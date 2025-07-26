Телеведущий, актер, продюсер, сценарист и профессиональный летчик Леонид Якубович 31 июля отметит 80-летие. Его лицо в России знает практически каждый, а его самого — казалось бы, единицы. В интервью ТАСС Леонид Аркадьевич рассказал, какой он на самом деле, не надоело ли ему "Поле чудес", о чем мечтает и чье мнение для него самое важное

— Леонид Аркадьевич, пять лет назад вы давали юбилейное интервью ТАСС своей дочери, которая тогда была корреспондентом в нашей редакции. За эти пять лет очень многое изменилось и в мире, и в стране. Какие основные изменения произошли у вас?

— Я работаю с утра до вечера. И это единственное счастье, которое есть. И у меня в этом смысле изменилось только то, что я сейчас заканчиваю пятую книгу. Я сыграл в двух спектаклях. Я написал два сценария. Слава богу, за исключением мелких шероховатостей, которые, естественно, есть у каждого, все нормально.

— Тогда в интервью вы говорили, что 75 лет очень сложно ассоциировать с собственной личностью. Сейчас как вы воспринимаете себя накануне дня рождения? Как вам эта будущая новая цифра?

— Да я сейчас не понимаю, о ком идет разговор (смеется). Все так быстро проскочило, что у меня нет ощущения изменений. Это какие-то цифры странные. Я не понимаю этого вообще. Я по-прежнему, повторяю, работаю. Я тренируюсь три раза в неделю. Я летаю. У меня нет ощущения, что что-то изменилось чисто физически. А из-за этого, следовательно, я себя замечательно чувствую. Голова работает, а мне больше ничего не надо.

— Многие любят симпатичные круглые даты отмечать, условно, в Доме Союзов, собирать друзей. Поскольку вы человек телевизионный, может быть, вы будете отмечать со зрителями?

— Нет. Во-первых, я увожу семью. Мы на семейном совете приняли решение убежать из Москвы и ничего этого не отмечать. Другое дело, что мы на Первом канале запланировали большое праздничное мероприятие, которое должно состояться в Цирке на Цветном бульваре приблизительно 15 октября. Транслироваться оно будет 25 октября, по всей вероятности. Это мероприятие будет посвящено тройной дате: 30-летию Первого канала, 35-летию "Поля чудес" и 80-летию ведущего. Ну вот тогда, быть может, и отметим. А так день рождения отмечать не собираюсь. Не собираюсь по многим причинам. В том числе и потому, что за последние пару десятков лет, а может быть, и больше, я убедился, что мы перестали вообще устраивать праздники.

За очень редким исключением всякие праздники минут через 30–40 превращаются в тихие беседы отдельных групп людей, которые совершенно забывают, зачем пришли. Это, может быть, и естественно, но меня это не радует. Я вообще больше не собираюсь праздновать никакие дни рождения, кроме дней рождения сына, дочери, внучки и жены. Ну и, естественно, своих друзей, близких. Свои дни рождения я больше отмечать не буду никогда

— А почему решили такой зарок дать?

— А потому что это неинтересно. Я потерял такое количество дорогих и близких мне людей за это время… У меня практически вычеркнуты две трети телефонной книжки. И это ужасно, меня огорчает безумно. Это, пожалуй, единственное, что меня действительно огорчает. И я грущу по этому поводу, хотя понимаю безысходность ситуации.

— Если все же говорить о хорошем. Совсем недавно вы получили "ТЭФИ" с "Поле чудес" в номинации "Легендарные телевизионные программы". Сами про себя можете сказать, что вы легенда?

— Да ну ладно, это все ярлыки. Дело не в этом. Я, сказать вам честно, настолько растерялся во время награждения… У меня был ком в горле. Я не знал, что говорю. Что-то со сцены понес, чушь какую-то говорил. И дело даже не в награде. А дело в том, что, когда я вышел, зал встал. Это были свои. А дороже оценки своих на свете нет ничего. Никогда и ничего не было и нет. И поэтому я так растрогался, как дурак, чуть не заплакал. У меня прямо слезы навернулись. Это запоминающаяся история. Все остальное — ну да, хорошо, ну ай-яй-яй. Ну и все.

— На съемках "Поля чудес" бывают моменты, которые вас по-настоящему трогают? Или профдеформация все же есть?

