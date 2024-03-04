Сергей Аксенов: единство жителей Крыма помогло остановить "евромайдан"

10 лет назад в Киеве произошел государственный переворот. Украина раскололась на сторонников захвативших власть в стране радикалов и их противников. В Крыму "евромайдану" тогда дали жесткий отпор, и в результате референдума полуостров вернулся в состав России. Спустя 10 лет после событий Крымской весны корреспондент ТАСС встретился с одним из тех, кто в 2014 году встал на защиту полуострова, главой Крыма Сергеем Аксеновым

Мы встречаемся с Сергеем Аксеновым в здании Совета министров Крыма. Сегодня рядом с ним стоит памятник "Народному ополчению всех времен". С трех сторон гранитной стелы выбиты даты: 1854, 1941 и 2014.

В 2014 году Аксенов был депутатом Верховного совета Автономной республики Крым, тогда еще в составе Украины, и лидером движения "Русское единство". В феврале того года он возглавил региональный Совмин и остается на посту главы Крыма все эти 10 лет.

Крым сохранил мир

— Сергей Валерьевич, приближается 10-летие возвращения Крыма в состав России. Каким, на ваш взгляд, было это 10-летие для Крыма и для России?

— Для Крыма это время новых возможностей. Главное, что у нас ушли все внутренние распри, противоречия внутри, которые искусственно насаждались киевскими властями.

В Крыму национальный вопрос всегда был инструментом влияния и реагирования. Все украинские руководители стремились посеять здесь вражду, недопонимание. Любые поступки, которые могли, так сказать, перерасти в межнациональную рознь, поддерживались, культивировались.

Главное, что ушли все эти приемы, способы столкновения, противопоставления людей друг другу. Мы сохранили мир, уважение друг к другу, единство крымчан и идентичность Крыма как российского региона с российскими гражданами разных национальностей. Главное, что состоялось на этом этапе, — мир, понимание того, что из Крыма сделана, по решению президента, неприступная крепость.

© Алексей Коновалов/ Сергей Мальгавко/ ТАСС

Все, что касается строек, "успеваемости", все в процессе, и в этой части есть рост. Остаются вопросы с точки зрения качества государственного управления, скорости принятия решения. Бюрократия все равно своей жизнью живет, наверное, как и в других субъектах РФ. Стараемся бороться, понимаем, где у нас узкие места, с чем еще надо работать, шлифовать процессы, повышать качество и компетентность должностных лиц, которые работают в органах исполнительной власти и законодательной в том числе. Поэтому это, наверное, [на сегодняшнем этапе] основная работа.

За эти 10 лет мы всегда чувствовали консолидацию, эмоциональную, душевную поддержку — куда бы мы ни приезжали. И вообще, крымчане, когда выезжают в другие субъекты на соревнования, выставки, конкурсы, благодарят граждан Российской Федерации, наших соотечественников за чувство сопричастности, готовность поддержать в любой ситуации.

А испытаний нам пришлось преодолеть за эти годы много — начиная от природных, стихийных до конкретных шагов, которые враг предпринимал в отношении населения: отключение электроэнергии, водная блокада, воспрепятствование проезду через границу, снабжению лекарственными препаратами и другие вещи. Все, что они могли сделать, чтобы нам нагадить, они делали. Мы успешно все это преодолевали.

— 22 февраля 2014 года, когда в Киеве произошел переворот, где вы были? Сразу ли пришло осознание, что в этих новых условиях нужно что-то делать, спасать если не Украину, то хотя бы Крым?

— В Киеве государственный переворот на самом деле случился после того, как в декабре [2013 года], когда ОМОН сделал попытку разгона "майдана", а потом откатился по команде сверху назад. Я уже тогда сказал: все, конец Украине. Как только тело первого погибшего милиционера на "майдане" начали таскать за собой все эти протестующие, я сказал: все, если правоохранитель мертвый возле сцены лежит, когда выступают там оппозиционеры, этого государства нет и не будет. Это было понятно еще в декабре месяце. Так что мы ожидали только возможности самим себя защитить, принимать решения самостоятельно.

