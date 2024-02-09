Рифкат Минниханов: бизнес в Татарстане активно инвестирует в научные разработки

Президент Академии наук Татарстана — о сотрудничестве ученых и бизнеса в регионе

В Татарстане 2024 год объявлен Годом научно-технологического развития. О важнейших направлениях научной работы, сотрудничестве ученых и бизнеса в регионе и разработках для импортозамещении в промышленности в интервью ТАСС рассказал президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов.

— Рифкат Нургалиевич, 2024 год объявлен в Татарстане Годом научно-технологического развития. Каким направлениям в связи с этим будет уделено особое внимание? Над чем уже идет работа?

— Особое место занимают направления, которые связаны с критическими технологиями, разработками по повышению эффективности нефтеотдачи и обеспечению экологической безопасности сельскохозяйственного производства. Мы работаем над тем, чтобы прорывные направления научно-технологического развития республики и страны были представлены и в структуре нашей академии — это и робототехника, и блокчейн-технологии, и беспилотники. По всем этим направлениям работа уже ведется. Такой подход никак не умаляет социогуманитарное направление нашей деятельности. Оно было и остается базовым для академии.

Наши подразделения активно внедряют цифровые технологии в различные сферы использования татарского языка. Так, Институт прикладной семиотики представил решения по TatSpeech — синтезатору речи. Наработан большой опыт в области машинного перевода. Институт совместно с вузовскими партнерами — Казанским федеральным университетом (КФУ) и Казанским национальным исследовательским техническим университетом имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) — работает над образовательной платформой Saf.tatar. Это уникальная экосистема современных IT-решений с элементами искусственного интеллекта для татарского языка. Она гарантирует безопасность и независимость от зарубежных технологий. Ее функционал может быть расширен и для других языков народов, которые проживают на территории Республики Татарстан, — чувашского, марийского, удмуртского и других.

— Изменились ли приоритеты в работе академии в связи с ситуацией в стране и в мире, в условиях санкций?

— Основной акцент в работе академии делается на трансформацию научной, инновационной, технологической экосистемы Республики Татарстан. Это обеспечит суверенитет и лидерство страны в целом на мировых рынках. Поэтому мы консолидируем все возможности региона, его участников и инструменты поддержки в единую государственно-частную экосистему. В 2024 году продолжим работать в этом направлении.

Наша цель — устойчивый рост научного потенциала республики, прикладной значимости разработок и их коммерциализируемости. Для этого будем расширять точки соприкосновения с бизнесом и активизировать усилия, чтобы внедрять новые механизмы взаимодействия. Также будем развивать экспертный уровень академии, выступать основным разработчиком стратегических документов регионального уровня — во всех областях, где требуется активное научно-техническое развитие.

Для развития современной науки требуется как правильный выбор приоритетов, так и объединение сил исследователей. Возрастает роль международной научной интеграции. Нам приходится это учитывать. В связи с этим интерес представляют разработки белорусских, китайских коллег, а также планы исследований некоторых, достаточно интенсивно развивающихся при поддержке государства, научных центров ряда бывших союзных республик Центральной Азии.

Также важно привлекать в науку молодежь, поэтому реализация различных молодежных научных проектов для нас имеет огромное значение. Многое здесь со стороны республики уже сделано, однако важно обеспечить закрепление молодых ученых, не допустить их отток за пределы Татарстана и России в целом. Видимо, назрел вопрос о разработке отдельной республиканской программы комплексного развития потенциала молодежной науки.

Кроме того, мы видим задачу Академии наук в том, чтобы обеспечить открытость и сопряжение планов развития науки и исследований промышленных предприятий и вузов республики.

— В прошлом году в Татарстане была принята программа научно-технологического развития до 2030 года. Там обозначен ряд амбициозных задач, в том числе рост количества отечественных патентных заявок на изобретения, рост бюджетных затрат на инновационную деятельность и другие. Что будет сделано в рамках программы уже в этом году? И есть ли понимание, каким образом будет финансироваться программа после 2025 года?

— Программа научно-технологического развития является составной частью республиканского бюджета, и на нее распространяются все общие бюджетные правила. Годовой бюджет программы составляет 1 млрд 584,6 млн рублей, на 2024–2026 годы — 4 млрд 754,6 млн рублей. Ежегодно реализация программы будет всесторонне отслеживаться, по результатам уточняться и при необходимости корректироваться.

Перед нами стоит задача по координации планов работы вузов с потребностями республики. Для этого есть достаточное количество механизмов, которые мы пытаемся использовать. Например, экспертиза крупных проектов на базе научных советов Академии наук Республики Татарстан, премии и гранты за научные достижения, имеющие республиканское значение.

