Глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук рассказал в специальном интервью ТАСС о случившемся на Украине дефолте, объяснил, почему украинцы радуются ударам ВС РФ по украинским территориальным центрам комплектования (ТЦК), и указал причины неизбежного воссоединения Украины с Россией

— Грозит ли Украине дефолт в ближайшее время?

— Термин "дефолт" обозначает неспособность, в данном случае государства, оплачивать свои долги, и в истории мировой экономики такое явление встречается достаточно часто. Например, США прошли через дефолт в 1933 и 1971 годах — последнее событие заставило Вашингтон искать выходы из войны во Вьетнаме. Что касается Украины, то в начале правления режима Зеленского в 2019 году размер государственного и гарантированного государством долга составлял $81,9 млрд. На сегодня эта цифра дошла до $181 млрд. При Зеленском окончательно состоялась насаждаемая Западом бюджетно-долговая десуверенизация Украины, поскольку две трети расходов госбюджета в последние годы покрываются за счет внешних и внутренних займов. А это означает, что Украина Зеленского способна себя обеспечить только на одну треть расходов.

После невыплаты по кредитам 2 июня 2025 года международное агентство S&P тут же опустило рейтинг по ВВП-варрантам с CC (высокая вероятность невыполнения эмитентом обязательств) до D (дефолт), после этого на Западе не осталось ни одного эксперта в области экономики и инвестиций, которые бы отрицали реальный дефолт на Украине.

Другой вопрос, что реальный дефолт и его объявление — вещи разного порядка. Официальное объявление дефолта Украиной будет означать не только что она не может платить по своим долгам, но и то, что она дальше неспособна воевать. И тогда нужно будет признать, что "разумные инвестиции" Байдена были в реальности безумными, а Евросоюз и другие страны коллективного Запада выбрасывали деньги, как фантики под ноги безответственного преступного клоуна.

Поэтому существует огромный интерес доли западной политической элиты делать вид, что никакого дефолта на Украине нет, что это очень привлекательная для инвесторов страна, которые хлынут со своими деньгами на просторы Неньки, как только закончится война. В реальности в ЕС осведомлены, что дефолт в стране уже произошел, поскольку Римская конференция по восстановлению Украины закончилась провалом, а чиновники ЕС прямо говорят о списании долгов, как только дефолт объявят

Отсюда хорошо видна коррупционная схема, на которой держится сегодня финансирование Украины Зеленского: страну накачают безвозвратными кредитами, а потом спишут за счет ЕС. И тогда понятно, почему при такой гигантской западной помощи украинцы этого не почувствовали, она до них просто не доходит. Эта схема известна давно по помощи африканским голодающим странам, которые голодают до сих пор. Теперь этот опыт перенесен на Украину.

Национальная экономика Украины разрушена и восстановлению не подлежит, а это намного серьезнее, чем дефолт. Зеленский оказался никудышным руководителем и некомпетентным хозяйственником. Он сделал войну основой экономикой страны, что преступно и ведет к ее уничтожению, в том числе, и главное, к уничтожению ее населения. До него много раз на практике было доказано, что одно только желание интегрироваться в ЕС не принесет Украине экономический рост. Для этой интеграции никогда не было объективных экономических условий.

— Как вы оцениваете риторику и действия американского сенатора Линдси Грэма в украинском контексте? Считаете ли вы, что он действует в интересах Киева?

— Риторика Грэма примитивна и свидетельствует о его ограниченности. Он глупо играет злого полицейского в общей политической игре Вашингтона. При чем тут интересы Киева? Кто там вообще берет в расчет Зеленского с его вечным бредом? Политика нового президента США предельно ясна — он хочет отовсюду получить максимальную выгоду. Отсюда постоянные противоречивые заявления.

В украинском конфликте Трамп лавирует, чтобы выиграть максимально. В публичной плоскости уже появлялись предложения отдать США Запорожскую АЭС и "Северные потоки", Россия не пошла на уступки, а вот Зеленский пошел и подписал известную сделку по ресурсам. Он пошел против интересов своей страны, народа, преступно нарушил Конституцию. О каких интересах Киева можно вообще говорить? Зеленского обвели вокруг пальца, воспользовались его колоссальным невежеством в вопросах управления и международного права. И надеждой для нелегитимного [президента], что его не обманут, служила в том числе риторика упомянутого вами сенатора, которую приняли за чистую монету.

