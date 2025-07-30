Президент Союза архитекторов: Россия на пороге нового периода развития архитектуры

Живописный мост, аэровокзальный комплекс "Внуково-1", а также более 50 станций метро, среди которых "Парк Победы", "Сретенский бульвар", "Борисово", были построены по проектам архитектора и президента Союза архитекторов России Николая Шумакова. В интервью ТАСС он рассуждает о том, каким будет метро через 100 лет, как сформировать новый российский стиль, и поясняет, почему необходимо избавляться от англицизмов в городском пространстве

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— Николай Иванович, на ваш взгляд, какие основные тенденции в архитектуре сейчас превалируют?

— Я думаю, в настоящий момент существует одна тенденция: формирование современной архитектуры на базе инновационных методик и строительных технологий. С каждым годом строительная отрасль продолжает развиваться, и, соответственно, развивается архитектурное проектирование.

Если говорить о тенденциях современной архитектуры, они достаточно схожи по всему миру. Но речь идет о городах и странах, где уровень архитектурной мысли и строительной индустрии практически одинаков. Это касается Европы, Америки и, конечно же, России.

— Говоря о технологиях, какие из них влияют на архитектурные проекты сегодня? В каких странах наблюдаются наиболее интересные инновации в архитектуре и какое место среди них занимает Россия?

— Архитектурные "звезды" последних 15 лет — это, скорее, "цирковая", аттракционная архитектура. Своеобразные архитектурные фантазии на тему будущего. Однако, по моему мнению, такие подходы исчерпали себя. Сейчас мы наблюдаем переход к более традиционной и прагматичной архитектуре, которая позволяет создавать рациональные проекты и реализовывать их в любой стране и городе, удовлетворяя спрос потребителей. Это напоминает 20–30-е годы прошлого века, когда такие школы, как ВХУТЕМАС (ВХУТЕИН) и Баухаус, практиковали именно рациональную архитектуру конструктивизма. Распространяясь по всему миру, эта архитектура стала примером зодческой культуры на глобальном уровне.

Мне кажется, мы находимся на пороге нового периода развития традиционной рациональной архитектуры. И у России, безусловно, одна из ведущих позиций. Остается только посмотреть, что принесет нам будущее

— Таким будущим призван заниматься недавно образованный Совет по формированию нового российского стиля при Национальном центре "Россия". На ваш взгляд, каким образом можно создать уникальный архитектурный почерк страны?

— Я состою в этом совете, но, к сожалению, в нем я — единственный архитектор. Хотя, на мой взгляд, именно архитектура формирует облик общества и создает аутентичный стиль, который необходимо развивать в каждой конкретной ситуации. Руководит советом Елена Ямпольская.

У нас с коллегами есть предложение: создать в рамках совета рабочую группу архитекторов для решения задач по формированию в нашей среде обитания стиля, который будет отражать характерные черты российской культуры и архитектуры.

В настоящее время, к сожалению, акцент даже в архитектуре зачастую делается на дизайн. То же самое происходит с модой: кажется, стоит нарядить модель в длинное платье, дополнить какими-то атрибутами, надеть кокошник — и вот он, русский стиль... Или, например, шрифт — сейчас в нем часто используют элементы старорусского алфавита. Это все важно, но делать это нужно в контексте развития архитектуры. Я убежден, что именно архитектура как основной показатель национально ориентированной среды способна аккумулировать все направления деятельности совета.

— Вот вы сказали про "характерные черты русской архитектуры". Поясните — какие?

— Когда мы говорим о русской архитектуре, зрителям и слушателям часто представляются купола, кокошники, закомары, апсиды или стили, которые практиковали такие архитекторы, как Шехтель и Кекушев, — модерн или новорусский стиль. Это все важно и нужно поддерживать, потому что такая традиция существует. Однако есть и другое направление. Уже упомянутые ВХУТЕМАС (ВХУТЕИН) в начале XX века дали мощный толчок развитию всей архитектуры. Это был русский стиль — наш, национальный, не заимствованный ни у Запада, ни у Европы или Америки. Если мы будем развивать традиции начала 20-х и 30-х годов прошлого века, подпитывая их современными знаниями и технологиями, то получим то самое направление, о котором можно говорить с уверенностью: это наш русский национальный стиль.

