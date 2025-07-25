Бывший гонщик "Формулы-1" — о жизни, спорте и успехах в бизнесе

Гонщик Никита Мазепин объявил об окончании спортивной карьеры и переходе в бизнес. В интервью ТАСС он рассказал о запуске своего инвестиционного фонда, его объеме и насколько интересна Россия для инвестиций. Также он признался, что не скучает по гонкам.

— Еще недавно на Петербургском международном экономическом форуме, когда мы встречались, вы были там как гонщик, выступали в спортивных каких-то панельных дискуссиях. В этом году, насколько я понимаю, вы были не только в спортивной, но и в деловой, в бизнес-дискуссии. И правильно ли я понимаю, что от автоспорта, от гонок вы уже как-то отходите?

— В первую очередь спасибо, что позвали, добрый день. Наверное, вынужденно отхожу, но, с другой стороны, отход, он исключительно с точки зрения своей профессиональной деятельности, и то, чем я занимаюсь, по сути, пять дней или шесть дней в неделю. Гонки навсегда были, есть и будут в сердце, но все-таки жизнь немножечко как велосипед, если останавливаешься, то автоматически теряешь равновесие.

Я моложе не становлюсь, и, в связи с тем, что моя профессиональная карьера окончена, я об этом уже объявлял в прошлом году, вот нужно двигаться вперед. Хорошее образование и желание развиваться в России помогает искать себя на новом поприще.

— И, я так понимаю, новое поприще связано с финансовой деятельностью, с инвестициями?

— Новое поприще связано с бизнесом в первую очередь. Я с 2022 года так или иначе взаимодействовал с большими структурами бизнеса, познакомился со многими управленцами и начал понимать, какие мои сильные стороны, какие стороны нужно подтягивать, потому что теоретически познания, это, конечно же, хорошо, но практику и личные набитые шишки на своей собственной голове, на своем собственном опыте никто не отменял.

Мы с коллегами увидели возможность создания фонда прямых инвестиций на российском рынке. Объективно то, что произошло после событий 2022 года, опустошило рынок прямых инвестиций. Большие игроки, такие как Baring Vostok и другие, ушли, и ниша в каком-то виде, наверное, в классическом понимании private equity сегодня свободна. В то же самое время потребность в источниках частного капитала никуда не исчезла, а может даже и выросла.

И если адаптироваться к рынку, который есть сегодня, и если не заниматься всем, чем попало, а сфокусироваться на узком профиле, то здесь можно показать высокую доходность и свое профессиональное преимущество.

— Тогда традиционный вопрос. Объем фонда. Насколько интересна Россия для инвестиций? Как выбираете объекты?

— Объем фонда — это известный факт. Целевой объем Фонда составляет 10 млрд рублей, в настоящий собрано 5 млрд руб., остальные 5 млрд руб. планируется привлечь до конца года. Рынок инвестиций, безусловно, Россия, потому что я лично очень верю в то, что та стабильность, которую наша экономика показала после непростых событий 2022 года, перейдет в рост, который я лично ожидаю. Это позволит оценивать компании по более высоким мультипликаторам даже при сохранении сопоставимых бизнес-параметров. Сейчас перспективное время для инвестирования в российские проекты, рынок дает выгодные оценки.

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Очень узкий тезис у нас инвестиционный, мы инвестируем в устойчивые промышленные компании с понятной бизнес-моделью, устойчиво-прибыльные, и, помимо промышленности, у нас также уже есть деятельность в IT-секторе, и потребительском секторе. Самое главное, как я уже сказал, определиться со своими сильными сторонами и сфокусироваться на узком инвестиционном тезисе.

Видим на рынке определенное количество средних по капитализации компаний без долговых обременений, которые стараются в условиях динамично меняющейся среды занять лидирующие позиции в свой отрасли. Такие компании для нас являются целевыми.

— Как вы выстраиваете отношения с компаниями, в которые вы проинвестировали?

— Мы не вмешиваемся в операционную деятельность, и работаем на уровне совета директоров. Мы себя позиционируем как партнер для руководства компаний, и наша роль, кроме предоставления капитала, это помощь в решении вызовов, стоящих перед компаниями.

В краткосрочной перспективе - это преодоление трудностей, связанных с текущей экономической ситуацией, таких как высокие процентные ставки, риск резких изменений валютных курсов, ограничения, связанные с логистическими цепочками, замедление некоторых сегментов экономики.

