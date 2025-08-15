Автор награды, которую получат лауреаты кинопремии "Бриллиантовая бабочка", — о ее создании и своих секретах, о работе с костромскими ювелирами

24 ноября 2025 года в Москве состоится первая церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Предполагается, что премия станет российским ответом "Оскару" и объединит страны, которые разделяют традиционные ценности. "Любая правда без любви есть ложь", — гласит девиз кинофестиваля.

Главная награда премии — бабочка, инкрустированная бриллиантами. Ее создатель — известный художник Юрий Купер, на счету которого более 50 персональных выставок по всему миру. Приз будет присужден победителям в 12 номинациях. В беседе с ТАСС Юрий Купер рассказывает о том, как создавался приз, рассуждает об образе бабочки и о том, что даст кинематографистам новая премия.

— Юрий Леонидович, расскажите, как вам предложили создать награду для "Бриллиантовой бабочки" и почему вы согласились?

— Я согласился, потому что это нужно было Никите Сергеевичу Михалкову. Я художник театра и работал над оформлением его "Мастерской "12". Поэтому мне показалось естественным, что Никита Сергеевич обратился ко мне и предложил сделать награду. Я его тогда спросил: "А что ты хочешь?" Он говорит: "Ты художник, ты и придумай".

Я как раз в тот момент работал над картиной у себя в мастерской. И вдруг залетела бабочка и села на стену рядом. Так и пришел этот образ.

Между людьми, которые работают вместе столько лет, нет понятия "задача". Я предложил бабочку — он сказал, почему бы и нет. Когда я позже показал эскизы, Михалков сказал: "Шикарно" Юрий Купер

Никита согласился, но сказал, что бабочка должна быть бриллиантовой. Я сказал: "Ну, бриллиантовой она быть не может, потому что это очень дорого…" Тем не менее нашел компанию, которая выращивает шикарные искусственные бриллианты — недешевые, но дешевле, чем настоящие.

Так как это кинофестиваль, я подумал: на чем она может сидеть, эта бабочка? И решил, что самое естественное — это на пленке. И с этого началась моя работа. Надо было найти пленку с перфорацией, скрутить ее так, чтобы она как бы свободно поворачивалась. Потом надо было придумать, какое будет основание, — Никита Сергеевич хотел, чтобы был какой-нибудь постамент, чтобы награду было удобно держать в руках. Так и пошла работа над статуэткой.

— А почему для кинопремии выбрали именно образ бабочки?

— Потому что это красиво — парящая порхающая бабочка. И она может быть бриллиантовой. Трактор, молоток или ботинок нет, а бабочка — да. Мне на такие вопросы очень трудно отвечать. Почему бабочка? Могла быть стрекоза, могла быть божья коровка, а могла быть просто пленка бриллиантовая.

— Может, вы видите какой-нибудь символизм в бабочке, раз выбрали ее, а не божью коровку и стрекозу?

— Символизм видят и рассказывают о нем люди, которые претендуют на художников. Как только тебе художник рассказывает, что это символизм, знай, что это просто проходимец. Как сказал философ Иван Ильин, плохая живопись отличается от хорошей только одним: в плохой живописи нет эффекта созерцания, а хорошая приглашает тебя созерцать. Вот и вся разница. Какая идея была у Леонардо да Винчи, когда он написал "Мону Лизу"? Какая идея была у Курбе, который написал картину "Мастерская художника"?

Однажды мы втроем сидели в ресторане — Ростропович, Сокуров и я. Мы должны были делать оперу "Хованщина". Сокуров сказал, что надо переписать третий акт — там, где староверы. На что Ростропович ответил: "Сашенька, я уже 10 лет мечтаю продирижировать "Рассвет над Москвой". Ответьте мне, какая идея была у Ростроповича? Трудно, да? То же самое и здесь. Идея была сделать красиво. И все. А бабочка… она очень красивая.

Все спрашивают, почему такая идея. Идей тысячи. Вопрос не в идее, вопрос в том, как это все сделать Юрий Купер

Что символизирует бабочка, я не знаю. Кроме того, что мы все наблюдаем, как она порхает. И можно долго смотреть на то, как она это делает.

