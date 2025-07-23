Российский еврейский конгресс (РЕК) — крупнейшая светская еврейская общественная организация России — недавно избрал нового президента, которым стал предприниматель и соблюдающий иудей Александр Генцис. В интервью ТАСС он рассказал о личном пути к принятию иудаизма, подъеме еврейского самосознания в современной России, религиозном меценатстве, патриотизме и реализуемых на протяжении тысячелетий традиционных ценностях

— Александр Юрьевич, начнем сразу с актуального. Как сейчас, с вашей точки зрения, еврейская община и РЕК, как представляющий ее орган, разделяют судьбу страны? Как вы видите роль РЕК в современной российской политике?

— Я седьмой по счету президент Российского еврейского конгресса. Это одна из старейших и уважаемых организаций, которая занимается благотворительностью в еврейском жизненном пространстве. В следующем году нам исполняется 30 лет, и я, как человек, который относительно недавно возглавил организацию, конечно же, чувствую и понимаю место и роль РЕК в жизни нашей родины, нашей страны. Важный наш принцип, который заложен в Торе, заключается в том, что еврейская община на территории той страны, в которой она проживает, априори по закону поддерживает законы этой страны. Это фундаментальный принцип, и, если вы посмотрите историю, вы едва ли найдете хотя бы один пример, когда еврейские общины были задействованы в каких-то действиях противоправного характера или не поддерживали по-настоящему ту страну, в которой они живут. Соответственно, так было и до революции, и до появления СССР.

Сейчас происходит удивительное время воссоединения и подъема из предыдущих поколений, из истории народа, тех знаний, объединяющих сил и принципов, которые сделали еврейский народ уважаемым, известным и присутствующим во многих странах мира на более-менее существенных позициях. РЕК — не религиозная организация, и мы не являемся носителями религиозных ценностей, но, как я часто говорю: "Нет нерелигиозных евреев — есть евреи, которые не соблюдают постулаты и правила религиозной жизни".

Потому что сама суть сохранения нашего народа идет от религиозности, сосредоточена в том, что наши прадеды и пращуры верили в единого Бога, жили по законам, которые написаны в Торе, подчинялись этому единому правилу, и не просто сами подчинялись, а демонстрировали это подчинение другим народам. И этот принцип, заложенный в нашем народе, сейчас реализуется в его отдельных частях

Мы в РЕК видим свою очень важную роль в поддержке еврейской идентичности как части общего процесса гражданского общества. То есть люди находятся в гражданском обществе, живут своей жизнью, подчиняются всем законам, которые в гражданском обществе присутствуют, но при этом остается закрытой духовная часть их идентичности. В СССР при социализме эта часть вообще никаким образом не развивалась в силу того принципа жизни, который был. Мы же показываем людям, что быть евреем в нашей стране сейчас — это безопасно, потому что в России один из самых низких уровней антисемитизма, и мы чувствуем защиту общественных организаций и отсутствие прямых угроз на улицах, которые есть во многих странах. Также мы показываем, что в России есть сообщества бизнесменов, меценатов, которые, к слову, создали РЕК и могут помогать в разных ситуациях. То есть евреи, родившиеся в России, — не одни, есть созданные системные институты. И я вижу свою роль в продолжении системного развития РЕК, для того чтобы жизнь евреев, в первую очередь в нашей стране, была легче. Это касается просто человеческой жизни, здоровья, безопасности, образования, медицины, психологической помощи, развития карьеры и так далее.

— То есть вы целенаправленно работаете на российском поле? Россия для РЕК не является временной заменой иных стран — в частности, Израиля?

— Это очень простой вопрос: мы работаем в России. Российский еврейский конгресс — это организация, которая помогает в первую очередь евреям, находящимся в России. Но так как евреи связаны друг с другом, и это нация, которая по определению, исходя из своей истории, имеет очень хорошие горизонтальные связи, то у нас есть родина, в которой мы родились, где мы ходили в детский сад, в школу, — и это Россия. Но у нас есть и историческая родина, Израиль, про которую мы знаем и помним. Соответственно, связи с Израилем у РЕК очень хорошие, но наш основной фокус — это работа в России.

— Централизация в нашей стране — традиционное явление: все сосредотачивается в Москве, Петербурге и крупных региональных центрах. Но если мы посмотрим на историю российского еврейства, то оно было сосредоточено в провинции, в "местечках". Как вы относитесь к вектору развития РЕК в этом ключе?

