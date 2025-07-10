Фотограф Рино Бариллари: "отменить" русскую культуру невозможно

Легендарный итальянский фотограф Рино Бариллари, которого сам Федерико Феллини называл "Королем папарацци", представил в Москве свою третью выставку. В интервью ТАСС мастер, снимавший итальянских и мировых артистов, и его жена Антонелла рассказали о невозможности "отмены" русской культуры, особом уважении к Москве, принципах работы папарацци и секретах семейного счастья

— Рино, что привело вас в Москву?

— В Москву меня привело желание провести свою третью выставку. Москва для меня — город исключительный.

— У вас не было проблем во время поездки?

— Когда ты кого-то любишь, ты на все готов ради этого человека. У меня такие отношения с Москвой. И хотя дорога заняла три дня — оно того стоило. Главное — испытывать уважение к другим. Москва уважает меня, значит, и я уважаю Москву. И Россию.

— Не боитесь ли вы, что по возвращении на родину вас осудят?

— В жизни, если ты чего-то стоишь, критика неизбежна — рано или поздно она настигает каждого. Для меня это культурный обмен.

— Как считаете, удалось ли отменить русскую культуру в мире? Или это только громкие слова?

— Мы постоянно говорим о русской культуре, о русских знаменитостях. Вы много дали миру. Но важно не количество имен, а глубина культуры. Конечно, отменить ее невозможно. Это часть нашей истории. Эти фотографии родились только потому, что кому-то очень хотелось, чтобы они не появились. Это тоже часть истории.

— Какое ваше любимое место в Москве?

— Красная площадь. Она невероятно красивая.

— Рино, вы фотографировали президента России? Если нет, то вам бы хотелось это сделать?

— Да, это было потрясающе, [делал фото] в Риме с [Сильвио] Берлускони, во время встречи с НАТО. Я фотографировал Горбачева: была замечательная фотография, ведь он пел в этот момент песню, посвященную жене. Также фотографировал [Бориса] Ельцина, [Андрея] Громыко и Рудольфа Нуриева.

— А какими вы видите русских людей с профессиональной точки зрения?

— Когда приезжаешь в Россию, первое, на что обращаешь внимание, когда ходишь по улице, — это люди и их улыбки. Это обилие цветов. Там, где я живу, улицы в ужасном состоянии, приходится смотреть под ноги, чтобы не упасть. И я знаю много людей, которые очень любят Россию хотя бы потому, что самые красивые женщины — русские.

— Как вы преодолевали недовольство, которое ваша деятельность в качестве папарацци вызывала у многих? Можете ли вы поделиться советом с коллегами?

— Главное — это идти и делать. Ты идешь и фотографируешь, не спрашивая. Только затем ты спрашиваешь, можно ли было делать эту фотографию. Иногда тебе отвечают "нет", но она уже сделана.

— Как вы, оказавшись в сотый раз в больнице из-за своей работы, все равно вставали и продолжали этим заниматься?

— Это часть нашей работы. Такое происходит не только со мной, но и с журналистами, операторами. Нас не хотят видеть, нас прогоняют, нам говорят обидные слова, но мы идем и делаем. И в конце концов, если меня толкнули, если на меня набросились, это тоже некая новость, которая может где-то появиться.

— Вопрос к супруге: Антонелла, как вы все это выдерживаете? Никогда не хотелось остановить его?

— (Отвечает Антонелла) Нет. Потому что это не просто работа — это страсть. Невозможно остановить человека, живущего страстью. Поэтому я, как жена, поддерживаю его во всем, сопровождаю его и остаюсь с ним. И если, например, я предлагаю ему поехать в Венецию, и он говорит, что в этот момент нужно оставаться в Риме, то мы остаемся в Риме. И я с ним и не отстаю от него ни на шаг. Говорят, что за великим мужчиной стоит великая женщина. Но, чтобы сказать это, мужчина действительно должен быть великим. Потому что, какой бы умной и деликатной ни была бы женщина, ничего не получится, если мужчина не будет ничего из себя в действительности представлять.

— Рино, поделитесь с нами секретом семейного счастья.

