Отношения между Молдавией и Россией охладели после прихода к власти президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности. Оппозиция считает, что власти под давлением Запада ведут страну по украинскому сценарию. Такая политика загнала страну в экономический кризис. Противники Санду надеются взять реванш на предстоящих выборах в сентябре. О возможностях восстановления сотрудничества и взаимовыгодных отношениях между двумя странами ТАСС беседовал с послом РФ в Кишиневе Олегом Озеровым

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— Олег Борисович, к сожалению, когда молдавские политики возвращаются из Москвы, в подконтрольной властям прессе их почему-то обвиняют чуть ли не в предательстве национальных интересов. Главу Гагаузии Евгению Гуцул после переговоров в российских регионах, с которыми давно сотрудничает автономия, даже задерживали, допрашивали, а недавно арестовали и судят. Получается, власти Молдавии не желают сотрудничать с Россией?

— Это точно не выбор России, которая за все эти годы не сделала ни одного недружественного шага в отношении Молдавии. Да, были действия зеркального характера в ответ на рестриктивные меры, прежде всего, в отношении российского посольства, но в остальном мы ничего против Кишинева не предпринимали. Меры зеркального характера — это нормальная вещь, но не мы были инициаторами и не мы хотели ухудшения этих отношений. Мы исходим из того, что продолжает действовать Договор о дружбе и сотрудничестве 2001 года, как и множество других документов. Кстати говоря, Молдавия до сих пор не вышла из порядка 280 соглашений с Россией и странами СНГ. Поэтому солидная правовая база для развития отношений, несмотря ни на что, сохраняется.

В то же время возникает законный вопрос, почему развитие отношений с Европейским союзом должно препятствовать развитию отношений с Российской Федерацией? Мы не видим здесь никакой связи. Многие страны имеют отношения с ЕС, но развивают отношения с Россией — это нормальная межгосударственная практика.

Я занимался Ближним Востоком. Есть, например, такая замечательная страна, как Арабская Республика Египет, есть Алжирская Народная Демократическая Республика и другие страны, которые поддерживают очень теплые и конструктивные отношения с ЕС, но при этом не гнушаются, извините за такое выражение, развивать отношения с Российской Федерацией. И это приносит значительную пользу данным странам. Почему? Потому что они руководствуются своими национальными интересами, а не чужими. Как мне представляется, во многом та линия, которая сейчас взята на вооружение правящей партией в Молдавии, продиктована давлением, которое оказывается странами ЕС и, прежде всего, Брюсселем на молдавское руководство по принципу "кто не с нами, тот против нас". Будто это будет гарантией процветания. Однако если мы посмотрим на статистику, то она совсем другая: как только Молдавия выбрала вектор движения к ЕС, почему-то все социально-экономические показатели у нее стали ухудшаться.

Объясните, почему так происходит? Почему совокупный экспорт за один год упал на 12%? Если раньше Молдавия экспортировала до 220 тыс. тонн яблок, то сейчас — в два раза меньше. В чем причина? Почему ЕС, этот "цветущий сад", который расписывал Боррель, не хочет брать продукцию Молдавии? Ответ очень прост: потому что эта продукция однотипна той, что производят страны ЕС — Испания, Португалия, Франция, Италия. Все производится там: и вина, и фрукты, и овощи.

Естественным рынком сбыта для Молдавии всегда была Российская Федерация. Однако переориентация на ЕС, по сути дела, привела к тому, что традиционные рынки на востоке, которые всегда были в распоряжении Молдавии, потеряны. А европейские рынки не приобретены, несмотря на все громогласные заявления. Заявления — вещь хорошая. Можно, конечно, говорить о том, как будет здорово в ЕС. По-арабски это называется "мазать губы медом". Чем занимался ЕС все эти годы? Он мазал губы. Сюда приезжали министры, им стелилась ковровая дорожка. В результате оказалось, что государственный долг Молдовы сейчас вышел по совокупности на $7,2 млрд — государственный и частный. Это хороший результат развития отношений с ЕС? А какая помощь предоставляется сегодня Европейским союзом? Как выясняется, это фактически на три четверти кредиты, которые потом придется оплачивать. Выделены $1,9 млрд, и из них $1,5 млрд — кредиты. Лишь небольшую часть не придется возвращать. Это называется "светлой дорогой в будущее".

