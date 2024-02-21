Президент Абхазии: мы заплатили большую цену за свою независимость

Аслан Бжания провел первую в 2024 году серию встреч в Москве. В интервью ТАСС он рассказал, о чем по итогам встреч договорились Россия и Абхазия, как в стране будет решаться энергетический вопрос, об отношениях с соседями и развитии туризма

Об экономике

— Аслан Георгиевич, вы провели первую в этом году продолжительную серию встреч в Москве. Как вы можете оценить итоги визита?

— Как и всегда в Москве, атмосфера была очень доброжелательная. У нас была совместная работа с Советом безопасности, встреча с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком — в ней также принимали участие вице-премьер правительства РФ Александр Новак, руководство ФСБ, других ведомств. Мы обсуждали вопросы межгосударственных взаимоотношений, взаимопонимания удалось достичь.

— Вероятно, речь шла во многом об энергетике, о поставке нефтепродуктов в том числе. Планировалось, что "Роснефть" получит исключительное право на беспошлинный экспорт нефтепродуктов в Абхазию до конца текущего года. К каким договоренностям вы пришли? Получила ли компания такое право?

— По итогам прошлого года объемы потребления топлива составили около 105 тыс. т. И при этом цены в течение года резко менялись, а абхазская сторона заинтересована в стабильных ценах на энергоресурсы. Именно об этом мы ведем переговоры с российской стороной. Мой коллега, первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба провел переговоры с Минэнерго России. По итогам я могу сказать, что поставки топлива будут продолжаться и дефицита у нас не будет. Мы выработаем оптимальное решение, взаимовыгодное для абхазской и российской сторон.

© Алексей Голенищев/ ТАСС

— Какова ситуация с энергоснабжением республики? С ноября 2023 года Абхазия из-за энергодефицита покупала электроэнергию в РФ. О каких условиях перетока электроэнергии вы договорились с российской стороной на текущий год?

— Проблема в электроэнергетике в стране действительно имеет место. Мы стараемся вместе с Россией решать ее последовательно. С 9 февраля мы получили контракт на некоторый объем электроэнергии, который Абхазия получит на безвозмездной основе. Понятно, что так не может быть бесконечно долго. Нужно принимать меры по восстановлению собственных источников энергии.

Справка Единственной электростанцией, питающей Абхазию, является Ингурская ГЭС, однако в осенне-зимний период из-за падения уровня воды в плотине формируется энергодефицит. В этот период часть электроэнергии Абхазия получает из РФ. Ситуация осложняется тем, что в стране ежегодно растет объем потребления энергии. Так, в 2023 году, по данным РУП "Черноморэнерго", республика потребила порядка 2,6 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Из них из ИнгурГЭС — 1 млрд 817 млн кВт⋅ч, по перетоку из РФ — 789 млн кВт⋅ч. Показать ещё

В частности, мы подняли свои тарифы. У нас с 2009 по 2022 год тариф не повышался, электроэнергия для населения стоила 40 копеек за 1 кВт⋅ч. Таких цен не было нигде в мире. В этой цене было больше политики, чем экономики: лоббировалась идея, что якобы за свет платить необязательно. Но это не соответствует реальности, и поэтому мы сегодня вынуждены повышать тариф и довести его до экономически обоснованного. Все это будет делаться поэтапно.

Руководство Абхазии отчетливо понимает, насколько важна эта отрасль. Для того чтобы электроэнергетическая отрасль Абхазии работала в безаварийном режиме, в нее необходимо инвестировать существенные средства. Их у нашего государства нет, и мы ведем переговоры и будем вести переговоры с целью привлечения зарубежных инвестиций в отрасль. Энергетика, электроэнергия в домах — такой же товар, как бензин, как связь, и за нее надо платить, но в данном случае мы исходим из возможностей нашего населения и все свои шаги корректируем с учетом их экономических возможностей.

© Алексей Голенищев/ ТАСС

В любом случае, такие вопросы не решаются за пару лет. Это вопрос лет 5–10. Сейчас с целью достичь энергетической безопасности страны мы ведем переговоры с руководством России по газификации Абхазии. Предварительный проект газификации был разработан, и общественность Абхазии об этом знает.

