Гендиректор НПЦ "Ушкуйник": невзрачный с виду "Князь Вандал" сжег примерно две армии

Оптоволоконный FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" в ходе отражения атаки ВСУ на Курскую область в августе 2024 года произвел сенсацию. Спустя год аппарат, уничтоживший в зоне СВО технику НАТО на сумму свыше $2 млрд, называют самым результативным в мире. В интервью ТАСС генеральный директор НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев рассказал о феномене дрона, интересе со стороны зарубежных стран и новых разработках, а также объяснил, почему производство оружия иногда похоже на производство игрушек

— Алексей Викторович, что представляет сегодня "Ушкуйник" и сколько разработчиков, команд собрано под крылом центра?

— "Ушкуйник" является одним из первых научно-производственных центров, открытых в рамках общей философии национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Когда государство начало заниматься развитием беспилотия, оно столкнулось с проблемой, что большие государственные структуры — министерства, фонды — предпочитают работать с сопоставимыми себе по масштабу сущностями, крупными компаниями. А в беспилотии это множество небольших гаражных команд.

И даже когда беспилотием занимаются крупные концерны — это тоже "гараж", но только на задворках производственного цеха крупного концерна. Там сидят такие же мужики с паяльниками и точно так же ваяют "леталки". Поэтому такая форма, как НПЦ, была создана как аналог коммунальной квартиры. Туда приходят разработчики, все это базируется в каком-либо регионе, и для большой федеральной системы это уже вполне масштабный и понятный контрагент

С одной стороны НПЦ работает с федералами, которые оперируют различными формами поддержки разработчиков, а с другой стороны взаимодействует с самими разработчиками, переводя с бюрократического языка на инженерный и обратно.

"Ушкуйник" одним из первых получил аккредитацию Минпромторга именно в качестве сертифицированного НПЦ. Сейчас у нас более 40 компаний-резидентов, начиная от довольно крупных и заканчивая ИП и стартапами, когда молодые ребята приносят свои разработки. Например, сейчас к нам зашла резидентом дочерняя компания "Глонасс" для задач разработки средств навигации и связи для БПЛА. Совокупно у резидентов "Ушкуйника" обороты, измеряемые десятками миллиардов рублей. Это несмотря на то, что организация существует менее двух лет — с 2 октября 2023 года.

— "Ушкуйник" и концерн "Калашников" подписали соглашение о создании совместного предприятия в Великом Новгороде. Какие ожидания от этого сотрудничества?

— "Калашников" нам интересен в двух измерениях. Во-первых, это структура, у которой давно и хорошо выстроены отношения с главным государственным заказчиком в системе вооружений и которая, в отличие от наших гаражников и стартаперов, хорошо понимает, как с этой госмашиной работать. Второе — у "Калашникова" лучшие в мире компетенции по стрелковке. Поскольку сейчас пришло время летающих "стрелялок" (дронов, вооруженных стрелковым оружием — прим. ТАСС), то самое время объединять компетенции "Ушкуйника" в беспилотии и компетенции "Калашникова" в стрелковых системах.

Подписание договора между концерном "Калашников" и НПЦ "Ушкуйник" © АНО "НПЦ "Ушкуйник"

Что касается того, где, как, когда будут организованы и развернуты производства, то сейчас это предмет дальнейших переговоров и детализации, потому что заключенное в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение было рамочным.

— Как долго велась работа над "Князем Вандалом Новгородским" (КВН) и почему был применен, как вы признавались, еще сырой продукт?

— Мы занимались технологией оптоволоконной связи месяцев восемь, и более-менее нормально дрон полетел в июне 2024 года. Возникла идея сделать некоторую серию, чтобы применить КВН одномоментно. Поскольку производственные мощности на тот момент были очень скромными, к августу мы успели сделать от силы 200 аппаратов, а планировали хотя бы 1 200. Но "случился" Курск, и было принято политическое решение выгрести и отправить все, что есть. Противник приволок на курское направление какой-то лютый РЭБ, который глушил все что можно. Надо было чем-то оперативно удивить неприятеля, и нам это действительно удалось. Причем не только неуязвимостью "Князя Вандала" к средствам РЭБ, а еще и тем, что аппарат открыл способность снимать про себя очень красивое кино — как летит, как работает. Это кино получило вирусный характер: ролики стали пересылаться друг другу в хорошем качестве. Отчасти с этим связан успех КВН.

На протяжении всех месяцев от тестового применения в Курской области до массового серийного производства мы доводили изделия до совершенства, одновременно увеличивая объем производства. Производственники понимают, насколько это трудно. Потому что, с одной стороны, надо уже остановиться на какой-то работающей архитектуре и увеличивать выпуск, а с другой — нужно все время вносить изменения в конструкцию.