В среднесрочной перспективе – это помощь в нахождении новых возможностей для роста, развитие портфеля продаж, формирование долгосрочной стратегии, включая

цифровизацию и Искусственный Интеллект, выход на новые рынки, включая международные, привлечение дополнительного капитала.

— Если коротко, потенциал России для инвестиций, вы считаете, хороший?

— Надо всегда начинать постепенно. Я вырос в России, планирую жить в России, планирую здесь развиваться. Никто не говорит, что не нужно заниматься бизнесом где-то еще. Может быть, кому-то и нужно, но мы для себя решили, что начнем работать здесь. Мы хорошо понимаем рынок, мы хорошо понимаем людей, с которыми мы работаем.

Мы схожи по культурным принципам, по религиозным, и это немаловажно, потому что что делает фонд прямых инвестиций? Он покупает актив за сумму X, приходит, пересобирает его и продает за другую стоимость, соответственно, для того, чтобы это сделать, нужно понимать в первую очередь людей, с которыми ты работаешь, и понимать, что ты реально, как будущий инвестор, можешь принести какую-то добавочную стоимость. В противном случае это будет плохой инвестицией.

Мы хорошо понимаем российский рынок и обладаем всеми необходимыми компетенциями для успешного развития инвестиционных проектов на этом рынке.

— Немножечко к спорту хотел вернуться. Насколько участие в "Формуле-1" и в других спортивных соревнованиях помогло вам сейчас, когда вы бизнесмен?

— Смотрите, что такое, как я вижу, спорт или любой путь от начала до достижения какой-то цели. Это, по сути, понимание маршрута, как из точки А прийти в точку Б. Хочется стать хорошим автогонщиком, для этого что-то нужно сделать, в первую очередь получить навыки. Если хочется стать хорошим бизнесменом - намного больше пунктов, которые нужно закрыть, начиная от того, что нужно иметь навыки, нужно еще привлечь капитал, вероятно, своих денег недостаточно, значит нужно где-то взять еще. Нужно учесть много чего. Поэтому, скажу так, сегодня на моем опыте стать хорошим автогонщиком намного проще, чем стать хорошим бизнесменом.

Но, безусловно, если бы у меня не было того пути, который я прошел от нуля до 26 лет, и не было бы опыта работы в разных культурологических структурах, а все-таки команды "Формулы-1" — это команды от 1 тыс. человек, и если в бизнесе у больших предприятий от 13 до 18 замов у генерального директора, как я это видел, то в "Формуле-1" количество людей, с которыми ты взаимодействуешь на постоянной основе, их больше 20, и с каждым из них твоя качественная связь в итоге складывается в результат.

Поэтому здесь очень много схожего, и я благодарю Бога за то, что у меня была такая хорошая школа, которая мне, дай Бог, сегодня пригодится.

— Не скучаете по "Формуле-1"?

— Вы знаете, наверное, не было ни одного дня, когда я не просыпался и не думал, что было бы хорошо жить той жизнью, в которой я жил.

Я это последний раз сказал шесть месяцев назад, могу вам честно сказать, что такие дни пришли и жизнь очень динамично двигается вперед, очень интересно смотреть в завтрашний день. Знаете, я всегда, смотря на спортсменов из своего окружения, очень переживал, когда люди говорят, что все лучшее было вчера, или вспоминают фотографии с выступления на чемпионатах мира пятилетней давности.

Для меня лично это такая точка невозврата, и очень страшно проснуться и верить, что все лучшее уже было. Мне лично кажется, что лучшее впереди, вне зависимости от того, сколько хороших вещей произойдет на моем пути. Всегда нужно смотреть в завтрашний день. И я благодарен, что у меня такая возможность была. Я надеюсь, что в каком-то виде я и Россия в целом вернутся в "Формулу-1". Мы там правда нужны и не просто так занимали свое эффективное место в Гран-при. Когда-то стремились к тому, чтобы сделать свою команду "Формулы-1" русской национальности. Но это все фантазии на данный момент. Я могу сказать, что мне 26 лет. И в ближайшие 50 лет, если у меня это получится реализовать, я стану еще счастливее.

— Я помню, у вас еще есть фонд поддержки олимпийцев, он до сих пор функционирует?

— В 2022 году я основал благотворительный фонд "Мы выступаем как один". Фонд помогал всем спортсменам, которые были отстранены по неспортивным причинам. В него входили наши топовые атлеты, и олимпийцы, и паралимпийцы, и ребята, которые просто выступали на чемпионатах мира.

