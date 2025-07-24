Игорь Додон: Молдавия должна быть открыта для сотрудничества с Россией

Левые партии в Молдавии объединяются в избирательный блок, чтобы отстранить от власти на парламентских выборах правящую Партию действия и солидарности президента Майи Санду, антироссийская политика которой ввергла страну в жестокий экономический кризис и привела к расколу общества. О том, как было принято это непростое решение, в интервью ТАСС рассказал лидер Партии социалистов, экс-президент страны Игорь Додон

— Игорь Николаевич, вы заявили, что политика конфронтации с Россией, которую проводит Санду и ее партия, обернулась "выстрелом в ногу". Но это признает и правительство Дорина Речана, отмечая, что удалось поддержать только 80% западных санкций. Многих в Молдавии удивляет тот факт, что ЕС и США торгуют с Россией, а Кишиневу почему-то запрещают. Вы до избрания президента были вице-премьером по экономике, какой ущерб стране нанесла такая политика?

— Могу добавить, что Украина села за стол переговоров с Россией, США настаивают на их активизации. На этом фоне упорство нашей власти выглядит по меньшей мере странно, ведь их политика нанесла непоправимый урон экономике, страдают люди. Наши специалисты подсчитали, что ущерб составил не менее €5 млрд, что для небольшой Молдавии огромная сумма, сопоставимая с внешним долгом, который при нынешней власти удвоился. Это только то, что мы потеряли в качестве экспортной выручки, от падения ВВП. Особенно пострадала наша главная отрасль — агропромышленный комплекс. Сейчас в стране пошел вал банкротств фермеров, и в ближайшие годы этот вал будет только расти.

— При этом в магазинах Молдавии полно фруктов и овощей, других продуктов питания, но подавляющая их часть привезена из Греции, Турции, Украины, Южной Америки.

— Это итог политики, которую проводила в экономике правящая Партия действия и солидарности, которую учредила и продолжает ей руководить президент Майя Санду. Мы требовали от них вернуться к закону, который был принят во времена моего президентства, — об обязательной 50-процентной доле молдавской продукции на полках в магазинах. На меня тогда жестко давили послы стран ЕС, глава европейской миссии в Кишиневе Петер Михалко даже угрожал санкциями Брюсселя. Но нам удалось тогда договориться как с партнерами, так и с крупными торговыми сетями. Однако, как только к власти пришла Санду и ее партия, закон сразу отменили. Если мы придем к власти после предстоящих 28 сентября выборов в парламент, мы его вернем.

— Вы посетили недавно Москву и Минск вместе с Тарлевым и Влах, где провели переговоры с членами российского правительства. Затем у вас была встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. И Россия, и Белоруссия хотят восстановить с Молдавией взаимовыгодные, дружеские отношения. Почему этого не хотят в Кишиневе?

— Санду и ее партия не самостоятельны и действуют в угоду чужим интересам. Им в Брюсселе поставили условие сделать все возможное, чтобы разорвать отношения с Россией. Они и стараются, рапортуя, что отменили целые пакеты соглашений. Но признают, что аннулировать все наработанное за годы независимости невозможно. За это желание президента и ее партии угодить чиновникам в Брюсселе молдавский народ платит высокую цену через разрушение экономики. Если же исходить из национальных интересов, то мы должны были поступить в этом вопросе, как и другие страны СНГ. Та же Грузия, например, не присоединилась к санкциям, и у них экономика не обвалилась, как у нас, а растет: ВВП увеличился на 10%, потому что вырос экспорт, в страну идут серьезные инвестиции. Исходя из тех же национальных интересов, мы должны быть открытыми для экономического сотрудничества с Россией, иметь прямые контракты по газу и энергетике, а не покупать российский газ и электричество по завышенным в несколько раз ценам через посредников из ЕС.

— Провластные СМИ, комментируя вашу поездку в Москву и Минск, обвинили в предательстве национальных интересов.