— Есть уже какие-то предварительные планы, откуда начнется газификация?

— Структура при "Газпроме" подготовила схему газификации и указала на ней точки подключения для нас, точки, где могут быть размещены станции по выработке электроэнергии на основе газа. Теперь весь этот план необходимо перевести в практическую плоскость. Весь проект, предполагается, будет реализовываться за счет "Газпрома", это экономический проект, не политический, и для того, чтобы он был реализован, должны быть обеспечены соответствующие приемлемые условия с абхазской стороны, чем мы и занимаемся.

© Алексей Голенищев/ ТАСС

Мы в этом вопросе сталкиваемся с определенным сопротивлением. Часть абхазской общественности это не воспринимает. Но таких людей немного. Тем не менее при содействии борцов за власть они высказывают негативное отношение, и мы сталкиваемся с таким непониманием. Недавно (7 февраля — прим. ТАСС) был организован небольшой митинг (в Сухуме), связанный с тем, что руководство Абхазии проводит в плане энергетики антинациональную политику. 25 человек собралось. Я как президент Абхазии пытаюсь в своей работе учитывать мнение всех граждан, но при этом руководствоваться мнением большинства. Большинство населения хочет иметь стабильный источник электроэнергии. Люди готовы платить за качественную электроэнергию и должны быть уверены в том, что у них будет свет, а все остальное — это демагогия, это политическая борьба, которая с каждым днем будет нарастать в 2024 году, потому что в 2025 году будут выборы президента Абхазии.

— У вас было создано Министерство энергетики и транспорта. Именно оно будет заниматься этими вопросами?

— Необходимость создания Министерства энергетики и транспорта обусловлено тем, что это направление носит исключительно важный характер. Ранее этими задачами занималось Минэкономики. Теперь задачи — у отдельного министерства, им руководит опытный человек, и мы надеемся, что его работа будет эффективной.

О соседях и союзных перспективах

— Какая, по вашему мнению, сегодня ситуация на абхазо-грузинской границе? Есть ли что-то, что вызывает у вас опасения?

— Пограничную безопасность Абхазии обеспечивают пограничные службы Республики Абхазия и Российской Федерации. Безопасность обеспечена твердо. Небольшие инциденты на границе бывают, но они не носят критический характер. С каждым годом усилия, предпринимаемые абхазской и российской сторонами, повышают уровень пограничной безопасности до необходимых отметок. Истоком всего является 2008 год, когда Россия признала независимость Абхазии и мы уже на общей договорной базе выстроили необходимый рубеж для обеспечения нашей безопасности. Поэтому в этом направлении я думаю, что мы твердо и надежно защищены.

— Как вы в целом оцениваете возможность взаимоотношений Грузии и Абхазии с учетом политических перемен в Грузии?

— В последние несколько лет, когда началась СВО на Украине, руководители Грузии, как это мне представляется, проявляли прагматичный подход ко всему. Они не оказались вовлеченными в провокацию, которую им навязывала Украина. Неоднократные призывы руководителя Украины открыть второй фронт не нашли у них поддержки. В этом смысле я считаю, что это такой знак политической зрелости. Мне это так представляется.

© Алексей Голенищев/ ТАСС

В дальнейшем, если они будут проявлять прагматизм, думаю, что это может исключить ненужные инциденты. Мы со своим будущим определились. Руководству Грузии надо будет признать существующую реальность. Я не думаю, что скажу что-то новое, но после войны никогда не бывает так, как было до войны. Война все меняет кардинально. Прежде чем развязывать войну в Абхазии в 1992 году, руководители Грузии того периода должны были понимать, к чему это все может привести. Это, вероятно, было из числа непоправимых ошибок с точки зрения целостности Грузии.

В целом мы бы хотели иметь хорошие добрососедские отношения с Грузией. Я могу об этом сказать, у нас нет никакого антагонизма к народу Грузии. У нас были претензии к тем, кто эту войну развязал, и к тем, кто в этой войне принял участие. Это коренным образом все поменяло.

