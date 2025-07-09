Сергей Безруков: изучать в школах поэзию Есенина стратегически важно

Актер театра и кино, народный артист России Сергей Безруков с 1995 года воплощает на сцене образ Сергея Есенина. В год 130-летия со дня рождения поэта он выступил с инициативой о проведении масштабных торжеств в его честь. В интервью ТАСС Безруков рассказал о предстоящих концертах и спектаклях, посвященных памяти Есенина, и подчеркнул важность наследия поэта для молодых людей

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— В этом году, 3 октября, мы отметим 130-летие со дня рождения поэта Сергея Есенина, именно вы стали инициатором масштабного празднования этой даты. Как возникла у вас идея такого предложения?

— На заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России я высказал пожелание широко отметить 130-летие со дня рождения поэта Сергея Есенина. Там я также отметил, что есть много писателей, поэтов, которые "за нас", за Родину: [среди них] Сергей Александрович [Есенин], который достоин такого масштабного празднования. В рамках празднования Московский государственный музей С.А. Есенина проведет мероприятие 3 октября, где я буду играть свой спектакль "Хулиган. Исповедь". Это благотворительное представление в юбилей поэта. Обычно мы там собираем почти пять тысяч поклонников Есенина. Сама площадка выстраивается за домом Кашиной (Лидия Кашина — одна из первых слушательниц Есенина — прим. ТАСС). Разместиться будет сложно, так как много желающих, но я думаю, что отметим все вместе с размахом.

— Что для вас значит выступать в Константинове, в музее С.А. Есенина? Где еще пройдут представления?

— Конечно, выступать там — это всегда особенное представление. Ты находишься в святая святых — на родине Сергея Александровича. Когда ты смотришь, а перед тобой <…> те самые заокские дали, которые видел еще Есенин, — это особое ощущение. А играть этот спектакль в юбилейный год поэта — тем более. Я считаю, очень важно сохранить память о Есенине в союзных государствах. <…> В Ташкенте будет спектакль, так как это знаковое место. Есенин был очарован Узбекистаном: он был помимо столицы в таких городах, как Самарканд, Бухара. Он был вдохновлен восточной поэзией — например, произведениями Фирдоуси (Абу-л-Касим Фирдоуси — поэт X века, признанный национальным в Узбекистане, Таджикистане, Афганистане и Иране — прим. ТАСС). Сергей Александрович впитывал в своих поездках восточную культуру и поэзию.

— Помимо представления своего спектакля "Хулиган. Исповедь" в Ташкенте, планируются ли еще там проекты?

— В Ташкенте уже есть замечательный музей Сергея Есенина. А мы думали поставить там памятник поэту. Довольно сложно осуществить этот проект, так как трудно найти удобное, хорошее место в Ташкенте для памятника. Но сейчас ведутся переговоры, мы нашли меценатов. Надеюсь, в ближайшее время мы торжественно поставим этот памятник. <…> Я [счастлив], что музеи и создаваемые памятники живы. Очень хочу, чтобы память о Есенине сохранялась.

— Расскажите, пожалуйста, о большом гала-концерте в Кремлевском дворце, посвященном Есенину.

— В юбилейный год поэта очень важно вспомнить его творчество. В большом концерте в Кремлевском дворце будут участвовать звезды эстрады, а также драматические актеры. Мы будем читать Есенина, его стихотворения и романсы, которых у поэта очень много — его народная "песенность" в произведениях восхищает. Иногда люди сидят за столом, поют песню и даже не могут вспомнить автора, а многие романсы написаны именно Есениным. Ведущими будем я и Екатерина Гусева (российская актриса театра и кино — прим. ТАСС). Кстати, мы вместе с Екатериной играли в сериале "Есенин", там я играл самого автора, а Екатерина — Миклашевскую (Августа Леонидовна Миклашевская — заслуженная артистка РСФСР, возлюбленная Есенина — прим. ТАСС), так что наша встреча на сцене на таком концерте очень символична. Екатерина также выйдет на сцену. Тут важно отметить, что это будет очень интересный концерт с драматической точки зрения. <…> Хочу сказать спасибо спонсорам, организаторам, городу Москве и губернатору Рязанской области, силами которых представление и состоится.

— Вы планируете петь этим вечером?

— Я тоже спою. У меня есть песни на стихи Сергея Александровича, написанные как раз для спектакля "Хулиган. Исповедь". Я решил исполнить именно свои песни, потому что хочу пойти сложным путем. Есть знаменитые романсы Есенина, и петь их — стопроцентный успех. Эти произведения очень известны и популярны, например "Не жалею, не зову, не плачу…", "Письмо к женщине", "Над окошком месяц" и другие. Можно петь их, и будешь иметь триумф, так как это любимые народные песни.