В чем же оно состоит? Объясните мне, пожалуйста, в чем счастье для молдавского народа, у которого теперь на шее колоссальные долги. Возьмите цены на газ: говорят, что избавились от газовой зависимости. Замечательно, только эти цены выросли в четыре раза. Неужели это достойный итог? Мне кажется, что это лукавство, к сожалению, продиктованное линией Евросоюза на втягивание Молдавии.

Россия никогда не говорила: "Нет, не идите в Евросоюз ни в коем случае!" Мы, наоборот, говорили о том, что надо действовать в соответствии с национальными интересами, а не чужими и развивать свою экономику. И Россия в этом смысле всегда была с Молдавией: поставляла дешевый газ, электроэнергию, все, что угодно, создавала возможности для экспорта продукции

— Глава МИД Молдавии Михаил Попшой признает, что присоединение к санкциям против России невыгодно для Кишинева. По этой причине были одобрены только 80% из них. Но оппозиция считает, что, выполняя предписания Брюсселя, молдавские власти фактически "выстрелили себе в ногу". Москва от этих санкций практически не пострадала. Но, как вы говорили, молдавские производители потеряли рынки, вынуждены закупать те же российские энергоносители через посредников. Сотни тысяч молдавских граждан, работающих в России, не могут переводить деньги домой. С этим столкнулся даже недавно умерший всемирно известный композитор Евгений Дога, который жаловался, что не может получать российскую пенсию. Список проблем можно продолжать. Получается, в Молдавии идут против собственных интересов?

— Как я уже сказал, главное здесь — это позиция чиновников Евросоюза, которые выступают против развития отношений Молдавии с Российской Федерацией. Оправдывая это, молдавские власти ссылаются на специальную военную операцию на Украине. Но она никак не связана с тем, что происходит в Республике Молдова. ЕС в отношении происходящего на Украине сейчас развивает тезис, что Россия якобы требует ее капитуляции. Но Россия требует не капитуляции, а возвращения к status quo ante, если, конечно, в Европе остались люди, которые понимают, что это такое. А status quo ante — это возвращение к нейтралитету, которым обладала Украина и которым обладает сегодня, по крайней мере формально, по конституции, Кишинев. Это отказ от вступления в военные блоки, который до 2019 года был также закреплен в конституции Украины. Однако Украина после переворота 2014 года отказалась от всего этого и фактически вынудила Россию, как сказал наш президент Владимир Путин, к проведению специальной военной операции для того, чтобы учитывались интересы РФ в сфере безопасности. Неужели в Республике Молдова не хотят если не с микроскопом, то хотя бы с увеличительным стеклом подойти к этой ситуации и внимательно посмотреть на нее? Потому что сегодня гарантией безопасности и территориальной целостности Молдавии является именно ее нейтральный статус. Он гарантирует сегодня мир и безопасность этой стране, а не втягивание ее в конфронтацию с Россией, как пытаются нам доказать.

— У этой деятельности есть идеологическая "подложка". Недавно широкое общественное возмущение в Молдавии вызвал учебник истории для школьников, авторы которого скорбят по поводу разгрома фашистов под Сталинградом. При этом они забывают о том, что даже король Великобритании передал Сталину через премьер-министра Черчилля меч за эту победу, которая стала переломной в войне. Бурное же развитие Молдавии в составе СССР в учебнике представляется как "оккупация". На ваш взгляд, зачем в Кишиневе пытаются очернить совместное прошлое российского и молдавского народов?

