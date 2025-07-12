Саудовский министр: прямым перелетам из РФ в Саудовскую Аравию дан "зеленый свет"

Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф в интервью ТАСС рассказал о планах запуска прямого авиасообщения с Россией, возможностях совместного производства автомобилей Aurus и о других промышленных проектах, подчеркнул серьезную подготовку к Российско-арабскому саммиту в октябре и выразил готовность содействовать урегулированию ситуации на Украине

— Несколько лет назад производство российских люксовых автомобилей Aurus было запущено в ОАЭ. Заинтересована ли Саудовская Аравия в сборке этих автомобилей в вашей стране? И заинтересованы ли вы в открытии дилерского центра на начальном этапе?

— Во-первых, спасибо за интерес ко встрече со мной. Мне очень приятно находиться здесь, в России, представляя Саудовскую Аравию. Для нас большая честь быть партнерами, и я уверен, что наше участие (в выставке "Иннопром" — прим. ТАСС) станет успешным, а также отражает то огромное уважение, которое мы испытываем к России как к стране и ее народу.

Автомобилестроение — очень важный для нас сектор. Он является частью нашей промышленной стратегии, и я рад сообщить, что мы смогли превратиться из крупнейшей страны-импортера, не имеющей местного производства, в страну с четырьмя строящимися заводами. И мы будем приветствовать любые производства, которые захотят прийти. Мы будем производить более 300 тыс. автомобилей — это порядка 40% рынка. Поэтому мы приветствуем любой бренд, который придет, создаст свое производство и локализует его.

— Какие еще совместные промышленные проекты могут организовать Россия и Саудовская Аравия? Возможна ли локализация российского производства в Саудовской Аравии? Например, фармацевтическое производство. Какие еще направления являются перспективными?

— Есть очень много областей, в которых мы можем сотрудничать. Но если бы мне пришлось выбрать три или четыре лучших, я думаю, что одно из них — это, безусловно, переработка и производство металлов.

У России большой опыт в этой области — в производстве стали, алюминия, титана и других продуктов. Сегодня мы открыли наш горнодобывающий сектор, и это откроет различные возможности

Фармацевтика — еще одно направление. Это область, где у нас есть очень подробная стратегия по локализации фармацевтики. Автомобилестроение, возобновляемые источники энергии, машины и оборудование. Также мы заинтересованы в совместной работе по автоматизации исследований и разработок. Здесь есть много возможностей. У нас есть большой план по автоматизации производства и химической переработки.

— Заинтересована ли Саудовская Аравия в совместной геологоразведке с российскими компаниями?

— Да, конечно. У нас есть прекрасная программа по геологоразведке. Кроме того, у нас есть частный сектор. Они проводят разведку извне. Это отличный вопрос. Действительно ли нам нужна сервисная компания? Для горнодобывающих компаний у них будет прекрасная возможность, потому что рынок все еще открывается. Есть большая надежда, что эти компании придут и изучат другие возможности. Возьмите бизнес от правительства для разведки или также от частного сектора, включая нашу национальную компанию Maaden, которая является крупнейшей горнодобывающей компанией в Саудовской Аравии.

— Уважаемый министр, конечно, вы знаете, что в мире наблюдается тенденция к поиску и разработке редкоземельных металлов. Есть ли у Саудовской Аравии потенциал по этим видам минералов? Рассматриваете ли вы перспективы совместного сотрудничества с Россией в этой сфере?

— Безусловно. В прошлом году мы объявили, что наши запасы выросли с $1,3 трлн до $1,5 трлн, из которых часть — редкоземельные металлы. Мы считаем, что у нас есть хороший процент. Сейчас мы находимся на этапе большего понимания, поэтому нам нужно сотрудничество, попытка получить больше данных о наших запасах редкоземельных металлов и о типе металлов. Но я думаю, что интересно и важно также работать над технологиями — как разделить эти элементы и как их обработать, чтобы они были готовы к промышленному использованию.

— Многие россияне, особенно из мусульманских регионов и бизнесмены, очень заинтересованы в прямом авиасообщении между Россией и Саудовской Аравией. Насколько я знаю, этот вопрос обсуждался, но как обстоит дело сейчас? Стоит ли нам точно ожидать этого? И особый вопрос — не помешал ли этим планам ирано-израильский конфликт?

— Я думаю, что визит Его Превосходительства министра иностранных дел Саудовской Аравии [Фейсала бен Фархана Аль Сауда] показал, насколько мы серьезно относимся к нашим отношениям с Россией и к их развитию, включая жест, который мы получили от российской стороны, — отмену виз для саудовцев. Насколько я понимаю, Министерство транспорта и логистики работает над установлением и улучшением сообщения, включая рейсы между Саудовской Аравией и Россией. "Зеленый свет" есть — это очень важно.

Как вы знаете, одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, — это также наши ограничения. Вот почему мы инвестировали в новую авиакомпанию, которой является Riyadh Airline. Нам нужно увеличить наш парк самолетов — это еще одна проблема ограничений. Но я полностью согласен: это будет. Конфликт между Ираном и Израилем не имеет к этому никакого отношения. Конечно, была временная проблема, но я приехал без каких-либо проблем. У нас много людей, которые приезжают без проблем.

— Саудовская Аравия принимала раунд переговоров по нормализации политических и экономических отношений между Россией и США. Готова ли Саудовская Аравия предоставить площадку для бизнес-диалога?

— Саудовская Аравия старается делать все, чтобы помочь мировому сообществу прийти к договоренностям. Наше руководство, Его Высочество и Наследный принц предпринимают все усилия для того, чтобы регион был стабильным. Это наш национальный интерес. Любые усилия, которые Саудовская Аравия считает полезными, она задействует.

— Стоит ли нам ожидать двусторонних соглашений в рамках Российско-арабского саммита в октябре?

— Я не знаю конкретных подробностей, но могу сказать, что мы не жалеем усилий и времени. Это приведет к определенным результатам. Мы для этого очень серьезно настроены.