У нас за четыре года было больше 152 реализованных кейсов взаимодействия и доказанной помощи, но, как я уже не раз говорил, повестку того, что случилось со спортсменами после начала СВО, и отстранения мы в каком-то виде отработали и можем этим гордиться. Сейчас ищем новые вызовы, которые вместе с государством будем отрабатывать.

— Помню, был на одном мероприятии вашего фонда, где спортсмены писали письмо Томасу Баху. Сейчас он уже в прошлом, сменился президент МОК. Какие у вас впечатления, надежды, возможно, от новой главы МОК, может быть, слышали от коллег-спортсменов что-то, что они говорят про нее? У многих нескрываемый оптимизм относительно госпожи Ковентри.

— Я испытываю исключительный оптимизм от самой госпожи Ковентри. Во-первых, мы уже знаем, что она была успешной спортсменкой, и все-таки, когда спортсменами занимаются спортсмены, результаты обычно лучше, чем если это делают люди, которые пришли с каких-то других должностей, плюс, отвечая на ваш вопрос, письмо отправлено было, ответа получено не было. Но здесь, знаете, я смотрю с оптимизмом, очень честно, потому что, наверное, хуже быть не может, скажу вам как спортсмен. И те теплые взаимоотношения, и то, что я уже слышал, что было госпожой Ковентри сделано в отношении комитета, и в отношении спортсменов, и в отношении русских, уже дает большие надежды.

— Сейчас в Сингапуре проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Я так понимаю, вы поедете туда, будете ли следить. Насколько сильно вы вообще интегрированы, следите за плаванием как болельщик?

— Я еду в Сингапур на чемпионат мира по плаванию. Слежу как болельщик, слежу как любитель-триатлонист. Я в связи с тем, что бегал Ironman, с улыбкой скажу, вынужденно занимался плаванием в родном комплексе "Лужники". Поэтому, конечно, посмотреть, как это делают лучшие спортсмены нашей страны и одни из лучших спортсменов мира, очень интересно вживую, и это люди-рыбы, объективно.

Те скорости и ту выносливость, которую они достигают в воде, лично, наверное, мне и вам достичь уже в этой жизни невозможно. Поэтому я с большим удовольствием за этим слежу. Надеюсь, что мы, как Россия, вернемся с большим количеством золотых медалей. Федерацию возглавляет мой отец, и, смотря за тем, что он тратит на это большую часть своего времени, это вызывает огромное уважение, и хочется, чтобы все получилось.

— Многие президенты других федераций восторженно говорят о работе, которую проделал ваш отец. Вы видите больше, ближе его работу. Насколько он поглощен, сколько времени федерация у него занимает?

— В первую очередь, что самое важное, это работа максимально искренняя, потому что, наверное, не многие знают, но группа компаний "Уралхим" и отец поддерживали федерацию очень давно. Отец участвовал в поддержке федерации как генеральный спонсор и в ее развитии задолго до того, как стал президентом, потому что он очень хорошо разбирается в плавании.

Он выступал за сборную Советского Союза как спортсмен, вынужденно завершил карьеру, потому что не было финансовой возможности продолжать путь спортсмена и нужно было идти учиться, работать, в жизни кем-то становиться. Поэтому он сам как несостоявшийся, нереализовавшийся спортсмен, наверное, очень много что может с точки зрения духа и воли к победе спортсменам дать.

Я вижу, конечно, что у него есть желание этим заниматься. Он уже достаточно взрослый и опытный человек, который, как я сказал ранее, большую часть времени из того, что вижу я, тратит на развитие спортивной федерации, что вызывает, конечно, огромное уважение.

— Недавно заверилось ралли "Шелковый путь". Вы побеждали, если я не ошибаюсь, даже в 2022 году. Вернетесь ли за руль в таких ралли-рейдах или в каких-то других гоночных сериях?

— Может быть. Не обязательно быть профессиональным спортсменом, чтобы там участвовать. Я, безусловно, горжусь тем, что у меня в первый же год, при первой же попытке была возможность выиграть эту знаменитую гонку. Ее когда-то называли неофициальным кубком мира, туда приезжали такие именитые спортсмены, как Карлос Сайнс и другие. Как говорят, то, что у меня получилось перейти с управления машиной 2D в управление 3D и автоматически там показать результат, не разбиться, это предмет для гордости.

