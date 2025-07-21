Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин: у нас есть все шансы стать чемпионами

Член совета директоров московского клуба — о старте РПЛ, Валерии Карпине, Владе Бумаге и спорте

Член совета директоров, председатель консультативного совета московского футбольного клуба "Динамо" Сергей Степашин рассказал ТАСС о целях команды на сезон, лимите на легионеров, необходимости ввести потолок зарплат для футболистов, а также про Влада Бумагу, отношении к новому президенту МОК и возвращении российских спортсменов на мировую арену.

— Многие говорят о том, что "Динамо" — один из главных фаворитов РПЛ. Согласны с этим?

— Согласен, для этого есть основания, судя по составу команды, и по тренеру, и по тому, как сегодня работает спортивная база, спортивная школа. "Динамо" наконец-то должно доказать, что оно "Динамо".

— Говорят также, что Карпин — основной козырь "Динамо". Так и есть?

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— Валерий Георгиевич, кстати, пришел к нам на совет директоров и консультативный совет, который я возглавляю. Ни один тренер этого не делал до этого. Со своей программой — рассказал, что он хочет. У него очень амбициозные задачи, да и он сам человек амбициозный. Блестящий был футболист, да и тренер уже состоявшийся. Поэтому он один из главных козырей. К нему уже пришли из "Ростова" [Максим] Осипенко и [Данил] Глебов (перешел в клуб еще до назначения Карпина — при Марцеле Личке — прим. ТАСС), а недавно присоединился [Иван] Сергеев.

— Кстати, "Спартак" был против совмещения.

— Дело в том, что совмещение, если бы сборная играла на международных аренах, наверное, не состоялось бы. РФС бы не пошел на это. А что касается сегодняшней ситуации, я не думаю, что Карпину помешает данное совмещение. Сборная все-таки играет в основном тренировочные матчи. Не так уж много по крайней мере, к сожалению.

— Вы, кстати, "Зениту" недавно привет передавали. Я так понимаю, это по поводу Сергеева?

— Ну да, потому что была попытка все-таки отговорить Сергеева, были звонки. Не буду называть чьи. Это Сергеев нам сам сказал: "Давай-ка, иди в "Спартак", может, тебе побольше там заплатят". Но это некрасиво на самом деле. Тем более я сам ленинградец и в детстве, в молодости болел за ленинградский "Зенит". Но это другие команды, "Газпром" и ленинградский "Зенит" — все-таки немножко другие идеология, психология.

— Но "Зенит" — основной конкурент?

— Кто его знает. ЦСКА сейчас неплохо играет. Я посмотрел, как они сыграли на Суперкубок. Вроде и тренер толковый пришел. Но "Зенит" — естественно, тем более такие покупки. Да еще в такое время. Тоже вопросы возникают у меня.

— Кстати, это не по поводу "Зенита", а в целом. Очень простой вопрос, который обычный болельщик, или даже не болельщик — обычный человек — задает уже десятилетиями. Зарплаты футболистов завышены?

— Согласен. Полностью. В свое время, когда я был членом РФС, я даже возглавлял комиссию по финансовому фейр-плей. Мы договорились практически со всеми клубами о том, чтобы ввести все-таки потолок заработных плат, как это сейчас в хоккее и в НХЛ. Тем более идет война. Мы понимаем, какие траты бюджета сегодня огромные. И в это время зарплаты футболистов, которые еще и не играют на международной арене, они слишком высоки. Я полностью согласен. Я абсолютно убежден, что к этой теме, к этой повестке дня нужно вернуться в ближайшее время.

— То есть ввести потолок зарплат?

— Да. Это раз. И второе — все-таки договориться между клубами, чтобы не взвинчивали трансферный рынок. Еще и тема агентов — вот она для меня злободневная совершенно. Понятно, что они регламентированы существующими нормативными документами. Но "в серую" получают огромные деньги — я знаю это не понаслышке. Есть такой великий агент [Павел] Андреев, который много начудил у нас, в свое время даже с Костей Тюкавиным пришлось включаться. Это вторая тема, которую, я полагаю, нужно немедленно рассматривать Российскому футбольному союзу (РФС), как и укрепление судейского комитета.

— Есть еще и третья — судейский комитет и все, что с "Торпедо" и вокруг него сейчас происходит. Надо ли аудит вообще проводить?

— Да, безусловно. Более того, я считаю, что судейский комитет надо укреплять и подключать. Я как бывший директор ФСБ скажу: может быть, и представителей спецслужб. Я говорю не только о детекторе лжи, но и о проведении некоторых оперативно-разыскных мероприятий. То, что произошло с "Торпедо", — это просто безобразие. Это только один факт.