Сегодня существует независимая Абхазия, независимость которой поддержана руководством и народом России. У нас есть наш путь развития, и мы идем по нему. При этом мы заинтересованы в добрососедских отношениях с Грузией. Это одна история. Другая история состоит в том, что мы понимаем, как это непросто.

Мы можем привести несколько примеров, когда существующую сотни лет реальность не была готова принимать группа людей. Например, авиарейсы, которые выполняются из аэропорта Салоников (Греция) в Стамбул (Турция), пишут Салоники — Константинополь. Был такой факт, был Константинополь греческим православным городом, но теперь он таковым не является. Так было, но стало по-другому. Когда руководители Грузии это поймут, тогда процессы установления нормальных взаимоотношений примут иную динамику.

— Продолжая тему безопасности. Расширяется гиперактивность НАТО в Черном море. Чем это чревато?

— Эти корабли ничего хорошего с собой не несут. Это эскалация напряженности, это осложнение судьбы Украины. Мне представляется, что об украинцах никто из стран НАТО не думает. Территория Украины и народ Украины стали разменной монетой для достижения политических целей, которые направлены на то, чтобы ослабить, развалить Россию. Это уже понимают абсолютно все. Но, видимо, руководство Украины уже не может "откатить назад".

Народ Абхазии это видит и понимает, мы дорожим нашим миром как главной ценностью, и в этом плане наше видение совпадает с видением народа РФ, его руководителей. Мы на чужое не претендуем, свое никому отдавать не собираемся и никому не советуем испытывать свою судьбу. Возвращаясь к кораблям — делать им там нечего, и чем быстрее корабли оттуда уйдут, тем быстрее воцарится мир в этом регионе.

— Сколько сегодня добровольцев из Абхазии уехали на СВО?

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— Порядка 70–80 человек. Идет определенная ротация, но по отзывам тех, кто там находится, ребята из Абхазии проявляют и выдержку, и мужество — и воюют на совесть. У нас уже погибло 20 человек. Хочу сказать, что испытываю симпатию к народу Украины, но он введен в заблуждение своими руководителями, и эту историю нужно будет преодолеть. Бывает так, что методы убеждения не работают, и приходится прибегать к методу принуждения. Это сегодня и происходит на территории Украины, и мы в этом плане всегда будем поддерживать народ РФ и руководителя России.

— Как вы относитесь к участию в интеграционном проекте союзного государства, например Россия — Абхазия — Белоруссия?

— Я прежде всего руководствуюсь документами, которые подписаны между Абхазией и РФ. Последний межгосударственный договор (о союзничестве и стратегическом партнерстве) был подписан 24 ноября 2014 года, и там четко сказано о том, что Россия оказывает содействие Республике Абхазия в участии в интеграционных процессах, которые инициируются РФ. Эта форма наиболее полно соответствует нашему будущему, нашему видению будущего.

© Алексей Голенищев/ ТАСС

Мы хотим быть вместе с Россией, Белоруссией, хотим быть активными участниками этого интеграционного процесса при сохранении нашей независимости. А союзное государство — это формат, при котором независимые государства договариваются на взаимовыгодных условиях о создании надгосударственных структур. Поэтому мы готовы к этому. Но нужно пройти определенный этап, должны быть подготовлены нормативные акты. Эта история может занять несколько лет, примерно 5–10 лет, точно так же, как история, связанная с признанием независимости Абхазии Россией.

В современном мире система безопасности, которая была выработана и которой придерживались самые крупные государства по итогам Второй мировой войны, разрушена. Ее нет, и человечество должно выработать новую систему безопасности. К этому все идет. Однополярный мир не состоялся и не мог состояться. Будет многополярный и более справедливый мир, и при этом должны быть региональные союзы. Этот союз выгоден и народу РФ, и народу Белоруссии, и, безусловно, народу Абхазии. Это позволит сохранить нашу идентичность, культуру, с одной стороны, с другой стороны — ее развитие. Я думаю, что работа в сторону такого союза — правильный вектор развития наших отношений.

Наша независимость оплачена дорогой ценой, и мы не хотим стать государством, которое этот статус потеряло. Мы хотим быть государством, которое может участвовать в интеграционных процессах вместе с такими государствами, как Россия и Белоруссия, и теми, кто хочет присоединиться к такому союзу.