— Это даже не выбор молдаван, это навязывание европейскими или, скажем так, глобалистскими элитами того же сценария, который был обкатан на Украине. Если вы возьмете все, что происходит в сфере исторической памяти в Республике Молдова, то увидите, что это калька с того, что было за последние годы и даже десятилетия на Украине. Там происходило оправдание Бандеры, Шухевича (лидеры запрещенной в РФ Организации украинских националистов (ОУН) — прим. ТАСС) и остальных лиц, которые виновны в преступлениях, и не только против еврейского населения. Сейчас польское руководство остро ставит вопрос о том, чтобы на Украине признали наконец преступления против польского населения, так называемую Волынскую резню, чего до сих пор не произошло. Там идет речь о реабилитации украинским руководством пронацистского движения ОУН, всех этих преступников, к которым относится и [румынский диктатор Ион] Антонеску. Он занимался геноцидом не только еврейского населения, но и цыган и других. Здесь не нужно ничего говорить, писать сегодня в учебниках оправдания, упорствовать в этом — могилы вопиют.

Почему [это происходит]? Потому, что очень хочется пересмотреть историю. Для чего ее пересматривать? А для того, чтобы оправдать конфронтацию с Россией и курс на втягивание Республики Молдова в антироссийские блоки. Вот об этом, собственно, речь и идет.

Как мне представляется, эта грязная попытка оправдания преступлений Антонеску и пособников нацистов ни к чему не приведет. Во-первых, она не находит поддержки у народа. Вот могилы расстрелянных людей — они здесь, как и памятники, поставленные в том числе еврейской общиной. И вы хотите эту историю стереть? Не получится.

Я думаю, что Российская Федерация будет последовательно выступать против реабилитации нацистских преступников и попыток сноса памятников тем людям, которые освобождали тогда Советскую Молдавию от оккупации. Мне кажется, что торжества 9 мая не только в Кишиневе, но и в Оргееве, Бельцах и других городах показали, что основная масса населения помнит о том, кто был освободителем, а кто был оккупантом, кто занимался строительством и созидательной деятельностью, а кто пришел сюда убивать, грабить и уничтожать.

— В 2023 году из Молдавии выслали более 40 российских дипломатов. Тогда мне это показалось странным, потому что за пару месяцев до этого бывший глава МИД Молдавии Николай Попеску пояснил, что такие меры невозможны, так как в России работает всего 15 молдавских дипломатов, и если со стороны Москвы будут зеркальные меры, то молдавское посольство останется без сотрудников. Тем не менее это было сделано. Почему Кишинев пошел на такой беспрецедентный шаг? Как это сокращение сотрудников сказалось на работе российской дипмиссии?

— Почему Кишинев пошел на эти меры, надо, наверное, спрашивать у них. Хотя мы видим, что в течение последних лет в Молдавии наблюдается просто нашествие иностранных советников, особенно граждан Румынии, которые начинают занимать важные государственные должности. Эти представители государств НАТО оказывают давление на выработку политики молдавского руководства на российском направлении. Все это ведет к крайне негативным последствиям в наших двусторонних отношениях.

Мы видим, что высылки российских дипломатов ни к чему хорошему не привели. Более того, нет оснований для этих действий. Стало хуже и российским дипломатам, и молдавским. Весь комплекс мер, который был предпринят молдавским руководством, — как мы считаем, во многом под давлением Брюсселя, стран НАТО, — существенно осложнил наши двусторонние отношения.

Возьмем хотя бы простой вопрос о действиях погранслужбы кишиневского аэропорта, которые привели к сбоям в доставке дипломатической почты. Мы долго молчали, но уже не можем. Мы хотели урегулировать этот вопрос по дипломатическим каналам, но, к сожалению, сейчас к нам обращается очень много молдавских и российских граждан из-за того, что начались задержки с выдачей документов. Посольство уже несет репутационные, а также материальные издержки, потому что люди платят за оформление документов. Но погранслужба не пропускает диппочту, что, естественно, ведет к сбоям и задержкам в их выдаче. Все это уже не может оставаться в рамках конфиденциального общения. Мы бы хотели сказать всем тем, кто обращается с жалобами в российское посольство, направлять их властям Республики Молдова, которые организовали откровенное насилие над Венской конвенцией, чего, в принципе, никто в мире не допускает.