— Мне кажется странной ситуация, что молдавским политикам, которые открыто выступают за ликвидацию Молдавии как государства и объединение с Румынией, таких обвинений власти не предъявляют. На мой взгляд, предателями являются те, кто работает на разрушение нашей страны, подчиняя ее глобалистам. Мы этого никогда не делали и не будем делать. Мы защищаем национальные интересы и поэтому готовы сотрудничать как с российскими, так и с западными партнерами. Хочу подчеркнуть, что мы не против Европейского союза, мы хотим расширять сотрудничество с нашими европейскими партнерами. Но при этом всегда будем ставить во главу угла интересы страны.

— Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта в ходе недавнего визита в Кишинев обещали властям Молдавии скорое присоединение к ЕС. В правительстве утверждают, что это произойдет уже в 2028 году. Сроки реальны?

— Это не саммит был, а некий "кофе-брейк" на пару часов, в ходе которого не было ни серьезных переговоров, не принято решений. Его цель — поддержка рухнувшего рейтинга партии Санду перед выборами. Обещания о скором вступлении в ЕС, которые раздают и в Кишиневе, и в Брюсселе, — очередная "предвыборная морковка" для молдавских поклонников Санду и ее партии. На самом деле в них не верит ни глава Еврокомиссии, ни молдавское руководство. Нам предоставили статус кандидата в ЕС только из-за Украины, в противном случае мы бы его не получили. Это общеизвестно. Турция, Сербия, Албания, Черногория являются кандидатами уже десятки лет, некоторых из них обещали принять уже в этом году, но ничего не происходит. А ведь по ряду положений они гораздо ближе к европейским стандартам, о которых говорят в Брюсселе. У них нет проблем, как у Украины и Молдавии. И руководство ЕС, и наши власти не скрывают, что мы идем в пакете с Украиной, где идет вооруженный конфликт, который неизвестно когда закончится. И у нас проблема Приднестровья не решена. Какое тогда может быть вступление в ЕС?

— Оппозиция жалуется на давление властей, которое нарастает с приближением выборов. Суд над главой Гагаузии Евгенией Гуцул, жесточайшая зачистка СМИ, снимаются с выборов оппозиционные партии, ЦИК предлагает ограничить деятельность крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов. Так власти готовятся к выборам?

— Все эти действия выдают страх власти перед выборами, которые, судя по опросам, они проигрывают. Они понимают, что не выполнили и части своих обещаний дать старт "хорошим временам", провалили управление страной, ввергнув ее в жесточайший кризис, опасно расколов общество на "хороших" и "нехороших" людей. И теперь пытаются подавить, запугать оппонентов. Методы применяются разные. По поводу Гуцул позиция социалистов известна: она победила на выборах главы Гагаузии, где практически 99% населения против нынешней власти, и выступает за сотрудничество с Россией. Поэтому ее и решили наказать. Я считаю, что обвинения против Гуцул необоснованны, ее надо отпустить, а Санду должна назначить ее членом правительства Молдавии, как это прописано в законе. Суд над ней затягивается, так как властям не было выгодно поднимать шум перед приездом главы Еврокомиссии. Приговор оставили на потом, когда избирательная кампания будет в разгаре.

— А санкции против мэра Кишинева Иона Чебана, который является одним из лидеров блока проевропейских партий "Альтернатива"? На каком основании Бухарест принял решение запретить ему въезд в страну и какова реакция на это молдавской власти?

— Здесь ситуация другая. Чебан несколько лет назад поменял свою политическую позицию на 180 градусов. Ранее он был членом Партии социалистов, выступал за суверенитет Молдавии, за молдавский язык. А потом попытался быть "своим среди чужих". Мне это напоминает ситуацию с бывшим лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком, который обещал сотрудничать с Москвой, но вместе с тем брал обязательства перед американцами бороться с Россией. И доигрался. Пришло время, когда "большие игроки" сказали: а кто это нас там пытается обмануть? И ему пришлось бежать из страны. Чебан попытался сыграть в ту же игру. То, что произошло с ним, — попытка молдавской власти ударить по блоку "Альтернатива", одним из лидеров которого является мэр. Но думаю, что атака властей на него обернется ростом рейтинга блока за счет так называемого эффекта виктимизации.