О туризме и культуре

— Абхазия пользуется спросом у отдыхающих и имеет значительный туристический потенциал. Разрабатываются ли на текущий момент какие-то дополнительные проекты в этой сфере? Появляются ли новые гостиницы и другие инфраструктурные туристические объекты? Чего греха таить, находясь в столице Абхазии, можно увидеть много пустующих зданий советских времен, они явно когда-то переживали пик, а сейчас приходят в упадок. Есть ли какая-то программа развития в этом направлении?

— Во времена Советского Союза была создана масштабная база для отдыха в Абхазии. Союз развалился, и если сегодня исходить из международного разделения труда, то в каких отраслях мы могли бы конкурировать и что могло бы стать основой развития нашей экономики? Это, конечно же, туризм и сельское хозяйство, особенно субтропическое.

С учетом нашей географии развитие транспортных коммуникаций тоже выгодно, ну и такие современные, новые виды технологий, как IT-технологии. Мы в этих направлениях движемся и идем по правильному пути.

Я хотел бы привести некоторые цифры: по сравнению с 2020 годом по итогам 2023 года количество мест размещения туристов увеличилось вдвое. По итогам 2023 года мы приняли около 600 тыс. туристов-"многодневников" и более 1 млн туристов в рамках экскурсий из Сочи.

© Алексей Голенищев/ ТАСС

Но в Сочи количество туристов-"многодневников" превышает 7 млн в год, а мы принимаем 600 тыс. при том, что наша территория больше Сочи в три раза. У нас огромное количество памятников христианства, у нас много заповедников, и не хочу обижать сочинцев, но у нас обстоят лучше дела в плане сохранения экологических стандартов. Поэтому туризм — это главное направление развития экономики, более того, это соответствует духу и ментальности наших граждан. Абхазы с большой симпатией относятся к гостям, а в данном случае это и симпатия, и гостеприимство, и бизнес, поэтому туризм мы намерены развивать.

Вы знаете, что у нас развивается транспортная инфраструктура. Мы сейчас приводим в порядок нашу железную дорогу, мы наладили регулярное [морское] круизное сообщение с РФ и решили ряд других логистических задач, чтобы туристам из России было удобнее добираться до Абхазии. Эта работа идет, думаю, что она будет активно продолжаться. И туристам отдых в республике приносит пользу: можно поправить здоровье, подышать свежим воздухом и искупаться в чистой воде.

Также мы занимаемся поддержкой и развитием сельского хозяйства, потому что люди хотят питаться продуктами, произведенными в Абхазии. В течение последних трех лет впервые производится государственное инвестирование сельского хозяйства, в отрасль направляются деньги из бюджета. Кроме того, мы привлекаем частных инвесторов.

Второе дыхание получает такой сельскохозяйственный сектор, как выращивание цитрусовых, в его развитии как раз участвуют инвесторы. Мы также начали выращивать голубику, эта культура уже появилась на рынке. Благодаря частным инвестициям нам удалось преуспеть в выращивании форели, и два года подряд мы производим очень качественную красную икру. Такой динамики ранее не наблюдалось. Вместе с тем нам есть куда расти. В этом плане мы будем рассчитывать на получение инвестиций, прежде всего из России.

Картина будущего Абхазии, которую я вижу, — это гостеприимная страна, которая может обеспечить очень высокий уровень отдыхающим, страна, в которой нет бедных, которая открыта круглогодично для тех, кто ее любит. Это не сказки, это то, что мы можем сделать. Я вас приглашаю лично, поедем в Восточную Абхазию к водопадам!

— Увеличилось ли число российских инвесторов?

— Да, увеличилось. Уточню на примере города Сухум. На первой линии у моря в Сухуме находятся объекты санаториев "МВО-Сухум" и действующего сегодня отеля "Страна души". Там идут масштабные работы, часть объектов отеля "Страна души" — пять корпусов — сейчас работает, в этом году будет введено в эксплуатацию еще три корпуса. Кроме того, мы построили мост, продлили набережную на 800 м. В районе кафе "Эльбрус" сносятся разрушенные здания гостиниц, средства инвесторов направлены на строительство нового гостиничного комплекса. На этом этапе пока еще непонятно, что будет с бывшим комплексом гостиницы "Абхазия" на набережной, но все остальное работает и будет продолжать работать. Думаю, с владельцами и этого комплекса мы найдем общий язык и там тоже начнутся масштабные строительные работы.