20 февраля начали двигаться в создании крымского ополчения, набирали людей, и 23-го уже все были на площади [перед Верховным советом Крыма]. Тогда в ряды крымского ополчения записалось более 5,5 тыс. человек, и я всем говорил: рассчитываем только на себя, никто нам помогать не будет. Ни в чью помощь я не верил. Поэтому мы готовились двигаться самостоятельно, понимали, что будем самостоятельно отстаивать Крым, свою идентичность — русских — будем отстаивать.

А находился я в Крыму, в Симферополе. Мы понимали, с кем имеем дело, понимали, что ни закона, ни конституции на Украине уже нет, да и самого государства нет. Как раз 22 февраля в Симферополе прошла траурная церемония прощания с сотрудниками спецподразделения милиции "Беркут", которые погибли на "майдане". До этого, 20 февраля, вооруженные националисты напали в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области на автобус с крымчанами, которые участвовали в "антимайдане". В результате нападения были жертвы. Так что никаких иллюзий у нас не было.

— А не было ли желания провозгласить независимость Крыма и взять власть исключительно для себя? Наверняка в 2014 году при полном параличе власти на Украине такая возможность была.

— Крымчане боролись не за независимость, а за воссоединение с Россией — это была наша крымская мечта. Крым — неотъемлемая часть Русского мира. А независимость полуострова — это утопия в духе Василия Аксенова (автор утопического романа "Остров Крым", который представляет собой альтернативную версию итогов Гражданской войны в России — прим. ТАСС).

Напомню, к слову, что 17 марта 2014 года, сразу после референдума, Верховный совет республики принял постановление о провозглашении Крыма независимым суверенным государством и об особом статусе Севастополя. Это было необходимо, чтобы обеспечить юридическую безупречность принятия новых субъектов в состав Российской Федерации.

— Вы бы хотели встретиться с Турчиновым, Порошенко, Яценюком, другими лицами "евромайдана"? Что бы им сказали? А Зеленскому и Залужному?

— Мне с ними разговаривать не о чем. Это дело следователей и прокуроров, которые будут расследовать преступления всех перечисленных персонажей. А еще лучше — пусть эти твари беседуют с Бандерой в аду.

— Как вы считаете, почему в Крыму в 2014 году удалось победить "майдан", а в других украинских регионах, в том числе бывших, где всегда были сильны пророссийские взгляды, — в тех же Запорожской и Херсонской областях, — нет?

— Важную роль сыграло единство крымчан. Пророссийским силам, прежде всего, партии "Русское единство", Русской общине Крыма, удалось организовать достаточно массовое народное сопротивление. А республиканская власть в лице Верховного совета и его председателя Владимира Андреевича Константинова не испугалась угроз агрессивного "майданутого" меньшинства и не уступила давлению киевских мятежников.

Будущее Украины зависит от России

— Сергей Валерьевич, как бы вы оценили состояние и перспективы украинской государственности тогда, в 2014 году, и сейчас, спустя 10 лет после "евромайдана"? Какие перспективы, на ваш взгляд, ждут Украину?

— Это зависит от наших решений. Пока у власти в Киеве находится нынешний режим, ничего не произойдет, какие бы мы ни предлагали варианты, документы — ничего не случится, все равно будет война, причем даже после любого перемирия, остановки огня на линии боевого соприкосновения и так далее. Независимо, какое бы ни было принято решение, мое мнение однозначно, что через два-три года будет война и нам все равно придется дальше ее расхлебывать.

В нынешней ситуации, если бы не западная помощь, вся спецоперация закончилась бы считаными днями с понятным результатом. Но уже Запад нацелился, отказываться от [оказания] помощи не собирается. Украинский режим своими людьми не дорожит и не собирается в данном случае работать на сохранение своей идентичности и своего народа.

Действия нашего президента как раз направлены в первую очередь на сохранение жизней наших воинов и во вторую — жизней мирных граждан Украины. Поэтому с этой точки зрения не совсем все идет так быстро, как хотелось бы.

Ничего хорошего Украину не ждет, но еще раз говорю — все это зависит только от нас.