— Послушайте, 35 лет я работаю без сценария, которого не было никогда. 35 лет совершеннейшей импровизации, потому что я никогда не знаю, кто из участников приедет на передачу. А задание мне выдают за минуту до начала, когда я уже стою в студии перед зрителями. А в этой тетрадочке, в этой папке, кроме задания, еще короткая информация о том, кто стоит за барабаном. Повторяю, я понятия не имею, что будет ровно с момента начала записи. В этой связи для меня каждая программа как будто новая. И так было все 35 лет. Я из-за этого еще и не смотрю никогда эту программу. И мои домашние никогда не включают эту программу. Каждый раз все по-новому.

— Наверняка вы видели десятки пародий на "Поле чудес", как к ним относитесь и в принципе как воспринимаете критику?

— Во-первых, я ни разу не видел более-менее симпатичные пародии на программу. Это неинтересно. Это вся такая вялая какая-то самодеятельность. И кстати, не смешная. Что касается критики, я ни разу не встречал профессионального разговора о некоем эффекте программы, которая 35 лет держит прайм-тайм. И конечно, мне было бы безумно интересно, если бы на эту тему рассуждали бы какие-нибудь психологи. За счет чего она держится. И не надо говорить, что за счет ведущего. Ничего подобного. Каким-то образом склеилась в том числе и роль ведущего. И получилась такая домашняя атмосфера. Я сам много раз думал об этом. Но я не могу быть объективен по вполне естественным обстоятельствам. А все остальное... До такой степени ничтожно и глупо. Особенно то, что публикуется в интернете, еще где-то. Это неинтересно совсем. Я бы с большим интересом рассмотрел бы какие-нибудь серьезные, профессиональные работы. Взгляд со стороны.

И дело не в доброжелательности или в критике. А дело в объективности. Не просто там гавкать из-за угла и поливать грязью все, что возможно, что, кстати, теперь принято. За 35 лет я не прочитал ни одной серьезной аналитической заметки по поводу эффекта подобных телевизионных проектов

Это касается не только "Поля чудес". Это касается долгоиграющих программ. Ну, например, КВН. Или программы, которую ведет Лена Малышева, — "Здоровье".

— Как думаете, сколько еще проживет "Поле чудес"? Есть ли, на ваш взгляд, цифра, после которой стоило бы программу закрыть? 50 лет, 100?

— Никаких сослагательных наклонений здесь быть не может. Все только опыт и практика. Как только она перестанет приносить интерес зрительский, ее надо будет закрывать. Но КВН держится раза в два дольше, чем "Поле чудес". На самом деле я не могу дать ответ. Я сейчас могу предложить свои собственные соображения, но они субъективны. Есть вещи, которые, по всей вероятности, относятся к категории каких-то человеческих эмоций, о которых, конечно, стоит рассуждать. Это то же самое, как люди привыкают к своему дому, к тому, как стоит мебель, как пахнет кухня бабушкиными котлетами. И может быть, еще раз повторяю, было бы интересно, чтобы кто-нибудь проанализировал этот процесс. С точки зрения профессиональности — не потому что там все отвратительно или все замечательно. Это было бы забавно, это было бы интересно.

— Многие телевизионные люди говорят, что совсем не смотрят телевизор. Как оцениваете телевидение в 2025 году?

— Что-то нравится, что-то не очень. Я телевизор смотрю редко. В основном новости. Кстати, залезаю также, предположим, в "Дзен" каждое утро. Это, пожалуй, единственное, что меня интересует. Кроме всего прочего, я смотрю хорошие фильмы. Это то, что мне интересно. Старые хорошие фильмы. Это как старые хорошие книжки в переплетах, а не те, которые в телефоне. Я не могу их не читать. Я могу читать только настоящие книжки. Что я, собственно говоря, по ночам и делаю довольно часто.

— Но при этом вы активный пользователь интернета? Не сторонитесь новых технологий?