— Хочется затронуть тему регионов. В российских городах наблюдается нехватка архитектурного единства. Новые строения часто возводятся так, будто они вырваны из общей концепции развития городов. Как городской архитектор должен учитывать стиль города при согласовании генерального плана строительства? Почему так происходит и как можно с этим бороться? Как должны выглядеть крупные города в идеале?

— Тема сложная для всех городов России без исключения. Разве что Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань стоят особняком, но там и отношение к архитектуре несколько иное.

Во многих городах России новые здания или комплексы, как правило, представляют собой мощные вертикали-доминанты, которые полностью разрушают структуру города. Это недопустимо. Так было, но впредь этого допускать нельзя. Почему это происходило? Достаточно вспомнить девиз девяностых: перестройка, гласность, ускорение. Мы, архитекторы и заказчики, стремились создать города с небоскребами, красивыми улицами, неоновыми огнями. Но вместо этого получили картину "точечной застройки". Не было комплексного развития ни одного города, ни одного района или микрорайона. В результате мы получили ту ужасную картину, которую имеем. Но пройдет время, и все каким-то образом "устаканится".

Возможно, эти появившиеся непонятные строения врастут в структуру города, и люди привыкнут к ним как к образцам современной архитектуры. Либо эти образования обрастут новыми постройками, которые сгладят существующие противоречия. Проблема есть, но я думаю, со временем все утихнет, и наши города станут еще красивее, лучше и современнее.

— В некоторых городах существуют требования по единообразию вывесок. На ваш взгляд, не стоит ли сделать все вывески и рекламу в городах едиными по стилю и избавиться от англицизмов? Что вы думаете по этому поводу?

— Однозначно стоит. Вот мы с вами сейчас находимся на улице Большая Никитская. Пройдите от здания ТАСС до Кремля: ни одного русского слова нет, непонятные названия зазывают в непонятные заведения... Человек теряется и не понимает, где он находится. И стоит ли входить в такое загадочное заведение, где непонятно, что произойдет. Вдруг меня там ждет какая-то неприятная неожиданность? Поэтому надеюсь, что вскоре все это переделаем на наш русский лад. Что касается стилистики этих вывесок, конечно, их нужно приводить в порядок. Не нужны нам турецко-восточные вывески с их ярким светом, которые убивают атмосферу города и разрушают архитектуру.

Есть очень хороший пример — город Рыбинск, где мэр своим желанием и профессионализмом привел вывески в центральной части города к единому знаменателю. Он сделал это в стиле конца XIX — начала XX века, и получилось удивительно красиво. Человек погружается в эту атмосферу, причем сделано все минимальными средствами — просто заменой вывесок. Если просто фасад покрашен и вывеска заменена — уже этими незначительными средствами можно улучшить ситуацию практически во всех российских городах. Запомните: город Рыбинск — я всем советую его посетить. Кстати, там с 10 по 12 июля этого года Союз архитекторов России проводил большой фестиваль под названием "Дерево в архитектуре".

— Одна из ваших визитных карточек — Живописный мост в Москве. Вы также автор терминала А аэропорта Внуково и более 50 станций столичного метрополитена. Над какими проектами вы работаете сейчас?

— В этом году запускаются три станции метро: "Крымская", "ЗИЛ" и "Академическая". Я очень люблю работать с художниками. Поэтому стараюсь сотрудничать с лучшими нашими современными авторами. Работал с Иваном Лубенниковым, сейчас постоянно сотрудничаю с Александром Рукавишниковым.