— Сколько бриллиантов в каждой бабочке? ​

— 4 744 бриллианта, они мелкие. Когда посчитали, сколько бриллиантовая бабочка будет стоить, оказалось, что очень много. Я предложил Никите Сергеевичу сделать бабочку поменьше. Он ответил, что не хочет. Тогда я предложил компании, которая выращивает бриллианты, сделать их поменьше.

— А какие еще материалы использовались при создании награды?

— Кинопленка и постамент сделаны из затемненного серебра. Делали ювелиры из Костромы.

— Как вы вышли на мастеров из Костромы?

— Кострома славится ювелирами. Я связался с фабрикой, встретился с хозяином. Он произвел на меня хорошее впечатление, затем и на Никиту Сергеевича. Но нашел я его случайно, я его не знал. Вообще Костромская область — ювелирный центр России. Там и заводы, и фабрики — мастера из поколения в поколение занимаются ювелирным делом, продолжают многовековые традиции.

На производстве очень обрадовались, когда получили задание изготовить бриллиантовую бабочку. Мастера прямо бились — кто крыло будет делать, кто усики… Потому что надоело уже делать серьги, кольца и т.д. А здесь была очень высокая планка поставлена, кропотливая работа — выверяли каждую деталь. На создание одного изделия уходит четыре месяца.

— Вы довольны результатом?

— Да, доволен. Мои эмоции зависят еще и от того, что все-таки это создавалось не одним мной. Никите Сергеевичу, другим членам команды, которые участвовали, понравилось. Если бы им не понравилось, у меня бы эмоции были другие. А так — сделано хорошо. Когда вам строят дом, у вас есть шикарный проект, но вы наймете плохих строителей, они все испортят — и вы расстроитесь.

— А сколько весит бриллиантовая бабочка?

— 650 г, но это пока без основы. На постаменте будет гравировка лауреатов.

Вы лучше меня спросите, какой первый приз и сколько он стоит.

— Какой первый приз и сколько он стоит?

— Сумма впечатляет: миллион долларов! Победитель получит миллион долларов в эквиваленте на российский рубль.

— Премию "Бриллиантовая бабочка" называют русским аналогом "Оскара", Каннского кинофестиваля… Как вам кажется, почему ее решили создать?

— Это идея Никиты Сергеевича. Он хотел, скажем так, взять за основу принцип БРИКС — в ответ на все западное, "НАТОвское", объединить страны, которые разделяют наши ценности. Только здесь — через кино. Он, как мне кажется, хотел предложить альтернативу "Оскару". Создать свою премию — и сделать ее круче. У "Оскара" совсем другие смыслы. А здесь — про объединение культур, близких по духу. И презентацию Никита Сергеевич не случайно устроил во время Московского кинофестиваля — всех, кто был там, пригласил. Показал, что это не где-то на обочине, а прямо в центре.

Возможность получить миллион долларов… Думаю, сейчас сценаристы будут писать что-то более приличное, чем раньше. Режиссеры будут стараться сделать [фильмы] гораздо лучше. Потому что в кинематографической и театральной системе, на мой взгляд, такое количество аферистов от искусства… Они делают злободневные картины, чтобы получить деньги, и делают плохо. Если уж делать, то так, чтобы получить миллион долларов.

К тому же это некая мягкая сила — объединение культур, которые поддерживают традиционные ценности. Эти ценности можно донести на языке кино. Евразийская кинокадемия должна объединить страны. Да, она по названию Евразийская, но к ней могут присоединиться любые страны, кому по духу близко. Первые три года премия будет проходить на территории России. Но после ее смогут проводить и другие страны — уже Китай выступил с предложением. И приз будет от той страны, в которой проходит церемония. Это тоже правильно.

— Как вы думаете, какие впечатления будут у лауреатов, когда они получат эту бриллиантовую бабочку?

— У тех, кто получит приз, — потрясающие. Кто нет — может, вообще скажет: "А почему бабочку сделали? Да и не такая уж она красивая…" Все зависит от того, кто победит.

— Вы будете следить за процессом и за тем, кто в итоге получит бриллиантовую бабочку?

— Конечно.