— Централизация — это вечный вопрос России. И здесь, мне кажется, так как в аббревиатуре РЕК первая буква идет от России, а только вторая от еврейства, то мы неизбежно находимся в реальном российском контексте. А он таков, что основная деятельность, активность и основное движение происходит в нескольких центрах. Даже по количеству религиозных учреждений можно сказать, что, например, в Москве несколько десятков синагог, в Питере несколько синагог, а, например, в миллионном Нижнем Новгороде — одна синагога. И хотя она и прекрасная, и большая — она одна, а там большое количество евреев. Это проблема, потому что поднимать и развивать духовную жизнь в Москве, с моей точки зрения, легче, чем это делать в регионе.

РЕК задуман как региональная организация. Мы работаем в большом количестве центров по России: это не один и не два — это десятки городов, в которых евреи получают помощь и видят работу РЕК. Если посмотреть географию нашей работы, она будет заметна на территории всей страны. Например, в начале сентября будет открываться новая синагога в Набережных Челнах, деньги на которую в том числе собирал Российский еврейский конгресс. Наши центры есть по всей стране от Курска и до Дальнего Востока, но разница в уровне: московские центры более развиты.

Впрочем, если будет региональная инициатива, то мне как президенту будет намного важнее и интереснее поддержать ее, чтобы в этом пространстве было создано что-то новое, потому что это повлияет намного сильнее, чем в московских условиях. Региональная история и поддержка тех людей, которым тяжелее, для меня очень важна.

Вы упомянули историческое проживание евреев в провинции. После присоединения Украины и части Польши в конце XVIII века евреи впервые появились на территории России. И тогда стал действовать принцип, который запрещал выезд из "местечек". В прошлом веке, после революции 1917 года, евреи рассредоточились по стране в несколько этапов. Сначала был отменен принцип "оседлости", и евреи смогли переехать в разные города, затем Великая Отечественная война — когда миллионы евреев были убиты, но десятки и сотни тысяч смогли эвакуироваться в разные регионы нашей страны. Дальше была миграция людей, связанная с развитием экономики: стройки, поднятие целины, сибирские проекты, стройка БАМа, в которых участвовало очень большое количество евреев, и в этих местах сложились еврейские сообщества, которые до сих пор существуют во множестве городов. Поэтому очень хорошо, что сейчас в десятках городов есть или еврейский центр, или синагога, то есть при наличии желания человек может найти, где познакомиться с историей народа и с религиозными аспектами.

— Следующий вопрос о потенциальном взаимоотношении между РЕК и Федерацией еврейских общин России (ФЕОР). Нужен ли голос объединенного российского еврейства, с вашей точки зрения?

— Здесь очень важно разобраться в сути происходящих процессов. Я знаю, что часто сравнивают РЕК и ФЕОР, и их как бы так немножко противопоставляют, ставя вопрос, надо нам объединяться или не надо. Однако ФЕОР — это религиозная организация, которая объединяет религиозные общины, во главе ФЕОР находится главный раввин России, уважаемый Берл Лазар. Российский еврейский конгресс, в свою очередь, — нерелигиозная организация, которая занимается сбором благотворительных средств от религиозных и, что очень важно, нерелигиозных людей, евреев и не только евреев. Для чего? Для того, чтобы поддерживать социальные, экономические, духовные, культурные, образовательные проекты людей, причисляющих себя к еврейской идентичности. Мы не проверяем маму, мы не спрашиваем, соблюдает ли человек кашрут, мы не занимаемся этими вопросами, тем самым мы находимся в разных плоскостях.

Более того, РЕК поддерживает все религиозные направления, которые есть в России, — это не только ФЕОР, как минимум есть еще и Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР), и здесь есть определенное религиозное разделение. У евреев есть анекдот по этому поводу, что, когда еврей попадает на необитаемый остров, он должен построить две синагоги, чтобы в одну ходить, а другую — игнорировать.