© ТАСС

— Сколько единиц уничтоженной техники НАТО сейчас на счету "Князя Вандала"?

— Нами собрана статистика по 18,9 тыс. пусков "Князя Вандала" с видеоподтверждением — когда есть ролик, геопривязка и так далее. Понятно, что реальных пусков было произведено существенно больше. В ходе этих статистически достоверных 18,9 тыс. пусков было уничтожено техники ВСУ на $1,7 млрд. В реальности эта цифра существенно больше $2 млрд. Просто потому, что сейчас ежемесячный выпуск дронов "Князь Вандал Новгородский" — десятки тысяч аппаратов.

— Интересуются ли зарубежные страны КВН и другой продукцией "Ушкуйника"?

— Интерес из недружественных стран сильно опережает интерес из стран дружественных, но таковой тоже имеется. Недавно проходила закрытая выставка, о которой даже упоминал президент РФ, где демонстрировались разные изделия отечественного дроностроя и в том числе "Князь Вандал Новгородский".

FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" © АНО "НПЦ "Ушкуйник"

Несколько лидеров зарубежных стран, главы государств, смотрели на наш дрон. Потом им говорили, что это невзрачное с виду изделие за девять месяцев сожгло примерно две армии их страны в денежном эквиваленте. На них это производило сильное впечатление. Сейчас начинают приезжать разные представители этих зарубежных стран, поэтому, конечно, разговор идет.

— Планируете ли показать свой флагманский продукт за рубежом?

— Планы такие, может быть, и есть, только что особо показывать? Дрон как дрон. "Князь Вандал" ничем не выделяется на фоне гораздо более пафосных, дорогих и высокотехнологичных изделий. Он просто дешевый, с очень хорошей связью и камерой. Это позволяет оператору очень точно выбирать место поражения, офицеру — включенно управлять боем, а производителю — производить аппарат быстро, много и массово.

— Будет ли НПЦ взаимодействовать с новым родом войск — войсками беспилотных систем — по части поставок оптоволоконных дронов и обучения пилотов?

— Мы учим пилотов с самого начала. Когда только начались поставки КВН, вот эти 200 первых аппаратов, сразу же был создан центр обучения. Инструкторы сами из боевых и имеющих соответствующий опыт — не только те, кто учит летать, но и те, кто учит применять. Одно из действительно важных решений организационного характера, за это спасибо Минобороны РФ, что наши аппараты отдавались только в части, где были обученные операторы с сертификатом "Ушкуйника". В итоге это сразу дало совершенно другую статистику и результативность. Поэтому НПЦ с самого начала в контакте со штабами. Разумеется, по мере того, как нас будут привлекать, будем оказывать всевозможную поддержку строительству нового рода войск.

— Успеваете ли готовить достаточное количество операторов?

— Бутылочное горлышко не в количестве операторов. Пока обученных операторов больше, чем дронов, которые они могут применить. В этом смысле где-то две трети обученных операторов нормально обеспечены дронами "Князь Вандал", а одна треть сидит и ждет своей очереди, несмотря на имеющийся сертификат. В этом смысле мы не отстаем по обучению операторов, а не успеваем так быстро наращивать производство.

— КВН производят в нескольких регионах страны. Даже с учетом этого фактора оптоволоконных дронов все еще не хватает?

— В августе 2024 года мы могли делать максимум 500 аппаратов в месяц. Сейчас, по сути, производство каждый месяц прирастает на несколько тысяч. В этой ситуации ключевой вопрос — как удержать качество. Многие производители попали в эту ловушку, получив большой контракт и попытавшись быстро нарастить производство. В итоге потеряли в качестве, и сразу с фронта пошли рекламации. Мы очень не хотим, чтобы это случилось с нами. Представьте себе — каково удержать качество в условиях распределенного производства. А распределенное производство почему? Чтобы избежать прилетов. И чтобы это не оказало критического воздействия, естественно, его пришлось размазать по ландшафту, что стало дополнительной сложностью в плане управления.

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— "Ушкуйник" работает над целой серией оптоволоконных изделий, включая как наземные платформы, так и безэкипажные катера. Как проходит эта работа и когда планируете показать новинки?

— Это как в модной индустрии — весенняя коллекция, осенняя коллекция. У нас довольно впечатляющая весенняя коллекция. Она уже была показана в мае всем, кому надо, но широкая общественность увидит ее только на одной из летних выставок. Надеюсь, что также успеем показать кое-какие заделы на осеннюю коллекцию.