— Нет, я совсем не активный пользователь. Всем занимается либо моя жена, либо моя дочь. Я понятия не имею, как это делается. Какой-то блог ведет мой концертный директор. Замечательный совершенно. Единственно, у меня есть прекрасный компьютер. Он дал мне возможность заменить мою пишущую машинку на клавиатуру. Больше я не умею ничего. И это хорошо. Кстати, меня это во многом спасает от чтения идиотских сообщений, какой-то чуши собачьей. Мне всегда интересно было не то, что они там пишут, а как это вообще могло прийти в голову. Я не говорю, что это остроумно или умно. Глупости, конечно. Но они такие странные, что я даже не представляю себе, как это выдумывают. Это надо как-то иметь специальную соображалку, чтобы такое придумать. Такую ерунду. Но пусть себе на здоровье развлекаются.

— Мы как раз подошли к следующему вопросу. Понятно, что ваше лицо знают практически все люди, живущие в России. Такая популярность не утомляет? Не раздражает, когда люди подходят и говорят: "Леонид Аркадьевич, крутите барабан", и т.д.?

— Нет, так никто не говорит. Это уже как привычка. Это как загар. Он есть и есть. Есть моменты, когда это немного царапает. Особенно когда ты где-нибудь с друзьями сидишь в ресторане. Я могу сказать: "Подождите, ради бога, дайте доесть". А все остальное меня совершенно не смущает. Пожалуйста, на здоровье.

Я просто вспоминаю, когда был маленьким и видел кого-нибудь из артистов, а тогда они все были богами. Я шел по другой стороне улицы и с восхищением смотрел на кого-нибудь из известных актеров. Это я очень хорошо помню. Это доставляло мне удовольствие. По всей вероятности, полагаю, что тоже кому-то я доставил удовольствие, ответив на "здравствуйте". А кто-то говорит: "Распишитесь". Мне что, жалко? Я ничего не теряю при этом. И это довольно нетрудно

— Но это не высасывает энергию? Успеваете потом восстановиться?

— Есть несколько людей, и в моем окружении тоже, которые, действительно, энергетические вампиры. Но я стараюсь их избегать, и иногда, когда встречаюсь, я жутко устаю. Чудовищно, это просто невозможно. Казалось бы, ничего особенного, но я теперь точно знаю, хотя раньше не верил в это никогда. Но такие люди есть, такие энергетические вампиры. Они не хорошие, не плохие — просто они такие. И это очень тяжело.

— Помню, что вы офицер запаса военно-транспортной авиации, бывали и работали в горячих точках. Сейчас много таких областей — турбулентных и непростых. Не хочется поехать в зону СВО, выступить?

— Ну, во-первых, не не хочется, а не можется. Дело в том, что 30 лет тому назад я двигался быстро, легко перемещался из пункта в пункт. Я бывал в разных обстоятельствах, как вы правильно говорите. Но сейчас мне 80 лет, и я не хочу быть обузой для кого-то. А мне не хочется людей отвлекать от дела. Это неправильно. Я встречаюсь здесь, в госпиталях. Это никого не утомляет. Мне звонят, я приезжаю, сам по себе побродил по палатам, раздал свои книжки, пофотографировался, уехал. А для того, чтобы поехать в сложную какую-то ситуацию, тем более в район боевых действий, надо кого-то отвлекать. Я больше 40 раз был в таких командировках. Люди заняты делом. Ездить туда просто так, отвлекая людей от дела, просто пиариться, чтобы показать, какой я храбрый, я не хочу.

— Вы обронили фразу, что по-прежнему летаете. Сами управляете самолетом и вертолетом? Не оставили эту историю?

— Вероятно, я уже до конца жизни не оставлю. По мере возможностей. Другое дело, что каждый раз для того, чтобы считать себя профессионалом, мне надо проходить так называемую ВЛК — врачебно-летную комиссию. Я перешел из категории профессионала в любители. И честно всем объявил об этом. Но другое дело, что я нашел себе некое замещение: когда не могу по каким-то причинам поехать на аэродром и подняться в воздух по-настоящему, хожу на тренажер "Боинг" и замечательно провожу там время, не теряя профессиональной пригодности. Если мне удается вылететь куда-нибудь, я, естественно, бросаю все дела и еду туда. Летаю с удовольствием день-два-три. Это как некая форма наркомании. Без этого жить нельзя. Ну что сделаешь.

— Для многих театр — это тоже наркотик. Вы были очень успешны как театральный актер, нет ли новых пьес или ролей в театре Эдуарда Боякова?

