договора о СНВ (о стратегических наступательных вооружениях — прим. ТАСС).

Сейчас американцы в свойственной им утилитарно-потребительской манере вспоминают о двустороннем контроле над вооружениями только в тех аспектах, где им это выгодно и сулит односторонние преимущества. Однако пока Вашингтон не изменит свою глубоко антироссийскую политику в области безопасности, разговаривать с США по КВ мы не будем. О чем им четко и заявили.

Вместе с тем сфера контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН), за которую в министерстве отвечает наш департамент, представляет собой комплексную систему, включающую эти три тесно взаимосвязанных элемента. Сводить все только к КВ неверно. Даже если и пытаться умозрительно выделить КВ из указанной триады, то мы ни в коей мере не замыкаемся исключительно на схемы, завязанные на взаимоотношения с США. Жизнь, как говорится, гораздо богаче.

Значительная доля сотрудничества по вопросам, касающимся КВ, осуществляется в многосторонних форматах и принимает различные формы. Существующие договоренности регулируют, ограничивают или запрещают разработку, применение, производство, хранение и передачу ряда категорий вооружений, причем как "конвенциональных", так и ОМУ (оружие массового уничтожения — прим. ТАСС). Также тематика КВ фигурирует в повестке дня главных органов ООН, в первую очередь Первого комитета Генассамблеи, который еще называют разоруженческим. Существуют и другие многосторонние форумы.

России и другим странам, участвующим в подобных форматах, есть с кем взаимодействовать помимо США. Да и Вашингтон, несмотря на свой в целом деструктивный курс, все еще продолжает оставаться значимым игроком внутри механизмов КВРН, что, разумеется, учитывается остальными участниками. Кроме того, договорные и конвенциональные режимы, а также профильные многосторонние площадки, как правило, представляют собой активно функционирующие организмы, жизнеспособность которых нужно постоянно поддерживать на практике. Этим мы и занимаемся на ежедневной основе. При этом осуществляем взаимодействие в различных конфигурациях со всеми государствами, которые заинтересованы в разговоре по КВРН на основе принципов подлинной многосторонности, равноправия и взаимного уважения к интересам сторон.

В целом работы хватает, и она кипит, требуя полного вовлечения и серьезного уровня подготовки. Реальные специалисты по КВРН занимаются обозначенной проблематикой долгими годами, а многие из них — десятилетиями. Но, как и любому живому организму, нашему департаменту всегда полезно обновление, свежая кровь. Поэтому экспертный потенциал дипломатов-разоруженцев, в том числе молодых, будет неизменно востребован.

— Россия в ходе СВО применила гиперзвуковое оружие, в частности, ракеты "Кинжал". Вокруг этого вооружения развернулась серьезная информационная кампания: на Западе говорят, что комплексы "Пэтриот" могут сбить и сбивают такие ракеты, появляются и другие публикации, ставящие под сомнение эффективность наших ракет. Как вы можете прокомментировать это? Нет ли в действительности сомнений в мощи и надежности российских гиперзвуковых вооружений в мире? Не потеряла ли Москва ключевой аргумент в вопросах стратегической стабильности?

— Это действительно информационная кампания — чистой воды пропаганда и попытка навязать мировой общественности свои "нарративы" методами черного пиара. Именно так и следует рассматривать любые западные оценки эффективности российских вооружений, применяемых в зоне СВО.

Стоит учитывать и то, что в отношении гиперзвуковых систем американцы чувствуют себя явно уязвленными. Вот уже несколько лет кряду они безуспешно пытаются догнать Россию в части гиперзвуковых комплексов, но все еще не создали ни одного удовлетворяющего требованиям и как следует испытанного прототипа. Отсюда и бессмысленные попытки принизить потенциал российских систем. США заинтересованы в гипертрофированной демонстрации надежности и высокотехнологичности именно своих комплексов ПВО/ПРО, поставляемых киевскому режиму и противостоящих российскому оружию в ходе СВО.

Все бравурные заявления западных журналистов необходимо тщательно фильтровать. Уверяю вас, те немногие выжившие западные боевики, которым довелось оказаться вблизи объектов, уничтоженных нашим ракетным вооружением, и на себе оценить его эффективность, доводят вполне реалистичные оценки до своих коллег в западных столицах.

Что касается американского комплекса "Пэтриот", то у него явно неоднозначный послужной список. С одной стороны, в ходе уже не первой военной кампании, где использовалось это вооружение, мы видим примеры, когда в попытке осуществить перехват атакующей цели противоракеты данного комплекса сбиваются с курса и поражают наземные объекты, включая жилые дома. С другой стороны, "Пэтриот" оказался эффективным инструментом в преступных руках киевского режима при осуществлении предельно циничной и, по сути, террористической акции по уничтожению украинских военнопленных в момент их авиаперевозки для заранее согласованного обмена. Такими все чаще и являются "славные страницы" применения американского оружия.

— Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании из-за якобы возрастающей угрозы со стороны России. При этом Минобороны США отказалось подтверждать или опровергать соответствующие планы. Есть ли у нас какие-то сведения на этот счет? Какие меры принимаются для купирования угроз в этой сфере в адрес России и ее союзников?

— Российская сторона не комментирует наличие или отсутствие у нас каких-либо "разведданных". Однако в открытых источниках указанная вами информация действительно циркулирует. Оставляя в стороне бред о "российской угрозе", сразу скажу, что любые разглагольствования о необходимости в XXI веке оборонять островную Великобританию от России путем размещения на ее территории ядерных боеприпасов для бомбардировочной авиации не выдерживают никакой критики. Если в Лондоне таким образом хотят показать, что они видят в нас реальную для себя военную угрозу, то просто абсурдно пытаться ее купировать созданием из своего острова компактного и стационарного объекта, который лишь пополнит список приоритетных целей для поражения в случае серьезного конфликта. Это выглядит странным в условиях, когда британцы продолжают обладать, по их же собственным оценкам, "надежными и достаточными" носителями ядерного оружия в виде подлодок, которые "отличаются высокой степенью живучести".

В связи с этим возникает резонный вопрос: не рассматриваются ли эти вооружения скорее как вклад в потенциальный набор разнородных сил и средств стран НАТО для применения против России в каком-то безумном "первом ударе"?

Что касается нашей обороноспособности, то принципиальным образом ситуация не поменяется. В Европе уже имеется шесть объектов базирования ядерного оружия США. Тем не менее наши военные, разумеется, будут во всех смыслах этого слова учитывать данный провокационный шаг со стороны Великобритании и США. В случае его совершения он станет ярким отражением той эскалационной динамики, которой продолжают придерживаться на Западе в своем авантюрном стремлении оказывать на нас силовое давление.

— Какие недружественные европейские страны имеют на вооружении ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования (от 500 до 5 500 км), которые было запрещено иметь России и США согласно ДРСМД? Могут ли европейцы поставить такие ракеты Украине?

— Если вынести за скобки США, то в войсках остальных стран НАТО наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в настоящий момент нет. Однако некоторые из этих стран разрабатывают либо намереваются в дальнейшем закупать подобные вооружения. И здесь необходимо вернуться к фактору США: именно они планируют поставлять союзникам соответствующие ракетные средства, в том числе для уже имеющихся у них платформ. В частности, речь идет о разрабатываемой Вашингтоном ракете PrSM (Precision Strike Missile), которая в ходе испытаний, судя по доступной информации, уже летала на дистанции свыше 500 км.

Отслеживаем подобные планы в контексте постоянно ведущегося нами анализа жизнеспособности одностороннего моратория России на развертывание наземных РСМД.

Что касается поставок таких ракетных вооружений киевскому режиму, то пока сообщений о подобных планах не звучало. Однако дальность передаваемых на Украину ракет неуклонно возрастает. Осуществляющие такие поставки страны должны отдавать себе отчет в неизбежных последствиях подобных шагов, в том числе в конечном итоге и для их собственной безопасности. Неоднократно подчеркивали: продвижение по закручиваемой Западом эскалационной спирали в определенный момент может выйти из-под контроля.

— Способен ли, по оценкам России, ВПК Европы набрать обороты и заработать на всю мощность, чтобы вооружать полностью и себя, и Украину, как они говорят, "для противостояния" с Россией? Как скоро это может произойти?

— Действительно, в последнее время на Западе нагнетается психоз в отношении неминуемого "нападения России" то ли через три года, то ли через пять-восемь лет. Параллельно повторяются заявления о необходимости "сделать все, чтобы не допустить победы России над Украиной". На этом основании ставится политическая задача — раскрутить военное производство и для Украины, и для себя.

Очевидно, что Россия нападать ни на кого не собирается. Но к заявлениям наших оппонентов относимся серьезно, поскольку за громкими словами могут стоять конкретные планы в отношении нашей страны.

Отмечаем, что определенные шаги в этом направлении уже предпринимаются. Составляются программы, заключаются межправительственные соглашения о совместной разработке и производстве танков, самолетов и т.д., подписываются контракты с фирмами-производителями, под их выполнение на годы вперед выделяется финансирование.

