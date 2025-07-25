"Люди смешат, пытаясь обидеть". Герой ЧМ Мальцев о мужском синхронном плавании

Семикратный чемпион мира — о победах, хейте, призовых и жарком Сингапуре

Александр Мальцев пока главный герой чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. На фоне исторических поражений российских синхронисток в соло, дуэтах и группах он сумел удержать лидирующие позиции на мировой арене после четырехлетнего перерыва — на его счету три золота и серебро. После окончания соревнований семикратный чемпион мира в интервью ТАСС рассказал о развитии мужского синхронного плавания, отношении к нему общественности, хейте и "холодном" Сингапуре.

— Александр, ваше выступление на чемпионате мира в Сингапуре пока самое яркое. Как вам кажется, поспособствует ли это тому, что синхронное плавание, и в особенности мужское синхронное плавание, у нас будет набирать популярность?

— Я очень на это надеюсь. Своим примером, своим выступлением я всегда старался доказать, что синхронное плавание красиво, когда в нем есть и мужчины, и женщины. Когда в дуэте можно показать танец между мужчиной и женщиной, в соло — мужскую сторону, чтобы соло отличалось от женских выступлений. Мне кажется, что нам это очень хорошо удается не только за счет наших спортивных достижений и медалей, но и за счет того, что мы показываем красивые программы, которые по достоинству оценивают и судьи, и зрители.

— Как бы вы оценили наше мужское синхронное плавание? Есть ваши последователи?

— У нас мужское синхронное плавание развивается очень сильно, в младших возрастных категориях занимается огромное количество мальчиков — они выступают на очень хорошем техническом уровне. Конкуренция с каждым годом растет, добавляется все больше регионов, поэтому у нас очень хороший потенциал. Одного из взрослых спортсменов выделить нельзя, сейчас дети растут, юноши переходят в юниоры, юниоры — во взрослый возраст. Увидим, как будет складываться ситуация в ближайшие несколько лет.

— Ощущаете ли вы уже конкуренцию?

— Этот чемпионат мира показал, что меня очень уважают в мире. Мои прошлые достижения также говорят о многом, поэтому главное для меня во время выступлений — не опускать свою планку и дальше совершенствоваться.

— Сколько у нас мужчин занимается синхронным плаванием? Наберется тысяча?

— Мне сложно сказать точно, я не считал, но это точно меньше тысячи.

— Заметили ли вы изменение в лучшую сторону отношения общественности к мужскому синхронному плаванию за 10 лет? Именно столько прошло с его дебюта на чемпионате мира в Казани.

— Я сталкивался с разными комментариями. Когда прошел первый чемпионат мира в 2015 году, уже многое изменилось: большое количество людей стало смотреть синхронное плавание именно благодаря тому, что в нем появились мужчины. Даже среди моих поклонников много тех, кто приобщился к синхронному плаванию с появлением мужчин. В том числе после нашего выступления в Казани.

Уже тогда отношение стало кардинально меняться. Сейчас я ощущаю поддержку, в основном меня окружают люди, которые поддерживают, и им нравится то, что мы делаем. Я все меньше сталкиваюсь с хейтом.

— Как вы реагируете на неприятные комментарии, которые оставляют, например, на спортивных ресурсах? Попадаются они на глаза?

— Раньше я читал, сейчас даже не открываю. Если и попадаются на глаза, то я посмеюсь, потому что бывают смешные комментарии. Люди хотят обидеть, но на самом деле только смешат.

— Есть ваш рейтинг самых смешных комментариев?

© Артем Кузнецов/ ТАСС

— Такие комментарии оставляют люди не особо высокого интеллектуального уровня, поэтому я их не будут повторять.

— В личные сообщения приходит негатив?

— Очень редко. В личку и во всех моих социальных сетях пишут только слова поддержки — люди, которые болеют за меня и хорошо относятся.

— Есть объяснение, почему в фигурном катании участие мужчин не вызывает такой реакции, как в синхронном плавании?

— Думаю, что и в фигурном катании можно найти такие комментарии. Если выложить материал на спортивном портале, который в основном посещают футбольные болельщики, то там и про фигуристов будут писать то же самое.

Но эти люди и балет наверняка никогда не видели и никогда на него не ходили. Так что комментировать их высказывания не хочется.

— Как, кстати, относитесь к футболу?

— Я особо не смотрю игровые виды спорта, мне больше нравится культура, искусство. А если говорить о спорте, то предпочитаю художественные виды.

— Есть ли друзья в спортивном мире?

— Из водных видов спорта общаюсь с Климентом Колесниковым. После каждого старта он поздравляет, это приятно. Я желаю ему удачи, чтобы он тоже на этом чемпионате мира проявил себя максимально.

— Каким запомнится этот чемпионат мира в плане организации? Были моменты, которые расстроили, помимо отсутствия зрителей на трибунах?

— Было достаточно холодно в бассейне, в комнатах, что связано с большим количеством кондиционеров и вентиляторов. Удивительно, что в Сингапуре, где на улице 30-градусная жара, мы умудрялись замерзать на тренировках и даже в отеле. Там тоже было достаточно холодно: на обеде или на ужине мы сидели в теплой одежде, чтобы не простыть.

В первый день даже использовали леденцы для горла, но со временем адаптировались. Слава богу, что не заболели.

— Про отношение соперников вопрос. Было видно, что все достаточно тепло принимали. Был хоть какой-то негативный случай на этом турнире?

— Нет, ни одного негативного комментария или случая не было, все очень доброжелательно и дружелюбно относились. Это приятно.

— Про призовые. За одну победу тут дают $20 тыс. Насколько это весомая прибавка к вашем бюджету?

— Посмотрим, сколько в итоге получится. Эти деньги идут не только спортсменам — тренер, команда тоже получают.

— Есть ли у вас материальная мечта? К примеру, наша рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова хочет купить квартиру.

— В принципе, нет. У меня нет такого, что надо купить что-то дорогостоящее. Я буду рассчитывать на будущее свой бюджет.

— А что с карьерой в целом? Есть мотивация продолжать с учетом отсутствия микст-дуэтов в программе Олимпиады 2028 года?

— Пока даже не хочется загадывать. Точно не после чемпионата мира нужно об этом говорить, потому что, пройдя сложный период такого накала страстей, хочется просто выдохнуть, немножко отключиться и забыть про спорт, соревнования и дальнейшие планы. Посмотрим, как будет дальше все развиваться, не будем загадывать.