Александр Коган: история с фигуристкой Жилиной — проблема общего характера

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России — о самой обсуждаемой теме межсезонья в этом виде спорта и конгрессе ISU

Самой обсуждаемой темой межсезонья в фигурном катании стал несостоявшийся переход фигуристки Вероники Жилиной в сборную Азербайджана. В нынешнем сезоне Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) было одобрено несколько переходов, но в основном это коснулось тех, кто переехал в другую страну с родителями, сменив постоянное место жительства. Жилиной в переходе было отказано сначала ФФККР, потом Международным союзом конькобежцев (ISU). Что стало причиной, в интервью ТАСС пояснил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

— Не так давно вы вернулись с конгресса ISU. Что там происходило?

— Мы, как полноценные члены Международного союза конькобежцев, действительно приняли участие в работе внеочередного конгресса. В этот раз он был посвящен изменениям в конституции ISU — основном документе международной федерации. Некоторые из них, такие как частичное изменение структуры и процедур принятия решений, соответствуют духу времени. В числе положительных моментов отмечу то, что различные серьезные изменения в технических требованиях к спортсменам и правилах теперь могут происходить один раз в олимпийский цикл, а не так, как раньше, когда изменения происходили чуть ли не каждый год. Эти изменения мы поддержали.

— Для Антона Сихарулидзе, сменившего на посту Александра Горшкова, это был первый конгресс ISU. Как его приняли?

— В первую очередь его встретили как олимпийского чемпиона — с большим уважением и с абсолютно адекватной реакцией на то, что он стал руководить нашей национальной федерацией. У Сихарулидзе огромный опыт переговорных процессов, в том числе в бизнесе, а также в Госдуме РФ. Невооруженным глазом видно, что он понимает эти процессы и чувствует себя в них как рыба в воде. Лично я очень рад, что он смог познакомиться и с большинством членов совета ISU, и с его руководством.

Были, кстати, и приятные встречи, в том числе с президентом федерации фигурного катания Великобритании, олимпийским чемпионом Робином Казинсом — он когда-то ставил программу Сихарулидзе, но с первого взгляда они друг друга не узнали. Спрашиваю обоих: "Узнаете друг друга?" Только спустя секунды раздалось: "Вау". В спорте результат, которого ты достигаешь, особенно на Олимпийских играх, навсегда остается с тобой. И уж что-что, а к этому отношение не меняется.

— Обсуждался ли вами на конгрессе переход Вероники Жилиной в Азербайджан?

— Нет, там перед нами стояли другие задачи. Конгресс такие частные вопросы не обсуждает, это прерогатива Совета ISU. Но о том, что Азербайджанская федерация фигурного катания подала апелляцию в ISU на то, что мы якобы безосновательно не даем разрешение фигуристке на смену спортивного гражданства, мы были уведомлены, и ISU запросило ФФККР предоставить обоснования отказа, что нами и было сделано. Но дело в том, что причины на то у нас были, поэтому ни о какой неправомерности речи не идет. Решение Совета ISU по данному вопросу это подтверждает.

— И каковы они? Что мешает отпустить фигуристку, которая два сезона не показывала результатов?

— Если говорить грубым языком, то вся эта история сопровождалась кучей нарушений и нестыковок. Все это вкупе и привело к тому, что в переходе Жилиной было отказано и нами, и ISU.

— Давайте начнем с ФФККР. В чем были нестыковки?

— Спортсменка пять сезонов была в сборной команде страны: в резерве или в основном составе — значения не имеет. Она обеспечивалась всем, что положено членам сборной. Мало того, в последние два года она была в списке перспективного резерва, получала дополнительное финансирование. Причем и она, и ее тренер. От федерации были выплаты.

И я напомню, что ФФККР практически не имеет государственного финансирования. В основном наши средства — это то, что зарабатывает федерация, плюс деньги от букмекеров, партнеров, спонсоров.

