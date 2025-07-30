Сергей Юран: планирую сделать в "Серик Беледиеспор" капитаном российского футболиста

Известный тренер — о переезде в Турцию, адаптации в новых условиях и жизни на базе

1 июля российский тренер Сергей Юран возглавил футбольный клуб "Серик Беледиеспор", который выступает в Первой лиге чемпионата Турции. В интервью ТАСС специалист рассказал об адаптации в турецком клубе, уникальности местных игроков и своем тренерском штабе.

— Как проходит ваша адаптация в "Серик Беледиеспор"? Как оцените условия?

— У нас заканчивается второй, заключительный сбор 30 июля, 9 августа стартует чемпионат. Наверное, времени маловато было, команда поменялась, наверное, на 85%, нужно было идти по своей программе. Но в целом можно оценить положительно. Успели иностранцы доехать — два португальских футболиста, должен доехать бразильский нападающий. Состав во многом поменялся из того, который выходил в Первую лигу, потому что нужно соответствовать турниру, крепкий чемпионат. Параллельно был тренировочный процесс, наигрывали состав, но не так много времени было.

Что касается адаптации, то я начал учить турецкий язык, нужно уважать страну, в которой находишься. Пытаюсь общаться на бытовом уровне, но в тренировочном процессе пока что через переводчика. Восток — другая ментальность, нужно ко всем моментам аккуратно и внимательно относиться. Говорили, что турецкие футболисты не любят бегать, не любят проводить интенсивные тренировки на сборах. Но в этом плане все получилось донести, нет претензий к футболистам, все требования выполняют, видно, что тяжело. Но все объясняем, что это нужно для решения задач.

— Как идет изучение языка, сложный ли он?

— Я хочу, чтобы на бытовом уровне у меня что-то получалось. Непростой язык, но сейчас есть уже в запасе 10–15 слов, стараемся. Всегда рядом переводчик, я спрашиваю, что за слово, потихоньку откладывается. Уже с утра могу поздороваться по-турецки, пожелать приятного аппетита, сказать спасибо. Язык специфический, понятно, что английский в школе учишь, португальский знаю по выступлению футболистом, он, кстати, быстро вернулся, потому что португальским футболистам перевожу требования. Но турецкий — специфический, непростой.

— Как вам уровень турецких футболистов в команде, какая у них ментальность, в чем уникальность?

— Мне понравилось, что они очень внимательно слушают, максимально делают на поле то, что сказал тренер. Наверное, это восточное, можно провести аналогию: старший сказал, из уважения делают. Я люблю смотреть и анализировать тренировки, они делают именно то, что сказали, ни шага влево или вправо. Все четко. Отношение к требованиям тренера понравилось с первых тренировок. Когда было первое собрание, капитан сказал, что команда готова все выполнять, что будет требоваться. Было подчеркнуто, что тренеры командуют, а они выполняют. Смотрел соперников, очень хороший уровень иностранных футболистов в командах, поэтому потрудиться в чемпионате нужно будет сильно.

— Планируете ли вы сделать капитаном российского футболиста? Или оставите турецкого игрока?

— Есть в планах, что капитаном будет россиянин, уже в контрольных матчах Кирилл Гоцук выходил с капитанской повязкой, ведь команда поменялась сильно со Второй лиги. Я смотрю, что здесь нормально, когда иностранцы капитаны. Играли на сборах, наблюдал, что ничего такого в этом нет. Понятно, что вице-капитаном будет турецкий футболист, а также вице-капитаном португалец.

— Как оцените форму прибывших россиян?

— Они со мной работали, знают мои требования, никаких претензий нет, по уровню соответствуют. Но повторю, что Первая лига по уровню ближе к уровню нижней части таблицы РПЛ. Они знают требования, четко все выполняют. Где-то даже помогают, они первыми начинают упражнения, иногда другие футболисты смотрят, повторяют за ними. Поэтому и спрос вдвойне с них, как и с португальцев, потому что это иностранные футболисты в другом чемпионате. Не должно быть такого, как у нас, что с россиян спрашивают, а иностранцев по головке гладят. Если иностранец приехал, то он должен быть на голову выше — что в играх, что в тренировочном процессе. Чтобы местные игроки смотрели, понимали уровень и отношение. Россияне в этом плане молодцы.

— Как обустроились в Турции? Как клуб помог?

— Клуб дал мне выбор: дом, квартира или гостиница. Но у нас великолепная база, можно сказать, шестизвездочная, сейчас заканчивается ремонт. Мы были там на сборах, прям на берегу моря, а я вообще люблю всегда жить на базе, если она соответствует. Там всегда можно посмотреть игру в кинозале, посмотреть соперника, плюс 50 м от моря. Я принял решение остановиться на базе. Базу переделали, выполнили мои пожелания по тренажерному залу, по столовой, конференц-залу. Многое было сломано, но все быстро делают, можно сказать, в три смены работают. В этом плане благодарен турецкому руководству, что помогают, хорошо общаемся, видят тренировочный процесс. Это касается и футболистов, которых я просматриваю, никаких препятствий нет, все в гармонии. Работа выстроена, все занимаются своим делом. В целом с адаптацией проблем не испытываю, будет машина, также и переводчик ходит со мной.

Так что буду на базе жить во время сезона, там все есть для работы. Есть отпуск, а есть работа, которая заключается в том, чтобы ты практически 24 на 7 был в работе, делал результат.

Мне еще нравится, что есть аналитики, мы общаемся, понимаем, какие футболисты нужны. Они лопатят, скажем так, иностранных футболистов, как было с португальцами, бразильцем. Остается три-четыре футболиста, они мне их показывают, говорю, кто подходит. Такая европейская работа выработана.

— Кто вошел в ваш тренерский штаб?

— Тренер по вратарям у нас является турецким специалистом, хороший коннект. Также тренер по физподготовке Дмитрий Гуреев, который со мной всегда работал, тренер Антон Хазов, помощником является Валерий Иванович Бурлаченко. Это штаб, начальником команды стал Владислав Палагин, работал в Нижнем Новгороде. Это было одно из условий, потому что он знает все требования, как в быту, как с инвентарем, что немаловажный фактор на начальном этапе.

Мы перескались тут с Марцелом Личкой. Он немного сетовал на организацию, которая привычна в российских клубах, чтобы все было четко, расставляли все на тренировках. Я сказал, что привез человека, который все узнает. Он сказал, что как раз не подумал об этом. Так что пересекались, да. Также на сборах удалось встретиться с Курбаном Бердыевым, в одной гостинице с "Тураном" (клуб, который тренирует Бердыев, прим. ТАСС) живем, тоже приятно встречать коллег в дальнем зарубежье.