— Власти издали учебник истории для школьников, оплакивающий поражение Гитлера и его союзника — румынского диктатора Антонеску, развернута борьба с русским языком, на котором говорит 90% населения страны. Наращивается давление на Православную церковь Молдавии, школьников заставляют смотреть фильмы про сталинские репрессии, объявлено о планах закрыть российский центр науки и культуры. Зачем власти хотят поссорить молдаван с россиянами?

— Они идут по сценарию, который уже отработан на Украине. Те же режиссеры, те же сценаристы. Но у нас это пока не работает. Не получается у них. Мы надеемся, что после выборов к власти придут здравомыслящие политики и ситуация изменится.

— Оппозиция обвиняет власти Молдавии в увеличении военных расходов, сближении с НАТО, вопреки прописанному в конституции нейтралитету и воли большинства населения. Недавно было предупреждение Службы внешней разведки России о возможной эскалации напряженности в Приднестровье. Как вы считаете, такая опасность существует?

— Горячие головы за рубежом не прочь развязать здесь "второй фронт". Приднестровье для этого удобное место. Поэтому такой сценарий я бы не исключал, особенно в контексте предстоящих выборов. Если Санду увидит, что она проигрывает и теряет власть, то для отмены итогов голосования может быть задействован и такой сценарий. Да и пугать избирателей войной с Россией для нашей власти удобно! Так поступают союзники Санду в ЕС, прикрывая свои провалы российской угрозой. Макрон, премьер Великобритании, например.

— В Молдавии после прихода к власти Санду в несколько раз выросли цены на газ, электроэнергию, другие товары, что спровоцировало инфляцию в 30%. В этом году из-за решения властей Украины прекратить транзит газа из России в ЕС люди в Приднестровье в разгар зимы мерзли почти месяц без отопления. Вы на переговорах в Москве обсуждали эту проблему? Что можно сделать, чтобы энергокризис не повторился?

— Конечно, эта проблема волнует большинство населения нашей страны и ее обсуждали с членами правительства России. Рассматривали возобновление сотрудничества по разным направлениям, но три из них были приоритетными — энергетика, возобновление поставок молдавской продукции, восстановление транспортных коридоров с Россией. Нас заверили, что Москва готова к прямым переговорам с Молдавией по этим вопросам, есть и технические решения. Нужна только политическая воля, которой нет со стороны нынешней молдавской власти. Но время не терпит, нашим производителям нужно возвращаться на российский рынок. Мы за эти годы потеряли свою долю на нем. Практически на 80% снижены поставки алкоголя, яблок, другой продукции. Нам очень нужны российские удобрения. Мы намерены решить проблему доступа наших грузоперевозчиков на российский рынок, возобновить прямое авиасообщение. По всем этим трем направлениям новое правительство Молдавии, которое появится после выборов, должно начать действовать уже в первые дни после назначения.

— Многие оппозиционеры утверждают, что итоги голосования могут быть фальсифицированы. Как вы считаете?

— Думаю, не повторится ситуация с референдумом о вступлении в ЕС и выборами президента, которые Санду и ее партия проиграли нам внутри страны, но сумели подтасовать на открытых в западных странах участках. На те выборы и референдум каждый шел со своей стратегией, но теперь оппозиция действует вместе и слаженно. Социалисты, коммунисты, формирования Тарлева и Влах объявили о создании патриотического блока на левом фланге. Появился солидный игрок в центре — блок "Альтернатива", с которым мы сможем сотрудничать, чтобы не допустить фальсификаций. Основная работа здесь — с нашими гражданами за рубежом, где мы и сосредотачиваем сейчас главные усилия. Блок, который создают левые партии, защищает молдавскую государственность и христианскую веру, которую сейчас хотят заменить на ЛГБТ-идеологию (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено — прим. ТАСС), нейтралитет. Мы выступаем за восстановление отношений с Россией и сбалансированное партнерство со всеми странами. Победа на выборах для нас не цель, а средство спасти страну от нищеты и вымирания, от войны!