Российская сторона вообще официально не комментирует заявления Грэма. Просто не ловится на эту примитивную наживку. Может ли США начать торговую войну против России? Так она ее четвертый год ведет, что в этом нового? В Кремле готовы ко всему, поскольку сегодня политика стран коллективного Запада вообще непредсказуема. Но у России есть своя политика, свои интересы, и она будет их отстаивать, несмотря ни на что.

Ни один американский политик за все время конфликта не действовал в интересах Киева, они преследовали свои интересы. Это официальный Киев действует не в интересах своего народа, а в интересах определенных политических сил коллективного Запада. И любые заявления западных политиков из этого лагеря следует рассматривать как собственную игру, а не поддержку Украины Зеленского, до которой этим политикам никакого дела нет.

— Насколько сейчас реальна замена Владимира Зеленского? Может ли его сменить посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный или кто-то другой?

— Коллективный Запад может заменить Зеленского на кого угодно, хоть на попугая или дрессированную обезьяну, если ему это будет выгодно, но это абсолютно ничего не меняет для украинцев. Дело в том, что сегодня именно Зеленский предлагает себя странам Запада в качестве дрессированной обезьяны. Трампу он дал понять, что подпишет все что угодно. После скандала в Овальном кабинете стал шелковым и податливым. В отношениях с ЕС и Великобританией хорошо видны коррупционные схемы на сотни миллиардов долларов, зачем им сегодня менять Зеленского, который, лишившись кормушки, начнет всех сдавать, как он это по своему обыкновению делает?

Будь Зеленский реально честным и последовательным политиком, за которого себя выдает, он ушел бы в отставку еще в 2020 году при первом коррупционном скандале, связанном со строительством дорог. Но он вцепился в кресло президента мертвой хваткой и делает все мыслимое и немыслимое, чтобы удержаться. И сегодня игроков коллективного Запада это устраивает.

Зеленский преступно сдал суверенитет Украины, уничтожил ее экономику. Институты государства разрушены, законы не соблюдаются. Страны уже нет, половина населения сбежала от преступного режима, массу людей хотят лишать гражданства, запретить голосовать. О каких выборах может идти речь и о каком президенте какой страны? Украины как государства нет, и восстановлению она не подлежит. Надо обустраивать будущее украинского народа и путь здесь один — воссоединение с Россией. Уже шесть регионов этот выбор сделали, и это только начало большого исторического процесса воссоединения исторически русских земель.

— Как, на ваш взгляд, украинское общество воспринимает удары по территориальным центрам комплектования?

— Украинский народ воспринимает ТЦК как заклятых врагов, это оправданно и справедливо. "Людоловы", как их прозвали, делают свой бизнес на человеческих несчастьях — как к ним могут относиться нормальные люди? Поэтому многие украинцы благодарят за удары по этим центрам, поскольку это дает им свободу передвижения по своим населенным пунктам, которую эти звери забрали, и ненависть к этим уродам, которые относятся к простым гражданам как к бродячим псам, зашкаливает.

Придет время, и этих подонков будут судить. Зеленский в истории Украины останется не только государственным преступником, отпетым коррупционером, узурпатором и разрушителем страны, но и вдохновителем "людоловов". Это его преступная политика породила эту нечисть, и ему придется за это нести ответственность.

— С чем вы связываете формирование нового правительства на Украине? Насколько оно профессионально и каковы его шансы удержаться у власти?

— Прежнее правительство должно было обеспечить вечную войну для Украины. Зеленский неоднократно говорил о "большом Израиле", который должен был нести дестабилизацию для России. Никто не скрывал, что создается агрессивное государство для террора в пользу коллективного Запада, который это государство-террориста обязуется содержать.

Ситуация, как видим, изменилась. Новый президент США Дональд Трамп отказался от содержания режима Зеленского, но не от общей схемы государства-террориста. В то же время Трамп отказался от финансирования Украины и перекладывает его на Европу, желая заработать на поставках оружия. То есть если ранее Зеленский ездил в Вашингтон за деньгами, то теперь он должен привозить деньги и активы, чтобы не лишиться президентского кресла.

Теперь деньги, которые он добудет в Европе, он должен платить США за вооружения. Кроме того, перед Зеленским стоит задача передачи всех основных активов страны, кому бы они сейчас ни принадлежали, американским хозяевам. Интересы украинского народа при такой политике преступно попираются. Сегодня украинцы проливают кровь за то, чтобы быть в своей стране вторым сортом граждан, обслугой для западных хозяев.