Нас в 2014 году ждали везде, в каждом регионе Украины, и люди как раз встречали бы с той реакцией, которую хотели видеть в 2022 году соответственно, и были разочарованы, что мы не зашли. И сейчас до сих пор у многих обида сохраняется, почему в 2014 году соответствующие решения не были приняты.

Если бы мы зашли туда, уверяю, подавляющее большинство было бы за нас. Но состоялось то, что состоялось, поэтому сегодня имеем то, что имеем. Мой прогноз был сразу, и я предлагал в 2014 году, если эта ситуация не состоится сейчас, то все это выльется в большую кровь с непонятными последствиями. Все нужно делать, когда есть ситуация. Вот она созрела — надо принимать решения.

— Своевременно…

— Конечно, дорога ложка к обеду.

— Специальная военная операция. Как она должна завершиться?

— Выполнением целей, поставленных президентом. Демилитаризация, денацификация, защита наших людей, устранение угроз для России. Понятно, что без уничтожения киевского режима, его военного и идеологического потенциала это невозможно.

— За последние два года Крым неоднократно подвергался атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Адаптировались ли власти и силовые структуры к этим новым условиям? Как вы оцениваете военную защищенность региона?

— Системы защиты полуострова за эти два года значительно усилены во всех сферах — от ПВО до противодиверсионной работы. Считаю, что наши силовые структуры принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности крымчан. Хотя стопроцентных гарантий, конечно, не может дать ни одна, даже самая современная и совершенная система.

— Диверсионная угроза со стороны украинских спецслужб. Достаточные ли меры принимаются для ее снижения?

— Угроза существует с 2014 года. Украина и до февраля 2022 года пыталась устраивать теракты, диверсии и провокации на территории Крыма. После начала специальной военной операции эти попытки стали более многочисленными, ожесточенными и изощренными. Но наши спецслужбы работают очень эффективно. СМИ регулярно сообщают о пресечении деятельности вражеских агентов, террористов и экстремистов. А ведь в публичное поле попадает только часть информации.

"Строек хватает"

— Сергей Валерьевич, с какими итогами Крым подходит к 10-летию возвращения в состав России? Какие проекты стали наиболее значимыми для крымчан?

— Здесь можно говорить и о стройках, об инвестировании, о том, что по решению президента в Крым были вложены большие деньги. И если бы лидер сам не держал на контроле, не помогал по многим вопросам, у нас бы не было продвижения. Все, что касается восстановления инфраструктуры и реализации всех колоссальных проектов, это и Крымский мост, и трасса "Таврида", больницы и другие объекты, сотни мероприятий, которые ежегодно реализуются в рамках федеральной целевой программы [социально-экономического развития Республики Крым], в рамках нацпроектов и так далее, все это делается в первую очередь по решению президента. Поэтому строек хватает. Я уже говорил, что в этой части нам есть что показать и действительно есть изменения.

© Алексей Коновалов/ Сергей Мальгавко/ ТАСС

При этом вы видите, что я не "лакирую" никогда никакие доклады, и в данном случае могу сказать, что нерешенных вопросов больше, чем решенных. Есть еще над чем работать.

Еще раз скажу: главное, что мы сохранили мир и уважение друг к другу, что у нас есть понимание того, что мы двигаемся все в одном направлении и в части того, что мы идентифицируем себя как российские граждане окончательно и бесповоротно. И Крым сегодня — один из лидеров в нашей стране по доверию президенту, в целом по патриотической повестке, по поддержке специальной военной операции и так далее — по различным социологиям, как государственным, так и негосударственным.

— Вы сейчас сказали, что нерешенных вопросов больше, чем решенных. А какие нерешенные хотели бы выделить? С чем предстоит работать?

— В основном они не глобального характера: начиная от вопросов цен на продовольствие и лекарственные препараты до обустройства инфраструктуры отдельного населенного пункта, дома, улицы. Эти вопросы в рамках республики небольшие, но значимые для конкретных людей, которые проживают на конкретной улице. При этом мы понимаем, каким способом и как достичь того или иного целевого показателя.

