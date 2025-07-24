О том, как идет процесс подготовки к приватизации, планах иностранных компаний по возвращению в Россию и о том, во что стоит инвестировать россиянам и какие золотые слитки они предпочитают, в интервью ТАСС рассказал замминистра финансов России Алексей Моисеев

— У Минфина сейчас стоит задача по поступлениям в бюджет РФ по приватизации в 2025 году — 100 млрд рублей. Осталась ли такая планка или вы, может, ожидаете перевыполнение плана?

— На этот год задача — 100 млрд рублей. Сейчас поступления на уровне 30 млрд рублей. Это нормально, всегда основные сделки проходят к концу года. В прошлом году мы перевыполнили план буквально в конце декабря. Думаю, что в этом году будет то же самое. Сразу скажу, это не большая приватизация, это продажа имущества, изъятого по решению прокуратуры.

— Ранее вы говорили, что Минфин в 2026 году внесет около семи компаний на приватизацию. Какие сейчас планы насчет этих компаний?

— Этот перечень находится в правительстве. Несколько компаний уже согласованы, но пока окончательного решения правительства нет.

— Изменилось ли количество компаний?

— Нет. У нас есть определенный список, там значительное количество компаний. Стоит задача до 2030 года обеспечить 1 трлн рублей.

— Это те 30 компаний, из которых произошла "усушка"?

— Да, сейчас осталось 25, но это наш план до 2030 года. Из них с точки зрения готовности самих компаний, юридической структуры и привлекательности для рынка, мы выделили пять. Должны будем выйти в 2026 году на продажу. Но для этого необходимо получить решение правительства, которого пока нет.

— Планирует ли министерство менять подход к приватизации в ближайшие пять лет? То есть к продажам через биржу вместо сделок с инвесторами.

— Есть общий подход, который отражен в поручении президента, что мы должны продавать активы преимущественно на аукционе. Многие компании зарегистрированы как ООО, а для их продажи на бирже их нужно сначала перевести в АО, а затем в ПАО. Наше основное направление — это продажа на аукционе. В ряде случаев идем на то, чтобы продавать на конкурсе с инвест-условиями. Компании, имеющие стратегический характер, они продаются непосредственно на конкурсе.

Государственная дума одобрила инициативу о том, что когда имущество стоит ниже 100 млн рублей, то оно продается по решению Минфина, а то, что ниже 50 млн рублей, продается по решению Росимущества. Все, что дороже, как и прежде, требует решения правительства. Это было необходимо, чтобы быстрее освобождать государственную казну от ненужных объектов, так как доходы от продажи такого имущества незначительные — 2–3 млрд рублей ежегодно.

— Про иностранные компании хотела бы спросить. Мы знаем, что возвращение пойдет на рыночных условиях. А есть ли какие-нибудь еще требования к компаниям для возврата?

— С нашей точки зрения должны быть выработаны понятные критерии, которые связаны с тем, как компания ушла, что стало с производством, как поступили с интеллектуальной собственностью, и, конечно, факты наличия антироссийской риторики и, что еще хуже, конкретных действий, наносящих вред нашей стране. Только в отдельных случаях мы предлагаем рассматривать данные вопросы на подкомиссии.

У нас, например, в начале 2022 года не было контроля за опционными соглашениями компаний, которые покидали наш рынок. Прошло несколько лет, очевидно, что российские инвесторы вложили средства в эти компании, обеспечили как минимум сохранность и их развитие. Когда придут прежние владельцы и будут требовать по условиям опциона "вернуть за рубль", то будет несправедливо. Такие сделки должны рассматриваться на подкомиссии.

— Правкомиссия уже получала заявки на возвращение на текущий момент?

— Нет. Только от компаний, которые не уходили, были заявки на увеличение взноса в уставной капитал — таких заявок около десятка было.

— Про фондовый рынок. Ожидаете ли вы приток иностранных инвесторов в 2025–2026 годах на фондовый рынок?

— Интерес от инвесторов есть. При этом президент подписал указ, которым установил, что если инвестиции идут в ценные бумаги, торгуемые на бирже (мы говорим про акции ПАО и про облигации), то правила дружественных/недружественных инвесторов применяться не будут.

После выхода этого указа к нам стали обращаться потенциальные инвесторы, которые создают инвестиционные фонды под такие вложения. Обычно это выглядит так: фонд, зарегистрированный в дружественной стране, но с деньгами как от дружественных, так и недружественных инвесторов.

— Сейчас у нас данные по добыче золота официально с 2022 года не раскрываются. Можете ли вы назвать уровень добычи?

— Высокий. На самом деле значительно выше, чем до 2022 года.

— Как вы оцениваете текущую ситуацию на алмазно-бриллиантовом рынке?

— Реальная ситуация не так плоха, как мы предполагали. Нужно учитывать приостановку продаж, которую крупнейшие алмазодобывающие компании осуществили в конце прошлого года.

Полномасштабного кризиса, как в 2020 году, не наблюдается. Другое дело, что всех беспокоят долгосрочные тренды, которые выглядят неоднозначно. Видим новых игроков на рынке, особенно Индию, которая становится значительным потребителем бриллиантов. Считаю, что текущая ситуация на сегодняшний день неплохая. Как обычно бывает в кризисные периоды — "слабые игроки уйдут, а сильные останутся". Сильные игроки смогут потом от этого получить преимущество.

— Золотодобытчики РФ обращали внимание на то, что ЦБ не закупает золото в резервы у отечественных предприятий. Видите ли вы такую проблему и как возможно ее решить?

— Я понимаю аргумент Центрального банка, что закупка золота в резервы — это денежная эмиссия, поэтому здесь ему виднее.

— На фоне роста цен на золото не рассматривает ли Минфин возможность изъятия сверхдоходов у золотодобытчиков?

— Нет, не рассматривает.

— Обсуждения такие велись, ведутся?

— Мне о таких обсуждениях неизвестно.

— Какие меры ограничений экспорта золота рассматриваются, сейчас обсуждаются?

— К сожалению, сохраняется тенденция вывоза золота физическими лицами через страны, которые входят в Таможенный союз, это нас беспокоит. Наша идея по ограничению вывоза золота никуда не делась. Мы активно работаем с коллегами из Росфинмониторинга, Федеральной таможенной службы, которые нам подтверждают, что после введения ограничений на экспорт наличных иностранных денег мошенники стали чаще пользоваться золотом для перемещения капитала через границу Российской Федерации. Можем говорить о том, что золото до сих пор таким образом вывозится.

— А как вы оцениваете сейчас ситуацию со спросом на золото в России?

— Спрос стабильный. При этом достаточно высокий спрос у физических лиц на мерные слитки размером 50–100 г. Пользуются спросом и килограммовые, и даже стандартные слитки весом 12 кг. Вы знаете, экономическая риторика, которую мы сейчас наблюдаем в мире, указывает на то, что иностранная валюта, в которой все привыкли хранить сбережения, не является надежным способом хранения. Золото сейчас является единственной альтернативой.