К сожалению или к счастью, у человека есть ровно столько времени, сколько есть, 24 часа в сутки, семь дней в неделю, за все одновременно взяться невозможно, и те бизнес-задачи и вызовы, которые передо мной стоят, они, конечно же, требуют сегодня полноценного вовлечения вне зависимости от времени года, и как бы ни хотелось летом провести за рулем багги где-нибудь на красивом Алтае, но сегодня нужно заниматься чем-то другим. Плюс не секрет, что я работаю совместно с Федерацией фиджитал спорта России, и те задачи, которые сегодня стоят об улучшении работы федерации и увеличении ее эффективности в первую очередь для спортсменов, тоже требуют какого-то времени, поэтому вернусь за руль, но не сегодня.

— Про фиджитал. Многие саркастически или скептически относятся к этому виду. Какое ваше мнение по поводу фиджитал? Какие перспективы? Действительно ли это спорт будущего?

— Отвечая на ваш вопрос прямо, те, кто относятся к этому саркастически, делают это очень зря, потому что будущее приходит быстрее, чем мы ожидаем, и оно не спрашивает наш старый паттерн поведения. Когда-то мы не верили в использование Zoom как полноценной платформы для бизнес-взаимодействия, Skype тоже не очень быстро показал свою эффективность, и здесь пример, который я привожу, на самом деле имеет очень много общего.

Фиджитал — это про совмещение киберспорта и нашего классического физического спорта в одной дисциплине, и он имеет, во-первых, огромный потенциал развития внутри нашей страны, потому что с точки зрения технологического преимущества Россия сегодня опережает другие страны на полтора-два года, в особенности по направлению фиджитал-гонок.

Те симуляторы, которые мы сегодня делаем в России, полностью соответствуют всем мировым меркам, а даже где-то лучше наших зарубежных коллег. Соответственно, возможность поднимать, я так мягко скажу, людей с диванов, которые играют в приставку, и мотивировать их заниматься полноценным видом спорта, но одновременно не забывать развивать мелкую моторику и все остальное, и координацию глаз, рук, это, конечно, делает таких универсальных спортсменов будущего. Фиджитал-спорт как раз таки за это отвечает. И, что немаловажно, уже имеет свою большую аудиторию по миру, что доказывают успешные Игры будущего, которые были проведены в Казани.

— Тут, возможно, ваша экспертиза в IT понадобится в ответе на следующий вопрос. Но вот как раз в фиджитал, там же, помимо реального спорта, важна компьютерная часть. И многие соревнования проводятся на зарубежных симуляторах, в частности. Россия способна заменить их своими силами?

— Россия — великая страна, самая большая в мире, безусловно, способна, и, безусловно, такие цели сейчас стоят. Это просто вопрос времени, а время упирается в бюджеты, которые сейчас выделяются, но, к сожалению, слона нужно есть по частям. Поэтому задача очень большая. Та работа, которая была сделана по гоночным симуляторам, уже показывает, что люди есть, мозги есть, руки есть.

Все получается. Просто нужно больше времени, больше поддержки. Этого всегда мало. Но цели по-любому будут достигнуты.

— Вы сказали про триатлон, которым занимались. Какие новые вызовы у вас в этом направлении, в этом спорте? Будете ли еще участвовать в каких-то таких соревнованиях на выносливость?

— Ну, знаете, спортсмен — это не про трудовую книжку, да, это все-таки про образ жизни. И я с самого детства занимался автогонками, до этого я занимался спортивной гимнастикой, очень увлекался и занимался в бойцовском клубе единоборствами. Мне очень важно развивать не только навыки мышления и какую-то думающую составляющую себя, но и физическую часть, потому что уровень дофамина, адреналина и остальные гормоны, которые мы получаем во время занятия спортом, а еще если ты это делаешь в кругу и единомышленников, мы не можем получить нигде. И все-таки до работы, до 9 часов утра, очень приятно в такой стране, как Россия, побегать, покрутить велосипед, может быть, поплавать. Поэтому я всегда что-то ищу, и я стараюсь жить форматом, что у человека 24 часа в сутках, вот нужно по восемь разделить, что 8 часов на работу, 8 часов на развитие и 8 часов на сон.

А спорт все-таки попадает под развитие, потому что, если ты перестаешь им заниматься, форма уходит. И я постоянно что-то ищу для себя. Триатлон был хорошим вызовом. Я планирую, наверное, в следующем году пробежать полную дистанцию на Ironman. Но все зависит от подготовки, от определенного времени, от мотивации, от здоровья, конечно же.