— Видите ли, к сожалению, с театром Боякова что-то происходит. Спектакли больше не идут. Мне очень жалко, потому что над "Скупым" я работал почти полгода. Все переводы Мольера меня не устраивали, я переписал практически его по-другому. Я написал несколько монологов. И был очень доволен спектаклем. Но что поделаешь, это судьба актерская. Она невероятно жестока. Какой бы ты ни был гениальный, какой бы ни был талантливый, все зависит от случая. К этому надо относиться привычно, снисходительно, но и терпеливо. По всей вероятности, где-то когда-то будет по-другому. Пока у меня нет возможности работать в театре. Но предложения есть, и две мои пьесы отданы в несколько театров. Но пока я сейчас работаю над пятой книгой.

— Про что она?

— Это будет второе переработанное издание "Праздников на каждый день". А потом будет еще серия рассказов, которые я обозначил как "По миру". Я просто объездил почти весь мир. Есть мои замечательные ощущения от людей, с которыми я встречался. В разных точках земного шара. Вот об этих людях мне и хочется рассказать. Количество замечательных людей, с которыми я виделся, даже перечислить не могу. Это светлые воспоминания.

— А есть у вас какой-то горизонт планирования, понимаете, когда сможете закончить, или вы не торопитесь в этом смысле?

— Закончить жить?

— Нет! Закончить книжку.

— Я очень люблю поэзию, я очень люблю джаз. И есть одна замечательная фраза. Кстати, это единственное, о чем мечтал и мечтаю.

Для меня это могло бы стать эпиграфом к концу: "Легкой жизни я просил у бога, легкой смерти надо бы просить". Вот это единственное, о чем я мечтаю. Чтобы раз, и все, и никому не доставлять никаких неприятностей. Все остальное не имеет никакого значения. Естественно, чтобы при этом были живы мои родные и близкие. Все остальное меня не интересует

— Давайте все-таки про жизнь. Я с вами разговариваю и никак не могу понять. Какой вы на самом деле? За годы работы на телевидении маска весельчака, человека, который поможет и приободрит, — она насколько к вам приросла?

— Я вам хочу довольно странную штуку сказать.Только не сочтите это какой-то фальшивой нотой. С серьезной точки зрения я ведь не артист. Я никогда этому не учился. Это все случайность. И я, по всей вероятности, — хорошая самодеятельность, с большим опытом работы, вот так скажем. Единственное, что меня спасало все эти годы, — это то, что я не играл никогда. Вот я такой, какой есть. И я с удовольствием общаюсь с людьми, которые приходят. И пока это мне доставляет удовольствие. Бывали случаи, когда я раздражался безумно. Меня очень злит, когда кто-то во время работы относится к ней не так, как я. Я фанатик работы. И любой человек, который к этому так не относится, раздражает меня безмерно. К счастью, у нас собралась группа, которая думает и действует точно как я.

— И во время записей эфиров всегда все благостно и как по нотам?

— Конечно, во время записи может быть всякое. Но я бы никогда не продержался столько времени, если бы надел на себя какой-то образ. Во-первых, это надо уметь делать. Во-вторых, это надо роль играть все время. Бесконечно. Поэтому я с самого начала решил, что не буду играть. Вот я с вами разговариваю так, как разговариваю с теми, кто приходит в студию. Нет у меня никакого образа. Никогда не было. Бог подарил мне умение импровизировать. И, слава богу, я этим пользуюсь по мере сил. Не больше и не меньше. Может, покажется странным, но это правда. Это могут подтвердить все.

— Я вам верю. Получается, вы и телеведущий, и артист, и прозаик, и летчик. Есть еще что-то, что зрители про вас еще не знают, но вы были бы готовы им показать? Какая-то грань, которая на данный момент еще пока не известна нам?

— А кому это может быть интересно? Просто так случилось, что моя профессия публична. Но это совсем не значит, что я стою на голову выше токаря, слесаря, пекаря, ученого. Ничего подобного. Просто моя работа на глазах у всех, а про кого-то, кто стоит в сто раз выше меня и приносит пользу в тысячу раз больше, никто ничего не знает. Просто так случилось. Поэтому что об этом говорить? Все есть, какое есть. Я совершенно нормальный, обычный, со своими плюсами и минусами, со своими восторгами и капризами, человек.