Главное, что стратегические вопросы по воле президента решены. Свет, вода, газ, все ресурсоснабжение, все самое необходимое с точки зрения логистики, путей транспортировки и так далее, все это уже выверено, и никакие бомбежки, перекрытия, плохая погода, ничего не мешает. Да, были напряжения по топливу, но все вопросы сняты окончательно. Все работает. Глаза боятся, а руки делают.

Вопреки санкциям

— Безусловно, Крым является одним из основных туристических регионов России. Как изменилась эта отрасль за последние 10 лет? Какие планы с учетом нынешних реалий на турпоток в 2024 году?

— За 10 лет наш регион принял более 60 млн туристов, построены и модернизированы сотни отелей и санаториев. Нынешний сезон был сложным, прежде всего из-за логистических ограничений. За 2023 год Крым посетили 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. Из них 58% прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% — на поездах, 14% — по сухопутному маршруту через воссоединенные территории Российской Федерации.

До тех пор, пока авиасообщение закрыто, рассчитывать на восстановление турпотока в прежних объемах не стоит. Сейчас продолжается проработка мер поддержки отрасли на текущий год. Идет работа над механизмами по загрузке санаторно-курортного комплекса, в том числе за счет новых субъектов РФ и социальных программ по другим регионам, разрабатываются дополнительные льготы и вычеты. Также продолжаем работать с федеральным центром, фондом "Защитники Отечества" над программами для участников специальной военной операции, их семей.

Если говорить о развитии отрасли за 10 лет, то позитивных изменений много. С 2014 года построено более 70 объектов размещения, реконструировано 568. Только за прошедший год открыто 13 новых средств размещения на почти 400 номеров. В целом сохранены все инвестиционные проекты. Это 68 проектов-соглашений на сумму свыше 168 млрд рублей.

Активно развиваются различные виды туризма. Пример — гастрономический, винный туризм. Более 30 виноделен принимают участие в кольцевом маршруте "Винные дороги Крыма".

Развивается и горно-пешеходный туризм: общая протяженность крымских троп составляет до 2 тыс. км. Ряд популярных троп уже благоустроены по современным стандартам, среди них — Шайтан-Мердвен (Чертова лестница), Биюк-Исар. В 2023 году благоустроены первые 100 км троп в рамках Большой Крымской тропы общей протяженностью более 1 тыс. км. Она объединит более 3 тыс. туристических объектов.

Среди основных задач — снижение сезонности за счет реновации существующего номерного фонда и строительства новых гостиничных комплексов, создание всесезонной туристической инфраструктуры. Это спа-центры, теплые бассейны, лечебная база и так далее.

— Крым, конечно, не богат черноземами, как другие регионы России, однако, если говорить о сельском хозяйстве, здесь есть своя специфика. Как оно развивается?

— Сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей крымской экономики. На долю АПК приходится более 7% валового регионального продукта.

За прошедшие 10 лет на государственную поддержку отрасли направлено более 24 млрд рублей. Это позволило решить многие хронические проблемы, обеспечить рост объемов производства сельхозпродукции и выйти на самообеспечение по продовольственной пшенице, хлебу и хлебным продуктам, мясу птицы, фруктам. Объемы производства овощей по ряду позиций превысили региональную потребность.

Производство некоторых видов пищевых продуктов выросло даже не на проценты, а в разы. Например, производство сливочного масла увеличено в 2,4 раза, жидкого обработанного молока — в 2,5 раза, плодоовощных консервов — в четыре, сыров, творога и сырных продуктов — более чем в пять раз.

Существенно обновлен парк сельскохозяйственной техники. Введено в эксплуатацию более 16 тыс. га орошаемых земель.

— Какой урожай зерновых намерены собрать в 2024 году?

— В прошлом году наши аграрии собрали рекордный для полуострова урожай зерновых — более 2 млн т в весе после доработки. Это в два раза больше, чем в 2014 году.

По планам на 2024 год. Обычно аграрии предпочитают не делать слишком оптимистичных прогнозов на длительные сроки, потому что многое зависит от погоды. Пока в Министерстве сельского хозяйства Республики Крым говорят о планах собрать в этом году порядка 1,5–1,7 млн т зерновых культур. Для обеспечения продовольственной безопасности этого вполне достаточно.