— А надо "развивать" сейчас то, что с ним происходит? Там уже кто-то пишет, что девять судей в этом замешаны, а кто-то — что вообще 12.

— Я думаю, что эта работа будет вестись. Я знаю позицию [президента РФС] Александра Дюкова: он тоже заинтересован в очищении футбола. Тем более сам человек спортивный.

— По поводу того, что мы не играем на международной арене. Сборная сохраняет стабильно 35-ю строчку в рейтинге ФИФА.

— Товарищеские матчи помогают.

— А есть же сборные, страны которых участвуют в военных конфликтах, но при этом нигде не отстранены. Это, получается, двойные стандарты?

— Тот же Израиль, условно говоря. Это не двойные стандарты — это просто отсутствие логики и норм спортивного международного права. Здесь играет только политика. Абсолютно. Те, кто кормят ФИФА и УЕФА, те и заказывают музыку.

— Но это, наверное, и общая тенденция по отношению к российским спортсменам. Где-то, конечно, есть светлые пятна…

— Ну да. После Олимпиады, особенно после Олимпиады, блестяще проведенной в Сочи, когда нашлись негодяи, вы помните — по допинговым делам. Паразит работал у нас в свое время, слил информацию, и столько лет уже продолжается эта грязная кампания против отечественных спортсменов. Это безобразие, на самом деле. Такого не было никогда, даже в период холодной войны, когда был Советский Союз. Хотя нас тоже многие не любили тогда.

— Кстати, Дюков периодически говорит, что у него есть какое-то ощущение, что скоро нас могут допустить. И клубы, может быть, и сборные.

— Давайте порадуемся за его ощущения. У меня таких ощущений пока нет.

— То есть это все зависит от геополитики?

— Нет, это зависит от того, когда закончится конфликт на Украине. Для меня это очевидно, очевидно это и всем — все это прекрасно понимают.

— До его завершения ждать на международной арене футбольные клубы российские не стоит?

— Пока идет война, нас не пустят. Это совершенно очевидно, это опять же политическое решение. Вы слышали сейчас и позицию [президента США Дональда] Трампа в последнее время касаемо оценок нашей страны. К ним мы относимся философски. Правда, [вратарю ПСЖ и сборной России Матвею] Сафонову вручил серебряную медаль на клубном чемпионате мира именно он.

— Это как раз, может быть, что-то значит.

— Ну, не знаю, не знаю.

— Многие президенты национальных федераций разных видов спорта, наоборот, высказывают "теплое" предположение, что на Олимпиаде в Лос-Анджелесе мы выступим более широким составом.

— Дай бог. Дай бог, на самом деле. Но я еще раз хочу подчеркнуть: пока идут боевые действия, для меня это очевидно, они будут продолжать давить на страну. Тем более вы же обратили внимание, такой ненависти по отношению к России не было давным-давно уже. Причем это искусственно подогревается в большинстве европейских стран. Именно на уровне и спортсменов, и населения, а не только политиков.

— Кстати, госпожа Ковентри — теперь новый президент Международного олимпийского комитета. Может быть, у нее такая сила воли, способная разморозить ситуацию?

— У нее-то есть, может быть, сила воли, но ведь решает не одна она. Это целая процедура, очень серьезная. А потом ведь понятно, кто является основным содержателем Международного олимпийского комптета. Поэтому здесь опять же упирается в тех, кто определяет политику. Хотя надежда на ее позицию, конечно, существует, она ее даже высказала очень аккуратно и деликатно.

— Опять же, наши пловцы сейчас выступают на чемпионате мира. В несколько усеченных возможностях — без флага и гимна, но в большом количестве.

— Да, да. Ну, то, что без флага и гимна, — это, конечно, безобразие. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что это наши спортсмены. Если они выиграют золотые медали — здорово. Флаг мы им здесь вручим.

— Вернемся к футболу. Карпину задают в последнее время вопросы не про футбол, а про игрушки Лабубу. Это плюс или минус?

— Задают и задают. В связи с тем, что Валерий — человек с чувством юмора и может ответить еще более остро про Лабубу и все что угодно нашим журналистам, его это не выводит из себя. Хотя, конечно, лучше бы задавали вопросы про футбол.

— Как будто нефутбольных новостей вообще очень много. Есть же одна известная кофейня, кстати, тут недалеко, куда периодически заходят футболисты.

