Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт не будет поставлять оружие Киеву

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью ТАСС об отказе Будапешта участвовать в помощи, которую оказывают Украине страны — члены НАТО, перспективах строительства АЭС "Пакш-2" с участием госкорпорации "Росатом" и о готовности Венгрии продолжать импортировать российские газ и нефть

— Президент США Дональд Трамп объявил о поставках оружия Украине, за которые, по его словам, платить должны страны НАТО. Как Венгрия относится к этой инициативе? Планируете ли участвовать в ее финансировании?

— Позиция Венгрии в отношении этой войны хорошо известна, она остается неизменной. Венгрия — страна, которая никогда не поставляла оружие Украине, и мы не будем поставлять Украине оружие в будущем. Пока наше правительство находится у власти, наша цель в том, чтобы Венгрия оставалась вне этой войны и не была в нее вовлечена. Никакие вооружения не будут поставляться от имени Венгрии, и мы не будем выделять никакие финансовые ресурсы для поставок вооружений. Всем известна наша позиция. Исходя из этого, в прошлом году в НАТО мы договорились о неучастии [в помощи Украине], так что мы не имеем отношения к процедурам, нацеленным на координацию и финансирование закупок и поставок вооружений для направления их Украине.

— Делегации России и Украины сейчас ведут переговоры в Стамбуле. Чего вы ожидаете от этого раунда переговоров? Попытаются ли некоторые страны ЕС помешать этим усилиям?

— Мы надеемся, что переговоры будут успешными. Но в моем понимании, у этой войны есть только одно решение, для которого необходимо всеобъемлющее соглашение между США и Россией. Поэтому мы всегда рады информации о контактах между Россией и США, будь то контакты на уровне президентов или министров иностранных дел. Думаю, мы должны быть благодарны президенту Трампу за то, что он серьезно изменил политику США. После его возвращения в Белый дом линии связи между президентами США и России были восстановлены. Будучи маленькой центральноевропейской страной и учитывая нашу историю, мы очень хорошо знаем, что наличие прямого канала связи между российским и американским лидерами делает безопаснее весь мир, включая Центральную Европу. В отсутствие такого диалога мир становится менее безопасным. Мы надеемся, что президент Трамп и президент Путин продолжат взаимодействовать и говорить друг с другом. Что касается Европы, к сожалению, многие европейские лидеры препятствуют мирным усилиям. На словах они могут быть за [мирное урегулирование], но на деле они разжигают этот конфликт. Венгрия на протяжении последних трех с половиной лет выступала за прекращение огня и за начало мирных переговоров. Все это время за исключением последних двух месяцев остальные страны Европы критиковали Венгрию за это. Теперь, когда меня спрашивают, учитывает ли Венгрия имеющийся у нее рычаг влияния, обусловленный наличием отношений с руководством России, я напоминаю, что, когда мы делали это, мы подвергались серьезным нападкам. Когда премьер-министр Венгрии Орбан посетил Москву [в июле 2024 года] для встречи с президентом Путиным, когда я обсуждал [конфликт на Украине] с министром Лавровым, мы всегда подвергались нападкам. Это двойные стандарты и лицемерие, которые, к сожалению, свойственны Европейскому союзу.

— Учитывая многочисленные санкции ЕС против России, замечает ли Венгрия растущую "усталость от санкций" среди стран-членов на фоне их экономических последствий для Европы?

— На последнем заседании Совета ЕС по иностранным делам представитель одной из крупнейших и сильнейших стран Евросоюза заявил, что 17 пакетов санкций оказались неэффективными. И я с этим полностью согласен. Более того, я бы сказал, что эти 17 пакетов нанесли больше вреда Европе, чем России. На мой взгляд, они просто не имели смысла. Но если исходить из этого факта, то европейские страны делают совершенно разные выводы. Мы же говорим: если вы потерпели неудачу 17, а теперь уже 18 раз, зачем делать то же самое в 19-й? Если что-то не срабатывает 17 или 18 раз, пора прекратить. Но, повторюсь, из одного и того же факта разные страны делают разные выводы.