К сожалению, серьезный удар в прошлом году нанесен по рисоводству, которое только начало возрождаться после разблокирования Северо-Крымского канала. Имею в виду разрушение украинскими террористами Каховской ГЭС. Убытки пострадавших рисоводческих предприятий будут компенсированы в полном объеме, а подача днепровской воды, уверен, будет возобновлена после окончания специальной военной операции.

— Как обстоят дела с производством креветок, мидий и устриц?

— За девять месяцев 2023 года произведено более 1 030 т объектов марикультуры. В 2022 году за этот же период было произведено более 1 330 т, а по итогам года — 1 380 т. В этом году объемы производства будут меньше. В числе главных причин — проблемы с доставкой рыбопосадочного материала, который закупался в Испании, Франции, Таиланде и других странах, а также закрытие акваторий в Черном море и на озере Донузлав в связи с проведением специальной военной операции. По этой причине невозможно обслуживать часть рыбоводных участков.

— А каких результатов удалось достичь крымским садоводам и виноградарям?

— С 2014 по 2023 год заложено более 8,8 тыс. га новых молодых интенсивных садов. Общая площадь плодовых насаждений в республике сегодня превышает 15 тыс. га, из которых более 10,7 тыс. — плодоносящие.

По оперативной информации, валовой сбор плодов и ягод по итогам прошедшего года составит 197 тыс. т. Это почти в два раза больше, чем в 2014-м.

Мощности хранения плодоовощной продукции за десятилетие увеличены почти на 67 тыс. т за счет ввода в эксплуатацию 22 современных плодоовощехранилищ.

За 10 лет благодаря государственной поддержке заложено порядка 9 тыс. га новых молодых виноградников. Если в 2014 году наши аграрии заложили всего 250 га, то в 2023 году — более 2 тыс. га.

Валовой сбор винограда увеличен на 42%, урожайность — на 47%. Например, за 2022 год собрано более 130 тыс. т при средней урожайности 80 ц/га. Окончательных статистических данных по урожаю 2023 года пока нет, предварительная цифра — порядка 110 тыс. т. Снижение связано с заболеваниями виноградников, вызванных повышенной влажностью в весенне-летний период.

Большие и стабильные урожаи получают от продуктивных виноградников возрастом от 5 до 20 лет, виноградники возрастом свыше 20 лет — малопродуктивные. В 2014 году удельный вес виноградников возрастом больше 20 лет составлял 53%. Благодаря мерам господдержки этот показатель снизился более чем на 12%.

Строительный бум

— Строительство. Сколько жилья построили в Крыму за 10 лет? Достаточно ли его? А сколько было построено с 1991 по 2014 год?

— С 2014 по 2023 год введено в эксплуатацию более 7,1 млн кв. м жилья. Причем максимальные объемы введены в 2022-м и 2023-м — 927 тыс. и более 1 млн кв. м соответственно. Для сравнения: за 2004–2013 годы в Крыму было введено менее 5 млн "квадратов".

— Какие планы у властей региона по жилищному строительству в перспективе ближайших 10 лет?

— К 2030 году ежегодный показатель объемов ввода жилья должен увеличиться до 1,5 млн кв. м. Этот показатель установлен в рамках достижения целей национального развития Российской Федерации.

С 2014 по 2022 год общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, выросла в Республике Крым с 15 до 21 кв. м на человека. По итогам прошлого года она составит более 21,5 "квадрата". Это ниже среднероссийского показателя в 28 кв. м. Будем догонять.

— В конце сентября президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий участникам свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе реализовывать инвестпроекты в сфере жилищного строительства. Есть ли уже инвесторы, готовые воспользоваться режимом СЭЗ для жилищной застройки? Когда предполагается начать реализацию первых проектов, какой объем жилья поможет создать преференциальный режим в регионе?

— Принятие закона дает застройщикам в рамках СЭЗ ряд преференций. В частности, позволяет существенно сократить сроки подготовки и согласования документации, отступить от некоторых градостроительных регламентов и требований для более эффективного использования земельного участка, например, возвести на земельном участке объект большей площади, чем это предусмотрено общими правилами.