— Россия играет важную роль гаранта приднестровского урегулирования. Переговоры в формате "пять плюс два" с участием России, Украины, ОБСЕ и США и ЕС в качестве наблюдателей заморожены уже более пяти лет. Президент Молдавии после избрания заявила, что она не намерена встречаться с главой Приднестровья Вадимом Красносельским, хотя он неоднократно предлагал контакты для решения вопросов в интересах людей на двух берегах Днестра. Как эта пауза сказалась на ситуации в приднестровском урегулировании? Возможно ли возобновление переговоров, к чему призывают и Россия, и Приднестровье, и международные посредники? ​​​​​​

— Обсуждая Приднестровье, мы вновь возвращаемся к вопросам нейтрального статуса Республики Молдова, который зафиксирован в конституции. Этот статус и те соглашения о мирном урегулировании конфликта, которые были заключены в 1992 году, обеспечивали мир и безопасность в Молдавии на протяжении 33 лет. Жизнь показала, что те соглашения, которые тогда были достигнуты, стабилизирующая роль Оперативной группы российских войск, миротворческих сил, работа формата "пять плюс два" позволяли сохранять беспрецедентно длительный период мира в Республике Молдова. Поэтому заморозка этого формата в 2019 году ни к чему хорошему не ведет.

Здесь я обращаюсь к тем заявлениям, которые в последнее время были сделаны, в том числе премьер-министром Дорином Речаном, о том, что Россия якобы хочет направить 10 тыс. своих солдат в Приднестровье. Это, конечно, иначе как анекдот рассматривать нельзя — невольно возникают отсылки к герою Гоголя Хлестакову с его тысячами курьеров. Это невозможно воспринимать серьезно. Те люди, которые хотя бы немного изучили историю приднестровского конфликта, прекрасно знают, что все эти годы Российская Федерация в соответствии с принятыми решениями вела линию на уменьшение своего военного присутствия на левом берегу Днестра. Оно постоянно сокращалось и сейчас сведено к минимуму. Практически все тяжелые вооружения вывезены. Какие могут быть упреки в адрес Российской Федерации? Не было предпринято ни одного шага, который поставил бы под сомнение ту линию, которая проводилась Россией в соответствии с решениями, принятыми и в формате ОБСЕ, и в формате "пять плюс два".

Все делалось для того, чтобы создать благоприятные условия для политического урегулирования, решения вопросов граждан с левого берега Днестра. А этих вопросов очень много. Это вопросы их прав, возможности заниматься нормальной экономической деятельностью, признание результатов их труда. Сейчас мы видим, что создано огромное количество искусственных барьеров со стороны правого берега для работы экономики Приднестровья

Как нам представляется, вопросы лежат в политической плоскости. Их перечень очень широк. Это права русскоязычного населения, в том числе на образование, форма, в которой оно должно осуществляться. Это и вопросы безопасности, социально-экономических, политических прав и так далее. Они не могут быть решены иначе как переговорным путем.

— Недавно один известный на Украине журналист в интервью с премьером Речаном предложил зачистить Приднестровье от российских миротворцев силами украинской армии. К чести Речана, он отказался от такой помощи, но на днях было заявление Службы внешней разведки РФ о возможной попытке решения приднестровской проблемы военным путем. Эти опасения разделяют и политики в Приднестровье. Какова сейчас ситуация в области безопасности на берегах Днестра?

— Решение возможно на путях политического урегулирования. Украина участвует в этом процессе как посредник. Она также участвует в работе Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией. Поэтому все возможности для решения приднестровской проблемы через переговоры по-прежнему сохраняются. Вопрос в политической воле Киева — хочет ли он урегулирования или, наоборот, обострения?

Что касается правого берега Днестра, то здесь идет ползучая милитаризация Молдавии, вопреки зафиксированному в ее конституции нейтральному статусу. Звучат яростные опровержения, что ничего якобы не происходит. Но если не верят нам и Службе внешней разведки, если говорят, что это театр абсурда, введите запрос "милитаризация Молдавии" в ChatGPT. Это же не инструмент России или ее Службы внешней разведки. Он вам подробно расскажет, по каким направлениям происходит милитаризация.