Восточная Абхазия осваивается неплохо. В прошлом году благодаря частным инвесторам мы ввели в эксплуатацию крупный объект в Очамчырском районе. Эти инвестиции российские, средства могут быть вложены бизнесменами — уроженцами Абхазии, но они в данном случае оцениваются мной так же, как российские, потому что инвесторы давно работают в России и там заработали свой капитал.



Инвестиции будут приветствоваться, хотя в Абхазии есть люди, которые их не поддерживают. Я считаю, что для тех, кто любит свою Родину, важно, чтобы она была ухоженной. У нас не должно быть разрушенных зданий, это не та территория, которая должна выглядеть заброшенно. Таких участков земли в мире мало, и нужно сделать так, чтобы обеспечить должный уровень благосостояния, прежде всего для жителей республики. Это задача, которую мы будем обязательно решать вместе с нашими друзьями из России, как это бывало неоднократно в нашей совместной истории.

— Не могу не коснуться печальной истории — пожара в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии. Когда начнется ремонт, что и в какие сроки планируется восстановить?

— Вы знаете, сроки ремонта пока не определены. Мы к этому вопросу подойдем очень основательно. К сожалению, пожар произошел, и конечно, будут названы имена тех, кто ответственен за это. Такие случаи бывали и в мировой практике — Нотр-Дам-де-Пари сгорел, Национальная галерея в Бразилии, неоднократно горел Вестминстерский дворец в Лондоне.

Я бы не хотел, чтобы вокруг этой темы спекулировали, но это происходит. Есть люди, которые изыскивают повод для того, чтобы попиариться. Они могут надеть на себя скорбящую маску, очень много на эту тему говорят, но от них ничего не зависит. Говорить можно все что угодно. Мы выработаем такие шаги, которые приведут к тому, что картинная галерея будет восстановлена с обеспечением всеми необходимыми условиями безопасности. Я уже веду переговоры по этому вопросу, и есть друзья, которые готовы нам помочь. Произведения, которые уничтожены, мы восстановить не сможем, но сможем извлечь из этого полезный и правильный урок.

— Будет ли вестись пополнение фонда галереи новыми работами?

— Уже сейчас люди готовы передать Абхазии около 20 картин известных мировых художников.

— Осталось понять, когда работа галереи будет возобновлена…

— Пока я не готов ответить, когда все будет восстановлено. К этому надо подойти ответственно. У нас гостиница "Абхазия" сгорела в 1986 году — и ее до сих пор не смогли восстановить. Музей выдающегося государственного деятеля, основоположника абхазской государственности Нестора Лакобы мы восстановили в прошлом году. Мы все сделаем, но нужно время.

— В заключение хочу задать один вопрос. Мы коснулись темы того, что ваши добровольцы едут в зону СВО. Как складываются отношения между Абхазией, Донбассом и Новороссией?

— Донбасс и Новороссия — составная часть России. Я поддерживаю личные контакты с главами регионов. Наши ребята, которые воюют там, вносят посильный вклад в обеспечение безопасности этих территорий. Также у нас налажена связь по оказанию гуманитарной поддержки, мы на протяжении двух-трех лет принимаем детей из этих регионов, пытаемся окутать их заботой и любовью. Я бывал в местах, где они отдыхали. В этом плане все обстоит так, как и должно быть у близких и родных людей в рамках наших возможностей. Мы и дальше будем продолжать эту работу, потому что народ Абхазии хорошо представляет, что такое быть в беде. Мы это пережили относительно недавно и испытали поддержку и любовь представителей народов России, а теперь отвечаем взаимностью.

Я бы хотел, чтобы воцарился мир, чтобы провокаторы со стажем, англосаксы, которые на этом этапе смогли создать конфликт, не достигли своей цели, чтобы в дальнейшем мы оказались мудры и прозорливы, чтобы такого рода вещи были исключены.