Сейчас идет проработка технических моментов, связанных с применением закона, таких как, например, утверждение Минстроем республики методики определения соцобязательств инвестора по проектам в жилищной сфере. После окончания этой работы можно будет принимать заявки и проекты.

— Как изменилась с момента возвращения Крыма в состав России социальная сфера? Сколько построено новых школ, детских садов, больниц? Продолжается ли их обновление?

— За 10 лет построено, реконструировано и возвращено в систему образования 145 детских садов на более чем 20,8 тыс. мест. По итогам минувшего года достигнута 100-процентная доступность дошкольного образования.

Завершены строительные работы по 10 школам на почти 6,9 тыс. мест. До 2028 года планируется ввести в эксплуатацию 34 детских сада и 13 школ.

Большие позитивные изменения есть и в сфере здравоохранения. Создано более 270 ФАПов и врачебных амбулаторий. Капитальный ремонт проведен на более чем 900 объектах. В учреждения здравоохранения поставлено более 7,6 тыс. единиц медицинского оборудования, приобретено 40 мобильных медицинских комплексов разного назначения, 372 автомобиля скорой помощи, 212 автомобилей для городских и районных больниц.

В числе наиболее значимых событий — строительство двух современных многопрофильных медицинских центров в Симферополе и Ялте. Больниц такого уровня в Крыму никогда не было.

В текущем году в рамках ведомственной целевой программы "Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов" планируется завершение капитального ремонта 16 и строительство 8 объектов.

В рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Крым на 2021–2025 годы" национального проекта "Здравоохранение" будет завершено строительство двух новых поликлиник в Симферополе. Также планируется начать строительство 70 объектов первичной медико-санитарной помощи, капитальный ремонт двух врачебных амбулаторий и поликлиники, приобрести 44 автомобиля.

— Еще один символ нового Крыма — трасса "Таврида". А сколько всего новых дорог было построено за минувшие 10 лет?

— Для начала назову две цифры: на момент воссоединения Крыма с Россией доля автомобильных дорог в нормативном состоянии составляла порядка 15%. По итогам 2023 года она увеличилась почти до 43%. Это в целом по республике. В городских агломерациях доля дорожной сети в нормативном состоянии достигла 80%.

В общей сложности за 10 лет построено 300 км новых дорог, отремонтировано более 4 тыс. км. Впервые с советских времен проведен комплексный ремонт покрытия мостовых сооружений.

На развитие транспортно-дорожной отрасли с 2015 по 2023 год было выделено порядка 430 млрд рублей, в том числе 84,8 млрд — в прошлом году. Это в 16 раз больше, чем в 2014-м.

— А каковы планы по дорожному строительству?

— Работы еще очень много. Достаточно сказать, что протяженность автодорожной сети республики составляет более 14,5 тыс. км.

Сейчас на территории нашего региона реализуется ряд важных проектов. В их числе — строительство современной четырехполосной объездной дороги в обход города Алушты, объездной дороги в обход Симферополя на участке Донское — Перевальное и другие.

— Скажите, как продвигается вопрос строительства дороги вокруг Азовского моря? И что эта дорога даст Крыму, в частности восточным районам полуострова?

— Этот большой федеральный проект. Он будет способствовать социально-экономическому развитию и нашего полуострова, и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и всего юга нашей страны. Для нас очень важно, что реализация проекта значительно сократит время в пути из Крыма и в Крым с материковой части России. В соединении с трассой "Таврида" мы получим современное, на уровне мировых стандартов, транспортное кольцо Ростов-на-Дону — Мариуполь — Бердянск — Мелитополь — Симферополь — Керчь — Краснодарский край — Ростов-на-Дону.

— Предполагается ли строительство какого-то нового участка дороги по территории Крыма? Если да, то где этот участок будет проходить?

— Есть планы по сокращению пути от Феодосии на Джанкой, срезать вдоль Азовского моря. Ведутся расчеты. Но основные расходы сегодня — это специальная военная операция, поэтому ограничены возможности резервного фонда и правительства в этой ситуации. <…> Как только будет ясно, что есть источник финансирования, мы точно найдем вариант. Технически он есть, логистика подсказывает, что это правильное решение в данном случае. Скорее всего, эта дорога будет двухполосной.