— 80% — это все она. Главное — это быть союзниками. Уважать друг друга и избегать конфликтов, не ссориться: не доходить до "А почему ты поступил так, почему ты сделала это". Сотрудничать, поддерживать друг друга, всегда быть внутренне вместе. У нас есть четкое понимание того, кто чем занимается. Я художник, и моя задача — фотографировать, отслеживать новости, создавать архив, в то время как домом и организацией нашей общей жизни занимается моя жена Антонелла. И все это держится на том сотрудничестве, на той мудрости, на том понимании, как выстраиваются отношения. Это приходит с возрастом: в 20–25 лет всего этого еще не понимаешь.

— Кто из знаменитостей стал самой ценной "добычей", какая фотография для вас самая ценная?

— Важна не сама по себе знаменитость как таковая, но та новость, которая стоит за этим снимком. Например, только ты знаешь, что знаменитость находится на грани развода, и эта фотография подтверждает это. То, что имеет ценность, — это не сама по себе знаменитость, а месседж, новость. Фотографию можно сохранить, но событие — нет. И мобильные телефоны подводят нас постепенно к краху, потому что очень много информации, но очень мало явлений и событий.

— Это ваш первый визит в Россию после начала спецоперации. Вы видите какие-то изменения, присутствуя здесь до и после?

— Нет. В Москве ничего не изменилось, разве что цветов стало больше. В Риме цветы пропадают, а здесь цветы, цветы, цветы — на каждом углу. 14 лет прошло с того раза, когда мы с женой последний раз приезжали в Москву, и Москва такая же прекрасная, как всегда и была. Такой же прекрасный город.

— Говорят, что Федерико Феллини, создавая героя Папараццо (из фильма "Сладкая жизнь" — прим. ТАСС), вдохновлялся как раз вами. Правда ли это?

— Нет, это совершенно не так. Все наоборот. Сперва вышел фильм, потом я стал похож на его главного героя. Я был слишком молод в те годы, когда снималась картина, и Феллини придумал особое слово, которым называл меня, говоря о моем будущем. Он называл меня "короленком". К тому же мы, фотографы, никогда не называли друг друга папарацци, потому что коллеги обижались, если слышали это слово. А теперь, в 2025 году, все по-другому. Те, кто тогда фотографировали, рады сказать при случае: "Я был папарацци". Эта профессия возникла именно в Италии, и во всем мире нам подражают до сих пор.

— Были ли у вас снимки, которые вы решили не публиковать из-за моральных принципов?

— Дело в том, что раньше было запрещено фотографировать женщин с обнаженной грудью, запрещено показывать детские лица, фотографировать внутри какой-нибудь виллы, демонстрировать частную собственность, показывать наручники. Было много ограничений. И получалось так, что мне не приходилось принимать определенные решения, потому что эти решения принимали редакции газет: "здесь закрыть часть фотографии", "эту фотографию не публиковать" и т.д. Но если говорить о каких-то личных самоограничениях, то в отдельных ситуациях знаменитости просили меня не фотографировать их или не публиковать какие-то фотографии, и если отношения с ними были дружескими, то я шел навстречу. Например, Марчелло Мастроянни, танцевавший в каком-то клубе, подошел и попросил не публиковать эти фотографии. Ну что же, я пошел ему навстречу, зная, что в любом случае по ходу года мне удастся поймать Мастроянни в какой-то другой, не менее подходящей ситуации. Поэтому совет бывалого: никогда не дружите со знаменитостями, работая папарацци, потому что тогда работе придет конец.

— Есть ли у вас ученики?

— Ученики-то есть. Но, к сожалению, им не хватает вовлеченности — они не живут профессией. Они хотят что-то отмечать в субботу, отдыхать в воскресенье, в понедельник уйти пораньше, во вторник еще что-то. Все получается по-другому. И главное — они спрашивают персонажа, могут ли они его сфотографировать. Они отвечают "нет", и горе-фотограф уходит ни с чем. Им надо сменить работу. А я всегда с фотоаппаратом подхожу спокойно, и никаких проблем.

— Что бы вы посоветовали российским поклонникам?

— Сегодня я увидел из окна, как девушка упала в обморок. Я по привычке достал камеру и начал фотографировать, как это было: как собираются люди, как ее поднимают, как приезжает скорая и т.д. Главное — тренировка. Нужно постоянно тренироваться, не надо ничего бояться, надо идти и фотографировать. А если ты боишься или чего-то смущаешься, то ты потом просто не сможешь добиться результата. Да, эта фотография не пригодится. Но в дальнейшем может оказаться, что в действительности эта женщина знаменитая, и ты никогда не знаешь, как обернется дело. Спасибо вам, и да здравствует Россия.