Но есть и те вопросы, на которые ChatGPT не ответит: допустим, о распространении на Молдавию программы перевооружения Европейского союза 2030 ("Готовность-2030" — прим. ТАСС), в которую включается Кишинев. Тут возникает вопрос, с кем готовится воевать Республика Молдова. Россия ей не угрожает. Европейские страны, которые подтягивают к себе Кишинев, прежде всего страны НАТО, заявляют о том, что к 2030 году, вероятно, будет война с РФ. Наш президент уже сказал, что это чушь и бред. Но тем не менее об этих "планах" говорит Брюссель. На днях также Франция заявила, что к 2030 году возможна война с Россией.

Неужели Молдавии нужна ремилитаризация, которая может закончиться так? Мы не думаем, что это отвечает ее национальным интересам. А сохранение нейтрального статуса и сохранение суверенитета им отвечает. Россия такой подход поддерживает.

— Экономическая война между двумя берегами Днестра уже идет. Приднестровье в этом году, наверное, пережило самый суровый за 35 лет существования энергетический кризис. Лидер Тирасполя Вадим Красносельский заявляет, что после прекращения Украиной транзита газа его поставки по новому маршруту нестабильны. Как вы считаете, есть угроза повторения энергокризиса? Как его избежать? Почему в Кишиневе обвинили Россию в этом кризисе?

— Здесь уже вошло в привычку валить с больной головой на здоровую, черное объявлять белым, а белое — черным. Как известно, Россия делала все, чтобы прерванные украинским руководством прямые поставки газа в Приднестровье продолжались. Это затронуло не только Молдавию и Приднестровье, но и Словакию, Венгрию, другие европейские страны. Сейчас поставки российского газа идут уже в основном через "Турецкий поток", и Россия делает все для того, чтобы они носили стабильный характер. Но огромное количество посредников и сложности с оплатой газа из-за санкций создают эту нестабильную ситуацию, которая, безусловно, несет угрозы экономическому положению Приднестровья.

Как вы упомянули, состоялись встречи молдавских политиков с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком, в ходе которых обсуждались перспективы и возможности возобновления полномасштабных поставок газа и в Молдавию, и в Приднестровье. Конечно же, эта ситуация нуждается в урегулировании и нормализации. Российская Федерация к этому готова при том понимании, конечно, что соответствующие шаги будут предприняты и с молдавской стороны. Есть арабская поговорка, которая гласит, что "нельзя хлопать одной рукой". Это можно делать только вместе, поэтому, естественно, мы призываем к нормализации вопросов энергетического снабжения. Можно сколько угодно строить новые линии электропередач и объявлять о своей энергетической независимости, но цены на газ и электричество от этого не понизятся, если не будет прямых поставок дешевого энергосырья из РФ.

— Кроме давления на политиков, выступающих за возобновление сотрудничества с Россией, мы видим гонения на священников Молдавской православной церкви, которая является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Священники жалуются на притеснения со стороны властей, захваты храмов со стороны Бессарабской митрополии, которая подчиняется Румынской церкви. Как вы прокомментируете эту ситуацию?

— На Украине мы видим то же самое, просто там ситуация зашла гораздо дальше. Главу Украинской православной церкви лишили украинского гражданства, идет нажим на Киево-Печерскую лавру, попытки даже не просто отъема храмов, за которыми стоят миллионы верующих, а их разгрома. У меня сложилось впечатление, что в Молдавии, возможно, хотят повторить этот эксперимент. Безусловно, это все делается при покровительстве и поощрении Бухареста, который активно участвует в попытках раскола. Подчиняющаяся Румынии Бессарабская митрополия действует нахраписто, пытается перекупать священников, раскалывать православное общество в Молдавии. Пока это не дает результатов, так как основная масса населения привержена Молдавской православной церкви. Однако попытки раскола продолжаются и носят все более агрессивный характер. Совершенно очевидно, что за этим стоят внешние круги, которые инспирируют раскол и пытаются дестабилизировать положение в Молдавии.