Морские перспективы

— Другой вид транспорта — морской. Каким вы видите развитие портов в Крыму? Какова сейчас их загрузка и на какие цифры хотели бы выйти, за счет чего?

— В Крыму четыре морских порта — Евпаторийский, Ялтинский, Керченский и Феодосийский. Два последних являются крупнейшими грузовыми портами на территории республики. Они переданы в федеральную собственность, их дальнейшее развитие будет определяться решениями правительства РФ.

У Ялтинского и Евпаторийского портов есть большой потенциал в плане развития морского пассажирского сообщения, круизного и яхтенного туризма. Для реализации этого потенциала необходимо решить две ключевые проблемы.

Загрузка портов пока осуществляется с учетом того, что у нас "внутреннее" море и все суда, которые заходят в крымские порты, уже "санкционные", они на других маршрутах ходить не могут, поэтому, по сути, все наше сообщение — это паромная переправа.

Доставку каких-то вещей мы сейчас организовываем баржами, в том числе топлива, сейчас решаем вопросы с крупными производителями в части логистики. Поэтому на сегодня крымские порты не задействованы даже на 10% своих возможностей. Реально все это возможно будет более широко использовать после снятия всех санкций, ограничений.

Сегодня собственником этих объектов является Росморпорт, и мы имеем полное понимание, что необходимо делать. Сейчас вкладывать деньги в реконструкцию и развитие, не понимая, в какой период начнет функционировать порт, сложно. Поэтому решение тоже пока не принято. Тем не менее Росморпорт в данном случае сохраняет и поддерживает трудовой коллектив.

Да, частично сокращение у нас было, более 700 человек сократили за последний период. Да, но что делать? Это судовые команды кораблей, которые были приписаны и находились уже на берегу давным-давно и так далее. Это все было по мере необходимости. В целом, конечно, без снятия санкций говорить, что порты будут функционировать эффективно, сегодня невозможно. Внутренняя загрузка будет, но достигнуть тех объемов перевозки, которые были до 2014 года, пока нереально.

Еще раз говорю: цели, которые будут достигнуты при специальной военной операции, позволят решить задачи по снятию санкций. Уверен, что все это в комплексе будет преодолено.

— Ранее не раз говорилось о том, что Крыму необходим собственный грузовой и пассажирский флот. Какая работа ведется в этом направлении сейчас? Ведутся ли переговоры с российскими судостроительными компаниями о возможном строительстве судов для Крыма? Каков собственный потенциал республики в этом направлении, насколько полно он используется?

— Во-первых, флот предприятия ГУП Республики Крым "Крымские морские порты" отработал порядка 45 лет, он изношен более чем на 90%. Поскольку бюджет нашей республики дотационный, источником финансирования могут быть внебюджетные средства либо федеральный бюджет. Совет министров Республики Крым направил письмо в адрес правительства РФ с просьбой рассмотреть возможность обеспечения крымских портов современными судами. Типы судов, которые оптимальны для эксплуатации в данных условиях, определены.

Вторая проблема — аварийное состояние гидротехнических сооружений. Большинство из них выведены из эксплуатации по причине значительного износа и требуют реконструкции.

В рамках исполнения поручений правительства РФ и Морской коллегии проведена оценка стоимости проекта по созданию инфраструктуры морских пассажирских, грузовых перевозок и яхтенного туризма. Получены положительные заключения экспертизы обоснования инвестиций по 34 объектам портовой инфраструктуры. Это 14 яхтенных марин и 20 портопунктов. Сейчас определяется источник финансирования проекта.

"Стихия непредсказуема"

— За эти 10 лет у Крыма были и сложные моменты: блэкаут, перекрытие Северо-Крымского канала, последовавший за ним дефицит воды. Не раз на полуостров обрушивалась природная стихия, как в 2021 и 2023 годах. Как вы оцениваете выстроенную систему предупреждения и ликвидации угроз природного характера?