На всех трех станциях, о которых я упомянул, присутствует так называемый синтез архитектуры и монументально-декоративного искусства. Саша Рукавишников создает росписи на стенах. Например, на станции "Академическая" две путевые стены, которые находятся на платформе, рассказывают об истории развития Российской академии наук, начиная с ее основания и до наших дней. Это удивительно точный и проникновенный рассказ о том, какой путь прошла академия за три века своего существования.

На станции "ЗИЛ" мы с тем же художником воссоздали историю знаменитого автозавода — от первой машины до закрытия предприятия. Последний автомобиль ЗИЛ запечатлен на одной из картин. Что касается станции "Крымская", она посвящена Крыму, морю, которое мы любим. Вдоль всей станции расположены иллюминаторы, в которых видны летающие чайки, стоят маяки, а пассажиров метро с полотен приветствуют пионеры и матросы в бескозырках.

Эти три объекта будут введены в эксплуатацию, и я надеюсь, что в конце года мы сможем увидеть их во всей красе.

В основном же я сейчас занимаюсь развитием наших профессиональных творческих организаций: Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов. Мы стремимся принести благо в наше архитектурное сообщество и нашу страну. Потому что именно архитектура питает нашу жизнь

— У нас на пресс-конференции вы упомянули, что сейчас Союз архитекторов России активно ведет работу с международным сообществом. Расскажете об этом подробнее?

— Более 30 лет существует Международная ассоциация союзов архитекторов, куда входят Россия, Москва и Санкт-Петербург — как отдельные юридические лица. Также в нее входят почти все независимые государства, бывшие республики Советского Союза, за исключением Прибалтики, а также Сербия, которая присоединилась примерно пять лет назад. География расширяется, и вместе с ними мы действительно активно сотрудничаем.

Регулярно проходят встречи с архитекторами стран СНГ, мы организуем выставки, конференции, мастер-классы, проводим совместные творческие конкурсы. На этих конкурсах прекрасно видно, как активно развивается архитектура за рубежом. Это очень интересная картина мира, открывающая для меня новые взгляды на архитектурное развитие. Каждая страна стремится внедрить национальный стиль в свою архитектуру.

Очень активно работаем с Китаем, заключили договор о сотрудничестве с Архитектурным обществом Китая. Полтора года назад подготовили большую выставку российской архитектуры в Китае, где наши архитекторы провели мастер-классы. Также вместе с китайскими коллегами мы организовали масштабный конкурс "Архитектура будущего", в котором было представлено полторы тысячи работ. Для нас это весьма внушительное количество, хотя для Китая — вполне нормальная цифра.

Среди участников было около 100 российских конкурсантов, а остальные 1 400 — авторы из Китая. В этом году мы планируем провести аналогичный конкурс на нашей территории. На данный момент поступило около 800 заявок. В ноябре китайская делегация приедет к нам не только для оценки работ конкурса, но и привезет выставку современной китайской архитектуры с 98 реализованными проектами.

— Если немного пофантазировать, каким вы видите метрополитен, скажем, через 70 или 100 лет?

— В настоящее время метро строится практически только в Москве. Все средства на его строительство сосредоточены в столице нашей великой Родины, в то время как другие города, особенно на периферии, вне этого процесса. Создается впечатление, что их жители — люди второго сорта, которым не нужно метро.

В Челябинске метро проектируется и строится уже 35 лет, в Омске — более 20 лет. Но ни одна станция еще не была построена, и ни одной ветки метрополитена в этих городах нет. Многие города стоят в очереди, чтобы начать проектирование и строительство метро. Раньше, во времена Советского Союза, как только город-миллионник появлялся на карте, он автоматически попадал в очередь на проектирование и строительство метрополитена. Сейчас этого не происходит. Я вижу необходимость в развитии полноценной сети метрополитена во всех городах, где это действительно требуется. И хотелось бы, чтобы в наши города метро пришло не через 70 или 100 лет, а гораздо раньше.