В то же время видим и то, что эти планы порой сталкиваются с суровой реальностью. Политика, проводимая брюссельскими бюрократами в последние годы, нанесла немалый ущерб европейской промышленности. Проблемы с энергией, сырьем, выросшая инфляция приводят к стагнации, а кое-где и к падению производства. Пока можно говорить о том, что для преодоления этих проблем и "ускорения" военных производств потребуются годы (по конкретным видам вооружений, техники и боеприпасов сроки заметно различаются). Как ситуация будет развиваться дальше — посмотрим.

Возникает стойкое ощущение, что тезис о "российской угрозе" подбрасывается европейцам из Вашингтона, чтобы выбить из них дополнительные военные ассигнования и навязать им поставки американских вооружений. С этой же целью европейских лидеров подталкивали к тому, чтобы имевшиеся у армий бывших стран Варшавского договора вооружения советского происхождения передавались Украине. Образовавшиеся пустоты "по странному совпадению" планируется заполнять техникой прежде всего именно американского производства. Как ВПК США справится с таким ростом заказов — отдельный вопрос.

В любом случае проблемы "на той стороне" — не повод для того, чтобы нам успокоиться и почивать на лаврах. Российская оборонная промышленность динамично развивается, и МИД в рамках своих функций способствует этому процессу. Так, собирая и анализируя открытую информацию о положении дел у наших оппонентов, мы помогаем военным и представителям ОПК рациональнее и эффективнее расходовать выделяемые государством средства.

— Еще до начала СВО США выражали "озабоченности" по поводу системы "Периметр". Инициировали ли в Вашингтоне какие-либо контакты, обсуждения после начала СВО в связи с данной системой, поднимали ли какие-то "озабоченности", предлагали ли обсудить "предотвращение рисков"?

— Никаких предметных дискуссий с американцами по стратделам Россия в настоящий момент не ведет. Также мы не намерены помогать Вашингтону снижать те риски, которые он сам же и создает для себя в результате попыток подорвать нашу безопасность. Очевидный и наиболее быстрый способ снизить такие риски — отказаться от бесперспективного силового прессинга и иллюзорной попытки нанести России "стратегическое поражение".

Указанные вами американские "озабоченности" нам безразличны. В принципе подобные системы, или, как их еще иногда называют, "машины Судного дня", представляют собой подобие установленной на неизвлекаемость мины, которая лежит на национальной территории и взрывается, когда других возможностей остановить агрессию уже не остается. Есть только один способ избежать этого — не наступать на такую мину. Соответственно, у тех, кто не собирается нападать на нашу страну, нет никаких оснований для озабоченности.

— Не поступало ли новой информации о планах США провести ядерные испытания? Какой ответ Москва может дать в случае возобновления американцами таких испытаний?

— В настоящий момент никаких официальных заявлений о намерениях американцев проводить ядерные испытания в ближайшее время нет. Более того, официальные лица США заверяют, что их страна планирует придерживаться моратория на ядерные испытания.

Вместе с тем ряд косвенных признаков указывает на то, что вероятность возобновления Вашингтоном полноформатных ядерных испытаний не следует сбрасывать со счетов.

США не отказываются от деструктивной политики в отношении основного международно-правового механизма в области запрета на ядерные испытания — Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Более чем за четверть века существования ДВЗЯИ США так и не потрудились его ратифицировать.

Еще большую обеспокоенность вызывает деятельность Вашингтона, направленная на поддержание испытательного полигона в Неваде в состоянии повышенной готовности. Активность американцев на данном объекте, включая проведенный там 18 октября 2023 года "калибровочный" взрыв химического вещества, заставляет лишний раз задуматься об истинных намерениях США.

В отношении ответа, который может быть дан в случае возобновления Вашингтоном испытаний ядерного оружия, все предельно ясно. США не смогут извлечь из этого одностороннюю выгоду. Президент Российской Федерации Владимир Путин и другие официальные лица неоднократно подчеркивали, что мы будем вынуждены действовать зеркально.

— Могут ли США, по вашему мнению, после проведения в этой стране президентских выборов пересмотреть свой враждебный по отношению к безопасности России курс?

— Позиция России относительно условий возобновления взаимодействия с американцами по стратделам имеет принципиальный характер и не зависит от внутриполитической конъюнктуры в США и того, какая администрация находится в Вашингтоне. Судя по глубоко укоренившемуся в американских так называемых элитах антироссийскому настрою, ожидать скорой и резкой смены деструктивного курса США не приходится. В любом случае гадать на американской "кофейной гуще" нет никакого смысла. Россия будет и далее настойчиво и последовательно отстаивать свои внешнеполитические приоритеты. С этим Вашингтону теперь уж точно придется считаться.