Поэтому если говорить о коррупции, то в этой области новое правительство — профессионалы высшей пробы, а если говорить о государственном управлении, то это самое непрофессиональное правительство в истории Украины. С каждым новым украинским правительством растет коррупционный профессионализм и падает управленческий. Невозможно долгое время красть и управлять одновременно, коррупционеры рано или поздно теряют власть, управлять нечем — руки заняты. Нынешнему правительству будет еще тяжелее — нужно будет красть не только для себя, но и для США. Сама система таких отношений не предполагает стабильности, все закончится крахом

Но самое главное заключается в том, что правительство является нелегитимным, так как создано в результате незаконных действий власти. Процедура отставки правительства и назначение ее нового состава произошла с нарушением Конституции и законов Украины и является, по сути, сговором высших должностных лиц государства и народных депутатов Украины с целью продолжения захвата государственной власти.

В нарушение Конституции Украины 14 июля 2025 года Зеленский в своем официальном Telegram-канале сообщил, что он "предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины". 15 июля 2025 года на официальном Telegram-канале Шмыгаля была обнародована фотокопия заявления о его отставке с должности престер-министра Украины. Заявление Шмыгаля датировано 15 июля 2025 года, то есть днем позже, когда Зеленский официально сообщил Свириденко о предложении возглавить правительство.

Данные обстоятельства свидетельствуют, что составление и обнародование заявления об отставке премьер-министра Украины Шмыгаля было обусловлено незаконным влиянием Зеленского с использованием им служебного положения на исполнительную ветвь власти (статья 6 Конституции Украины), в результате которого Шмыгаль был вынужден заявить об отставке.

При этом результаты голосования за назначение, в частности, премьер-министра Украины показывают, что фракция политической партии "Слуга народа", с формальным количеством народных депутатов — 231 (имеющая права коалиции депутатских фракций), поддержала такое назначение всего лишь 201 голосом, что удостоверяет отсутствие в Верховной раде парламентского большинства, правоспособного на формирование правительства.

В действиях высших должностных лиц Украины, включая Зеленского, содержатся признаки уголовных правонарушений предусмотренных частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Украины "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", заключавшиеся в захвате исполнительной власти в государстве в результате неконституционного функционирования коалиции депутатских фракций в Верховной раде Украины (фракции политической партии "Слуга народа"), неконституционном внесении кандидатуры на назначение премьер-министра Украины; частью 2 статьи 344 Уголовного кодекса Украины "Вмешательство в деятельность государственного деятеля", что повлекло незаконное прекращение полномочий правительства и формирование нового нелегитимного кабинета министров Украины.

— Владимир Зеленский анонсировал замену посла Украины в США, упомянув, что им может стать Ольга Стефанишина. Почему, по вашему мнению, сделан такой выбор и как бы вы охарактеризовали ее кандидатуру?

— Я уже говорил про правительство мародеров и ликвидаторов. Стефанишина подходит под такие критерии более всего, ведь против нее возбудили уголовное дело за коррупционные действия как раз на предмет присвоения арестованных активов. А присваивать активы и делиться ими с кураторами из США и есть работа нового правительства и преступной власти Зеленского в целом. Так что все логично.

В кадровой политике Зеленскому важно, чтобы его никто не затмил, а потому он выбирает людей серых, невзрачных и невнятных, на фоне которых он надеется выглядеть "героем нашего времени". Он боится людей ярких, но еще более боится профессионалов, поскольку на их фоне выглядит полным ничтожеством и бездарем. Поэтому его окружают серые вороватые мыши, которые растаскивают остатки страны по частям.

Серую мышь Маркарову, которая работала на демократов, заменит бесцветная и вороватая Стефанишина, которая уверяет в своей верности республиканцев. Но главной звездой должен оставаться Зеленский, и это не обсуждается. Ему важно не управлять страной, а блистать на международном уровне, а страдания украинского народа от преступной политики его совершенно не интересуют.

Ни Стефанишина, ни кто-нибудь еще с задачей наладить равноправные отношения с США не справятся. Слишком много должна Украина Зеленского, сколько долгов ни отдавай, а все равно будет мало, нет никакой реальной возможности их покрыть. Можно посылать в Вашингтон нового посла, но Зеленский не в состоянии создать новую политическую ситуацию. Он навсегда застрял во времени и подвесил в ожидании неизвестно чего украинский народ. А выход может быть только кардинальным — ликвидация киевского режима и суд над политическими преступниками.