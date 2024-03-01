Гендиректор выставки "Россия": поток гостей на ВДНХ рекордный

Президент России Владимир Путин поручил продлить Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ до 8 июля 2024 года. Генеральный директор выставки Наталья Виртуозова в эксклюзивном интервью ТАСС рассказала о зарубежных и российских гостях, рекордной посещаемости и новой весенне-летней программе

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— Выставка продолжается уже четыре месяца. Расскажите, пожалуйста, о предварительных итогах.

— Самый главный итог для нас — выставка нравится гостям, посетителям. Поток не уменьшается, а в самые, казалось бы, скромные дни поток начинает расти.

— Сколько посетителей уже побывали на выставке?

— Со дня открытия выставку посетили уже 7 млн 472 тыс. человек. В ближайшие дни уже будет 8 млн. Вся прошлая неделя для выставки стала абсолютно рекордной. Во вторник была зафиксирована самая большая цифра посещаемости в час: это 25 тыс. Самая большая цифра посещения в будни: на прошлой неделе, во вторник, нас посетило 125 тыс. человек. За шесть дней прошлой недели выставку посетили более 600 тыс. человек. Это очень большая цифра. Мы, конечно, связываем это с детскими каникулами в школах.

Интерес к нашей выставке растет. Я уже сейчас могу сказать, что выставка "Россия" является самым любимым досуговым местом. Семьи идут с детьми — от самых маленьких до самых взрослых. Растет процент людей, которые пришли уже не второй, а даже третий раз на выставку. Для нас это самый большой комплимент.

— Что посетители считают самым интересным и грандиозным?

— Невозможно выделить что-то на выставке как самое посещаемое. Благодаря средствам массовой информации, сарафанному радио, зрители определились с тем, что им интересно, поэтому на сегодняшний день на выставке все павильоны посещаемы. В выходные мы видим очереди практически у каждого павильона. У каждого из них свое ограничение по вместимости, поэтому мы не можем оперировать цифрами по посещаемости. Но, безусловно, не могу не выделить 75-й павильон. Так называемый региональный павильон, где сосредоточены все 89 субъектов. Это народный любимец, потому что гости в первую очередь идут на экспозицию своего родного региона. Им очень важно почувствовать гордость за свою малую родину. Большинство экскурсий начинаются именно с него, потому что за один день — пусть очень быстро и не так подробно — можно посмотреть всю страну. Когда приходят первый раз, они понимают: "там не досмотрел, здесь можно было зайти поиграть, здесь можно было послушать лекцию, поучаствовать в мастер-классе". Поэтому люди приходят и приходят снова, чтобы поучаствовать.

— Выставка у нас международная. Сколько иностранных гостей и делегаций посетили площадку с ее начала?

— Мы не считаем, нет точной цифры. Но однозначно можем сказать сегодня: если первое время к нам приходили гости из дружественных нам стран, то сегодня на выставку едут гости абсолютно со всего мира. Едут из Америки, из Европы, Латинской Америки, Азии. Очень много арабских гостей. Хотя о выставке почти не говорят зарубежные средства массовой информации, эта мощнейшая любовь к своей стране пробивает любые границы. С каждым днем все чаще мы слышим гостей, говорящих на разных языках. Они с удовольствием фотографируются на экспозициях, одеваются в наряды разных национальностей. С каждым днем интерес зарубежных стран к нам только растет.

2 марта в Сочи пройдет грандиозное мероприятие: молодежь со всего мира приедет на фестиваль. После завершения, 11 марта, мы ждем около 2 тыс. гостей на нашей выставке. Чувствую, что 11 марта у нас будет абсолютное зарубежное доминирование.

— Не будем забывать, что это еще и форум. Расскажите, пожалуйста, как организована деловая часть программы?

— У нас, вы знаете, завершились дни регионов. Это были очень яркие дни. Средства массовой информации очень любили эти дни, потому что помимо деловой программы было много всего. Были всем уже полюбившиеся свадьбы, невероятные концерты. Далее у нас начались тематические отраслевые дни. Их мы готовили вместе с правительством Российской Федерации. Огромное спасибо, потому что было максимальное включение всех спикеров. Спикеры были от самого высокого уровня до простых предпринимателей со всех регионов страны. Можно было поговорить, поделиться мнением, задать вопросы. Более того, премьер, вице-премьеры, министры после своих деловых мероприятий спокойно шли по всем экспозициям и очень много общались с регионами. Конечно, для регионов это огромная ценность. Поэтому у нас очень мощный диалог внутри страны — он очень искренний и результативный.

— Президент поручил продлить сроки проведения выставки. Есть ли уже какой-то план новых мероприятий? И сколько времени потребуется, чтобы их подготовить?

— Владимир Владимирович принял решение о продлении нашей выставки. 8 июля мы ее завершим — в День семьи, любви и верности. Владимир Владимирович дал старт Года семьи именно на нашей выставке. Сейчас мы заканчиваем формировать весенне-летнюю программу, поэтому не раскрою вам все секреты. Но март наполнен большими мероприятиями. С 1 марта у нас начнется Московская неделя моды, где будет очень много зарубежных участников. 5–6 марта мы очень ждем Женский форум. Женщины со всей страны приедут на нашу площадку — будет много обсуждений, мы очень их ждем. С апреля мы потихоньку начнем нашу новую программу — это еще секрет. Но она будет о будущем и о традициях. Основными участниками и спикерами станут дети и молодежь. Очень надеемся, что на нашей площадке будут зарождаться новые тренды. У нас есть такая амбиция, и об этом будут следующие месяцы выставки.

И, конечно, будет очень много цветов. Но это все мы вот-вот объявим. Не обойдемся и без деловой программы.

— Вы сказали про амбиции. Есть ли какой-то план, сколько человек посетит выставку к ее завершению?

— Мы предполагали, но все наши планы не сбылись в хорошем смысле. Мы не ожидали, что у выставки будет такой поток гостей, что он будет расти. Когда мы только готовили выставку, думали, что февраль станет для нас самым скромным по посещению, потому что после новогодних праздников посетители останутся в регионах, начнут готовиться к весенне-летнему отпускному сезону. Февраль всегда более скромный для разъездов. Но здесь мы не угадали, потому что у нас прошлая неделя стала абсолютно рекордной.

Еще мы думали, что из-за продления сроков выставки люди перенесут планы по посещению на попозже. Но это тоже не сбылось.

— Все время говорим про гостей. Но интересно, сколько человек ежедневно трудится, чтобы все это работало, чтобы павильоны принимали посетителей?

— Очень сложно подсчитать. Знаю, сколько людей работает в дирекции, сколько волонтеров, сколько людей, которые ее готовят. Это все-таки тысячи людей. Не надо забывать, что каждая экспозиция — тоже десятки, сотни людей со всех регионов, всех министерств, корпораций. Дирекция дает определенное техническое задание. Но сама экспозиция рождается не дирекцией, а именно теми, кто делает эту выставку. Если это экспозиция Ставрополья, ее рождают люди из Ставрополья. Мне иногда кажется, что нашу выставку делает вся страна. Но мы все не устанем повторять, что выставка делается сердцем. Благодаря рекламе, информационному освещению можно было ходить на выставку неделю, две, месяц. Но интерес растет, только потому что она очень искренняя. И на нашей выставке царит атмосфера любви, гордости, восхищения собственной страной.