При этом ситуация с еврейской жизнью сейчас в России абсолютно уникальна. Я был в десятках стран мира, и везде, где нахожусь, я стараюсь посмотреть и побыть внутри еврейской жизни. И я вижу, насколько близки разные течения и разные направления еврейства в России, это абсолютно уникальный момент времени. Например, 26 ияра в недавний праздник, в Московской хоральной синагоге на Китай-городе был главный раввин России Берл Лазар, главный раввин России Адольф Шаевич [по версии РЕК и КЕРООР], был вице-президент РЕК Герман Захарьяев, который возглавляет фонд горских евреев (СТМЭГИ), был я, как президент РЕК. Все пришли и все вместе праздновали. И это демонстрация того, что вопроса о том, нужен объединенный орган еврейства или не нужен, нет на повестке дня. Не нужно заниматься специальным созданием каких-то структур, которые не поддерживаются жизнью, важнее внутри существующих структур заниматься объединением людей, чтобы вещей, которые позволяют делать общее, было больше, а вещей, которые разделяют, — меньше, и чтобы они не препятствовали людям делать добрые дела. Потому что именно вместе мы можем сделать больше добрых дел! Я очень приветствую любой вопрос про РЕК, ФЕОР, КЕРООР, потому что ответ на него может людям объяснить суть того, как сейчас живет еврейская часть населения нашей страны.

И если посмотреть статистику поддержки общин, то на первом месте у нас общины ФЕОР, на втором — КЕРООР, и дальше прямо по списку так или иначе идут все общины, которые представлены в нашей стране по направлениям внутри иудаизма. И они все поддерживаются РЕК, потому что РЕК — это именно такая организация, которая, с одной стороны, не является религиозной, а с другой стороны — может делать добрые дела для всех евреев России.

— То есть РЕК — организация не религиозная, но ориентированная на духовное?

— Да, и это очень важный момент. У евреев, как я сказал, нет нерелигиозных, но есть несоблюдающие. Когда ты выходишь за пределы конкретного способа соблюдения, ты находишься в тех ценностях и заповедях, которые написаны в Торе. А Тора — это тот же Ветхий Завет в христианстве.

— С вашей точки зрения, нужно ли усиливать вклад еврейской общины в патриотическое воодушевление современной России?

— Вы знаете, мне кажется, что в такие непростые времена есть дополнительный спрос на понятные добрые дела. Сейчас мы видим, что идут глобальные процессы перестройки базовых способов развития стран, взаимоотношений между странами, на повестку дня выходят вопросы, которые до этого не особо и поднимались. И главное здесь, мне кажется, — это те базовые ценности, которые проверены не годом, не десятилетием, а тысячелетиями. И эти базовые ценности очень простые, просто мы часто о них забываем.

Это приоритет человеческого счастья, человеческой жизни. Посмотрите: никто так, как еврейский народ, не заботится о сохранении одной человеческой жизни, и это важнейший постулат. Второе — это ценности семейных отношений. Посмотрите, еврейские семьи — пример добрых, уважительных, многолетних отношений, когда муж уважает жену, жена уважает мужа, и они вместе живут и рожают детей. И здесь мы видим третий постулат — многодетность — то, что сейчас является одной из важнейших повесток в России. Но посмотрите, еврейские семьи многодетны. Три, четыре, пять, семь, девять детей бывает, и это происходит в наше время, в нашей стране. Очень много моих знакомых еврейских семей многодетны. Четвертая ценность — никакому традиционному еврею не придет в голову, что может быть не два пола, а, например, три или четыре, это невозможно. И пятое, что самое главное, — это доброе, уважительное отношение к другим людям, которые с тобой не связаны ничем. Это то, что связывает человека с другим человеком, это базовая основа жизни.

Одного еврейского мудреца спросили, может ли он рассказать Тору, стоя на одной ноге. Он ответил: "Делай для другого только то, что ты хочешь, чтобы делали тебе". Мне кажется, что вот эти базовые понятия в такое время, как наше, определяют основу развития общества на следующие годы и десятилетия. Потому что выиграют те страны и выиграют те системы жизни, в которых эти принципы победят, причем победят у большинства в народе. И в этом смысле это и есть наш вклад в воодушевление современной России

— То есть патриотизм сосредотачивается на ценностях доброго и внимательного отношения к людям?

— Наш патриотизм заключается в правильных, честных и очень доброжелательных и эффективных взаимоотношениях с теми людьми, которые вокруг нас. Это наше оружие, это то, ради чего мы находимся в XXI веке и, может быть, в том числе и разговариваем сейчас. И для РЕК это то же самое оружие. Мы даже в самые трудные времена собираем деньги и объясняем людям, почему нужно заниматься благотворительностью — именно в текущий момент, какой бы ни была экономическая ситуация. И люди, которые поддерживают нашу организацию, отдают свои деньги, при этом они не покупают никакой материальный товар, предмет быта, не меняют свой автомобиль, но они делают нечто более важное: они делают жизнь других людей лучше.