Мы надеемся, что в 2024 году в Татарстане начнет свою деятельность научно-образовательный центр мирового уровня. На его базе будут сконцентрированы усилия представителей основных ведущих научных школ республики. Одновременно такая площадка будет привлекать внимание зарубежных ученых, специалистов и учащихся высших учебных заведений. Она же вместе с сетью стартапов и инженерных школ должна позволить уже в этом году существенно нарастить объем регистрации республиканскими разработчиками патентов и ноу-хау.

— В программе идет речь о создании Smart Market Space — аналога маркетплейса научно-технических решений, где объединятся образовательные и научные организации, лаборатории, ученые и исследователи. Ранее сообщалось, что к 2030 году на площадке должно быть размещено не менее 350 проектов. Как идет работа в этом направлении?

— Smart Market-Space — единое интеллектуальное научно-образовательное пространство, предназначенное для того, чтобы связать науку, инновационный процесс и реальной сектор экономики. Пока здесь связь невысока. Доля внедренных разработок в России низка — не превышает 1%, а в США, к примеру, этот показатель — свыше 30%. Это связано не только с недостаточным уровнем конкурентоспособности многих отечественных разработок, но и с отсутствием должной системы информационной и рыночной связи, сети не только профильных стартапов, но и крупных специализированных инжиниринговых и маркетинговых центров, а также самого рынка объектов интеллектуальной собственности. Все это в течение программного периода надо сформировать, чтобы достичь не только упомянутого числа размещенных проектов, но и их успешной реализации.

— Можно ли силами республиканских ученых обеспечить импортозамещение в наиболее важных направлениях промышленности? Могут ли в этом помочь стартапы? Есть ли примеры удачных проектов?

— Основу экономики Татарстана составляют промышленность и сельское хозяйство. Наибольший вклад в объеме отгруженной продукции — за производством транспортных средств и оборудования (21,2%), химии (20,6%) и нефтепродуктов (16,2%). Правительство республики развивает эти отрасли с помощью инвестиций и займов в производства, которые располагаются на территории Татарстана и изготавливают импортозамещающие продукты. Один из ярких игроков на рынке инвестиций — Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана.

С 2016 года фонд выступает региональным оператором федерального Фонда развития промышленности и реализует четыре программы: "Проекты развития", "Комплектующие изделия", "Производительность труда" и "Проекты лесной промышленности". В 2023 году фонд увеличил верхний порог суммы займа по первым трем программам со 100 млн до 200 млн рублей.

В 2023 году поступило 14 проектов на общую сумму инвестиций более 1,7 млрд. Общая сумма инвестиций по восьми проектам, которые готовятся к финансированию в 2024 году, составит более 1,5 млрд.

Да, стартапы могут внести значительный вклад в развитие новых технологий и инноваций, которые могут способствовать импортозамещению в различных отраслях промышленности. В Татарстане активно поддерживается стартап-сообщество. Есть несколько примеров успешной реализации стартапов, которые получили признание и поддержку как на республиканском, так и национальном уровне.

Один из них — стартап студента Казанского государственного архитектурно-строительного университета Дмитрия Ерохина по созданию профильных изделий из предварительно напряженного фиброармированного полимербетона. Проект вошел в топ-10 Всероссийского рейтинга топ-1000 университетских стартапов в рамках реализации федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" в 2022 году.

В 2023 году в топ-50 рейтинга вошел проект студента Казанского государственного медицинского университета Булата Салихова "Цифровые умные NFC-метки", который решает проблему неэффективности обмена контактной информацией между бизнес-партнерами и усиления мониторинга активности клиентов в различных сферах деятельности.

На российском рынке низкая конкуренция в области NFC-меток, в то время как в мире эта технология пользуется популярностью. В рамках проекта были успешно проданы пилотные карты на платформе KazanExpress, есть интерес к проекту от ряда республиканских компаний.

В конце 2023 года татарстанская компания "Данафлекс-Нано" и Университет Иннополис реализовали проект по внедрению цифровой платформы предиктивной аналитики на основе искусственного интеллекта для производства гибкой упаковки. Это позволило оптимизировать загрузку оборудования и на десятки процентов поднять эффективное время работы. Искусственный интеллект оказался эффективен и для прогнозирования потребности в полимерном сырье, что позволило увеличить оборачиваемость складских запасов.

Роль стартапов в формировании фронта научной инициативы очень велика. Но нам необходимо видеть, как наиболее жизнеспособные стартапы выделяются на фоне других. Часть из них укрупняется, на их базе создаются профильные крупные инжиниринговые центры, которые тесно связаны с производственными структурами. Этот процесс должен быть в существенной степени управляемым.

Задачи академии мы видим здесь в двух направлениях. С одной стороны, максимально заинтересовать профильных республиканских ученых для достижения целей импортозамещения, создать условия для их реализации и роста. С другой стороны — особенно в направлениях, где профильных специалистов не хватает, — повышать квалификацию, переподготавливать и привлекать из других регионов и стран лучших специалистов и ученых, которые заинтересованы в работе по приоритетным для Татарстана направлениям.

