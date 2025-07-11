Посол Ирана в РФ: ракеты не уничтожат наши знания

Посол Ирана в Москве Казем Джалали в специальном интервью ТАСС рассказал о рисках возвращения региона в фазу радикализации по инициативе Израиля, отметил ключевое условие для возобновления переговорного процесса с США, выразил решимость Тегерана отстоять ядерную программу страны, а также указал на потенциал России в восстановлении гражданской инфраструктуры Ирана и как посредника в диалоге с Вашингтоном

— Как Иран оценивает текущее положение с Израилем? Считает достигнутое перемирие устойчивым или хрупким?

— Мы не инициировали эту войну, она была навязана нашей стране агрессивными действиями сионистского режима и Соединенных Штатов. По-прежнему существует вероятность вступления израильским режимом в фазу радикализации при принятии решений. Таким образом, именно израильский режим, спровоцировавший хаос в регионе, прилагал усилия сорвать наш диалог. Как отмечали ваши официальные лица, партия войны все еще активна в регионе, но мы не стремимся к конфликту.

— Планирует ли Иран вернуться к возобновлению производства обогащенного урана в среднесрочной перспективе?

— Ядерный потенциал Ирана носит внутренний, местный характер, и ущерб инфраструктуре будет неэффективным, поскольку ядерные знания невозможно уничтожить бомбардировками и ракетами. Эта агрессия укрепила решимость Ирана построить для страны желаемое будущее, и в этом направлении наша интеллектуальная и научная элита будет продолжать твердо отстаивать свою ядерную программу — как неоспоримое, законное и легитимное право. И сейчас у нас не было и нет никаких требований, кроме уважения международного права.

— Готов ли Иран возобновить переговоры с США по иранской ядерной программе? Ведутся ли сейчас контакты на этот счет?

— Теперь всем ясно, что мы никогда не покидали стол переговоров и остаемся приверженными дипломатии. В связи с этим нападение на мирные ядерные объекты Ирана со стороны [западного] гегемонистского режима во главе с США является уничтожением рационального подхода, ослаблением логики переговоров и бессмысленным унижением нормативно-правовых механизмов.

Однако трагедии, совершенные израильским режимом в регионе и в нашей стране, включая убийство и мученическую гибель наших командиров в их домах, что является военным преступлением, а также мученическую гибель наших ученых вместе с их семьями и детьми, убийство невинных людей и бомбардировки беременных женщин, сделали ситуацию критической. Конечно, для этого необходимо одно условие: доверие к процессу диалога. В ходе диалога нельзя вновь позволить израильскому режиму осуществить нападение и разжечь огонь войны. Если бы США были привержены переговорам и диалогу, они бы не напали на Иран.

— Запрашивал ли Иран помощь российских партнеров в содействии восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в ходе атак Израиля и США? Заинтересован ли Тегеран в посредничестве России на переговорах Ирана и США по иранской ядерной программе?

— В сложившейся ситуации, в том числе в связи с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, Иран и Россия, помимо развития двусторонних отношений, несут важную ответственность и привержены поддержанию региональной стабильности и безопасности, а также совместному противодействию унилатерализму. Естественно, что при необходимости Россия может сыграть свою роль как в восстановлении поврежденной гражданской инфраструктуры, так и в качестве посредника с целью снижения напряженности.