— А вам не кажется странным, что в Молдавии политиков, которые пытаются восстановить нормальные взаимоотношения с Россией, называют предателями? В то же время политиков, которые открыто призывают к ликвидации молдавской государственности и объединению республики с Румынией, почему-то никто не осуждает и не считает такие призывы предательством?

— Вообще двойные стандарты — это старый прием. Мы помним по опыту Косова, которое оторвали, чтобы расколоть Сербию. А когда подавляющее большинство населения Крыма высказалось за то, чтобы быть с Россией, нам сказали, что так быть не может. Когда им указали на Косово — нам ответили, что "это другое". Вот так и здесь: тем, кто рвется в ЕС любой ценой, даже ценой разрушения собственной страны, уничтожения промышленности, сельского хозяйства, не говорят, что они предатели. Мы же исходим из надежды, что в Молдавии демократические принципы возобладают и что выборы, которые должны состояться 28 сентября этого года, продемонстрируют, что демократия жива, а голос народа, в том числе той значительной части населения, которая выступает за развитие отношений с Россией, будет учтен. Вот это и будет торжество принципов демократии.

— Продолжается борьба с русским языком, которым владеет практически 90% населения Молдавии. Его лишили статуса языка международного общения. В государственных учреждениях молдавский все чаще дублируется английским, хотя подавляющее большинство населения не владеет им. Как реагирует на это российское посольство?

— Даже если мы отставим в сторону неправомерное, на наш взгляд, исключение из конституции определения русского языка как языка межнационального общения, то можно просто посмотреть с гуманитарной точки зрения. Бабушка покупает лекарство в аптеке, открывает упаковку, а там все написано на молдавском. Бабушка прожила здесь всю жизнь, но, увы, может, даже не имела возможности выучить государственный язык. Может, возраст уже не позволяет. Она не может прочесть этот рецепт. Это не дискриминация? Это простой жизненный вопрос, он не связан с политикой. Речь идет о том, чтобы создать для пожилых, больных людей возможность хотя бы ознакомиться с рецептом и прочитать, что написано в инструкции о применении лекарства. Неужели здесь так трудно применить обычные гуманитарные, человеческие нормы к тем людям, которые не могут читать на государственном языке?

Ведь русский язык — это не просто язык межнационального общения, каким он и остается в обыденной жизни в Молдавии. Это, прежде всего, язык, на котором транслируются смыслы мировой культуры

Если мы возьмем великих молдавских писателей и поэтов, таких как Михай Эминеску или из более современных как Ион Друцэ, то кто бы о них знал за пределами страны, если бы они не были переведены на русский? Они были переведены и стали культурным достоянием значительной части населения. Иными словами, русский язык — это язык диалога, язык разговора об общемировых проблемах и выхода за узкие национальные рамки.

— Мой последний вопрос связан с работой Российского центра науки и культуры. Власти Молдавии заявили, что хотят его закрыть. Но возникло много непонятного. Министр культуры Сергей Продан "перевел стрелки" на МИД. Глава дипломатии Попшой, выступая на телевидении, сказал, что при закрытии центра должна быть соблюдена процедура, и это возможно, когда закончится срок действия российско-молдавского соглашения по культуре от 1998 года. Но когда его спросили, когда это соглашение заканчивается, признался, что не знает. Может, вы проясните ситуацию?

— Хочется пожелать нашим коллегам из МИД Молдавии изучить двусторонние договоренности. До сих пор российская сторона не получала официальных уведомлений, как этого требуют наши документы, о намерении Кишинева денонсировать договор о создании и функционировании культурных центров, который был подписан в 1998 году. Причем из текста соглашения однозначно следует, что его действие не может быть прекращено ранее середины 2026 года. Тут все абсолютно понятно.

Мы, конечно, рассчитываем, что Кишинев не только словом, но и делом будет подтверждать свою приверженность нормам международного права.