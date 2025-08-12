Чемпион мира по плаванию — о жизни, Олимпиаде и преодолении себя

Мирон Лифинцев в конце прошлого года ворвался в элиту мирового спорта — его пять золотых медалей на чемпионате мира по плаванию на короткой воде так взбодрили общественность, что тогда еще 18-летнего парня по ряду опросов признали лучшим спортсменом года в России. Сам Лифинцев особого значения декабрьскому успеху не придавал — он настраивался на главный старт в карьере — чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре. Оттуда он увез два золота, но на этот раз только эстафетных. В интервью ТАСС он рассказал о причинах неудачи на личной дистанции, спортивной психологии, возрастных ограничениях в плавании и популярности, в том числе в странах Азии.

— После чемпионата мира на короткой воде вы сразу сказали, что акцент будете делать на длинную воду. Ожидания и реальность совпали?

— Не все удалось реализовать так, как хотел, не вся работа была проделана. Поэтому не думаю, что все совпало так, как у меня было в голове. Но я получил много нового опыта, который учту на будущее.

— Что стало самым неожиданным на чемпионате мира? Ну вот Шишин, например, сказал, что мир уплыл, результаты стали очень плотными. Это вас удивило?

— Да, я удивился, как плотно встали результаты после полуфиналов. То есть я такой плотности еще никогда не видел на спине. Я привык это видеть в кроле, но все-таки реально мир уже плывет быстрее. Надо самим плыть быстрее и адаптироваться к этому.

— Вы в миксте сказали, что чемпионат мира дал вам много опыта. Могли бы раскрыть мысль, какой именно опыт?

— Ну это скорее какой-то, знаете, моральный опыт в плане какой-то ментальной подготовки, умение с другой головой подходить к старту.

— Ну, будем честны, в личке получилось не все, в отличие от эстафет. Что пошло не так, если анализировать весь чемпионат?

— Возможно, не расплылся к тому дню, возможно, с головой не справился, возможно, был просто не готов. Я считаю, что недостаточно проработал. Я в финале только смог почувствовать себя готовым и на следующий день уже смог нормально плавать в эстафете.

— Больше связываете это с психологией или физическим состоянием?

— Знаете, наверное, 60 на 40.

— Андрей Геннадьевич Шишин сказал, что команда ищет спортивного психолога. Для вас есть в нем необходимость?

— Нет, но я знаю ребят, которым он нужен будет, поэтому, конечно, такие специалисты необходимы в команде.

— Есть мнение, что чем моложе спортсмен, тем проще ему справляться с психологическим давлением на соревнованиях. Есть ли у вас такое?

— Наверное, да. Условно, как 12-летняя китаянка, я думаю, ей вполне себе легко сейчас справляться, легче, чем кому-либо.

— Есть тенденция, что спорт молодеет. Вы на себе это как-то ощущаете?

— Да, действительно. Например, даже наша сборная стала явно моложе. В команде появляются новые лица. После Олимпиады в Токио явно стало больше молодых ребят-медалистов

— Сейчас есть разговоры от WA о том, что все-таки стоит ввести возрастной ценз, вы как к этому относитесь?

— Ну, я вообще не понимаю, зачем это, если честно. Возрастного не должно быть. Если ты хоть в 10 лет плывешь быстро, почему тебя должны ограничивать?

— И еще одна тема — это бан пловцов за участие в "допинговой Олимпиаде". Как относитесь к таким турнирам?

— Я негативно отношусь к употреблению допинга и сам бы участвовать не стал.

— Могли бы рассказать о своем азиатском фан-клубе? Как так получилось, что у вас столько там поклонников?

— После каких-то соревнований ко мне в социальных сетях стало добавляться очень много азиатских поклонниц, которые мне писали либо на китайском языке, либо через переводчик. И когда я уже приехал в Будапешт, там уже была какая-то группа фанаток.

И здесь она уже тоже такая была, вполне себе сформированная, кто смог приехать. И пишут много, кто-то мне даже подарки дает, кто-то вообще там без ума прям кричит, пищит, визжит. Приятно, конечно, такое внимание получать.

— А такая популярность не меняет вашего мнения о своем статусе? Ну, что вы так же считаете себя непопулярным?

— Не, я не считаю себя популярным, я вообще не думаю, что как-то это связано с популярностью.

— Какое у вас в целом отношение к популярности? Это отягощает либо, наоборот, раскрепощает?

— Я не люблю медийность. Я, честно, делаю это ради какого-то всеобщего блага, а не своего. Будь моя воля, я бы, честно, не выкладывал вообще никакие соцсети. Просто я делаю это скорее для развития нашего вида спорта, а не для себя лично.

— А как вы считаете, можно ли быть сейчас именитым спортсменом и оставаться в тени?

— Ну, на моем примере, да, можно быть.

— Как думаете, станете ли более медийным со временем?

— Если у меня будет хотя бы минимальное желание, я думаю, что смогу. Потому что у меня есть какие-то идеи, чтобы я мог снимать что-то и выкладывать. Но просто я как-то... у меня, во-первых, нет времени, желания и сил на это все, а так, в принципе, я думаю, что очень хорошо мог бы этим заниматься.

— А почему удалили все посты в инсте?

— Да просто другой человек, другое время, и просто я не могу смотреть на свои старые фотографии. Я как-то зашел в свой профиль, мне стало не по себе.

— Как вас приняли иностранцы на чемпионате мира? Удалось ли подружиться с кем-нибудь, пообщаться?

— Честно, у меня в бассейне такое лицо, что они сами боятся ко мне подойти. Так что просто взглядами пересекаемся. Ну а с теми, кого уже в Будапеште видел, хоть здороваемся более-менее.

— Ставите ли вы какие-то планы уже на 2028 год, на Олимпиаду?

— Да, ну, планы как бы просто сейчас набираться опыта, допускать больше ошибок сейчас, чтобы их не допускать уже впредь. А к 2028 году, к Олимпиаде, подойти уже максимально готовым.