Я планирую и дальше делать так, чтобы как можно больше новых попечителей увидели возможности для благотворительности как развития самого себя. Увидели, что это нужно самому человеку, ведь когда человек отдает что-то от себя, он делает свою жизнь лучше. В Торе написано, что надо больше отдавать, чтобы лучше жить, — хотя многие думают, что для того, чтобы лучше жить, надо больше брать. И этот переход очень сложен, его очень трудно прочувствовать. Но я вижу свою роль, в том числе на посту президента РЕК, чтобы донести этот принцип до как можно большего числа людей, в том числе и на своем примере.

— Получается, РЕК занимается не столько тем, что мы сейчас стали называть традиционными ценностями, сколько тем, что исторически было традиционным? Тем, что мы, в общем, можем назвать просто ценностями?

— Конечно. Мы за счет своего стиля жизни, за счет изоляции эти ценности сохранили, и это было просто, потому что российские евреи ровно так и жили. Нам не надо возвращать эти ценности, потому что мы их в массе своей не теряли. И в этом смысле сейчас мы можем демонстрировать пример того, как можно жить долго, в любви и в уважении, растить детей, добиваться хороших результатов и быть счастливым.

— Что вы можете сказать о внутриобщинном конфликте между светскими и религиозными элементами еврейского сообщества?

— Этот вопрос для России абсолютно неактуален, потому что у нас большинство евреев являются нерелигиозными: они выросли в СССР, где религиозность была сметена за три поколения.

При этом я очень рад, что в России нет такого конфликта (между светскостью и религиозностью — прим. ТАСС), который заметен в Израиле. Если у нас человек открывает для себя Бога и хочет больше соблюдать, то у него есть возможности постепенно начать это делать. Людей, которые соблюдали бы в чистом виде, у нас не слишком много, но много людей, которые чуть-чуть попробовали кашрут, надели тфилин, стали приходить в синагогу. Пусть они делают это для развития своего духовного мира и приобщения к основам своего народа — это делает их жизнь лучше, а они уже делают лучше жизнь других.

Это тот путь, который в том числе привел меня на пост президента Российского еврейского конгресса, потому что я начинал как нерелигиозный человек и так шаг за шагом, открывая историю еврейского народа, приобщаюсь к тем традициям, которые на протяжении двух тысяч лет сохраняли мои прапрапрапрапрадеды.

— Наконец, в чем заключается сегодняшняя деятельность РЕК? Какую конкретную помощь людям оказывает организация?

— Мы занимаемся пятью направлениями поддержки. Первое направление — классическая поддержка малоимущих людей, которые находятся в трудной ситуации. На этом направлении сосредоточено большинство благотворительных фондов нашей страны, и Российский еврейский конгресс реализует около трети своей деятельности в этой области.

Второе направление, которое для нас важно и которое помогает нам сохранить идентичность и память о тех событиях, которые были, — это все, что связано с борьбой с антисемитизмом. Важно, чтобы в России и в дальнейшем антисемитизм находился на минимальном уровне. В этом смысле мне очень приятно, что я чувствую эту позицию со стороны руководства страны, в том числе когда президент Путин говорит на параде 9 мая о том, что Россия является борцом против антисемитизма. Для меня, как для еврея и руководителя РЕК, — это принципиальная и очень важная точка.

Третье — это сохранение памяти о Холокосте как о наибольшей трагедии еврейского народа. Мы должны об этом знать, мы должны об этом рассказывать своим детям с той целью, чтобы никогда больше этого не допустить.

Следующее крайне важное для нас направление связано с поддержкой культурных проектов. При этом культурные проекты могут выходить за пределы еврейской идентичности.

И, наконец, это поддержка еврейского предпринимательства, социальные проекты и, что еще более важно, с моей точки зрения, — образование и обучение. В еврейской традиции одной из главных задач было обучение детей, и евреям удавалось достигать хороших результатов и в науках, и в медицине, поскольку на протяжении тысячелетий истории народа образование было встроено в систему жизни. Общины не только радовались и праздновали, но и серьезно обучали детей. Мы видим сейчас, что у системы еврейского образования много интересантов не только в еврейском мире, но и просто у людей, которые разбираются в образовании и понимают, почему детей имеет смысл учить в таком виде. Мы видим, насколько это большая перспектива, и хотим на этом серьезно сосредоточиться.