— Насколько активно татарстанские и российские компании готовы вкладываться в научные разработки? Есть ли в этом направлении взаимодействие с бизнесом? Или чаще он заинтересован уже в конечном продукте и не готов платить на стадии разработки? Меняется ли подход компаний на фоне санкций?

— Подход изменился в пользу развития собственной научной базы, отечественных технологий и продуктов. И произошло это не в 2022 году. В нефтянке, нефтепереработке, например, сдвиг мы наблюдаем с 2014 года. В фарминдустрии и сельском хозяйстве этот процесс тоже начался раньше. Сейчас многие инновационные и высокотехнологичные направления находятся на этапе масштабирования, особенно в сфере обеспечения национальной безопасности — это производство беспилотников, микрочипов и так далее.

При этом компании не только закрывают возникшие технологические и продуктовые ниши, но и ведут исследования на "переднем крае" науки. "Татнефть" занимается биотехнологиями и молекулярными исследованиями, "Камаз" — беспилотными, водородными и электротехнологиями, "Росатом" с "Аммонием" — получением высокотехнологичных удобрений на новых типах энергии. Это задел на уверенное будущее нашей страны.

Татарстанские компании развивают передовую научно-образовательную среду в регионе, тем самым внося существенный вклад в научно-технологическое развитие страны. Так, на средства "Татнефти" построены учебно-лабораторные и исследовательские корпуса Высшей школы нефти, "Сибур" софинансирует создание научно-образовательного кампуса в Нижнекамске, ведутся работы по строительству научно-исследовательского центра в Казани, "Камаз" создает в Набережных Челнах передовую инженерную школу "КиберАвтоТех".

— Татарстан располагает развитой инфраструктурой, которая потенциально способна обеспечить коммерциализацию результатов научных исследований и разработок (ОЭЗ, ТОСЭР, технопарки, фонды поддержки). Подтверждается ли это на практике?

— Объекты инфраструктуры также существенно влияют на развитие инновационных проектов, оказывая поддержку от самых ранних стадий вплоть до предоставления площадок для размещения и "приземления" технологий на действующих производствах.

В республике действуют практически все возможные правовые режимы, способствующие внедрению результатов научных исследований и разработок в производство. Всего их девять. Пять территорий опережающего развития: Набережные Челны, Зеленодольск, Нижнекамск, Чистополь, Менделеевск. Две особые экономические зоны: Алабуга, Иннополис. Также существуют Камский инновационный территориально-производственный кластер и Научно-образовательный центр мирового уровня в области нефтехимии, информационно-телекоммуникационных технологий, медицины и биотехнологий, в который входят 11 ведущих вузов и научных учреждений и 17 предприятий реального сектора экономики.

В настоящее время инфраструктура, позволяющая внедрить результаты научных исследований и разработок в производство, в Татарстане включает в себя 43 объекта — больше только в Москве и Московской области. В 2024 году их число должно вырасти на 10% — появится еще четыре объекта коммерциализации научных разработок.

— Какая поддержка, на ваш взгляд, сегодня нужна ученым для развития проектов?

— При всей сегодняшней господдержке необходимо более широкое вовлечение студентов и ученых в сферу технологического предпринимательства, привлечение в сферу частных инвестиций от бизнес-ангелов, корпораций и физлиц.

Популярным инструментом привлечения инвестиций становятся инвестиционные платформы: они позволяют верифицировать стартапы и осуществлять коллективные инвестиции. Безусловно, риски остаются, но они становятся понятными и прозрачными.

Также для технологического предпринимательства нужно развивать институт венчурных фондов, которые не просто дают деньги, а вкладывают их по принципу smart money ("умные деньги"): помогают проектам выстроить бизнес-стратегию, привлекают инвесторов на следующих стадиях, выстраивают отношения с государством и вкладывают в проект свои компетенции или привлекают специалистов из отрасли.

Научное сообщество республики обозначило пять ключевых задач-направлений на общем собрании Академии наук. Это необходимость сформировать эффективную систему взаимодействия науки, технологий, инноваций между научным сообществом и реальным сектором; создать устойчивую долгосрочную систему финансирования перспективных исследований; поддерживать и стимулировать изобретательскую деятельность; развивать систему популяризации науки; повышать эффективность системы поддержки ученых.

Решению этих задач посвящены все инициативы и усилия, в том числе программа научно-технологического развития, переформатирование идеологии институтов развития, поддержка университетских проектов и программ, развитие технологического предпринимательства и многое другое. Надеемся, консолидация усилий, поддержка руководства республики, академического сообщества и предприятий позволит нам решить все задачи.