Основной минус "Князя Вандала" — длина катушки. Как только мы начали массово применять аппараты, противник отвел всю тяжелую технику назад, и катушка уже не очень добивает. Радиоуправляемые дроны ВСУ перекрывают наши по длине — в этом сейчас трудность. Поэтому боремся за то, чтобы увеличить плечо, при этом без потерь в статистике долетов. Второе — связь и управление. Это софт, цифра — решения более организационного характера, связанные не только с тем, как применять дрон, но и с тем, как управлять людьми, применяющими его.

— Можно ли рассказать о других перспективных проектах резидентов НПЦ?

— Я написал у себя на канале про идею беспилотного парома для пересечения водных преград. Это беспилотная грузоподъемная платформа, которая умеет сама ходить от маяка к маяку, от берега к берегу, управляясь с пульта или внешнего устройства без водителя. Это часто бывает эффективнее, чем строить понтонный мост, который все равно уничтожит противник, как только его увидит.

Также я делаю большую ставку на аэростаты, которые оснащаются оборудованием и подвешиваются на тросе. Получается зоркий забор, позволяющий узнавать о том, что на территорию России летит дальнолет не тогда, когда он подлетает к Москве, а когда пересекает границу. Потому что стандартное ПВО не очень-то это может, поскольку работает на высоте от 150 м, а украинские дальнолеты летят ниже, условно, под радарами. Поэтому зачастую мы узнаем об этих атаках, когда дроны находятся уже глубоко на территории России.

Испытания по этому проекту уже ведутся. Что касается начала применения — мы все-таки разработчики. Здесь еще вопрос — закажут или не закажут. Чтобы заказали, надо ходить по кабинетам и убеждать разных начальников, что это имеет смысл и приносит пользу.

В случае с "Князем Вандалом" я всегда говорю: производство оружия похоже на производство детских игрушек — покупатель один, пользователь — другой. Сначала мы заинтересовали пользователя — бойцов на передовой, и только потом выстроили коммуникацию с покупателем — генералами штаба

— "Ушкуйник" стал интегратором для разработчиков в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) по тестированию средств защиты от противоправного применения БПЛА, запущенного в Новгородской области с 2025 года. Как проходит эта работа?

— Для того чтобы лидировать в военном беспилотии, нужно иметь очень сильные позиции в беспилотии гражданском. Это парадоксальная логика, которую мало кто понимает и которую все время приходится всем объяснять. Но, конечно, сейчас технологии текут в обе стороны. В основном из гражданской сферы в военную, а не наоборот. Так во всем мире — посмотрите на Starlink. Поэтому кроме оборонной составляющей в "Ушкуйнике" с самого начала заложили и развивают гражданскую составляющую и гражданское применение дронов. Речь идет не только о производстве, но и об экономически оправданных сценариях применения. Состоявшихся рынков применения дронов, где уже есть какая-никакая экономика, ровно три: мониторинг, логистика/доставка грузов и агросектор.

FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" © АНО "НПЦ "Ушкуйник"

Наш ЭПР состоит из двух частей. Первая часть — облегченный режим запуска тяжелых беспилотников массой более 30 кг на территории Новгородской области. Потому что в стандартном режиме система воспринимает их как полноценный самолет, и к пилоту предъявляются требования вплоть до прохождения медкомиссий, как будто он сам сидит в беспилотнике и им управляет.

Согласование каждого такого полета — дело, требующее многих решений и задач, в частности, мониторинга ближнего неба, учитывая, что кроме наших беспилотников каждый день летают не совсем наши и не с самыми добрыми намерениями. У ПВО, которая создавалась в эпоху больших самолетов и ракет, часто нет возможности оперативно его перехватить. Нужны новые решения. Вторая часть — различные антидронные решения и радиоэлектронная борьба (РЭБ). Опять-таки, в эпоху все более автономного управления РЭБ уже не так значим в отличие от радиоэлектронной разведки (РЭР). То есть обнаружить, зафиксировать, идентифицировать, навестись.

Сейчас индустрия дрейфует в первую очередь к кинетике. На самом простом уровне — это дробовики, с которыми все ходят. Ренессанс гладкоствола, уже, казалось бы, давно отжившего свое. Кроме того, наш подход заключается в том, что с дронами должны бороться дроны. Просто потому, что у человека другая скорость реакции, другие сильные и слабые стороны. И если человеку противостоит дрон, то у него должен быть свой дрон, который будет бороться с вражеским аппаратом. Поэтому, как ни странно, антидронные технологии — это тоже дроны.