Теннисистка Анастасия Потапова: иногда хочется поесть домашние сырники и пельмени

Анастасия Потапова занимает 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, на турнире в Дубае спортсменка вышла в третий круг, обыграв итальянку Лючию Бронцетти

В интервью ТАСС Потапова рассказала о своей форме, планах на сезон, желании выступить на Олимпийских играх, возможности смены гражданства и поддержке футбольного клуба "Спартак".

— Как оцениваете свою форму по началу сезона?

— Двояко, на самом деле. Пока очень трудно набрать уверенность и суперформу. По разным причинам. Пока ощущаю некую нестабильность в моей игре. Но надеюсь, что с матчами дальше в сезоне это все придет. Просто хочется, чтобы это все было скорее.

— Какие у вас планы на сезон? Что должно случиться, чтобы вы его назвали хорошим?

— Знаете, наверное, сезон будет хорошим, если я его отыграю до конца и без проблем со здоровьем. Это уже будет маленькая победа. Опять же, теннис такая штука, что не знаешь, что как сложится. Но мы с командой нацелены на серьезную работу вне зависимости от турнира или его важности. Хотим посмотреть, может ли что измениться в процессе соревнований.

— На что делаете упор с командой?

— Делаем упор на все, но больше на физическую подготовку.

— Напряженный календарь в туре. Вы жалуетесь?

— Для меня в Дубае всего четвертый турнир в сезоне, а сил никаких нет. Еще плюс разные часовые пояса, континенты. Но нам [теннисистам] грех жаловаться — это лучше, чем делать что-то другое. Так что я стараюсь не думать, а составлять календарь таким образом, чтобы не убить себя до конца.

— Понятно, что рановато спрашивать, но летом — Олимпиада, и если вдруг нас допустят…

— Лично мой ответ — я хочу сыграть. Есть одна из целей поехать, попасть и сыграть. Но я, если честно, один из людей, кто не читает новости от слова "вообще". И я особо не спрашиваю. И все меняется каждый день. Наверное, сейчас лучше концентрироваться на других вещах: на себе, соревнованиях, а там уже если будет допуск, то будет радость и мы поедем. Если нет, то никто не умрет, но обидно будет.

— Как вам грунтовые корты?

— Я могу себя назвать универсальным игроком. Титулы у меня есть и на харде, и на грунте. На грунте у меня был первый титул Женской теннисной ассоциации (WTA), в Стамбуле. И там у меня неплохие результаты. Штутгарт — полуфинал в прошлом году, третьи круги везде, на "Ролан Гаррос" тоже. Позитивно отношусь к грунту. Не могу сказать, что люблю его, но иногда, когда долго на грунте не выступаю, первая неделя подготовки на грунте проходит в кайф.

— Вы сказали, что не читаете новости. Но многие переживали, смените ли вы вслед за мужем гражданство (Александр Шевченко стал выступать за Казахстан — прим. ТАСС).

— Мне ничего не предлагал никто, да и поздно уже это делать. Я не меняю ничего в своей команде и самой себе. Я выступаю так, как давно это делала. Я знаю, многие шутят, что Настя уйдет. Не переживайте — Настя не уйдет. Настя остается дома.

— С мужем шутите на эту тему?

— Нет. Знаете, у нас у каждого свой выбор. На самом деле, об этом все знали уже давно — это не было новостью. Все начали писать, хотя год назад было уже известно. Это точно. Плюс Саша не жил в России с девяти лет. Он решил принять такое решение. Я абсолютно не лезу в его теннисные истории. Решения он принимает сам, а моя задача как жены — просто поддержать его в любом начинании и выборе. Это то, что я сделала. Он рад, и я рада.

— Кстати, вы готовите дома?

— Да. На самом деле, я очень много готовлю. (Смеется.) Мы, конечно, не так часто дома, но когда это получается, то стараемся кушать домашнюю еду. Устаем от доставки и ресторанов. Иногда хочется с кайфом покушать сырнички домашние и пельмени.

— В ОАЭ футбольный "Спартак" проводит тренировочный сбор.

— В Абу-Даби я ходила на матчи.

— Как вам игра команды?

— Видела, что они 5:0 выиграли и играли уже основным составом. А матч с "Ростовом", что я посетила, — ребята были молодые, они пробовали новые комбинации, поэтому счет был 0:3. Да и "Ростов" в тот момент играл хорошим составом, а наши ребята пробовали что-то новое и другое.

С командой пересечься толком не было возможности. Каждый занят своим делом — я слежу, конечно. Знаю, что и они следят за мной. Мне уже написала команда, что молодец, что я выиграла в Дубае. Мы друг друга поддерживаем.

— В майке "Спартака" еще будете появляться?

— Где можно, я с радостью. Во-первых, я не вижу ничего плохого в моем поступке. Если люди увидели в этом повод, чтобы я кого-то задела, это действительно не так. Вообще, я без задней мысли вышла. И до этого некоторые игроки делали подобное. Почему бы и нет. Но, с одной стороны, я рада, что это был повод, взорвалось информационное поле и о "Спартаке" узнали в разных уголках мира. Но это все делалось не со зла и не для того, чтобы кого-то обидеть. На тренировках я иногда тренируюсь в майках "Спартака" — у меня их много. Мне нравится. Плюс у меня контракт с Nike. Так что, где можно будет, я выйду, но пока нельзя. Может, потом будет можно.