Мы подводили Жилину к сезону, оплачивали ее костюмы, она проходила углубленные медицинские обследования (УМО), как член сборной, и т.д. То есть по факту фигуристка была на достаточном обеспечении, ездила на сборы в Кисловодск, готовилась к сезону. Последнее УМО как член сборной команды страны она проходила в конце декабря 2024 года. Возникает вопрос — почему на протяжении всего сезона фигуристка несколько раз заявлялась на соревнования, а затем за два-три дня до старта снималась по болезни? Нам, конечно же, предоставлялись справки, и мы раз за разом распределяли ее на этапы Гран-при как члена сборной.

Я где-то услышал формулировку, что она "случайно" вошла в состав сборной, "случайно" зачислена. У нас есть обращение ее тренеров с просьбой поддержать фигуристку, включить ее в сборную. Она была зачислена в сборную не случайно, я еще раз это подчеркиваю. А последний ее договор как члена сборной об оплате до конца сезона-2024/2025 был подписан 13 января 2025 года. Тоже случайно?

— Тем не менее Жилина получила гражданство Азербайджана?

— С этим тоже вопросы. Мы все видели паспорт зеленого цвета, который Вероника демонстрировала на растиражированном фото. Но это паспорт для поездок за рубеж и получения виз, то есть тревел-документ по трактовке правил ISU, а не подтверждение полноценного гражданства. Кроме того, в ISU была предоставлена справка от коммерческой структуры, что она зарегистрирована и проживает в жилом комплексе в Баку с 2023 года, хотя общеизвестно, что она постоянно проживает в Москве, и этот московский адрес ее проживания был ею указан в договоре с федерацией от 13 января 2025 года, о котором я говорил. Почитайте закон Азербайджанской Республики о гражданстве, там все ясно сказано, в том числе и о необходимых сроках проживания в Азербайджане. А Вероника была там два раза в жизни. Впервые в Азербайджан она выезжала два раза в 2025 году максимум на сутки-двое.

— Хорошо, переход, мягко говоря, не сложился. Какой может быть дальнейшая судьба спортсменки? Она рвется выступать, что ей делать?

— Прежде всего понять: она наша спортсменка, она российская спортсменка, и она может принимать участие в наших соревнованиях как гражданка России. И никто не будет ей чинить никаких препятствий. Мы всегда на стороне спортсменов, мы всегда их поддерживаем. Если захочет Вероника, ее тренеры — пожалуйста, у них будут все возможности реализовать себя.

— Еще такой вопрос. Насколько сторона Жилиной — ее тренер Евгений Плющенко, генеральный директор академии Плющенко Яна Рудковская — активно контактировала с вами в процессе этого перехода?

— В целом они всегда на связи. Но в этом вопросе они ни за какими консультациями к нам не обращались.

Я здесь другое отмечу — это вопрос более глубокий. Надо признать, что мы столкнулись с проблемой общего характера, особенно в настоящий период недопуска наших фигуристов к международным соревнованиям. Получается, что спортсмены готовятся, в том числе и за государственные деньги, начинают кататься на государственном льду, а через несколько лет, став благодаря нашей российской системе подготовки более-менее сильными, попадают в поле зрения иностранных федераций. И в результате спортсмены, которые еще вчера тренировались за счет российского государства, ФФККР, вдруг оказываются в другой стране.

Да, переходы были и будут, это понятно, но есть же регламентированный процесс перехода, согласованность с федерацией. А сейчас что мы видим? Мало того, большинство перешедших в другие федерации спортсменов либо заканчивают через год-два, либо просятся обратно.

Мы неоднократно обсуждали вопрос переходов с руководством ISU, и они подтверждают, что правило ISU о переходах нуждается в серьезных изменениях, и что это будет сделано. Вот поэтому я даже не буду переходить к причинам, согласно которым ISU принял решение отказать в этом переходе. Но хочу обозначить, что в данном вопросе ISU строго придерживался действующих правил перехода спортсменов.