Я вспоминаю, как в 1995 году я впервые вышел в образе Сергея Александровича в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой в спектакле "Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..". С тех пор родились эти песни. После, когда я работал в сериале "Есенин", еще появились новые романсы, и вот в спектакле звучат эти произведения. Была даже песня, которую пришлось написать с ходу. В сценарии было написано: "Есенин поет под гармошку". Когда я приехал на съемочную площадку, режиссер Игорь Зайцев говорит: "Ну, покажешь?" Я отвечаю: "Что показать?" Получается, в тексте было: "Есенин поет под гармошку "Скука, скука", а Игорь Зайцев не знал, что такой песни нет. Он мне дал полчаса, пока меня гримировали, ходил подбирал ноты на гармошке и в итоге в кадре спел песню. Вот так, с ходу, придумал ноты, так как этой песни изначально не было, а заменять ее ничем не стали — теперь эту песню я пою в спектакле. <...> Так порой рождались песни. Стихи у Сергея Александровича очень мелодичные, романсов много. У "Монгол Шуудан" (российская рок-группа — прим. ТАСС) потрясающе получилась песня "Москва". Песен на стихи Есенина огромное множество, я надеюсь, что они все прозвучат на концерте в Кремлевском дворце.

— Раньше концертов в честь Есенина в Кремлевском дворце не было?

— Впервые юбилей Есенина отметят там. Я поздравляю всех поклонников поэта с этим событием. Помимо этого, те, кто не смогут прийти очно, смогут посмотреть концерт в записи. Запись будет сделана 1 октября для Первого канала, трансляцию покажут в день рождения поэта.

— Есть ли цитата Есенина, которая, по вашему мнению, может охарактеризовать сегодняшние дни?

— "Куда несет нас рок событий..." — строчка из стихотворения "Письмо к женщине" (1914). Я думаю, что эта фраза — основной вопрос, который мы задаем сегодня. Считаю, что он многих волнует. Удивительно наблюдать за тем, что происходит в мире

XXI век — новейшие технологии, искусственный интеллект, а человек остается человеком. В нашем мире продолжают происходить провокации против России. Наблюдая за этими конфронтациями, порой трудно поверить, что такое возможно в нашем веке. Мы, казалось бы, живем в будущем, но, тем не менее, вновь и вновь наступаем на одни и те же грабли. В этом году мы отмечаем юбилей Победы, вспоминаем, как наши деды одолели фашизм. Но, увы, оказывается, что он еще не побежден, и это страшно осознавать.

— Какова значимость изучения произведений Есенина в школьной программе?

— Я думаю, здесь нужно проводить аналогию между Есениным и Пушкиным, произведения которого даются [школьникам] дозированно и в определенное время. Литература Александра Сергеевича в школьной программе разложена по циклам. Начинаем со сказок, потом постепенно приходим к более серьезным произведениям, таким как "Капитанская дочка", "Евгений Онегин". Дальше самые "продвинутые" поклонники начинают изучение писем Пушкина, его хулиганские стихи, в которых поэт не стеснялся в выражениях. Вот, Сергей Александрович — тоже один из тех самых великих русских поэтов, которых нужно понимать, в какое время читать.

В период влюбленности стихи Есенина, безусловно, раскрывают самые глубокие чувства. Поэзия Есенина — яркий пример того, как нужно говорить и писать о любви. Недаром в советские времена считалось, что есть определенный шарм в чтении стихов Есенина на свидании с девушкой. Например, когда ты хочешь признаться в любви или намекнуть [на чувства], ты начинаешь читать стихи Сергея Александровича. Эта есенинская чувственность гораздо больше говорила, чем ты своими словами.

Помимо этого, сейчас стихи о Родине и о любви к ней очень важны для воспитания подрастающего поколения. Тут можно [перечислить] всех, кто писал о Родине, но важно отметить тех, кто писал настолько искренне, с душою, выражая настоящую любовь к своей стране. Есенин как раз один из тех самых поэтов, поэтому изучение в школах его стихотворений стратегически важно.

— А что патриотизм означает для вас?

— Для меня патриотизм — в любви. Как писал Лермонтов: "…за что люблю, не знаю сам…" Любовь к Родине — это чувство, которое невозможно изменить или отменить. Настоящая любовь — когда [любишь и] порой не можешь объяснить за что. Попытки отмены русской культуры не получились. Эта отмена — очередная "история болезни", все это уже было.

Сейчас жизнь похожа на сплошное дежавю: Курская дуга, отношение Запада к России, карикатуры, на которых наша страна изображена медведем. Образ России, как он воспринимался в прошлом и как он воспринимается сегодня, имеет много общего. Возникает вопрос: "Когда это все уже кончится?"

Возможно, это перманентное состояние, будто лихорадка или аллергия, периодически возникающая. Сначала все затихает, потом опять обострение — и так по кругу. Но одно неизменно — это любовь к Родине.