— Да, куда Федя Смолов заходил. Не знаю, зачем его понесло с утра пораньше. Утром надо спать. Поэтому дай бог, что все пройдет.

— А чего их туда тянет?

— Не знаю, не знаю. При случае у Федора спрошу.

— Главное, динамовцы периодически участвуют.

— Ну, Федор-то пришел как краснодарец. Динамовцем он туда не ходил.

— Не было с ним разговора, чтобы в каком-то статусе в "Динамо" он вернулся?

— Мы ему предлагали в прошлом году остаться в "Динамо", но получал бы он столько, сколько сыграл бы матчей. Ну, видите, он поехал в Краснодар, о чем, как я понимаю, не жалеет, потому что стал чемпионом страны. Кстати, свои лучшие два сезона он провел как раз в "Краснодаре". Вы помните, когда стал лучшим футболистом и бомбардиром. Да, с "Динамо" не удалось, а с "Краснодаром" удалось.

— А "Краснодар" в этом году будет на что-то подобное способен?

— Сложно будет. Я посмотрел матч на Суперкубок. Конечно, два-три игрока там определяют игру — Кордоба, Сперцян, может, еще пара игроков. Сложно будет удержать планку. Хотя "Краснодар", особенно [его владельца] Сергея Галицкого, по-моему, любит весь футбольный мир. Я уж не беру Краснодарский край. Он там национальный герой.

— Да, много чего сделал. Абсолютно.

— На самом деле много сделал и сам, и своими деньгами. Вот это очень важно.

— Нужно увеличивать количество частных клубов, как вы считаете? Есть ли такая возможность?

— Возможностей таких не очень много. Если брать частный клуб, то он только один у нас сегодня. Это, собственно, и есть "Краснодар". Все остальные — либо бюджеты субъектов, либо руководство госкомпании, либо ВТБ, как московское "Динамо". Нужно, конечно. Это тенденция мировая, но для этого должны быть серьезные инвесторы, спонсоры. Пока это сложно.

— Были сообщения, что Минспорт обсуждает с клубами и РФС лимит. Нужно ли его менять, ужесточать?

— Я бы сейчас не считал это главной проблемой, потому что он установлен. В том же "Динамо" сейчас очень много играет отечественных игроков, на "Локомотив" посмотрите. Другое дело — когда покупаются сильные иностранцы, к которым подтягиваются отечественные футболисты. Ну тот же "Зенит" можно критиковать, конечно, за покупки, но футболисты там блестяще играют. Это одна история, когда в средние бюджетные клубы, за счет бюджетов субъектов покупают иностранцев, которые в третьеразрядной лиге играть никогда не будут. Мне это непонятно. Зачем это нужно? Давайте подтягивать отечественных игроков. Вот, на что нужно обратить внимание. Кстати, об этом правильно говорит и член консультационного совета "Динамо" Михаил Данилович Гершкович. Он не раз об этом говорил.

— Столько же лет, как и про лимит, идет разговор о том, что надо вернуть продажу пива на стадионах. Минздрав против, как я понимаю.

— Ну, не знаю, почему они против. Во всем мире оно продается. Когда было первенство мира по футболу у нас — продавалось пиво. Ни пьяных дебошей, ничего особенного не было. Ну, давайте я упрощу. Напился пива с водочкой и пошел на стадион. Сильно хуже. Запретный плод всегда сладок.

— Единственный провокационный вопрос за все наше интервью — "Динамо" станет чемпионом в этом сезоне?

— Мы в прошлом году могли стать чемпионами, не хватило даже не половины, а четверти шага. Не донастроились. Я и [Марцелу] Личке (бывшему главному тренеру "Динамо" — прим. ТАСС) потом об этом говорил, надо было играть как на последнем бою. Сегодня по составу, по подходам, по менеджменту, по стадиону, по болельщикам у "Динамо" есть все шансы [стать чемпионом].

— После этого, наверное, в интервью Сергея Степашина больше не будет фразы, что с "Динамо" приходится мучиться.

— Ну, сейчас уже мучения нет. Команда играющая, и люди пришли на стадион. Я не забуду сезоны в Химках, когда мы еще и вылетели. Помните? Вот это было мучение. И по игре. Сегодня играющая команда. Одна из самых играющих команд сегодня — московское "Динамо".

— Сейчас Влад Бумага — амбассадор "Динамо". Знаете его творчество? Понимаете?

— Понимаю, понимаю.

— Поддерживаете?

— Ну, почему бы нет? Тем более что нравится молодежи нашей, слава богу. Ведь многие ребятишки приходят на стадион на Влада, а потом смотрят футбол.