— Сообщается, что Росатом может начать строительство атомной станции "Пакш-2" уже этой осенью. Можете ли вы подтвердить эти сроки и назвать ключевые этапы проекта на ближайшие два года?

— Мы полностью привержены строительству этой новой атомной электростанции, поскольку она является краеугольным камнем нашей долгосрочной энергетической независимости и безопасности. У нас нет значительных запасов ни нефти, ни газа. Мы находимся в глубине континента и зависим от импорта. Поэтому атомная энергия имеет для нас ключевое значение: чем больше у нас ядерных мощностей, тем меньше мы зависим от импорта. Сейчас атомная энергия покрывает 33% потребности Венгрии в электроэнергии, и мы планируем увеличить эту долю до 70% в сотрудничестве с Росатомом. Мы надеемся, что осенью произойдет так называемая заливка первого бетона, после чего работы на площадке ускорятся. Производство долгосрочных комплектующих уже идет — это хорошая новость. Земля подготовлена, все прошло успешно. Так что я надеюсь, что заливка первого бетона состоится осенью и дальше строительство пойдет ускоренными темпами. И уже в начале следующего десятилетия мы сможем "повернуть ключ".

— Какие объемы газа и нефти из России Венгрия планирует импортировать в 2025 году? Возможно ли, что они достигнут рекордного уровня?

— Это вполне возможно, потому что я вижу: трубопровод "Турецкий поток" работает на полную мощность — и не без оснований. У нас есть долгосрочный контракт, плюс мы закупаем газ на спотовом рынке, плюс Словакия теперь получает газ через Венгрию, потому что Украина была "достаточно любезна" — в кавычках, конечно, — чтобы заблокировать транзит через свою территорию, поставив под угрозу энергетическую безопасность всего Центрально-Европейского региона. Так что когда мы говорим о солидарности, не уверен, что по обе стороны границы это слово понимается одинаково. Мы ожидаем, что по "Турецкому потоку" в этом году Венгрия получит около 8,5 млрд куб. м газа — это будет очень близко к новому рекорду. Что касается нефти, то поставки идут без перебоев — около 5–6 млн т на данный момент, и мы это ценим. Оба этих потока — и нефть, и газ — играют важную роль в сохранении в Венгрии тех тарифов на коммунальные услуги, которые Европа уже потеряла.

— Ведет ли Венгрия совместную работу с "Газпромом" — юридическую или техническую — по выработке решений на случай запрета импорта российского газа со стороны ЕС?

— Мне выпала честь участвовать в Петербургском международном экономическом форуме, где я провел встречи с руководителями крупнейших российских энергетических компаний. И там я убедился в их готовности продолжать поставки в Венгрию — даже если Брюссель попытается этому помешать. Так что решение придется искать, иначе безопасность венгерских поставок окажется под угрозой. Это вопрос чистой математики: оставшиеся каналы импорта не покрывают наш спрос. А если вы не можете покрыть спрос, вы ставите под угрозу свою национальную энергетическую безопасность. А это последнее, чего мы хотим.

— Каков текущий статус строительства нефтепровода между Венгрией и Сербией? Когда планируется начало работ и ввод в эксплуатацию? Влияет ли позиция ЕС на реализацию проекта? Принимает ли Россия участие в строительстве?

— Буквально два дня назад мы провели звонок по видеосвязи, в котором принял участие [первый] заместитель министра энергетики России Сорокин, а также министр энергетики [горнодобывающей промышленности и энергетики] Сербии Джедович-Ханданович. Мы уже готовимся к строительству, оно может быть завершено в 2027 году. Безусловно, необходимо не только построить трубопровод, но еще и эксплуатировать его. Для того чтобы им пользоваться, необходимы долгосрочные обязательства со стороны потребителя, поэтому мы в настоящее время обсуждаем уровень обязательств, на которые готовы пойти потребители, чтобы венгерская нефтяная компания MOL могла эксплуатировать трубопровод на постоянной основе.