— К природным катаклизмам, наверное, невозможно быть готовыми на все сто процентов. Стихия непредсказуема, на то она и стихия. Поэтому практически всегда обнаруживаются какие-то слабые места, неучтенные обстоятельства. Главное — делать правильные выводы и оперативно устранять недостатки.

Кстати, с 2014 по 2023 год в Крыму произошло 70 чрезвычайных ситуаций, включая те, которые вы назвали. Считаю, что в целом работа по ликвидации их последствий была проведена на хорошем уровне. И в этом огромная заслуга не только соответствующих служб, но и всех крымчан, и, конечно, федерального центра, который всегда нам помогал в самых сложных ситуациях.

За 10 лет серьезно усилены и оснащены современной техникой подразделения МЧС, что значительно повысило их эффективность. Введена в эксплуатацию часть региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Крым, а также система 112. Подготовку в региональном учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям прошли более 37 тыс. человек.

Для жизнеобеспечения населения при ЧС и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ создан республиканский материальный резерв на общую сумму более 210 млн рублей. Он включает в том числе продовольствие, медикаменты, предметы первой необходимости.

— Прошлогодний шторм. Вы обращались к президенту с просьбой об оказании поддержки для ликвидации его последствий. Выделены ли необходимые средства, в каких объемах? Какие работы и в какие сроки будут проведены?

— Подрядчики в январе текущего года приступили к подготовке технических заданий и проектированию по восстановлению набережных, пострадавших от стихии. До начала курортного сезона планируется выполнить работы на большинстве объектов.

— Будет ли оказана какая-то помощь семьям пяти жителей Крыма, погибших в результате шторма, а также 12 пострадавшим?

— Для получения выплат родные погибших и пострадавшие должны подать в Министерство труда и социальной защиты республики заявления и пакет документов, предусмотренных законодательством. Пока таких заявлений не поступало.

10 лет

— В одном из интервью вы сказали, что готовы выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Крыма в 2024 году, если такое решение поддержит президент Владимир Путин. А у вас лично есть желание продолжать руководить регионом с учетом всех сложностей, которые он переживает?

— Если есть доверие президента и крымчан, значит, надо работать дальше. Если нет — надо уходить. Это главное. За кресло не держусь и никогда не держался.

— Сергей Валерьевич, в каком формате будет проходить празднование 10-летия возвращения Крыма в состав России? Приглашены ли какие-то иностранные делегации? Если да, то какие и кто, возможно, уже дал ответ?

— Формируем план действий на 16–18 марта с учетом безопасности и того, что в эти дни пройдут выборы президента, что тоже, по сути, доказывает, что Крым — это проект президента и мы неразрывно связаны. Массовых концертов на улицах городов не планируется, все официальные мероприятия пройдут в Государственном совете Республики Крым. С учетом логистических особенностей визитов гостей, в том числе из-за границы, не запланировано, однако у них есть возможность поздравить крымчан в режиме видеоконференцсвязи.

При этом я знаю, что враг пытается все равно дестабилизировать ситуацию по Крыму и дальше. Тем не менее ничего им здесь не светит, и могу сказать, что мы знаем о всех шагах врага — полностью кто здесь и что готовит. В данном случае ФСБ, МВД, Росгвардия и другие подразделения, Следственный комитет, прокуратура, все работают на одну задачу, на одну цель — обеспечение безопасности крымчан. С этой задачей справляются на пятерку, без всяких вопросов. Как я уже говорил, все террористы, совершившие диверсионные акты на территории Крыма, задержаны, без исключения, работа продолжается.

— Вы сказали сейчас, что Крым имеет особое значение для президента. А пригласили Владимира Путина на мероприятия в Крым в марте?

— Большинство знаковых событий и объектов в Крыму, не только социальных, но и религиозных, — это заслуга президента, и поэтому крымчане и севастопольцы всегда рады видеть на них нашего президента. Если он в своем плотном графике сможет найти время, то, конечно, мы все будем рады. Но сейчас это вопрос безопасности.

© Алексей Коновалов/ Сергей Мальгавко/ ТАСС

— Спасибо за этот разговор, Сергей Валерьевич.